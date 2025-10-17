Neluţu Varga a ales: cine va fi noul preşedinte de la CFR Cluj, după plecarea lui Cristi Balaj
Antena Sport, 17 octombrie 2025 11:50
Neluţu Varga s-a decis în privinţa noului preşedinte de la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, cel care a decis de curând să plece de la formaţia din Gruia. La mai puţin de o săptămână după demisia lui Balaj, Varga a luat decizia de a-l numi pe Marian Copilu ca fiind […]
• • •
Acum 30 minute
11:50
Neluţu Varga a ales: cine va fi noul preşedinte de la CFR Cluj, după plecarea lui Cristi Balaj # Antena Sport
Neluţu Varga s-a decis în privinţa noului preşedinte de la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, cel care a decis de curând să plece de la formaţia din Gruia. La mai puţin de o săptămână după demisia lui Balaj, Varga a luat decizia de a-l numi pe Marian Copilu ca fiind […]
Acum 2 ore
11:10
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB. Decizia luată de campioni în privinţa echipei de start # Antena Sport
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB, partida din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. FCSB are nevoie de victorie, ţinând cont de startul dezastruos de sezon din Liga 1. Campioana […]
11:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka. Victorie în trei seturi: “Sunt mulţumită de prestaţia mea” # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în sferturi pe Viktorija Golubic (Elveţia, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, într-o oră şi 43 de minute. Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka Pentru un […]
10:40
Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf traversează momente şocante în Kenya, acolo unde a făcut deplasarea alături de echipa sa, Al-Hilal Omdurman. Trupa antrenorului român urmează să se dueleze cu Police FC, la Nairobi, în prima manşă a confruntării din turul doi preliminar al Ligii Campionilor Africii, de la ora 15:00. Partida a fost aproape să se amâne din […]
10:20
Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo # Antena Sport
România şi-a aflat posibilele adversare din următoarea ediţie de Liga Naţiunilor, 2026-2027. După ce şi-au câştigat grupa din Liga C, "tricolorii" au promovat în Liga B, acolo unde pot da peste naţionale puternice. România se va afla în urna a treia din Liga B a Ligii Naţiunilor, la tragerea la sorţi care va avea loc […]
Acum 4 ore
10:10
Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie” # Antena Sport
Victor Piţurcă a oferit o reacţie fermă după primele patru luni ale lui Cristi Chivu la Inter. Fostul selecţioner a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său elev, subliniind că i-a preluat pe italieni într-un moment extrem de dificil. Cristi Chivu a semnat cu Inter la începutul lunii iunie, după ce s-a despărţit […]
10:00
“Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda # Antena Sport
Louis Munteanu a fost taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda, scor 2-2, într-un meci restant din etapa a 5-a a Ligii 1. Atacantul naţionalei a fost criticat pentru simulările din meciul de la Miercurea Ciuc. Basarab Panduru a văzut faptul că Louis Munteanu a cerut penalty şi nu s-a putut […]
09:30
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş are mari şanse să fie titular în duelul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Partida din noiembrie e una extrem de importantă pentru "tricolori", în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie. […]
09:10
Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” # Antena Sport
Gigi Becali s-a decis şi îi va prelungi contractul unui titular de la FCSB. Mihai Stoica a transmis că Juri Cisotti va semna o nouă înţelegere cu formaţia campioană. Mijlocaşul italian de 32 de ani a semnat cu FCSB la începutul acestui an. Gigi Becali a plătit suma de 200.000 de euro pentru a-l transfera […]
09:00
România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00). Tricolorii şi tricolorele luptă pentru semifinalele de la European # Antena Sport
România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în "careul de aşi", urmând să înfrunte Suedia. "Tricolorele" sunt principalele favorite ale competiţiei care […]
08:40
Jaqueline Cristian, calificată în semifinale la Osaka. A profitat de abandonul lui Naomi Osaka # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cristian a beneficiat de retragerea favoritei principale, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), din cauza unei acidentări la piciorul stâng. Jaqueline Cristian, calificată în semifinale la Osaka În faza următoare, românca o […]
08:30
Mihai Stoica a anunţat că doi jucători de la FCSB vor fi out de la echipă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că Mihai Popescu (32 de ani) şi Malcom Edjouma (29 de ani) se vor despărţi de campioană. Mijlocaşul francez va pleca de la FCSB în iarnă, atunci când îi va expira […]
08:20
Edi Iordănescu are un mesaj ferm pentru Mircea Lucescu și "Generația de Suflet", după ultimele discuții care au apărut la echipa națională! Fostul selecționer consideră că România trebuie să se califice la World Cup deoarece grupa a fost una accesibilă. Chiar dacă șansele ca naționala să meargă direct în America sunt infime, fostul selecționer speră […]
Acum 12 ore
00:00
“N-am mai văzut aşa ceva” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la FCSB după ultima decizie a lui Gigi Becali! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a povestit ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB-ului după decizia lui Gigi Becali de a le achita primele fotbaliştilor campioanei României. Becali a achitat toate primele pentru calificarea FCSB-ului în grupa principală din Europa League. În grupă FCSB a obţinut o victorie, cu Go Ahead Eagles, cu 1-0 şi a […]
16 octombrie 2025
23:40
Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” # Antena Sport
Csikszereda a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere în Liga 1. După 1-1 cu FCSB și 2-1 cu Universitatea Cluj pe teren propriu, a urmat și o remiză cu echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Tehnicianul formației nou promovate a vorbit după fluierul final despre evoluția excelentă a echipei, dar și-a criticat dur și unul […]
23:30
“A fost gol valabil” A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! # Antena Sport
Autorul golului din minutul 90+9 al meciului Csikszereda – CFR Cluj, Lorand Paszka (29 de ani), ce a adus egalarea cu o scăriţă de la 11 metri, e de părere că ciucanii ar fi trebuit să câştige partida cu echipa lui Mandorlini. Paszka e de părere că golul pe care George Găman l-a anulat a […]
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Tatăl lor a concurat în Dakar, iar ei fac senzaţie la călărie appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:10
George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: “Nu a fost penalty” # Antena Sport
Islam Slimani (37 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui CFR Cluj. Imediat după partidă el a susţinut că penalty-ul din care au egalat ciucanii, din prelungirile meciului, nu trebuia acordat. CFR Cluj e pe locul 11 în Liga 1 după egalul dramatic cu Csikszereda, cu 13 puncte. Echipa patronată de Neluţu Varga […]
23:10
Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” # Antena Sport
CFR Cluj a ratat ocazia de a se apropia de zona de play-off și a scos doar un punct din restanța cu nou promovata Csikszereda. Echipa lui Andrea Mandorlini a fost egalată în al 9-lea minut de prelungire, după un penalty dictat de George Găman. Tehnicianul clubului din Gruia a surprins la finalul partidei și […]
23:00
Csikszereda și CFR Cluj au remizat joi, în restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini a avut șansa de a închide meciul la scorul de 2-1, însă Slimani nu a fost precis la finalizare. Gazdele au restabilit egalitatea în al nouălea minut de prelungire, după ce Lorenzo Biliboc […]
22:50
The post Jurnal Antena Sport | Teja se plânge că e prea bun gazonul înaintea meciului cu FCSB appeared first on Antena Sport.
22:40
Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: “Despre ce vorbim?” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) le-a luat apărarea lui Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin, după ce jucătorii au fost criticaţi de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Lucescu a susţinut că am pierdut centrul terenului cu Cipru şi că nu mai voia să îi introducă în teren cu Austria, meci pe care România l-a câştigat. […]
22:30
Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost câștigată de echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Islam Slimani a fost introdus pe teren în repriza a doua și a marcat golul care le-a adus trei puncte ardelenilor. Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o […]
22:20
Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria # Antena Sport
Clasat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Liga 1, Florin Tănase a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria. În aceste două jocuri, fotbalistul celor de la FCSB a evoluat doar două minute, iar selecționerul și-a cerut scuze public pentru acest lucru. Întors în cantonamentul campioanei României, Mihai Stoica a […]
22:10
Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European! # Antena Sport
România a învins Serbia cu 3-0 la masculin, în optimile Campionatului European pe Echipe. Ovidiu Ionescu i-a adus victoria naţionalei masculine, după ce naţionala de fete s-a calificat dramatic în sferturi, tot în urma unei dispute cu Serbia. Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu şi Iulian Chiriţă şi-au învins fără probleme adversarii. Imediat după meci, românii au […]
21:40
Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe appeared first on Antena Sport.
21:10
Edi Iordănescu, deranjat de declaraţiile lui Mircea Lucescu: “O afrontă către echipă, către mine” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecţioner al României şi actualul antrenor al Legiei Varşovia, a recunoscut că a fost deranjat de declaraţiile selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), legate de faptul că Generaţia de Suflet a avut succes datorită emoţiei. Lucescu spunea, după ce a preluat naţionala, că echipa României trebuie să încerce să […]
20:50
Bucuria româncelor după ce au învins dramatic Serbia şi s-au calificat în sferturile Europeanului pe echipe! # Antena Sport
Echipa feminină a României de tenis de masă a obţinut o victorie fantastică, dramatică, în meciul din optimi al Campionatului European pe Echipe, împotriva Serbiei. Punctul victoriei a fost adus de Andreea Dragoman, care a învins-o cu 11-6 în setul decisiv pe Aneta Maksuti. Serbia ne-a condus cu 1-0 şi 2-1, după victoria Sabinei Surjan […]
20:10
Daniel Pancu, principala variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “Discut cu orice echipă” # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) ar fi prima variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini (65 de ani), potrivit informaţiilor AntenaSport, în cazul în care italianul e demis de patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga. Un eşec al lui Mandorlini cu Csikszereda i-ar pecetlui soarta antrenorului italian. Înaintea meciului Csikszereda – CFR Cluj, care se […]
20:10
Lionel Messi este cel mai important jucător din istoria Barcelonei, iar plecarea sa de pe Camp Nou a fost un adevărat șoc pentru fanii catalanilor. Chiar dacă au trecut ani buni de atunci, clubul îi pregătește un adevărat omagiu. Președintele Joan Laporta ia în calcul organizarea unui eveniment în cinstea starului argentinian, ajuns la vârsta […] The post Omagiul suprem pentru Lionel Messi! Ce plănuiește președintele Barcelonei appeared first on Antena Sport.
20:00
Edi Iordănescu a tranşat subiectul venirii lui Daniel Stanciu la Varşovia! Ce a spus despre preluarea naţionalei # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) a tranşat subiectul posibilei sale veniri la echipa naţionale. Edi Iordănescu a spus că acest subiect nu există în acest moment, în condiţiile în care România are un selecţioner în persoana lui Mircea Lucescu (80 de ani). AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe Daniel Stanciu în oraşul […] The post Edi Iordănescu a tranşat subiectul venirii lui Daniel Stanciu la Varşovia! Ce a spus despre preluarea naţionalei appeared first on Antena Sport.
19:20
CFR Cluj a avut până acum un sezon catastrofal, fie că vorbim despre parcursul din campionatul intern sau competițiile europene. Gruparea antrenată în prezent de Andrea Mandorlini s-a oprit iarăși în play-off-ul UEFA Conference League. Clubul ar fi avut nevoie de banii veniți de la UEFA, iar datoriile ar putea duce și până la excluderea […] The post CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga appeared first on Antena Sport.
19:00
S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!” # Antena Sport
Africa și-a stabilit echipele naționale calificate la Cupa Mondială din 2026, precum și cele patru participante la baraj. Astfel, Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana s-au calificat pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic care se vede exclusiv în Universul Antena. În schimb, Gabon, RD […] The post S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!” appeared first on Antena Sport.
19:00
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o […] The post Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor appeared first on Antena Sport.
18:40
Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: “Nu a făcut bine echipei naţionale”. Principalul reproş adus lui “Il Luce” # Antena Sport
Ionuţ Lupescu este de părere că Mircea Lucescu, selecţionerul României, ar trebui să aducă mai multă linişte în jurul echipei naţionale. În ultimele luni, “Il Luce” a ridicat mai multe semne de întrebare în legătură cu viitorul său, mai ales după remiza din Cipru, acolo unde tricolorii au condus cu 2-0. După victoria obţinută în […] The post Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: “Nu a făcut bine echipei naţionale”. Principalul reproş adus lui “Il Luce” appeared first on Antena Sport.
18:00
Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: “Tu nu eşti împărat” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă ar putea colabora cu Marius Şumudică (54 de ani) la FCSB. În trecut, patronul campioanei României se înţelesese cu Marius Şumudică pentru ca acesta să o preia pe FCSB. În cele din urmă, Şumudică a declinat oferta, în ultimul moment. Gigi Becali e de părere că […] The post Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: “Tu nu eşti împărat” appeared first on Antena Sport.
18:00
S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon # Antena Sport
Dinamo București – Rapid va fi capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida de pe Arena Națională va aduce în tribune peste 30.000 de spectatori, ținând cont de ritmul alert în care se vând biletele. Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor a luat decizia de a-l delega la centru […] The post S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon appeared first on Antena Sport.
17:50
Ricky Hatton, fostul campion mondial la box, a fost găsit spânzurat în casa sa, s-a dezvăluit joi în instanţă potrivit AP. Hatton a fost descoperit de managerul său şi prietenul său de multă vreme, Paul Speak, la domiciliul său din Hyde, Greater Manchester, în data de 14 septembrie. Speak s-a deplasat acolo pentru a-l duce […] The post Ricky Hatton s-a sinucis! Anunţul autorităţilor din Marea Britanie appeared first on Antena Sport.
17:40
Jucătorul Universității Craiova, al doilea într-un top organizat de UEFA. Ce performanță a realizat # Antena Sport
Universitatea Craiova a debutat cu o înfrângere în grupa principală de UEFA Conference League, însă forul continental a remarcat unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi la meciul cu polonezii de la Rakow. Acesta ocupă locul al doilea într-un top select al competiției, alcătuit după duelurile din prima etapă a acestei faze. Fotbalistul a sosit […] The post Jucătorul Universității Craiova, al doilea într-un top organizat de UEFA. Ce performanță a realizat appeared first on Antena Sport.
17:20
Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor # Antena Sport
Dan Şucu a vorbit deschis despre ce se întâmplă la Rapid. Patronul formaţiei din Giuleşti a prezentat datele financiare ale clubului şi a dezvăluit că până acum a investit 40 de milioane de euro la Rapid. Aici se referă şi la banii pe care i-a băgat în infrastructură, baza de pregătire, academie. De asemenea, el […] The post Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor appeared first on Antena Sport.
17:20
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a reacţionat după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane de euro. Numele lui Cristi Borcea ar fi fost folosit de sora lui Carmen Dan în dosarul de înşelăciune. Sora lui Carmen Dan ar fi pretins că e prietenă cu Cristi […] The post Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare appeared first on Antena Sport.
17:20
Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară # Antena Sport
Barcelona l-a anunțat pe Robert Lewandowski că nu îi va prelungi contractul scadent la finalul acestui sezon, iar conducerea catalanilor și-a ales deja o primă țintă pentru a-l înlocui. Avantajul acestei mutări ar fi că s-ar face gratis. Este vorba despre sârbul Dușan Vlahovic, atacantul în vârstă de 25 de ani care evoluează în prezent […] The post Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară appeared first on Antena Sport.
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 octombrie, de pe as.ro. 1. FCSB transferă din Portugalia Gigi Becali vrea să aducă un fundaş din Portugalia, după accidentarea lui Mihai Popescu. “Se uită MM”, a anunţat patronul FCSB-ului. 2. Verdictul lui Pancu Daniel Pancu e convins că Mircea Lucescu e dispus […] The post AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul # Antena Sport
Daniel Pancu a vorbit înaintea derby-ului dintre Dinamo şi Rapid. Pauza internaţională a luat sfârşit, iar Liga 1 revine cu meciul de pe Arena Naţională care le pune faţă în faţă pe cele două rivale din Bucureşti. După mulţi ani, derby-ul dintre Dinamo şi Rapid prezintă un interes ridicat, mai ales că cele două echipe […] The post Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul appeared first on Antena Sport.
16:30
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! # Antena Sport
Numele lui Cristi Borcea (55 de ani) a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de euro! Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo va fi şi el audiat în acest caz. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz. Numele lui Cristi […] The post Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! appeared first on Antena Sport.
16:20
Inter a început destul de bine acest sezon, atât pe plan intern, cât și în UEFA Champions League, acolo unde a înregistrat victorii pe linie. Conducerea clubului a primit o veste extraordinară, fiind vorba despre un moment așteptat deja de 15 ani. Mai mult decât atât, vestea a venit la pachet și cu stabilirea unui […] The post S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
16:00
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Meciul ar fi trebuit să se dispute în vară, însă ardelenii au cerut atunci ca partida să fie amânată prin prisma “dublei” pe care o aveau cu Braga în preliminariile Europa League. Meciul urmează să se joace pe Stadionul […] The post Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc appeared first on Antena Sport.
15:30
Florin Niţă (38 de ani) a primit o veste bună, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Damac. El a câştigat procesul cu saudiţii la FIFA şi va încasa ultimele 4 salarii. Niţă a apărat poarta lui Damac în stagiunea 2024-2025, iar apoi a urmat despărţirea, una în urma căreia fostul […] The post Veste uriaşă pentru Florin Niţă appeared first on Antena Sport.
15:00
Gică Hagi, “un fel de Messi din generația aceea”. Un fost adversar al “Regelui” de la Cupa Mondială e convins # Antena Sport
România a surprins mulți oameni cu Gică Hagi în frunte la Cupa Mondială din 1994, acolo unde a ajuns până în sferturile de finală. Martin Dahlin, suedezul care a fost prezent pe teren la meciul “de coșmar” pentru tricolori, și-a adus aminte de “Rege” și a vorbit în termeni extrem de mari despre el. Fostul […] The post Gică Hagi, “un fel de Messi din generația aceea”. Un fost adversar al “Regelui” de la Cupa Mondială e convins appeared first on Antena Sport.
