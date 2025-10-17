Stelian Bujduveanu anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă a Consiliului General pentru a fi ajutate familiile afectate de explozia din Rahova
17 octombrie 2025
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare. ”Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii”, a anunţat el.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare. ”Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii”, a anunţat el.
IMM-urile resping ideea creșterii salariului minim arătând că deja firmele mici și mijlocii se confruntă cu creșteri de costuri. Zacusca și gemul produse în gospodărie nu sunt surse de evaziune, autoconsumul, însă, contribuie la creșterea gap-ului de TVA.
10:40
Iritare în PNL, după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan, pentru că nu organizează alegeri pentru Primăria Capitalei. Vicepreședintele formațiunii liberale Alexandru Muraru critică la RFI gestul colegului său de coaliție: ”Un gest imatur și iresponsabil”.
PSD este un factor perturbator, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El dă vina pe social-democrați pentru amânarea reformei administrației publice locale: ”PSD are o lungă tradiție de a sabota și de a torpila guverne din care face parte”.
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din București, zona Calea Rahovei, în această dimineață. Două etaje au fost spulberate și unsprezece persoane au fost afectate, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Când un Avocat al Poporului cu mandat expirat apără interesele statului, iar nu ale cetățeanului, cine ne mai apără de Avocatul Poporului? (PressOne) # RFI
Despre (De)Conectat vorbim la Tânăr în Europa, o piesă de teatru care explorează „modul în care fake news, ideile intolerante și radicale, amplificate de social media ne polarizează atât în spațiul online, dar mai ales în viața reală.”
Ce mai freamăt! Ce mai vuiet! Toată lumea comentează sau face glumițe pe tema gemului făcut de bunica în gospodărie care ar produce pagube în buget. Cum spune o vorbă veche “la mișto ne pricepem toți”. Și am avut tot felul de persoane publice sau mai puțin publice care s-au autodenunțat pentru evaziune pentru borcanele cu gem sau cu zacuscă pe care le-au făcut în casa de la țară sau de la oraș.
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, acordarea unui ajutor de urgenţă de 9.000 lei pentru fiecare dintre cele 49 de persoane afectate de reducerea activităţii de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, judeţul Harghita, ca urmare a inundaţiilor.
ENDO Pacienţi - Asociația Pacienților cu Boli Endocrine a marcat,miercuri, în cadrul unui eveniment de amploare dedicat conștientizării și educației, două zile extrem de importante: Ziua Mondială a Menopauzei (celebrată anual pe 18 octombrie) și Ziua Mondială a Osteoporozei (celebrată anual pe 20 octombrie).
INSCOP: Peste jumătate dintre români cred că țara are locuri „încărcate energetic” care le pot influența starea # RFI
Peste jumătate din români cred că în țară există locuri „încărcate energetic”, care le pot influența starea, potrivit unui sondaj INSCOP. Concluziile preliminare ale sondajului cu tema România între magie și ezoterie sunt "total neașteptate", a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Datele arată că românii cred în aceste locuri energetice, indiferent de nivelul de educație sau orientare politică. Sociologul, Nicu Gavriluță, spune însă la RFI că el nu este surpins de primele rezultate ale sondajului, în special în contextul măsurilor de austeritate.
"Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”. Avertismentul vine de la preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nica.
Ioana Dogioiu, despre majorarea salariului minim: Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre majorarea salariului minim, că subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-a întrebat, i-a răspuns că, în principiu, salariul minim nu va creşte.
Blocaj în coaliției| Cele patru partide pun pe primul loc orgoliul, nu cetățeanul. Și asta îi va costa la viitoarele alegeri (Analist) # RFI
Un nou blocaj afectează activitatea coaliție. Modificarea Ordonaței 52 care reglementa extrem de dur activitatea primăriilor, s-a blocat din cauza lipsei acordului partidelor. Deși UDMR, PSD, PNL și USR s-au așezat la masă, deocamdată nu s-a convenit asupra unei variante. Astfel ca Guvernul a amânat decizia pentru săptămâna viitoare.
„Harta României țesută din tradiții”, patrimoniul cultural subiect de poveste pentru copii și adulți # RFI
Cum ar fi să poți privi România ca pe o hartă țesută din obiceiuri, cântece și meșteșuguri? Este o întrebare al cărui răspuns vine din proiectul „Harta României țesută din tradiții”, realizat de Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture, proiect care își propune să transforme patrimoniul cultural imaterial într-o poveste vie, accesibilă copiilor și adulților deopotrivă. Pentru a dezvolta acest subiect, am vorbit cu Măriuca Mihăilescu, Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture.
Carmen Dan, audiată în dosarul în care sora sa este bănuită de înşelăciune cu locuinţe şi maşini de lux # RFI
Fostul ministru de Interne Carmen Dan este audiată, joi, în dosarul în care sora sa este suspectată, alături de patroana unui salon de îmfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, de înşelăciuni cu locuinţe şi maşini de lux, cu un prejuidicu de 1,3 milioane de euro, majoritatea păgubiţilor fiind medici stomatologi. Carmen Dan a declarat, înainte să intre la audieri, că a aflat „târziu” despre situaţia surorii sale şi de faptul că aceasta se folosea de numele său, menţionând că nu era „apropiată” de aceasta.
Cititul, exercițiu de luciditate. Robert Șerban, despre sensul Festivalului de Literatură de la Timișoara # RFI
La Timișoara începe a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură, un eveniment care așază la aceeași masă ficțiunea și realitatea, scriitorii și cititorii, marile întrebări ale lumii și bucuria de a le rosti împreună. Tema de anul acesta – „La limita ficțiunii, realitatea” – e mai mult decât un joc de cuvinte. Robert Șerban, directorul FILTM, spune că lectura e o formă de luciditate într-o lume care pare din ce în ce mai greu de imaginat.
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a trimis o scrisoare deschisă adresată președintelui României, prim-ministrului României, Ilie Bolojan, ministrului Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași funcționează în clădiri vechi și de 200 de ani, iar pentru analize, bolnavii fac uneori naveta 20 de kilometri cu ambulanța. De asemenea, Institutul de Boli Cardiovasculare își desfășoară activitatea în spațiile oferite de alte spitale, din 2018, de la incendiul care a mistuit cele două etaje ale spitalului C.I. Parhon.
Legea privind ariile naturale protejate adoptată miercuri de Parlament încalcă directivele europene, spune la RFI președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, care precizează că va sesiza Comisia Europeană și Avocatul Poporului. Deputații au votat un proiect care permite modificarea ariilor protejate, pentru finalizarea hidrocentralelor începute înainte de anul 2007.
Instanța Supremă decide astăzi dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private (HotNews) # RFI
O fostă întreprindere socialistă va fi demolată. În locul ei, probabil, se va dezvolta un proiect rezidențial sau un centru comercial. Problema nu este a fabricilor vechi care dispar, ci a celor noi care nu apar.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta # RFI
Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă, a declarat, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în această seară, la Antena 3.
Bolnavi internați la Psihiatrie în spitale din România, sedați, bătuți și "tratați" cu electroșocuri (raport Consiliul Europei) # RFI
Decese din neglijență, maltratare și utilizarea electroșocurilor pe pacienți internați la Psihiatrie, în spitale din România. Sunt concluziile raportului Comitetului pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei. Documentul, publicat astăzi, a fost realizat în urma unor vizite inopinate ale specialiștilor comitetului în patru spitale de psihiatrie, pe lângă celelalte instituții de profil, penitenciare și aresturi. "Este cel mai grav raport cu privire la România, din ultimii 20 de ani", spune la RFI, Georgiana Pascu, manager de proiecte la Centrul de Resurse Juridice.
Piedone, trimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat că a divulgat informaţii privind un control care urma să fie făcut la un hotel din Sinaia # RFI
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului.
Mobilizarea rezerviștilor| Înțeleg nedumerirea oamenilor și îngrijorarea lor, dar nu putem lăsa țara nepregătită (Analist) # RFI
Ministerul Apărării Naționale a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare. Scopul acţiunii este verificarea pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, precum şi testarea disponibilităţii rezerviştilor, potrivit MApN. Cei convocaţi participă timp de o zi la activităţi specifice: primesc echipament militar, instruire de siguranţă şi efectuează trageri cu muniţie de antrenament, fiind apoi lăsaţi să plece acasă.
De Ziua Mondială a Nevăzătorilor, galeria neconvențională Celula de Artă, în parteneriat cu Asociația Entuziart și Asociația Nevăzătorilor din România, organizează un eveniment multisenzorial numit „Blind Eight”. Vorbim despre un proiect ce transformă percepția artei într-o experiență a simțurilor și a empatiei cu Andreea-Eliza Petrov de la Celula de Artă, curator al expoziției Blind Eight, și Oana Dorneanu, de la Asociația Entuziart, curator al expoziției tactile “O lume (ne)văzută”.
Legea pensiilor private a trecut de Parlament| Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din pilonul 2 # RFI
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind plata pensiilor private, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă iar restul eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere, anunță Agerpres.
Ministrul Justiției afirmă că breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost 'imediat' oprită # RFI
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, miercuri, că breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost 'imediat oprită', după ce mai mulți deținuți ar fi accesat sistemul informatic al centrului de detenție prin intermediul unui terminal infochiosc.
Pericolul mare la alegerile pentru Primăria Capitalei este să crească foarte mult scorul AUR, declară la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El precizează că partidul său vrea un candidat comun cu PNL ”ca să fie sigur că va câștiga aceste alegeri”.
Măsurile decise până acum de Guvernul Bolojan nu înseamnă reformă, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Liderii coaliției nu s-au înțeles nici la ultima ședință asupra modului în care trebuie reduse cheltuielile din administrația publică locală.
Salariul minim pe economie ar trebui înghețat anul viitor, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Acesta este un posibil nou motiv de dispute în coaliție, în condițiile în care PSD nu susține o asemenea măsură. Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui declară că salariul minim este folosit ca armă fiscală în România.
Hramul Cuvioasei Sfintei Parascheva a fost punctul culminant al pelerinajului, prilej cu care a fost oficiată și Sfânta Liturghie de un sobor de preoți în frunte cu IPS Părintele Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Oamenii au stat la rând și 12 ore, dar din fericire ploaia a ocolit în prima parte a zilei municipiul Iași.
Un antreprenor român, în colaborare cu o companie poloneză, construiește drone în țară. Proiectul pentru următoarea perioadă este să dezvolte o tehnologie accesibilă pentru “roiuri” de drone. Invitat la Esențial: Bogdan Ochiana – CEO Orbotix (dezvoltă drone cu tehnologie AI pentru aplicații militare)
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând serviciile” (Adevărul) # RFI
Care a fost impactul real al schimbărilor produse în ultima perioadă asupra pieței asigurărilor? Situația economică actuală va afecta doar industria în sine? Care va fi impactul asupra clienților? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii "Ora de Risc" by XPRIMM, difuzată de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
Inflația rămâne ridicată, creșterea salariilor a fost depășită de creșterea prețurilor, iar avansul economiei va fi timid. Acestea sunt caracteristicile anului 2025, un an complicat pentru economie și pentru salariați.
PSD vrea să renunțe la statutul de partid progresist. Formațiunea politică se va întoarce la ideologia sa inițială, adică "un partid al României, un partid pro-european, dar cu rădăcini solide în identitatea națională", a scris președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Însă acestă propunere nu are legătură cu ideologia, ci este doar o încercare de câștiga electoral, a spus la RFI politologul Cristian Pîrvulescu.
A fost "production manager" în cadrul Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană, a creat conferințe dedicate industriei muzicale, a pus umărul la festivaluri precum Plai și Jazz TM, iar când asta nu a fost suficient, timișoreanul Bogdan Cotîrță s-a urcat pe scenă cântând în proiecte muzicale precum Melting Dice sau mai recentul, Bob Ramanka. Prin acest proiect solo, Bob Ramanka tocmai a lansat o piesa numită "Eroi".
Coaliţia se reuneşte pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală la sfârşitul acestui an| Reforma administraţiei, alt punct pe agenda partidelor # RFI
Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi se reuneşte, marţi, de la ora 14.00, pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală, la sfârşitul acestui an. În cazul în care nu se ajunge la un consens, legal nu se mai pot organiza alegeri în acest an. PSD a anunţat că îşi păstrează condiţia, ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu şi ameninţă că un candidat separat al USR-PNL poate duce la ruperea coaliţiei. Potrivit News.ro, un alt punct pe agenda discuţiilor este reforma administraţiei.
PSD va elimina cuvântul progresist din propriul Statut, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gabriel Zetea. El precizează că la Congresul din 7 noiembrie, Partidul Social Democrat va introduce în Statut mențiunea că apără tradiția românească, pentru că noțiunea de progresism a căpătat alte conotații în ultimii ani, în opinia sa: ”Niciodată nu am fost confortabili cu această definiție a PSD”.
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen
Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția (Știrile ProTv) # RFI
Vizită de gradul zero în Parcul Dinamo! După ce a semnat un parteneriat de colaborare cu secţia de gimnastică a clubului, Nadia Comăneci a inspectat întreg complexul alături de David Popovici şi Ionuţ Lupescu. Inițiativa, derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Clubul Sportiv Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, are ca scop promovarea sportului în rândul copiilor și tinerilor.
Diana Tușa: Traficul de persoane din România poate fi redus doar dacă instituțiile colaborează # RFI
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane va chema la audieri toți factorii implicați, a anunțat luni președinta comisiei, deputata Diana Tușa.
Controversa "Porții Focșaniului". Strategia Armatei Române nu presupune abandonarea niciunei părți din teritoriu (Interviu) # RFI
Moldova cere apărarea reală la graniță, nu abandonarea unei părți din teritoriu! Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a trimis o scrisoare deschisa adresată președintelui, premierului si sefului Armatei în care semnalează chiar declarațiile făcute de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, potrivit cărora "Poarta Focșanilor" este „o vulnerabilitate”. „Acest coridor nu ar trebui sa fie prima linie de apărare, apărarea ăncepe mult mai în est, la frontieră, pe linia Prutului”, consideră activistii civici. Iar la graniță, spune președintele Asociației pentru Dezvoltarea Moldovei, Dorin Dobrincu, nu este nici măcar un bocanc de soldat NATO. Principiul de functionare a "Portii Focșaniului" presupune o cedare deliberată a Moldovei în fața unei invazii din Est, pornind de la premiza că teritoriul nu poate fi apărat pentru că relieful nu ne ajută. Un concept militar de secol 19, care nu se mai susține, strategia armatei nu este de abandonare a vreunei părți din țară, explică analistul militar Claudiu Degeratu. El recunoaște însă că dezvoltarea infrastructurii din regiune lasă de dorit.
Reforma pensiilor magistraților | Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM că face "declarații false" # RFI
Reforma pensiilor magistraților, aflată în prezent pe masa Curții Constituționale, este un jalon din PNRR de care depind 231 de milioane de euro din fondurile europene ale României. Este declarația ministrului investițiilor, Dragoș Pîslaru, care, într-o postare pe Facebook, acuză Consiliul Superior al Magistraturii de declarații „grave și false”. Potrivit CSM, jalonul privind reforma pensiilor speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. Judecătorii au amânat de două ORI decizia pe reforma pensiilor magistraților, după sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.Următorul termen este programat pentru 20 octombrie.
Oana Ţoiu, despre programul SAFE: Lista finală, atât a achiziţiilor României cât şi a altor ţări, va fi făcută publică către Comisia Europeană şi apoi către public la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an # RFI
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, despre programul SAFE, că lista finală, atât a achiziţiilor României cât şi a altor ţări, va fi făcută publică către Comisia Europeană şi apoi către public la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an.
Ion Barbu și-a găsit un loc pe măsură și la Timișoara - Muzeul Apei. A transformat fosta uzină, cu rezervoarele și filtrele ei, într-un spațiu plin de culoare, umor și ironie, cu cinci expoziții într-una singură. Aproximativ 200 de lucrări care te fac să râzi, să gândești și, uneori, să te încrunți. Ion Barbu a pregătit pentru publicul său, simplu și direct: apă, artă, energie.
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași: Chiuvetele, mărul discordiei între Ministrul Sănătății și CJ Iași # RFI
Bacteria Serratia a provocat moartea a șapte copii în această unitate medicală și a scos la lumină o serie de nereguli în respectarea protocoalelor medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat și concluziile controlului făcut la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași, pe care a spus că le va trimite la Parchet. Au fost descoperite nereguli grave, ce au dus la răspândirea bacteriei periculoase.
