Cauza exploziei din Rahova. Inconștiență, cineva a dat drumul gazelor după ce a rupt sigiliul montat la o electrovalvă de gaz

18:30

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 23 de ani, din judeţele Călăraşi şi Ilfov, au fost reţinuţi de poliţiştii braşoveni, după ce au fost surprinşi în flagrant luând suma de 10.000 de euro de la o victimă pe care au încercat să o înşele prin metoda „Accidentul”, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean […]