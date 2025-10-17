Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul
Gândul, 17 octombrie 2025 13:20
Interbrands a publicat topul celor mai valoroase companii ale lumii, iar acesta este dominat, de departe, de afaceri din domeniul tehnologiei. În topul de anul acesta, companiile au o valoare combinată de 3.600 de miliarde de dolari, iar nume precum Nvidia și Instagram au crescut rapid ca valoare, în timp ce unele branduri de lux […]
SURSE: 2 victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferte în Belgia și Germania # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) Din informațiilor Gândul, 2 pacienți sunt cu arsuri grave și […]
FOTO. Alina Pușcău spune SECRETUL siluetei sale. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai” # Gândul
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a spus care este secretul siluetei sale de invidiat. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a declarat aceasta. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în […]
Ierarhiile salariale din munca domestică din Italia se schimbă. Modificările au loc pe fondul îmbătrânirii populației, cererea de îngrijire la domiciliu este tot mai mare. Potrivit datelor recente ale observatorului Institutului Național de Asigurări Sociale (INPS), în 2024 badantele au depășit pragul de 50% din totalul lucrătorilor domestici angajați cu forme legale. Ce salarii au […]
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat” # Gândul
Ilie Bolojan a avut, vineri după-amiază, o primă reacție la Radio România Actualități, în cazul exploziei din cartierul Rahova al Capitalei, acolo unde 3 persoane au decedat și alte 13 sunt rănite. „Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați și răniți, pentru toți locuitorii acestui […]
Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze # Gândul
Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul. În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei […]
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată # Gândul
Se schimbă valabilitatea permiselor de conducere în România. Ministerul Afacerilor Interne a pregătit deci o reformă a legislației rutiere, care vizează schimbarea modului în care este stabilită valabilitatea permiselor auto. Aceasta nu va mai avea o durată fixă, iar șoferii vor depinde de medic, dacă această nouă lege, aflată acum în dezbatere, va fi adoptată. […]
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare” # Gândul
Blocul în care a avut loc deflagrația din Sectorul 5 al Capitalei arată ca și când ar sta să cadă. Clădirea a fost ridicată pe vremea fostului dictator Nicolae Ceaușescu iar specialiștii spun că e mare minune că „urmările sunt doar acestea”. Oamenii cu domiciliul în blocul explodat își pot lua la revedere de la […]
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!” # Gândul
Disperarea este cuvântul care poate descrie cel mai bine ce se întâmplă, acum, în cartierul Rahova din București. În această dimineață, o explozie puternică a zguduit întreaga zonă, 3 persoane au murit, iar alte 13 sunt rănite. Bucăți din blocul afectat de deflagrație se desprind, oamenii privesc cu îngrijorare către un tablou cu tușe apocaliptice, […]
EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot # Gândul
O explozie produsă joi seară a distrus două mașini aparținând familiei jurnalistului de investigații italian Sigfrido Ranucci, în fața casei sale din Pomezia, un oraș la sud de Roma. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ranucci a declarat că explozia, care a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală (23:00, ora României, n. red.), […]
Ministerul Sănătății vrea să trimită cele 13 victime ale EXPLOZIEI din Rahova la spitale din Europa. Alexandru Rogobete: „Planul alb, dezactivat” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că cele 13 victime internate la patru spitale din Capitală vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) Până în acest moment, […]
Un șef de șantier și-a pierdut Rolexul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. Acesta a dat firma în judecată # Gândul
Un șef de șantier a dat în judecată firma la care lucra. Acesta și-a pierdut ceasul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. În timp ce încerca să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o betonieră, o smucitură puternica a aruncat în aer furtunul de alimentare și, odată cu el, și prețiosul Rolex […]
Mongolia se confruntă cu o CRIZĂ POLITICĂ. Premierul a demisionat la doar patru luni de la preluarea funcției # Gândul
Prim-ministrul mongol, Gombojav Zandanshatar, a demisionat după doar patru luni de la preluarea funcției, după ce a pierdut votul de încredere din partea politicienilor. Parlamentul Mongoliei, format din 126 de locuri, a organizat vineri votul, în cadrul căruia 71 de parlamentari au susținut demiterea lui Zandanshatar. Pe 10 octombrie, peste 50 de membri ai Parlamentului […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
FOTO. Valentina Pelinel, AMINTIRI de la începutul carierei de model. ”Eu eram și micuță, la 16 ani nu știam ce fac” # Gândul
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, și-a amintit de începuturile sale ca model și a scos la iveală amănunte mai puțin știute din acea perioadă. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel […]
Cum se prăbușesc bucăți de bloc în București: „Ia uite chiuveta pe unde e! Vai de capul meu! E prins în perete! Uite, amărâtul ăla, sus acolo unde e! Amărâtul ăla este în casă, băi!” # Gândul
Trei persoane au fost ucise în urma deflagrației din această dimineață, din cartierul Rahova, iar 13 sunt rănite. Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au făcut treaba, iar degete acuzatoare sunt îndreptate și către Distrigaz. Oamenii aflați la locul tragediei sunt afectați puternic de tot ceea ce văd în fața ochilor. […]
Călătorii de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au avut parte de momente de panică în această dimineață. Autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat găselnița și a intervenit de urgență pentru a evacua pasagerii și personalul din terminal. Organele competente […]
Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic # Gândul
Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Sâmbătă, trebuie să spui „La mulți ani” celor care poartă acest nume biblic. Astfel, în calendarul ortodox din 18 octombrie este prăznuit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, doctor fără arginți, considerat cel mai iubit dintre discipolii lui Iisus. Mii de români poartă acest nume biblic. Acest prenume a luat avânt […]
Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid” # Gândul
Edilul interimar al Capitalei a transmis că PMB a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne. Demersul vine după explozia de vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. […]
Ce salariu poți să primești ca electrician în Germania. 4.000 de euro net, plus alte beneficii # Gândul
Job de vis în Germania, disponibil pentru orice român dispus să lucreze pe postul de electrician. Salariul poate să ajungă la 4.000 de euro net pe lună. Germania reprezintă una dintre țările unde lucrează numeroși români, atractivitatea din punct de vedere al ofertelor de pe piața muncii rămâne activă. Ofertele de muncă sunt atât pentru […]
Vești bune pentru aceste trei zodii. Vor fi vedetele iernii pentru că norocul se va abate asupra lor # Gândul
După o perioadă marcată de încercări și greutăți, Universul se aliniază și oferă o recompensă divină pentru zodiile care au suferit în tăcere. Vremuri extraordinare pentru aceste trei zodii. Iarna care se apropie aduce o renaștere spectaculoasă pentru trei zodii care vor străluci mai mult ca niciodată. Energia lor se va transforma radical, iar norocul […]
Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri” # Gândul
Rapidul pregătește derby-ul cu Dinamo, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii, dar antrenorul Costel Gâlcă are și alte probleme pe cap dincolo de jocul împotriva rivalei tradiționale. Unul dintre oamenii de bază ai echipei sale a ajuns în cârje și nu se știe dacă anul acesta va mai prinde vreun meci. De altfel, […]
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid # Gândul
FCSB primește lovitură după lovitură. Accidentarea lui Mihai Popescu, petrecută la echipa națională, în meciul cu Austria, câștigat de „tricolori” cu 1-0, în preliminariile C.M. 2026, nu este singura bătaie de cap a campioanei. Staff-ul tehnic a mai aflat o veste proastă – nu va putea conta nici pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african în vârstă de […]
Metaloglobus – FCSB se va juca sâmbătă la Clinceni, de la ora 20:30, iar partida contează pentru etapa a 13-a din Liga 1. FCSB este acum pe locul 12 în Superliga, cu 13 puncte adunate după 12 etape, în timp ce în Europa a adunat doar trei puncte, după primele două etape, scor 1-0 cu […]
Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit” # Gândul
Tragedia din Rahova pune, din nou, sub semnul întrebării modul în care autoritățile au capacitatea de a preveni astfel de evenimente care, din nefericire, duc la moartea unor oameni nevinovați. Trei persoane au fost ucise în urma deflagarației, iar 11 sunt rănite. Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au […]
FOTO. MĂRTURISIREA dureroasă a Andreei Marin. ”Toți oamenii, rude de sânge cu mine, au devenit îngeri” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a făcut mărturisiri dureroase. ”Toți oamenii, rude de sânge cu mine, au devenit îngeri”, a explicat vedeta. La podcastul „Fain și Simplu”, realizat de Mihai Morar, Andreea Marin a fost întrebată pe cine și-ar dori cel mai mult lângă ea. Răspunsul celei supranumite”Zâna Surprizelor” a fost unul […]
Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu susține, în cel mai nou jurnal al său, că „punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă”. „Știrea despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, decisă într-o convorbire telefonică dintre președintele american și președintele rus, m-a surprins ca invitat la emisiunea Marius […]
5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război # Gândul
O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Finlanda are 50.000 de buncăre. Acestea pot adăposti întreaga populație în cazul unui război. Încă de la Războiul de Iarnă din 1939/1940, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre până au […]
O explozie devastatoare a avut loc în București, în această dimineață, în Rahova, iar bilanțul este unul tragic – 3 morți și 11 răniți. Locatarii blocului au fost evacuați, așa cum s-a întâmplat și în cazul elevilor de la Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere. Gândul prezintă imagini cu un puternic impact emoțional. Unul dintre locuitorii […]
Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure # Gândul
Mulți șoferi se întreabă care sunt modificările pe care ei nu pot să le facă pe mașinile lor. Dacă nu se respectă legea, sancțiunile pot fi dure. Astfel, șoferii nu pot schimba culoarea unui autoturism, prin vopsire sau colantare, faptă care vine cu implicații legale. Posesorii de mașini trebuie să știe, deci, că orice modificare […]
A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron # Gândul
Fostul prim-ministru al Franței Edouard Philippe dezaprobă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027, anunț făcut de premierul-desemnat, Sebastien Lecornu, în urma unui compromis făcut cu Partidul Socialist. Philippe, susținător al creșterii vârstei legale de pensionare la 67 de ani și al introducerii unei măsuri de capitalizare, și-a exprimat ferm opinia cu privire […]
Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, analizează convorbirea telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, evidențiind o schimbare radicală în narativul despre războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Inițial, se vorbea despre un Trump dezamăgit de Putin care sprijinea Ucraina prin livrarea de rachete Tomahawk, iar […]
Elevii de la Liceul Bolinteanu, surprinși de explozie: „Au vrut să ne OMOARE copiii!” Câți sunt răniți # Gândul
Tragedie în București, în urma unei explozii foarte puternice care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei. Blocul afectat se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu și alimentarea cu gaz a fost oprită. Explozia a avut loc dimineață și, potrivit primelor informații, două persoane […]
Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente # Gândul
Parlamentul României se pregătește pentru o creștere semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică în 2026. Potrivit unui anunț postat de Camera Deputaților în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) la data de 7 octombrie 2025, instituția are în plan să încheie un contract pentru furnizarea de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie […]
Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site # Gândul
La o zi după ce Gândul a scris despre lipsa declarațiilor de avere și interese de pe site-ul Guvernului a ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), Guvernul a reacționat a doua zi. A publicat cele două documente pe site, așa cum a cerut Ilie Bolojan pe 8 august. După ședința de Guvern de joi, 16 octombrie, […]
Copiii și cadrele didactice din liceul din apropierea blocului care a explodat au fost evacuați. Școala a suspendat orele # Gândul
Explozia care a distrus un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei a afectat și liceul din apropiere, precum și cadrele didactice și copiii care se aflau la ore în acel moment. Ministrul Educației, Daniel David, spune că au fost suspendate cursurile, iar aceia care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost tratați […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat că anularea alegerilor prezidențiale nu poate fi înțeleasă fără a privi în contextul ascensiunii lui Nicușor Dan. El a spus că motivele oficiale invocate de Curtea Constituțională nu au legătură cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Alegerile au fost […]
Viktor ORBAN anunță că va discuta vineri cu Vladimir Putin despre întâlnirea de la Budapesta cu Donald Trump # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că va discuta în cursul zilei cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre întâlnirea de la Budapesta dintre acesta din urmă și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Anunțul vine după ce Orban a discutat la telefon despre acest subiect și cu Donald Trump, în cursul serii de joi, scrie […]
Un însoțitor de zbor a dezvăluit pe o platformă online câți bani câștigă lunar și a vorbit despre avantajele și dezavantajele acestei meserii. O postare pe internet a stârnit discuții aprinse pe marginea subiectului cu salariul unui însoțitor de bord în 2025. De altfel, meseria de însoțitor de zbor este una la care visează mulți […]
Copiii și cadrele didactice din liceul din apropierea blocului care a explodat au fost evacuați # Gândul
Explozia care a distrus un bloc de locuințe din Sectorul 5 a afectat și liceu din apropiere, precum și cadrele didactice și copiii care se aflau la ore în acel moment. Ministrul Educației, Daniel David, spune că au fost suspendate cursurile, iar aceia care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost tratați la cabinetul […]
Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul # Gândul
Gruparea islamistă Hamas și-a reafirmat, vineri, angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, negociat cu Israelul, în conformitate cu planul propus de președintele SUA, Donald Trump. „Procesul de returnare a cadavrelor prizonierilor israelieni ar putea dura ceva timp, deoarece unele dintre aceste cadavre au fost îngropate în tuneluri distruse de […]
Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 13– 1 = 11 într-o egalitate corectă. Voi ați găsit răspunsul corect? Varianta bună se află mai jos, în articol. De data aceasta trebuie să mutați un singur băț de chibrit, pentru a […]
Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat cu o conversație dintre un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru că este bolnav și șeful său. Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav Eu când sunt bolnav o sărut pe soția mea și îmi revin imediat…încearcă Ok… Ai […]
Elena s-a sinucis într-o închisoare din Italia și a fost înmormântată fără familia din România. Ce a scris pe pereții celulei înainte de gestul extrem # Gândul
La numai 14 ani, Elena Gurgu a fugit de acasă, din România, pentru o viață mai bună. 12 ani mai târziu, aceasta și-a pus capăt zilelor spânzurându-se într-o închisoare din Italia. Ambasada ar fi contactat familia, însă nimeni nu ar fi vrut să audă de ea. Miercuri, în cimitirul Trespiano din Florența, opt oameni au […]
A dispărut „protecția politică” în Rusia? Instituțiile de forță trăiesc a doua tinerețe, „răsfățații Kremlinului” tremură. „Apropierea de o figură influentă nu te scapă de arestare” # Gândul
După ce a invadat Ucraina, Rusia a trecut și trece printr-o perioadă fără precedent de arestări cu substrat politic. A fost „destructurat” clanul politic al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, cândva foarte puternic. Au fost arestați zeci de oficiali regionali, inclusiv guvernatori adjuncți. A apărut în scenariu sinuciderea lui Roman Starovoit, fost ministru al […]
Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE # Gândul
Gest șocant comis de un tânăr de 26 de ani din Timișoara care a decis să-și încheie socotelile cu viața, după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției sale, bolnavă de cancer. Bărbatul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc chiar în fața Secției de Oncologie a Spitalului Municipal, unde soția […]
The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, va avea o întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar discuțiile se vor axa pe conflictul din Ucraina. În acest context, jurnaliștii publicației britanice The Telegraph scriu că întâlnirea, dar mai ales locul în care aceasta se va desfășura, reprezintă o victorie importantă pentru premierul Ungariei, Viktor Orban […]
Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, face o analiză critică și ironică cu privire la evoluția situației geopolitice și la rolul liderilor majori, mai ales Donald Trump și Vladimir Putin, în criza actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază tensiunea creată de negocierile legate de armistițiu, în condițiile în care Putin refuza un acord, iar […]
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final # Gândul
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss. Artistul s-a stins din viață joi, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey, la o lună după un tragic accident petrecut în propriul său studio de înregistrări. Vestea dispariției lui Ace Frehley, una dintre figurile […]
Cele mai mari nume din sport, artă și antreprenoriat se întâlnesc într-o seară de gală dedicată excelenței românești. Pe scena Galei Performanței & Excelenței 2025 vor urca Elisabeta Lipă, cea mai titrată canotoare din lume, și Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, personalități care definesc disciplina și performanța. Amatto Zaharia a format generații de […]
