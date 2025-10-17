Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare

10:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump, a declarat pentru AFP o sursă din delegaţia ucraineană. Cu doar câteva ore înaintea unei întâlniri importante la Casa Albă între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, autoritățile ucrainene au anunțat joi că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au provocat pene de curent în mai multe regiuni ale țării, relatează Euronews.com. Zelenski a fost surprins de discuţia telefonică purtată de preşedintele american cu liderul rus Vladimir Putin şi reuniunea între cei doi anunţată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicaţia Axios.