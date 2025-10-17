Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare
17 octombrie 2025
Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova. Potrivit companiei, la fața locului s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei, se arată într-un comunicat de presă.
• • •
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare # Digi24.ro
Primarii și consilierii locali cu ordine de protecție ar putea fi suspendați pe durata acestuia, propune un proiect depus la Parlament # Digi24.ro
Mandatul aleșilor locali - consilier local, consilier județean, primar, președinte de consiliu județean - ar putea fi suspendat pe durata valabilității unui ordin de protecție emis împotriva acestora de către o instanță de judecată, propune un proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari de la USR.
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei. Cum au acționat cei doi # Digi24.ro
Procurorii susţin că femeia găsită moartă, joi, într-o pădure de la margine Capitalei, a fost ucisă de iubitul fiicei sale. Tânărul de 20 de ani şi fata de 14 ani au fost reţinuţi de procurori pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, respectiv instigare la omor calificat.
Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc vineri în sudul Filipinelor, potrivit Institutului american de geofizică USGS, la o săptămână după alte două cutremure puternice, de magnitudinea 7,4 şi 6,7, în estul Insulei Mindanao acest arhipelag din Asia de Sud-Est, în urma căruia nu s-au raportat imediat victime sau pagube materiale, potrivit salvatorilor.
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse.
Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova. Primele imagini din interiorul clădirii # Digi24.ro
Au apărut primele imagini surprinse în interiorul clădirii din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri dimineață a avut loc o explozie puternică, în urma căreia cel puțin trei oameni au murit.
Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce alte măsuri vor fi luate # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunțat că toți cei afectați de explozia din Rahova vor avea cazarea asigurată și „vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare”. El a mai precizat că a convocat, astăzi de la ora 14.00, o ședință a Consiliului Genenral pentru a aprobat un proiect care prevede acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor afectate de explozia din Rahova.
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Camerele de supraveghere dintr-un magazin care se află în apropierea blocului din Rahova au surprins momentul exploziei. În imagini se poate observa cât de mare a fost suflul exploziei.
Arafat, avertisment pentru locatari, după explozia din Rahova: „Să nu rişte să intre în bloc” # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că blocul din Sectorul 5 unde a avut o explozie puternică este „cu risc de colaps” şi le-a cerut cetăţenilor să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată de deflagraţie.
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată # Digi24.ro
O bombă a explodat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, un renumit jurnalist de investigație de la canalul public de televiziune RAI3. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat solidaritatea cu jurnalistul și a declarat că „libertatea de informare este o valoare indispensabilă”, potrivit rainews.it.
Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial pe 17 octombrie că urmărește penal 18 angajați ai Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, în dosarul de corupție pe fonduri europene. Reamintim că Florentina Ioniță, comandantul Spitalului, a fost plasată sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei.
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova. Rogobete: Majoritatea victimelor sunt în stare critică # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a anunţat că, în urma exploziei produse la un bloc din Rahova au fost transferaţi 13 pacienţi către spitale, printre victime fiind doi copii, de 12 şi 17 ani, fiind constituită și o celulă de criză la minister. Ministrul Sănătății a precizat că cei mai mulţi pacienţi se află în stare de urgenţă, critică, iar unele spitale din București funcționează în regim de cod alb, pentru a putea primi răniții din urma exploziei din Sectorul 5.
90% din cazurile de cancer mamar sunt descoperite prea târziu. Cum poate fi schimbată această statistică? # Digi24.ro
7 din 10 femei de peste 50 de ani din România nu au făcut niciodată o mamografie. Anual, peste 12.000 de românce sunt diagnosticate cu cancer de sân, iar aproximativ 4.000 își pierd viața din cauza depistării tardive. De altfel, aproape 90% dintre cazuri sunt identificate în stadii avansate (II-IV), când șansele de supraviețuire scad dramatic.
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat # Digi24.ro
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ. Într-o intervenție la Digi24, Camelia Lepădat, inspector școlar pentru comunicare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a declarat că în momentul deflagrației elevii erau la ore, iar aproximativ 10 dintre aceștia au fost răniți ușor.
Specialiști în domeniu: Sănătatea mintală, o prioritate strategică națională, nu o anexă a altor politici publice în sănătate # Digi24.ro
În urma publicării raportului Comitetului pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) al Consiliului Europe, într-un comunicat de presă comun, Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din România (ASPP) împreună cu Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) solicită Guvernului și Parlamentului să trateze sănătatea mintală ca pe o prioritate strategică națională, nu ca pe o anexă a altor politici publice în sănătate.
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală # Digi24.ro
Cel puțin doi oameni au murit și mai mulți au fost răniți în urma unei explozii foarte puternice produse vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 din București. 12 răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri, anunță IGSU. Două etaje ale blocului de opt etaje au distruse. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta # Digi24.ro
Întâlnirea planificată între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, după convorbirea telefonică de joi între cei doi, va fi o lovitură dureroasă pentru Uniunea Europeană, scrie publicaţia britanică The Telegraph, citată vineri de portalul Fakti.bg.
Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră.
Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o bubuitură foarte puternică. Mi s-a mișcat bine blocul” # Digi24.ro
O femeie care locuiește în zona în care a avut loc explozia la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a povestit, pentru Digi24, cum a auzit o bubuitură foarte puternică, „au început să tremure perdelele”, iar patul s-a mișcat din loc. Prima oară a crezut că este vorba despre un cutremur.
Zelenski are o nouă întâlnire cu Trump. Între timp, Rusia a lovit infrastructura energetică ucraineană # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump, a declarat pentru AFP o sursă din delegaţia ucraineană. Cu doar câteva ore înaintea unei întâlniri importante la Casa Albă între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, autoritățile ucrainene au anunțat joi că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au provocat pene de curent în mai multe regiuni ale țării, relatează Euronews.com. Zelenski a fost surprins de discuţia telefonică purtată de preşedintele american cu liderul rus Vladimir Putin şi reuniunea între cei doi anunţată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicaţia Axios.
Alertă în București: o explozie puternică a avut loc într-un bloc din Sectorul 5. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Digi24.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ
Turcia trimite specialiști în Gaza, pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni nereturnate de Hamas # Digi24.ro
Turcia a trimis în Gaza 81 de specialiști pentru a participa la operațiunile de căutare a cadavrelor celor 19 ostatici israelieni despre care mișcarea teroristă Hamas spune că nu au fost găsite, a anunțat joi o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării. Aceste căutări vor fi efectuate de echipe de salvare din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, potrivit Daily Sabah.
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală # Digi24.ro
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în aproximativ două săptămâni, la granița României. O a doua întâlnire după cea din Alaska este programată la Budapesta și a fost confirmată în urmă cu scurt timp de președintele american. Trump și Putin au vorbit două ore și jumătate la telefon și au dezbătut și subiectul rachetelor Tomahawk, care ar putea fi trimise Ucrainei.
Ace Frehley, chitaristul care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia într-un comunicat.
Demisie controversată la vârful armatei americane, pe fondul războiului lui Trump cu drogurile din Venezuela. „A fost o onoare” # Digi24.ro
Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM), Alvin Holsey, va demisiona la sfârşitul acestui an, cu doi ani înainte de termen, a anunţat joi secretarul apărării, Pete Hegseth. Mişcarea surprinzătoare vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Venezuela, provocate de scufundarea de către SUA a unor ambarcațiuni cu care s-ar transporta droguri în Caraibe.
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei # Digi24.ro
Au apărut noi informații în cazul femeii de 58 de ani din Capitală, dată dispărută de o săptămână. Trupul femeii a fost găsit într-o pădure. Femeia ar fi fost ucisă, iar principalii suspecți sunt fiica femeii și iubitul acesteia.
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.
Poliția militară poloneză investighează informația că sute de documente militare clasificate au fost găsite la o groapă de gunoi # Digi24.ro
Poliția militară din Polonia a deschis o anchetă după ce un canal de știri a afirmat că a primit documente militare sensibile, care ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi, relatează TVPWorld.
Un bătrân a fost găsit mort pe un deal, în aproprierea casei, în Neamț. El avea urme de atac de urs # Digi24.ro
Un bărbat de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, judeţul Neamţ, a fost găsit mort, de fiul său, pe un deal din apropierea locuinţei. Bătrânul avea pe picioare urme de la un urs.
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter a avut loc vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată # Digi24.ro
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz. Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.
Aleșii din Parlament, inspirați de Donald Trump. Proiect prin care România lansează propriul program „Viza de Aur” # Digi24.ro
Aleșii din Parlamentul României se inspiră de la Donald Trump. După ce președintele SUA a introdus „viza de aur” (Golden Visa), acum vedem o adaptare a măsurii și la noi, printr-un proiect de lege depus de PNL la Senat. Cetățenii din afara Uniunii Europene care investesc în România cel puțin 400.000 euro vor primi un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani. Ar putea să ceară apoi și cetățenia.
John Bolton, al treilea adversar politic important al lui Trump care se confruntă cu acuzaţii penale în ultimele săptămâni # Digi24.ro
Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei. Bolton a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Maryland, unde locuieşte şi unde procurorii au investigat dacă a păstrat în mod necorespunzător materiale clasificate după plecarea sa cu scandal de la Casa Albă în prima administraţie Trump, relatează News.ro.
„Hibele” schemei de împrumut a UE pe baza activelor rusești blocate. Ucraina vede măsura drept una problematică: „O soluție provizorie” # Digi24.ro
În 2022, ONU a recunoscut că Rusia poartă responsabilitatea pentru agresiunea împotriva Ucrainei și trebuie să plătească pentru toate daunele pe care le-a cauzat. În acest context, Comisia Europeană a venit cu propunerea unui un credit de „reparații” al Uniunii Europene pentru Ucraina, care ar putea ajunge la o valoare de 130 de miliarde de euro, bazat pe activele rusești blocate în Occident. Kievul avertizează însă că aceasta este doar o soluție provizorie și cere transferul integral al activelor rusești în mecanismul de compensare pentru Ucraina, anunță European Pravda.
Actorul i-a adus un omagiu colegei sale din filmul „Nașul” și fostei sale partenere, care a decedat săptămâna trecută, spunând că ea avea „un dar unic în viață”, scrie The Guardian.
Finlanda dispune deja de 50.000 de adăposturi antiatomice. Nu se mai întreabă „ce ar fi dacă”, ci se pregătește pentru „când” # Digi24.ro
În timp ce o mare parte a Europei dezbate încă pe tema „ce s-ar întâmpla dacă”, Finlanda pare să trăiască deja pentru momentul „când”. Între Finlanda și restul Europei există multe mici diferențe – și una uriașă: în timp ce 26 de țări din UE credeau că odată cu sfârșitul Războiului Rece, amenințarea militară va fi de domeniul trecutului, finlandezii nu au crezut niciodată acest lucru. Consecința: de la trauma Războiului de Iarnă din 1939/40, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre.
Premierul spaniol Pedro Sánchez se află din nou în centrul controverselor după ce a refuzat să semneze noile angajamente NATO privind creșterea cheltuielilor militare. Atitudinea sa a atras critici din partea Statelor Unite și a mai multor state europene, care îl acuză că subminează solidaritatea Alianței în plin război Rusia-Ucraina scrie Politico.
VIDEO Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din București. „E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții” # Digi24.ro
Accidentul cumplit în urma căruia o mamă a murit și fetița ei de un an și 9 luni a fost grav rănită readuce în discuție una dintre principalele cauze a accidentelor de circulație din București: neacordarea de prioritate pietonilor. Există și un clasament al celor mai periculoase trecerilor de pietoni.
„Internaționala Neagră”: Mișcări neonaziste din Europa s-au întâlnit în Rusia să formeze o ligă a suveraniștilor. Cine a participat # Digi24.ro
Un congres internațional al mișcărilor de extremă dreapta și neonaziste a avut loc în luna septembrie în clădirea parlamentului regional din Sankt Petersburg. La evenimentul organizat de „oligarhul ortodox” Konstantin Malofeev, care s-a încheiat prin înființarea Ligii Suveraniste Internaționale „Paladinii”, a participat inclusiv ideologul lui Putin, Alexandr Dughin, potrivit unei investigații The Insider.
Cum recunoaștem reducerile reale de Black Friday 2025. Specialiștii economici atenționează: „Să se evite aceste capcane” # Digi24.ro
Pe măsură ce se apropie cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2025 promite din nou oferte spectaculoase și reduceri greu de ignorat. Totuși, într-un context economic marcat de inflație și de scăderea puterii de cumpărare, tot mai mulți români se întreabă cât de reale sunt aceste discounturi.
„Să facem Srpska măreață din nou”: Cum au ajuns apropiații lui Trump să se alieze cu un lider din Balcani susținut de Putin # Digi24.ro
Apariția lui Rudy Giuliani, unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui american, la un miting politic al lui Milorad Dodik, președintele demis al Republicii Srpska, la doar câteva săptămâni după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, a marcat începutul unei campanii extinse și costisitoare menite să convingă administrația de la Washington să vină în apărarea liderului autoritar prorus sancționat de SUA, care contestă eforturile autorităților bosniace de a-l înlătura de la putere. Obiectivul campaniei este să îl prezinte pe Dodik ca pe un fel de „Trump din Balcani” care este dispus să încheie acorduri foarte profitabile pentru americani.
Un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea: Cu cât trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii # Digi24.ro
Deputatul rus Oleg Matveicev, membru al Partidului Rusia Unită, susține că pentru a crește natalitatea în Rusia e nevoie să fie scăzut nivelul de trai al populației, relatează The Moscow Times. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”, argumentează el. Afirmațiile vin în contextul în care Rusia se confruntă cu o criză demografică.
Prima declarație a lui Viktor Orban, după ce Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban s-a arătat încântat de întâlnirea planificată a președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapesta. Acesta a calificat anunțul liderului de la Casa Albă drept o „veste excelentă pentru iubitorii de pace”.
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A fost cu sprijinul probabil al unor funcționari” # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a anunţat, joi seară, că autorităţile anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele de bani găsite în locuinţa lui Horaţiu Potra.
Ministra finlandeză de Externe, amendată în Georgia pentru „blocarea drumului” după ce a intervenit în favoarea protestatarilor # Digi24.ro
Poliția georgiană a amendat-o pe ministra de Externe a Finlandei, Elina Valtonen, după ce aceasta și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii care au participat la un miting pro-UE și anti-guvernamental pe bulevardul principal din Tbilisi, Rustaveli, anunță Politico.
Cine sunt oficialii care vor pregăti întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Budapesta # Digi24.ro
Următoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin va fi pusă la punct de doi oficiali, a dezvăluit joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov. Acesta a spus că data întâlnirii va depinde de modul în care vor avansa pregătirile, relatează Reuters.
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc # Digi24.ro
Un bărbat de 26 de ani din Timișoara și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, unde era internată soția sa. Gestul extrem a avut loc după ce femeia a aflat că el a pierdut la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul ei și l-a amenințat cu divorțul.
Miliardarul JB Pritzker, guvernator al statului Illinois, a câștigat 1,4 milioane de dolari la blackjack în Las Vegas # Digi24.ro
Miliardarul JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois, a avut un venit suplimentar în 2024 — datorită unei mâini norocoase la blackjack într-un cazinou din Las Vegas. El a declarat săptămâna aceasta în declarația sa fiscală federală un câștig neașteptat de 1,4 milioane de dolari din jocuri de noroc.
Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi înainte de Crăciun”. Pe cine preferă primarul drept candidat # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi seară, la Digi24, că alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului, „tehnic vorbind”, nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”, ceea ce înseamnă că vor fi amânate pentru 2026. Edilul susține că varianta sa preferată de candidat pentru PMB este actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, Robert Negoiță exclude varianta propriei sale candidaturi.
