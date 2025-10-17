Reghecampf, situație uluitoare în Africa Meciul românului din Liga Campionilor Asiei, în pericol din cauza dezastrului din Kenya
Golazo.ro, 17 octombrie 2025 13:20
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se confrunte cu probleme incredibile în Kenya, unde formația sa Al-Hilal Omdurman, are programat partida tur a „dublei” cu Police FC, în turul 2 preliminar din Liga Campionilor Africii.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
13:20
Reghecampf, situație uluitoare în Africa Meciul românului din Liga Campionilor Asiei, în pericol din cauza dezastrului din Kenya # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se confrunte cu probleme incredibile în Kenya, unde formația sa Al-Hilal Omdurman, are programat partida tur a „dublei” cu Police FC, în turul 2 preliminar din Liga Campionilor Africii.
Acum o oră
13:00
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede # Golazo.ro
Metaloglobus - FCSB se va disputa sâmbătă, la Clinceni, în etapa a 13-a din Liga 1 Campioana are o listă lungă cu jucători accidentați, dar a și primit o veste bună: se poate baza pe unul dintre fotbaliștii de bază
Acum 2 ore
12:40
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu nu a reușit să califice Emiratele la CM 2026 după primul play-off asiatic. Acum, trebuie să treacă de două baraje, iar la primul ar putea avea stadionul gol acasă!
12:30
FIFA a anunțat că peste 1 milion de bilete au fost vândute pentru Cupa Mondială din anul 2026.
11:50
„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, descris de principalul său aliat în ambele mandate la PAOK Salonic. Ce îl afectează și îl face să reacționeze furibund imediat după înfrângeri
Acum 4 ore
11:30
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Va întâlni o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka, după 6-2, 2-6, 6-2 cu elvețianca Viktorija Golubic.
11:00
Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a primit o veste bună înaintea derby-ului cu Rapid.
10:50
Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga # Golazo.ro
CFR Cluj riscă să primească interzis în cupele europene, după ce a încălcat monitorizarea UEFA.
10:20
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final # Golazo.ro
Donald Trump a pregătit o sumă mare pentru protecția împotriva dronelor în perioada CM, organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026
10:00
„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) au analizat două dintre fazele controversare ce au avut loc în meciul restant din etapa #5 a Ligii 1.
09:50
Jaqueline Cristian, în semifinale Românca s-a calificat fără să joace » Naomi Osaka n-a mai făcut față durerii # Golazo.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în semifinalele turneului de la Osaka. Naomi Osaka, principala favorită a competiției de categorie WTA 250, a fost nevoită să se retragă înaintea partidei.
Acum 6 ore
09:00
„Creierul” licențelor UEFA false, condamnat Capul rețelei din România a fost denunțat de un ex-antrenor federal: ciudățeniile descoperite de judecători # Golazo.ro
Iulian Branzelof (49 de ani), „creierul” licențelor false UEFA din România, a fost cercetat penal și judecat la Brașov.
Acum 24 ore
23:50
Și-a făcut praf jucătorul Robert Ilyes, deranjat de gestul eroului de la Csikszereda: „Îl puneam în primul tren și-l trimiteam la Budapesta” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, a vorbit despre remiza obținută în fața celor de la CFR, în partida restantă din etapa #5 a Ligii 1.
23:40
A surprins la interviu Jucătorul de la Csikszereda care a marcat din „scăriță” cu CFR e născut la Târgu Secuiesc, dar a vorbit în engleză cu jurnaliștii # Golazo.ro
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Lorand Paszka (29 de ani) a oferit primele reacții după ce a marcat golul care a adus un punct pentru formația sa, în ultimele minute.
23:30
Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României.
23:10
Rapid, peluză plină la derby Giuleștenii au anunțat câte bilete au vândut pentru meciul cu Dinamo + Ce spune Pașcanu despre duelul cu roș-albii # Golazo.ro
Rapid a anunțat că au fost vândute aproape toate biletele destinate suporterilor giuleșteni pentru meciul cu Dinamo, partidă care va conta pentru etapa #13 a Ligii 1.
23:00
Mihai Stoica, precaut Oficialul FCSB nu subestimează Metaloglobus: „Nu-ți permiți să faci improvizații” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit cum va aborda FCSB următoarele două partide, în Liga 1, respectiv Europa League.
23:00
Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi a dat penalty după intervenția VAR # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. O fază ciudată de arbitraj a avut loc la partida de la Miercurea Ciuc, chiar în ultimele minute ale meciului.
22:00
„I-a făcut bagajele și l-a luat” Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre momentul în care clubul a ratat transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
21:40
Hagi peste Ronaldinho Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege”, într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!” # Golazo.ro
Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul celor de la Inter, a fost provocat să aranjeze într-un top 5 al valorii fotbaliști legendari, între care a fost inclus și Gheorghe Hagi (60 de ani).
21:20
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit pe tema tensiunilor din jurul echipei naționale.
20:20
Man a fost a 3-a opțiune la PSV Directorul financiar al clubului din Eindhoven spune cum s-a transferat „tricolorul” în Eredivisie # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a semnat cu PSV numai după ce clubul olandez a eșuat în tratativele pentru alte două extreme, mult mai scumpe
20:20
„Asta mi-a zis” Reacția lui Florin Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit în meciul cu Austria: „Dacă ne-ar fi bătut, discutam altfel” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre declarația lui Mircea Lucescu (80 de ani) referitoare la Florin Tănase (30 de ani).
20:10
Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor” # Golazo.ro
Dinamo are nevoie de un înlocuitor pentru jucătorul U21 la partida cu Rapid, după accidentarea lui Alexandru Musi (21 de ani) în urma ultimei acțiuni a naționalei de tineret.
19:50
„Un moment istoric” Veste mare pentru fanii FC Argeș! Decizia luată azi de liderii locali în privința noului stadion # Golazo.ro
Consiliul Local Pitești a aprobat azi, 16 octombrie, cofinanțarea proiectului de construire a noului stadion „Nicolae Dobrin”.
19:40
„Nu a făcut bine naționalei” Lupescu a criticat tentativele de plecare ale lui Lucescu: „Dacă voia, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale.
19:10
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare # Golazo.ro
UEFA ia în calcul nu doar modificarea preliminariilor aplicând sistemul elvețian al Ligii Campionilor. Are și un scenariu alternativ. Să extindă o competiție și să o transforme în campanie de calificare la turneele finale
19:00
S-A AFLAT IDENTITATEA VIOLATORULUI Cine este pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței # Golazo.ro
Joey Mawson (29 de ani), un pilot australian, a fost identificat drept presupusul violator al infirmierei lui Michael Schumacher (56 de ani).
18:40
Cum a ajuns Eissat la naționala României Tatăl fundașului face dezvăluiri: „Sunt sigur că Lisav a vrut să joace aici” + Ce i-a nemulțumit # Golazo.ro
Lisav Eissat (20 de ani) a fost surpriza din lotul lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune a naționalei, din luna octombrie.
18:20
Reținut de poliție Jucătorul italian a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul # Golazo.ro
Luca Vildoza (30 de ani), baschetbalistul celor de la Virtus Bologna, și soția sa, Milica Tasic (25 de ani), voleibalistă din Serbia, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un echipaj medical.
18:00
„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba” # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a vorbit despre premiile foarte mari din competeția Six Kings Slam, în care a debutat miercuri.
17:50
„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România # Golazo.ro
Boaz Goren, agentul lui Lisav Eissat (20 de ani), a dezvăluit de ce fundașul a ales să reprezinte România.
17:20
Pe cine trimite Vassaras la derby Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid # Golazo.ro
Cel mai tare meci al etapei a 13-a e derby-u Dinamo - Rapid, programat duminică, pe Arena Națională, de la 20:30
17:10
A ales să joace în Liga 3 din Emirate Un fost jucător de la Liverpool explică de ce a dat Anglia pe Dubai: „Salariul de aici e nimic” # Golazo.ro
Jonjo Shelvey (33 de ani), fost mijlocaș din Premier League, joacă în a treia ligă din Dubai. Internaționalul britanic a explicat motivele care au stat în spatele mutării sale surprinzătoare în fotbalul din Emiratele Arabe Unite
17:00
Sabotaj transformat în party Reacția fabuloasă a naționalei din Surinam, după ce fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul # Golazo.ro
Fanii din Panama au încercat să le perturbe somnul jucătorilor din naționala Surinamului, dar fără succes.
16:50
Sezon încheiat prematur Emma Răducanu s-a retras de la ultimele două turnee din 2025 » Motivele invocate # Golazo.ro
Emma Răducanu (22 de ani, #29 WTA), jucătoare din Marea Britanie cu origini românești, și-a încheiat sezonul competițional 2025 mai devreme din cauza unor probleme de sănătate.
16:40
Moment inedit la Mondialul U20 VIDEO. Selecționerul a folosit noul cartonaș din fotbal » Ce s-a întâmplat apoi # Golazo.ro
Maroc U20 - Franța U20 1-1, 5-4 după penalty-uri. Mohamed Ouahbi (49 de ani), selecționerul naționalei nord-africane a folosit în premieră cartonașul pentru revizuirea VAR.
16:20
„Am investit la Rapid 40 de mil. de €!” Șucu, dezvăluiri tari: cât e bugetul, cât e deficitul. Sursa de venit nr. 1 + Cum propune împărțirea drepturilor TV # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), patronul Rapidului, a vorbit astăzi, într-o emisiune la Ziarul Financiar, despre situația financiară a clubului din Giulești.
16:20
„Încerc să evit asta” Fostul star de la Real Madrid are o avere de aproape 150 de milioane de euro, dar se teme de faliment # Golazo.ro
Fostul star al lui Real Madrid, Gareth Bale (36 de ani), a mărturisit că are o teamă constantă de faliment și a dezvăluit ce face ca să îl evite.
16:10
Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga # Golazo.ro
România ar putea înfrunta Cehia în semifinala play-off-ului pentru CM 2026. O națională în cădere, care tocmai a pierdut în Feroe (1-2) și a rămas fără selecționer, concediat
15:30
Csikszereda - CFR Cluj LIVE de la 20:30 , restanță din etapa #5 » „Feroviarii” încearcă să se apropie de pozițiile de play-off # Golazo.ro
Csikszereda va întâlni pe CFR Cluj, astăzi, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, în restanța din etapa #5 a Ligii 1.
15:20
Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM # Golazo.ro
Putem termina pe locul 2 chiar și doar cu o remiză în Bosnia, caz în care am urca în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a barajelor ajutați de anumite rezultate din alte grupe
15:20
„O greșeală și ajungea în zid!” Regizorul filmului „F1”, Joseph Kosinski, dezvăluie care a fost cea mai înfricoșătoare zi de filmare cu Brad Pitt # Golazo.ro
Kosinski a insistat ca actorii Brad Pitt și Damson Idris să fie chiar ei la volanul mașinilor modificate, lucru extrem de rar în lumea cinematografiei
14:20
FCSB vrea un fundaș din străinătate Detalii despre căutările campioanei: „Așa am înțeles” # Golazo.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) așteaptă un derby încrâncenat duminică, la Dinamo - Rapid.
14:10
Rapid, sancționată de FRF Giuleștenii au fost amendați din cauza unui copil » Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Farul # Golazo.ro
Rapid – Farul 3-1. Giuleștenii au primit o amendă de la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) după ce un copil a pătruns pe teren și a făcut gesturi obscene galeriei „marinarilor”, în etapa #12 din Superliga.
14:00
„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, consideră că a simțit cea mai mare presiune pe stadionul celor de la Oțelul Galați.
13:50
Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, a afirmat că victoria cu Austria „a fost în primul rând a mea”. Luis de la Fuente face istorie cu Spania, Gennaro Gattuso trezește Italia, dar amândoi au o altă părere față de meritul jucătorilor
Ieri
13:40
„Ar putea scrie o carte” Analistul naționalei povestește despre dosarul impresionant pregătit de Lucescu pentru victoria cu Austria # Golazo.ro
România a învins Austria cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale 2026, un rezultat mare care a confirmat atât progresul echipei, cât și meticulozitatea staff-ului condus de Mircea Lucescu.
13:30
Derby-ul stârnește interes „Câinii” au anunțat câte bilete au fost vândute pentru meciul Dinamo - Rapid # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat câte bilete au vândut pentru partida de pe Arena Națională. Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.
13:10
Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026 # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, lasă guvernele țărilor să decidă orașele care sunt sigure pentru a se desfășura meciurile de la Cupa Mondială 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.