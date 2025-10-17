MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
Adevarul.ro, 17 octombrie 2025 13:30
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează „Te simți mai bine” - noua platformă de comunicare 360°, care vorbește despre starea de bine, echilibru și bucuria de a face ceea ce iubești.
Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României, deși dorea să joace pentru Israel. Tatăl fundașului a spus tot adevărul: „Nu are sens, suntem israelieni” # Adevarul.ro
Fundașul născut la Haifa are o cotă de piață în valoare de 300.000 euro.
Vrei să iei o pauză de la rutină, dar fără drumuri lungi sau cheltuieli care îți depășesc bugetul? Iașiul îți oferă legături excelente către numeroase orașe europene, ideale pentru o escapadă de weekend.
Crima din Sectorul 4. Fiica victimei și iubitul său sunt acuzați de omor calificat. Anunțul procurorilor # Adevarul.ro
Procurorii Parchetului București au pus sub acuzare un tânăr de 20 de ani pentru omor calificat și o minoră de 14 ani pentru instigare la omor, ambii fiind implicați în uciderea mamei fetei, al cărei cadavru a fost descoperit pe 16 octombrie pe un teren din Ilfov
Blocul în care a avut loc explozia din Capitală a fost deconectat de la gaze joi, dar cineva a rupt sigiliul. Anunțul ANRE # Adevarul.ro
ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Sectorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.
Spionajul francez a dejucat în ultimul moment o tentativă de asasinat asupra unui opozant rus dat în urmărire în Rusia # Adevarul.ro
Patru bărbaţi suspectaţi de implicare într-un complot de asasinat asupra unui opozant rus, refugiat politic în Franţa, au fost inculpaţi la Paris şi plasaţi în arest provizoriu, a anunţat vineri Parchetul naţional antiterorist, potrivit AFP.
Edi Iordănescu, intervenție de urgență la echipa națională a României. Pune stop degringoladei: „E în interesul tuturor” # Adevarul.ro
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca națională a României rămâne cât se poate de incert.
Andrei Rațiu semnează și devine cel mai bine plătit jucător al echipei. Telenovelă încheiată pentru „Sonic” # Adevarul.ro
Internaționalul român a fost „plimbat” la toate marile echipe ale Spaniei.
Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional # Adevarul.ro
Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-ar fi izbit de un bloc aflat vizavi. Urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters.
Ucrainenii ar putea lansa rachetele Tomahawk și de pe camioane, spune fostul comandant al armatei SUA în Europa # Adevarul.ro
Amenințările Rusiei conform cărora furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar afecta iremediabil relațiile dintre Rusia și SUA nu ar trebui să influențeze decizia Washingtonului în această privință, potrivit fostului comandant al armatei SUA în Europa, relatează Canalul 24, citat de Euromaidan Press
„Cravata galbenă” – filmul care pune România pe harta marilor producții internaționale # Adevarul.ro
O producție 100% românească, inspirată din viața dirijorului Sergiu Celebidachi, „Cravata galbenă” devine un manifest despre vis, sacrificiu și libertatea de a-ți urma propriul drum.
Mașina unui jurnalist italian de investigații a explodat în fața casei. Autoritățile suspectează un atac mafiot # Adevarul.ro
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii „Report” de la RAI, a anunţat că maşina i-a explodat în faţa casei din Pomezia, după ce sub vehicul ar fi fost plasată o bombă.
Semnalul ignorat care a dus la tragedie. Explozia din Rahova, cel mai probabil de la gaze. Ce trebuie să faci când simți miros în casă # Adevarul.ro
Deși investigațiile sunt în curs, acumularea de gaze este cea mai probabilă cauză a exploziei de pe Calea Rahovei. De altfel, oamenii din zonă semnalaseră încă de joi mirosul puternic și sunaseră la compania de distribuție gaze. Pompierii vin cu recomandări.
Ce a dus la explozia devastatoare din Capitală. Raed Arafat avertizează: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis” # Adevarul.ro
Șeful DSU Raed Arafat, prezent la fața locului, a declarat că blocul este complet evacuat și există risc major de colaps.
Directoarea Spitalului Militar Central, control judiciar pe cauțiune. Este acuzată de 108 acte de abuz în seriviciu și complicitate # Adevarul.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță că procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de generalul maior Florentina Ioniță-Radu, directoarea Spitalului Militar Central.
Momente incredibile pentru Reghecampf, în Africa. Fuge dintr-un război civil și dă în altul: împușcături înainte de meci # Adevarul.ro
Al Hilal Omdurman joacă azi în Liga Campionilor Africii.
Mesajul lui Zelenski înainte de întrevederea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist” # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că este încrezător că procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea fi un impuls pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters.
Nestlé concediază16.000 de angajaţi la nivel mondial. Directorul general: „Ne transformăm modul de lucru” # Adevarul.ro
Gigantul alimentar Nestlé a anunţat joi că va reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în cadrul unui plan de restructurare amplu menit să accelereze transformarea companiei sub noul director general, Philipp Navratil, relatează CNBC.
Președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu: Prioritățile mandatului meu se concentrează pe câteva direcții esențiale pentru dezvoltarea și modernizarea instituției # Adevarul.ro
Președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu, a detaliat, într-un interviu publicat vineri, prioritățile mandatului său. Printre acestea se numără digitalizarea dosarelor, claritate în comunicarea deciziilor și reducerea stocului de dosare și consolidarea cooperării internaționale.
Președintele rus Vladimir Putin pare să-și fi sincronizat perfect convorbirea telefonică cu Donald Trump, a opta în opt luni, înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington și într-un moment în care SUA părea pe punctul de a decide favorabil în privința transferului rachetelor Tomahawk.
S-a lansat documentarul despre viața lui Loți Boloni. Cristiano Ronaldo „joacă” în filmul românului # Adevarul.ro
Fără contract din 2014, antrenorul român e protagonistul unui documentar.
Oamenii afectați de explozia din Cartierul Rahova vor primi o locuință temporară. Prefectul Capitalei: „E o tragedie inimaginabilă” # Adevarul.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.
Liceul „Dimitrie Bolintineanu” și un alt bloc de locuințe, afectate de explozia puterincă din Rahova. Imagini cu sălile distruse # Adevarul.ro
Explozia violentă care s-a produs vineri dimineață în Sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât a afectat clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, unde mai multe geamuri s-au spart, iar bucăți de tencuială și elemente de tâmplărie au fost deteriorate.
O femeie ar fi fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un presupus job de modelling, înainte de a fi forțată să muncească ca sclavă și ucisă pentru ca organele ei să fie recoltate pe piața neagră.
John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, devenit ulterior adversarul acestuia, a fost pus sub acuzare joi de un mare juriu federal din Maryland.
Sorana Cîrstea merge în semifinale la Osaka. Victorie muncită pentru sportiva din România # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au înregistrat performanțe notabile.
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o şmecherie marca Putin, cu menirea de a amâna livrarea de către America a rachetelor Tomahawk către Ucraina.
Adrian Nica explică declarațiile privind gemul bunicii și GAP-ul de TVA: „ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației” # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a venit cu precizări după valul de reacții provocate de afirmația potrivit căreia „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”.
Atac masiv cu drone asupra Rusiei. Mai multe aeroporturi rusești au fost paralizate temporar # Adevarul.ro
Mai multe explozii au fost auzite în orașul rus Soci în noaptea de 16-17 octombrie. Autoritățile au afirmat că sistemele de apărare aeriană au răspuns la drone și rachete, iar restricții de zbor au fost introduse la nouă aeroporturi din diferite regiuni ale Rusiei.
Documente militare clasificate, găsite într-o groapă de gunoi din Polonia. Armata declară că sunt „copii realizate ilegal” # Adevarul.ro
Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de amploare după ce sute de documente militare sensibile ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi.
Explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Capitală. Două etaje au fost distruse # Adevarul.ro
O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, într-un bloc aflat lângă Liceul Bolintineanu, pe Calea Rahovei.
Canabidiolul CBD este unul dintre numeroșii compuși naturali regăsiți în planta de Cannabis sativa, numiți canabinoizi. Spre deosebire de THC (compusul psihoactiv din marijuana), CBD-ul nu produce efecte psihoactive, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat în siguranță fără să afecteze starea mentală
Bolojan a redus cu aproape 20% subvenția partidelor politice, fără să anunțe public. AEP confirmă tăierea de 52 de milioane de lei # Adevarul.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a redus semnificativ sumele destinate finanțării partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.
Vești bune de la meteorologi: temperaturi plăcute de toamnă până la jumătatea lunii noiembrie. Unde va ploua # Adevarul.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.
Bătrân găsit mort pe un deal, la Bicaz-Chei. Pe corpul bărbatului s-au descoperit urme de urs # Adevarul.ro
Un bărbat de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, judeţul Neamţ, a fost găsit mort, de fiul său, pe un deal din apropierea locuinţei. Bătrânul avea pe picioare urme de la un urs.
Țara NATO cu peste 50.000 de buncăre care pot adăposti întreaga populație. „Ne cunoaștem vecinii, din păcate” # Adevarul.ro
O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori.
Sărăcia l-a făcut campion. Novak Djokovic, despre copilăria marcată de război și neajunsuri: „Toată averea noastră era 10 dolari”+ Anunț despre retragere # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai de temut tenismeni din circuitul ATP, Novak Djokovic, a vorbit deschis despre momentele grele din copilăria sa.
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Rusia se confruntă cu o criză demografică fără precedent. Ce soluții propune un deputat rus: „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii” # Adevarul.ro
Declarații controversate în Rusia, în contextul scăderii dramatice a natalității. Deputatul Oleg Matveicev, membru al Partidului Rusia Unită, susține că pentru a stimula creșterea numărului de nașteri este necesară reducerea nivelului de trai al populației.
Directorul FSB, colaborator apropiat al lui Putin, este bolnav în fază terminală. „Persoane importante mor chiar în funcție” # Adevarul.ro
Șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov, în vârstă de 73 de ani, este bolnav în fază terminală, au declarat surse anonime pentru jurnalista Iulia Taratuta, de la postul independent Drojd.
Vremea vineri, 17 octombrie. Temperaturile ajung la 21 de grade Celsius. Unde este frig # Adevarul.ro
Vremea se menține rece în nordul și centrul țării, unde sunt așteptate temperaturi negative și brumă, dar vineri, 17 octombrie, condițiile meteo se schimbă.
Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia.
Cristi Chivu impresionează până și marii critici: aprecieri neașteptate din partea unui nume greu. „Celălalt a aruncat la toaletă trei campionate" # Adevarul.ro
Cristi Chivu, în centrul unor laude neașteptate.
Trump ezită să trimită Ucrainei rachete Tomahawk, după discuția cu Putin. „Avem nevoie de ele și pentru SUA” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a părut nehotărât în privința aprobării unui transfer de rachete Tomahawk către Ucraina, după o discuție de două ore și jumătate cu omologul său rus Vladimir Putin.
Generația banilor. Scârbit de lăcomia jucătorilor, Ion Țiriac distruge tenisul modern: „Jucam la Wimbledon cu 2 lire pe zi. Acum, dacă pierzi, iei 100.000” # Adevarul.ro
Ion Țiriac, 86 de ani, nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Miliardarul român critică deschis mentalitatea sportivilor de azi.
După luni de incertitudine și presiuni tot mai mari pe frontul din est, oficialii ucraineni privesc din nou cu speranță către Occident — de data aceasta, spre o figură altădată considerată imprevizibilă: Donald Trump.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit vineri sudul Filipinelor, a anunţat Serviciului Geologic al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS), la o săptămână după alte două seisme puternice în arhipelagul din Asia de Sud-Est.
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile într-o democrație liberală” # Adevarul.ro
Politologul Marius Ghincea, expert în securitate la Universitatea ETH din Zurich, avertizează asupra unor aspecte ce privesc lupta împotriva corupției. Expertul atenționează că România riscă să repete greșelile trecutului, care au dus la pierderea încrederii în instituțiile statului.
„Ofertă last-minute: cazare gratuită, masă inclusă, sală de fitness și primești și bani”. Numărul candidaților la școala de jandarmi, în creștere # Adevarul.ro
Prăbușit în ultimii ani, interesul tinerilor pentru școlile postliceale ale MAI începe să crească din nou. Pentru o unitate din Vâlcea ar putea fi cea mai bună campanie de recrutare din ultimii ani. Ce beneficii au tinerii după absolvire și ce interdicții.
