Alcedo, unul dintre cei mai mari distribuitori de inputuri din România cu afaceri de 500 mil. lei, deţinut de grupul japonez Sumitomo, îl numeşte în funcţia de preşedinte pe Marcel Sîrghiac
Ziarul Financiar, 17 octombrie 2025 13:30
Oferta de vânzare de acţiuni Cris-Tim. UPDATE ora 11:00. Număr de acţiuni subscrise de 623.000 pentru 11 mil. lei. Grad de subscriere de 15%. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
UPDATE ora 11:00. Număr de acţiuni subscrise de 623.000 pentru 11 mil. lei. Grad de subscriere de 15%. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
Cătălin Safta, CTO al Matricia Solutions: Companiile nu mai cer „un sistem de management al documentelor“, ci întreabă „Cum reducem procesarea unei facturi de la 10 zile la 24 de ore?“. Digitalizarea a intrat în faza de maturitate strategică # Ziarul Financiar
Modul în care companiile din România privesc digitalizarea s-a transformat fundamental în ultimii cinci ani, trecând de la o etapă a improvizaţiei, menită să asigure supravieţuirea în pandemie, la o fază de maturitate strategică, în care accentul se pune pe eficienţă şi pe rezolvarea unor probleme de business specifice.
UPDATE ora 10:00. Număr de acţiuni subscrise în prima oră, 244.000, adică 4,3 mil. Iei. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
Creşterea economiei americane depinde în acest moment prea mult de investiţiile în AI, însă beneficiile pe termen lung sunt incerte, iar riscul formării unei bule creşte # Ziarul Financiar
Consum în declin, piaţă a muncii sub presiune… Economia americană a suferit numeroase turbulenţe de la începutul anului. Războiul comercial al lui Donald Trump a avut impact asupra inflaţiei.
UPDATE ora 09.45: Subscrierile au spart pragul de 1 milion de lei. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
Cătălin Pârvu, vicepreşedintele executiv al Exim Banca Românească: În urma majorării recente a capitalului, cu 1,25 mld. lei, banca îşi va întări capacitatea operaţională şi va intensifica susţinerea acordată companiilor româneşti # Ziarul Financiar
În urma majorării recente a capitalului Exim Banca Românească, cu 1,25 mld. lei (250 mil. euro), banca îşi va întări capacitatea operaţională şi va intensifica susţinerea acordată companiilor româneşti în implementarea proiectelor strategice, contribuind activ la stimularea dezvoltării mediului de afaceri, susţine Cătălin Pârvu, vicepreşedinte executiv al Exim Banca Românească.
Guvernele est-europene cheltuiesc averi pentru a-i încuraja să revină acasă pe cetăţenii plecaţi în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Succesul este doar parţial. Tot mai frumos este în Vest # Ziarul Financiar
Anul trecut devenise un obicei printre tabloidele britanice să scrie despre cum Marea Britanie rămâne fără celebrii instalatori polonezi deoarece aceştia se întorc acasă, atraşi de condiţiile de trai mai bune.
ZF IT Generation. Start-up Update. Octavian Dumitrescu, CEO Dyver.ai: În 2025 ne-am axat pe produs, nu pe vânzări. Vrem să ajungem la un sistem în care clientul ne „aruncă“ datele şi în câteva secunde primeşte conţinutul # Ziarul Financiar
Start-upul românesc Dyver.ai, care dezvoltă o platformă de inteligenţă artificială pentru generarea de conţinut în e-commerce, şi-a concentrat eforturile în 2025 pe dezvoltarea produsului în detrimentul expansiunii vânzărilor, pregătind terenul pentru o creştere accelerată.
Dacă România are 17 mld. euro bani de la UE doar prin PNRR, atunci de ce deficitul bugetar a fost urcat de la 7% din PIB la 8,4% din PIB? # Ziarul Financiar
„Stăm pe un munte de bani“, avem „15-17 miliarde de euro doar prin PNRR“ deci nici vorbă de recesiune, a spus ministrul Pâslaru miercuri, la o conferinţă a „Financial Intelligence“.
Bursă. Campanie ZF. România are 1 milion de investitori în fonduri mutuale cu active de 52 mld. lei. Ce trebuie să ştie un client atunci când îşi alege un fond mutual. De câte tipuri sunt fondurile mutuale şi care este cel mai potrivit # Ziarul Financiar
Fondurile mutuale – sau de investiţii - sunt de mai multe feluri, în funcţie de strategia administratorului: cele mai prudente sunt fondurile monetare – investesc în depozite bancare sau titluri de stat pe termen scurt şi oferă de obicei randamente mici, dar cu risc foarte redus.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Sandu Nicolae Octavian, 15 ani, baschet: Ca în orice sport de performanţă, drumul este lung şi plin de provocări. Am învăţat că ceea ce îmi doresc cere mult efort, dedicare şi disciplină. Indiferent de greutăţi, nu trebuie să renunţ la ceea ce îmi doresc # Ziarul Financiar
Via Transilvanica. Au lăsat Belgia, după un deceniu de muncă, pentru satul Secăşel, jud. Alba: „Ne-am dorit să-i oferim copilului o copilărie cât mai aproape de cum am avut noi“ # Ziarul Financiar
După mai bine de un deceniu de muncă în Belgia, Georgiana Dumitrache şi familia ei au decis, în toamna anului 2024, să se întoarcă definitiv acasă. O decizie care a însemnat nu doar schimbarea ţării, ci şi a modului de viaţă. Au ales viaţa în mediul rural, aşa că au cumpărat o casă în satul Secăşel din judeţul Alba, pe unde trece şi traseul Via Transilvanica.
Orange lansează SCUT, o nouă companie de securitate cibernetică. Julien Ducarroz, CEO, Orange România: Este un moment important pentru noi dar şi pentru România # Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei de telecom şi un jucător important pe piaţa de soluţii IT&C, a lansat oficial SCUT, o nouă companie de securitate cibernetică, creată în parteneriat strategic cu Orange Cyberdefense, divizia specializată a grupului şi lider european în domeniu.
Business sportiv. Performanţa în sport, direct proporţională cu dezvoltarea economică. Judeţele cu cei mai mulţi sportivi legitimaţi sunt şi cele mai „bogate“. Bucureşti, Cluj, Timiş, în frunte # Ziarul Financiar
Pentru atingerea performanţei în sport este nevoie, în primul rând, de foarte multă muncă şi determinare, dar nu mereu sunt suficiente pentru a ajunge pe podiumuri. De multe ori, componenta financiară este esenţială pentru parcursul unui sportiv, fără bani, practicarea unui sport este foarte grea spre imposibilă. Acest lucru poate fi observat şi în date.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, fost premier al Italiei şi invitatul special al evenimentului: Mai multă creştere economică şi mai puţină austeritate! Este posibil să creezi creştere fără acumulare de datorii. Pentru a salva economia italiană, Letta a retras majorări de taxe # Ziarul Financiar
Ca prim-ministru al Italiei în perioada aprilie 2023-februarie 2024, Enrico Letta a pledat pentru renunţarea la austeritate angajându-se în acelaşi timp să respecte ţintele UE legate de datorii.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la barista, la antreprenori. Laura şi Ionuţ Barbu s-au cunoscut la 5 to go ca angajaţi şi au astăzi două cafenele în franciză în Bucureşti # Ziarul Financiar
Pentru Laura şi Ionuţ Barbu, o întâlnire într-o cafenea 5 to go ca angajaţi le-a schimbat complet viaţa, atât pe plan personal, dar şi profesional. Cei doi au devenit o familie, dar şi parteneri în business pentru că, după trei ani experienţă ca barista în cadrul 5 to go, au decis să preia o cafenea, în 2020.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Liviu Arnăutu, Atlas Asset Management: Investitorii străini aşteaptă confirmarea ratingului de ţară, iar retailul local îşi pierde din încredere. Dacă în trecut am spus că sunt moderat-optimist privind piaţa, acum aş spune că sunt neutru # Ziarul Financiar
Piaţa locală de capital traversează o perioadă de prudenţă în care investitorii individuali devin mai reticenţi, iar cei străini aşteaptă stabilizarea contextului fiscal şi noi confirmări ale agenţiilor de rating privind România, spune Liviu Arnăutu, preşedinte al administratorului de active Atlas Asset Management, prezent la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din data de 16 octombrie.
ZF Private Health. Prof. dr. Viorel Scripcariu, şef al clinicii I chirurgie oncologică din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi S-au efectuat până la acest moment 300 de intervenţii cu robotul da Vinci. Am constituit trei echipe specializate, care s-au pregătit în centre consacrate din Europa # Ziarul Financiar
Chirurgia robotică este chirurgia viitorului, dar trebuie aşezată pe principii solide şi susţinută de o curbă de învăţare serioasă şi un program de rambursare astfel încât să existe mai multe centre şi în sistemul public de sănătate.
Creşterea taxelor frânează apetitul românilor pentru consum pe credit. Creditele de consum noi în lei au scăzut sub 4 miliarde de lei în august, luna majorării TVA # Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei s-a temperat vizibil în august, luna intrării în vigoare a majorării TVA şi a accizelor, volumul finanţărilor de acest tip coborând sub pragul de 4 mld. lei, la 3,8 mld. lei, după cum indică datele BNR.
Dragoş Gheban, Catalyst Solutions: Aproape 80% din toate joburile disponibile pe piaţă sunt în continuare pentru specialişti # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi construiesc accelerat echipe interne de inteligenţă artificială (AI), iar cererea pentru candidaţi cu astfel de competenţe este în creştere.
Business sportiv. Evenimentele sportive au început să includă concerte şi activităţi de divertisment. Mixul dintre divertisment şi sport ar putea aduce mai mulţi oameni pe stadioane şi pe terenuri, dar şi mai mulţi bani pentru cluburi. „Poţi să atragi noi nişe de suporteri. O astfel de componentă poate crea un obicei de consum“ # Ziarul Financiar
La meciul amical de săptămâna trecută, dintre România şi Republica Moldova, Arena Naţională, acolo unde a avut loc evenimentul sportiv, a găzduit şi o zonă dedicată fanilor, unde suporterii aveau parte de diferite activităţi de divertisment, sponsorii au avut puncte de prezenţă prin care au oferit cadouri şi premii, dar a fost organizat şi un concert înainte de meci. Astfel, suporterii au putut intra pe Arena Naţională cu trei ore înainte şi să experimenteze diferite activităţi.
Urmează ZF Agribusiness Summit 2025 pe 21 octombrie. „Agricultura: de la hrană la business. Care este viitorul fermierului român?“ 30 de specialişti - fermieri, procesatori, retaileri, finanţatori şi autorităţi - vin la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate agribusinessului, un sector strategic pentru siguranţa şi securitatea alimentară a României # Ziarul Financiar
Cristian Erbaşu, proprietarul Construcţii Erbaşu: Prin investiţii contribuim şi la crearea de noi locuri de muncă, atât în faza de construcţie, cât şi în cea de operare a noilor unităţi # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, cu afaceri de 2,2 mld. lei anul trecut, continuă investiţiile pe proiectele cu finanţare europeană şi surse proprii. Compania are în plan o staţie de reciclare a deşeurilor din construcţii, un proiect în valoare de aproximativ 24 de milioane de euro, din care 8 milioane de euro provin din fonduri PNRR dar şi extinderea fabricii de produse lactate Nucet, un proiect în valoare de 4,6 milioane de euro, din care 3 milioane de euro provin din fonduri europene.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. România devine hub logistic regional: Pall-Ex accelerează investiţiile după Schengen şi anunţă extinderi în 2025-2027 # Ziarul Financiar
Transformarea României într-un hub logistic regional nu mai este doar o aspiraţie, ci o realitate confirmată de investiţiile majore anunţate de Pall-Ex România pentru următorii doi ani. Compania de transport marfă paletizată, parte a reţelei europene Pall-Ex, demonstrează că aderarea la spaţiul Schengen a creat premisele pentru ca ţara noastră să devină un punct strategic de distribuţie pentru întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est.
Ediţie specială ZF LIVE. Cum se transformă mediul universitar pentru a fi „la curent“ cu nevoile de învăţare ale generaţiei Z şi pentru a-i pregăti pe tinerii de astăzi pentru piaţa muncii: „Studenţii sunt focalizaţi şi orientaţi pe rezultat. Trebuie să le arătăm la ce le foloseşte fiecare disciplină. Profesorii devin mentori, nu doar furnizori de informaţii“ # Ziarul Financiar
Generaţia Z schimbă totul, de la modul în care comunică până la felul în care învaţă. Tinerii de astăzi nu mai caută doar diplome, ci şi relevanţă: vor să înţeleagă de ce învaţă ceva, cum îi ajută concret în carieră şi cum pot aplica imediat ceea ce descoperă la cursuri.
Bursă. Cris-Tim începe astăzi oferta de listare la Bursă de 473 mil. lei la o evaluare de 1,42 mld. lei. Discount de 5% pentru investitorii de retail în primele patru zile. Raport P/E, între 15 şi 16 ori. Rezultate în creştere pe primul semestru. Ce va face cu banii # Ziarul Financiar
Producătorul de mezeluri Cris-Tim, una dintre cele mai vechi afaceri de familie din România, controlată indirect de familia Timiş, începe astăzi oferta publică prin care vizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti într-o operaţiune intermediată de BRD şi BCR, cu o valoare de până la 473 de milioane de lei.
Bursă. Cris-Tim testează apetitul investitorilor cu o vânzare de acţiuni de 100 mil. euro. Ce surse de creştere va avea compania? Compania promite minimum 50% din profit ca dividende. Planuri ambiţioase de investiţii, inclusiv achiziţii regionale. # Ziarul Financiar
Producătorul de mezeluri Cris-Tim, una dintre cele mai vechi afaceri antreprenoriale din România, controlată indirect de familia Timiş, lansează astăzi o ofertă de listare la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare potenţială de aproximativ 473 de milioane de lei (aproape 100 de milioane de euro), printr-o majorare de capital combinată cu vânzarea de acţiuni existente.
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului, crede că Trump a oferit Europei şansa de a-şi modela propriul viitor # Ziarul Financiar
Acţiunile lui Donald Trump din al doilea său mandat arată clar că avem de-a face cu o viziune strategică pe termen lung al cărei obiectiv este de a remodela rolul global al Americii, a slăbi multilateralismul şi a spori presiunea asupra aliaţilor, în special asupra Europei, scrie Enrico Letta, fost premier al Italiei, într-o opinie publicată de Financial Times.
Mihai Fugarevici, directorul general al STADA: Industria de medicamente este o industrie de securitate naţională, trebuie să vedem cum facem ca cele 40 de fabrici să fie fezabile pentru a putea desface pe piaţa locală # Ziarul Financiar
Fabrica de medicamente STADA din Turda (judeţul Cluj), deschisă anul trecut, în urma unei investiţii de 70 mil. euro, a produs în primul an de funcţionare 23 milioane de cutii de medicamente, din care 90% au plecat la export.
Toneli Holding a investit 5 mil. euro într-o fabrică de ouă lichide în localitatea Costeştii din Vale din Dâmboviţa. „Privim spre viitor şi în următorii doi ani investim 30 mil. euro“ # Ziarul Financiar
Toneli Holding, liderul de pe piaţa ouălor deţinut de investitori libanezi, a deschis o fabrică de ouă lichide în localitatea Costeştii din Vale din judeţul Dâmboviţa în urma unei investiţii de 5 milioane de euro din fonduri proprii.
Mirela Cojocaru, directorul general al hotelului Cişmigiu din Capitală: „Israel este prima piaţă ca număr de turişti. Cei care vin petrec în medie două nopţi şi jumătate“ # Ziarul Financiar
Hotelul de patru stele Cişmigiu din Bucureşti, una din clădirile monument ale oraşului, controlată de spaniolii de la Hercesa, şi-a crescut afacerile cu 6% în primele nouă luni din acest an, potrivit oficialilor companiei.
