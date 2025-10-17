Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor
HotNews.ro, 17 octombrie 2025 15:00
Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
15:10
Directorul care a condus 30 de ani un mare lanț de supermarketuri din Franța e acuzat de manipulare a prețurilor și corupție # HotNews.ro
Procurorii din procesul privind manipularea prețurilor și corupția în cazul grupului francez de supermarketuri Casino și fostului său CEO au cerut o pedeapsă de trei ani cu suspendare și un an de arest la domiciliu…
15:10
O tânără însărcinată se numără printre cele trei persoane care au murit în explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat pentru HotNews că tânăra gravidă…
15:10
Concedierile lui Trump amenință să compromită planul de acțiune al Casei Albe privind AI # HotNews.ro
Reducerea drastică a personalului federal de către administrația Trump în contextul blocajului guvernamental amenință activitatea în domeniul inteligenței artificiale (AI) din cadrul Departamentului Comerțului, potrivit unor surse apropiate agenției, potrivit Axios. Angajații de la Institutul…
15:10
Produs comercializat de Carrefour, suspectat că are un corp străin. A fost retras de pe rafturi # HotNews.ro
Carrefour retrage de la comercializare produsul „Fasole cu cârnați Maestro” al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța…
15:10
Ilie Bolojan, despre explozia din Rahova: Peste 400 de persoane locuiau în acel bloc. Premierul promite sprijin de la guvern în funcție de cât de asigurate erau locuințele # HotNews.ro
Peste 400 de persoane locuiau în blocul din Sectorul 5 din București unde a avut loc vineri o explozie, iar primele estimări arată că blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat,…
Acum 15 minute
15:00
Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor # HotNews.ro
Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă,…
15:00
Directorul care a condus 30 de ani un mare lanț de supermarketuri din Europa e acuzat de manipulare a prețurilor și corupție # HotNews.ro
Procurorii din procesul privind manipularea prețurilor și corupția în cazul grupului francez de supermarketuri Casino și fostului său CEO au cerut o pedeapsă de trei ani cu suspendare și un an de arest la domiciliu…
15:00
Curtea Constituțională va analiza pe 5 noiembrie sesizarea ÎCCJ pe legea privind plata pensiilor private # HotNews.ro
Constituționalitatea legii care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii va fi discutată de Curtae Constituțională pe 5 noiembrie, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. Legea a fost contestată de Înalta Curte de…
Acum 30 minute
14:50
CFR Marfă este „într-o situație financiară critică”. Datoriile la stat au depășit un miliard de lei, cifra de afaceri a tot scăzut # HotNews.ro
Operatorul național CFR Marfă a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp „Pierderile de 328 milioane lei și…
Acum o oră
14:40
7 valori pentru a construi o familie sănătoasă. Psiholog: „Momentele dificile sunt pietrele de încercare iar în familiile românești în astfel de momente se observă disfuncționalități!” # HotNews.ro
Familia puternică are valori comune care reprezintă fundamentul unei vieți fericite împreună. Valorile comune modelează morala, prioritățile, structurile și tradițiile și se transmit intergenrațional. Explicăm care sunt pilonii care susțin familia puternică și unde greșesc…
14:30
„Mamă, vorbești cu noul jucător al lui Rayo!”- Povestea lui Mihai, copilul care a plecat de la antrenamentele din cartier la academia lui Rayo Vallecano # HotNews.ro
Apelul telefonic din 31 august 2025 a schimbat totul. „Mamă, vorbești cu noul jucător al lui Rayo!”, i-a spus Mihai mamei lui, Iuliana. În spatele acestor cuvinte – aparent simple – se ascund ani de…
14:30
A murit Dana Barb, sora fostului premier Adrian Năstase. „Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor” # HotNews.ro
„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat”, a scris, vineri, fostul premier Năstase pe blogul său personal. Aceasta a murit la vârsta de 72 de ani. „Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu…
14:30
Ilie Bolojan, despre cauza tragediei din Rahova. „În mod cert a fost o scăpare de gaz. Cineva a redeschis sigiliul” # HotNews.ro
„Atunci când se întâmplă astfel de tragedii, constatăm că o mică parte din locuinţe sunt asigurate”, a spus premierul Ilie Bolojan în prima sa reacţie după explozia din Rahova, într-un interviu la Radio România Actualităţi.…
14:20
Tatăl unei vedete din România e administrator în blocul din Rahova afectat de explozia cumplită de azi! Cum a reacționat # HotNews.ro
Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit vineri dimineața după o explozie puternică. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid București, a fost afectat personal de acest…
14:20
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde o explozie a spulberat două etaje ale unui bloc. Trei persoane și-au pierdut viața și alte paisprezece au fost rănite în urma…
Acum 2 ore
14:10
Arafat contrazice o altă autoritate a statului în privința unui moment foarte important în lămurirea exploziei blocului din Rahova # HotNews.ro
„Pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanții Distrigaz”, a spus Raed Arafat. Asta după explozie. Dar ANRE comunicase oficial că Distrigaz a ajuns înainte de explozie și a constatat sigiliul rupt. Agenția…
14:10
Detalii cutremurătoare în cazul femeii găsite moartă în pădure, ucisă cu sânge rece de iubitul fiicei sale de 14 ani, la instigarea fetei, spun procurorii # HotNews.ro
Tânărul, 20 de ani, și fata, 14 ani, au fost reținuți de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, respectiv instigare la omor calificat, ambele infracțiuni comise cu premeditare, potrivit Agerpres. Anchetatorii spun că cei…
14:00
LIVE VIDEO Ultimele date de la autorități după explozia de la blocul din Rahova: Un stâlp de rezistență de la liceul Bolintineanu e afectat # HotNews.ro
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu susțin acum o conferință de presă cu privire la explozia de dimineață de la blocul de 8 etaje din cartierul Rahova din…
14:00
Hisense câștigă medalia de platină în cadrul EcoVadis. Compania se află în topul mondial al companiilor sustenabile # HotNews.ro
Când vorbim despre inovație, cel mai des ne gândim la design modern, funcții inteligente sau tehnologie de ultimă generație. Toate acestea definesc produsele Hisense. Totuși, dincolo de performanțe și specificații, compania investește în mod constant…
13:50
Cât de vechi era blocul din Rahova la care s-a produs explozia în care au murit trei oameni # HotNews.ro
Blocul care explodat în Rahova era construit în 1981. Blocul din Rahova unde, din cauza unei explozii, s-au prăbușit vineri două etaje, avea 108 apartamente și a fost construit în 1981, făcând parte din construcțiile…
13:50
Pericol major după explozia din cartierul Rahova pentru „orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri”, avertizează experții # HotNews.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri a atras vineri atenția că, după explozia devastatoare produsă la blocul din cartierul Rahova al Capitalei, este periculos pentru oricine să se apropie de clădire, dar și să intre…
13:40
Răspunsul uriașei companii care alimenta blocul din Rahova. „Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”. Distrigaz este cea mai mare companie de distribuție de gaz din România # HotNews.ro
Furnizorul de gaze al blocului care a sărit în aer este Distrigaz, firmă care susține că joi a oprit alimentarea cu gaze, din cauza „prezența gazului natural în respectiva scară”. Vineri dimineață însă, au primit…
13:40
Explozia din Rahova. Locatară de la unul din etajele prăbușite: De ce nu au fost aici autoritățile să evacueze oamenii ieri, când am anunțat că e miros de gaz? # HotNews.ro
Mihaela Vasile, o locatară de la unul dintre etajele spulberate de explozia din blocul Sectorul 5, a relatat reporterului HotNews ce s-a întâmplat joi, când în bloc s-a simțit miros de gaze, iar locatarii au…
13:20
Explozia din blocul din Rahova: Numere de telefon puse la dispoziție pentru locatarii din imobilul afectat # HotNews.ro
Primăria Sectorului 5 a anunțat mai multe numere de telefon pentru locatarii din blocul în care vineri dimineață s-a produs explozia soldată cu 3 morți și 14 răniți. Numere de telefon, „pentru asistență”, puse la…
13:20
VIDEO. Primăria lui Robert Negoiță inventează trotuare roșii pe spațiul verde din marginea Parcului IOR # HotNews.ro
„Borduriada” lui Negoiță continuă în Sectorul 3, de data aceasta chiar lângă Parcul IOR. Primăria Sectorului 3 amenajează, prin intermediul unei firme, un trotuar pe spațiul verde, scrie site-ul B365.ro. De câteva săptămâni locuitorii care…
Acum 4 ore
13:00
Explozia din Rahova: Prima autoritate care spune că Distrigaz a oprit gazul cu o zi înainte la blocul explodat. „S-a constatat că sigiliul era rupt” / Orele care nu se potrivesc # HotNews.ro
Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) spune că a controlat furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, București, unde două etaje au sărit în aer și 3 oameni au murit. Ce i-a spus…
13:00
DNA, despre dosarul șefei Spitalului Militar: A dispus angajarea nelegală de experți într-un dosar cu fonduri europene / Prejudiciu de 1,6 milioane de euro # HotNews.ro
Florentina Ioniță-Radu, manager al Spitalului Militar Central din București, și alți 18 militari sunt urmăriți penal pentru suspiciuni de corupție într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai unității…
12:50
Tragedia din Sectorul 5: Câte locuințe avariate sunt asigurate împotriva exploziei – primele date # HotNews.ro
Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate de explozia care a avut loc vineri într-un bloc din Sectorul 5 din București aveau o asigurare facultativă împotriva exploziei, a anunțat vineri UNSAR (Uniunea națională…
12:40
VIDEO Momentul exploziei din blocul din Rahova, surprins de camera de luat vederi dintr-un magazin din apropiere # HotNews.ro
Deflagrația produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în blocurile și magazinele din apropiere. Camerele video dintr-un magazin din apropiere au suprins momentul deflagrației,…
12:40
Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a apărut la un exercițiu în care rezerviștii au tras în poligon, după ce Armata a fost criticată pentru felul dezordonat în care s-a făcut mobilizarea. „România are o armată profesionistă” # HotNews.ro
Exercițiile au avut loc la baza de la Coada Izvorului, în Prahova. Coada Izvorului este un sat la aproape 30 de kilometri sud-est de la Ploiești, chiar pe granița dintre Prahova și Dâmbovița. La poligonul…
12:30
Accidentul a avut loc vineri la Eforie Nord, potrivit Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, care a deschis un dosar penal. Conform sursei citate, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, în jurul orei 08.00,…
12:10
Filmări de pe un bloc alăturat arată dimensiunea distrugerii. Vineri, în urma unei explozii cu o sursă încă necunoscută, două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit. De asemenea,…
12:10
Rusia a condamnat la ani greu de închisoare 15 militari ucraineni pe care i-a luat prizonieri # HotNews.ro
Cincisprezece membri ai unui grup paramilitar ucrainean au fost condamnați vineri de un tribunal militar din Rusia pentru participare la „o organizație teroristă” și au primit pedepse cuprinse între 15 și 21 de ani de…
12:00
Mai mulți locatari din blocul avariat de exploziția de dimineață au declarat pentru Antena 3 CNN că în bloc se simțea de joi puternic miros de caz. Într-o declarație de presă de la fața locului,…
11:50
Care este starea răniților în urma exploziei din București. „Cod alb” de urgență în mai multe spitale. Ce înseamnă asta # HotNews.ro
Doi copii de 12 și 17 ani se află printre cele 13 persoane rănite după explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova din București, unde două etaje s-au prăbușit. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete,…
11:40
Alexandr Lukașenko încearcă în spatele ușilor închise să se apropie din nou de UE, după dezghețarea relațiilor cu Statele Unite # HotNews.ro
Un diplomat bielorus de rang înalt a avut întrevederi cu omologi europeni după ce țara sa a trimis invitații în acest sens luna trecută, într-un gest pe care oficialii din Uniunea Europeană l-au interpretat drept…
11:40
Explicațiile primarului Bucureștiului despre ce face pentru oamenii din bloc. „După verificările de ieri a fost repornit gazul?” „Nu avem aceste informații” # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri, la fața locului exploziei din Sectorul 5, că va convoca de urgență o ședință a consiliului General la ora 14:00 pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui…
11:20
VIDEO Filmări din clasele de la Liceul Bolintineanu din Capitală, imediat după explozia din Rahova / Copiii erau în clase / Răni ușoare, niciun elev la spital # HotNews.ro
„Câțiva elevi au avut nevoie de îngrijiri la fața locului, dar nu au fost transportați la spital”, a spus Inspectoratul Școlar, într-un comunicat. Săli de clasă ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost afectate în…
11:20
BREAKING Blocul din Rahova în care a avut loc explozia riscă să se prăbușească, spune Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați” # HotNews.ro
Blocul din cartierul Rahova în care a avut loc vineri dimineață explozia a fost evacuat în totalitate. Înăuntru mai rămân doar pompierii aflați în misiune de a căuta posibile victime. Secretarul de stat Raed Arafat…
11:20
Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că bilanțul deceselor în explozia dintr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a urcat la 3. Alte 13 persoane sunt rănite, fiind duse la șase spitale din București.…
Acum 6 ore
11:00
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei # HotNews.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°, care vorbește despre starea de bine, echilibru și bucuria de a face ceea…
10:50
Când chilipirul devine taxabil: ce implicații și complicații ar putea să apară din „taxa Temu” și ce ar trebui să aibă în vedere legiuitorul pentru rezolvarea lor # HotNews.ro
Jurnalul unui pachet legislativ controversat – o privire de ansamblu asupra unora dintre măsurile radicale adoptate pentru depășirea crizei bugetar-fiscale (III) În timp ce Curtea Constituțională a amânat pronunțarea asupra pachetului legislativ din domeniul fiscal…
10:40
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI # HotNews.ro
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report” difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a anunțat vineri că mașina sa a explodat, aparent din cauza unui dispozitiv exploziv plasat…
10:30
VIDEO Noi imagini cu blocul din Capitală unde două etaje s-au prăbușit după o explozie puternică # HotNews.ro
Două etaje spulberate, numeroase geamuri sparte și balcoane afectate – acestea sunt imaginile de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei unde s-a produs o explozie puternică. Cele mai recente date transmise de autorități arată…
10:30
Martorii exploziei din Rahova descriu momentele de panică și spun că „s-a simțit miros de gaz” încă de joi # HotNews.ro
Martorii oculari citați televiziunile de știri susțin că explozia s-a produs vineri, puțin după ora 9:00. Cauzele deflagrației nu sunt cunoscute la această oră, dar un locatar al blocului a relatat că a simțit miros…
10:20
Președintele ANAF Adrian Nica a revenit, vineri, cu precizări legate de reacțiile apărute în spațiul public, după ce a afirmat că „gemul care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA”. Șeful ANAF…
10:10
A murit legenda muzicii rock Ace Frehley, chitaristul și unul dintre veteranii trupei Kiss: „Suntem cu inimile frânte” # HotNews.ro
Paul Daniel „Ace” Frehley, cofondator și chitarist principal al legendarei trupe rock Kiss și membru al Rock and Roll Hall of Fame, a murit în urma rănilor suferite după o cădere luna trecută, potrivit unei…
10:10
Un superb „Cap de copil” de Nicolae Tonitza se vinde în cea mai importantă licitație de artă de sezon! # HotNews.ro
Opere cu o profundă încărcătură emoțională și simbolică, semnate de Nicolae Tonitza și de Ion Țuculescu, completează selecția marilor capodopere ce participă marți, 21 octombrie, la cea mai importantă licitație de artă a sezonului –…
10:00
„Nu vreau să plâng. Dacă încep, nu mă mai opresc. Eu trebuia să mor deja de câteva luni”. Cum ajută psihoterapia în cancer, explică Alexandra Ivan, psihoterapeut Regina Maria # HotNews.ro
Cancerul nu lovește doar corpul, ci și încrederea, speranța, echilibrul. Vestea unui diagnostic oncologic schimbă tot parcursul vieții unui pacient și a familiei sale. Timpul îngheață, gândurile se amestecă, iar frica își face loc. Însă…
09:40
BREAKING Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje, spulberate / Planul roșu de intervenție, activat # HotNews.ro
Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN. Pompierii intervin în acest moment pentru a căuta posibil victime. Părinții copiilor care învață…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.