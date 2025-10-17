Starea victimelor exploziei din Rahova – un pacient transferat în străinătate, doi copii în neurochirurgie
Aktual24, 17 octombrie 2025 15:00
Autoritățile au publicat un nou bilanț medical privind starea victimelor exploziei care a devastat vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Potrivit datelor transmise de celula de criză, pacienții sunt internați în mai multe spitale din București, iar unul dintre ei urmează să fie transferat într-o unitate medicală din străinătate, din […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
15:10
Rușii și-au doborât propriul avion de război deasupra peninsulei Crimeea/ ”Luptele continuă” # Aktual24
Rușii și-au doborât o aeronavă militare peste noapte, în timp ce apărarea lor aeriană opera împotriva dronelor ucrainene. Toate informațiile despre accident sunt colectate în prezent, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenchuk, la postul de televiziune Apostrof TV. „Respingeau atacurile ucrainene atât de activ încât au ajuns să-și doboare propriul avion […]
Acum 15 minute
15:00
Starea victimelor exploziei din Rahova – un pacient transferat în străinătate, doi copii în neurochirurgie # Aktual24
Autoritățile au publicat un nou bilanț medical privind starea victimelor exploziei care a devastat vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Potrivit datelor transmise de celula de criză, pacienții sunt internați în mai multe spitale din București, iar unul dintre ei urmează să fie transferat într-o unitate medicală din străinătate, din […]
Acum o oră
14:40
S-a schimbat dinamica războiului. Rachetele și dronele Ucrainei atacă zilnic obiective majore ale infrastructurii din Rusia # Aktual24
În cea mai mare parte a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Moscova a bombardat orașele ucrainene și rețeaua sa energetică și a suferit foarte puține represalii. Acest lucru se schimbă, relatează Politico. Datorită unui efort reușit de a-și dezvolta propriile drone și rachete cu rază lungă de acțiune și apoi de a-și crește dramatic producția, Ucraina […]
14:40
Bolojan anunță care a fost cauza exploziei de pe Calea Rahovei: ”Înţeleg că scăpările de gaz au fost în interior” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ancheta care se desfăşoară cu privire la explozia care a avut loc la un bloc din Calea Rahovei va releva cauzele producerii dezastrului, informând, totodată, că, în zilele următoare, Guvernul va aloca şi ajutoare de urgenţă pentru familiile afectate. „În mod cert, este o scăpare de gaz. Aici […]
Acum 2 ore
14:10
John Bolton, reacție după ce a fost pus sub acuzare pentru dezvăluire de informații secrete: ”Sunt cea mai recentă țintă a lui Trump, se folosește de Departamentul de Justiție ca armă” # Aktual24
Fostul consilier pe probleme de securitate națională și critic al președintelui american Donald Trump, John Bolton, a fost pus sub acuzare pentru scurgerea și reținerea de informații legate de apărarea națională, conform documentelor instanței. Un avocat al lui Bolton a negat orice faptă ilicită din partea clientului său. Bolton însuși a vorbit despre o încercare […]
13:50
”Tunel submarin Putin-Trump/ SUA-Rusia” între Siberia și Alaska folosind tehnologia lui Elon Musk. Propunerea unui înalt oficial al Kremlinului # Aktual24
Emisarul economic prezidențial rus, negociator cheie în discuțiile de pace din Ucraina, a propus construirea unui tunel submarin de 8 miliarde de dolari care să lege Alaska de Rusia folosind compania de construcții de tuneluri a lui Elon Musk, Boring Company. Kirill Dmitriev, trimisul special al Kremlinului pentru cooperare economică și de investiții internaționale, a […]
13:20
Cauza exploziei din Rahova. Inconștiență, cineva a dat drumul gazelor după ce a rupt sigiliul montat la o electrovalvă de gaz # Aktual24
Potrivit informațiilor comunicate de ANRE, explozia ar fi fost provocată de ruperea unui sigiliu montat la o electrovalvă de gaz, după ce alimentarea fusese oprită de operatorul de distribuție cu o zi înainte. „În data de 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distribuție a sistat alimentarea cu gaze naturale, acționând de la distanță […]
Acum 4 ore
13:10
”Zidul de drone”. Sistemul de apărare anti-drone al UE va fi operațional în doi ani, anunță Bruxellesul # Aktual24
UE nu are de ales decât să își consolideze apărarea anti-drone în fața agitației continue a Rusiei, spune diplomatul de rang înalt Kaja Kallas. Reprezentantul politicii externe a făcut aceste remarci în timp ce a prezentat o „foaie de parcurs pentru pregătirea apărării” care prezintă pregătirile pentru un atac rusesc în viitorul apropiat. Parte a […]
12:40
De la Assad la al-Sharaa. „Încercarea disperată” a lui Putin de a-și menține poziția în Orientul Mijlociu # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, analiștii afirmând că este o încercare a Kremlinului de a-și menține poziția în Orientul Mijlociu, pe fondul eșecurilor tot mai mari și al influenței în scădere. Întâlnirea, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a inclus discuții despre viitorul facilităților militare ale […]
12:40
DNA face prăpăd în cazul generălesei: încă 13 colonei, un general, trei căpitani plus un maior sunt acuzați de infracțiuni în dosarul ”Spitalul Militar” # Aktual24
Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, şi alţi 18 militari sunt urmăriţi penal de procurorii anticorupţie într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Serviciul pentru […]
12:30
Surse: Poliția verifică dacă ”cineva a umblat la instalația de gaze”/ Ce primesc locatarii evacuați din partea Primăriei # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că Poliția Capitalei verifică dacă cineva a umblat la instalația de gaze. Pînă acum s-au înregistrat trei morti, iar Raed Arafat avertizează că blocul este în risc de prăbușire. Primele informații oficiale și mărturiile locatarilor indică faptul că explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei nr. 317 a […]
12:20
Surse: Poliția verifică dacă explozia din Ravova a fost provocată intenționat/ Ce primesc locatarii evacuați din partea Primăriei # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că Poliția Capitalei verifică dacă cineva a umblat la instalația de gaze. Pînă acum s-au înregistrat trei morti, iar Raed Arafat avertizează că blocul este în risc de prăbușire. După explozia devastatoare din Calea Rahovei nr. 317, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, blocul […]
12:10
Mașina unui cunoscut jurnalist de investigație din Italia, distrusă de un dispozitiv exploziv, după ce acesta făcuse anchete despre legăturile dintre mafioți, politicieni și serviciile secrete # Aktual24
Un incident grav a zguduit vineri seară comunitatea jurnalistică din Italia, după ce mașina jurnalistului de investigație Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii „Report” (un de „Recorder” italian), difuzate pe canalul Rai 3, a fost distrusă de un dispozitiv exploziv. Potrivit primelor informații, bomba ar fi fost plasată sub vehiculul parcat în fața locuinței sale din localitatea […]
12:10
Impactul exploziei din Rahova asupra unui magazin din apropiere. Filmare cu momentul exploziei – VIDEO # Aktual24
O filmare dintr-un magazin din Rahova scoate în evidență cât de puternic a fost impactul exploziei. Pînă acum s-au înregistrat trei morti, iar Raed Arafat avertizează că blocul este în risc de prăbușire. Iată imaginile, acestea surprind cât de îngroziți au fost oamenii aflați în zonă: Impactul exploziei din Rahova asupra unui magazin din apropiere […]
11:50
Blocul din Rahova, în pericol de prăbușire. Raed Arafat: „Nu intrați în clădire!”. Bilanț tragic: trei morți, 13 răniți # Aktual24
Alarmă maximă în cartierul Rahova, după o explozie devastatoare produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a provocat prăbușirea a două niveluri ale imobilului, iar autoritățile au anunțat că blocul este în pericol iminent de prăbușire. Secretarul de stat Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), […]
11:40
În timp ce SUA impun taxe prohibitive studenților străini, China lansează „viza K”, destinată celor mai talentați tineri din domeniul științei și tehnologiei # Aktual24
Într-un gest care marchează o schimbare semnificativă pe piața globală a muncii în domeniul tehnologiei, China a anunțat că, începând cu 1 octombrie, va introduce „viza K” – un nou tip de viză destinată tinerilor din străinătate cu educație sau experiență în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Spre deosebire de regimurile de imigrare […]
11:30
Reduce India importurile de petrol rusesc cu 50%? După Donald Trump, Casa Albă confirmă afirmația. Rafinăriile așteaptă clarificări # Aktual24
De la invazia Rusiei în Ucraina, India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței ai Moscovei, profitând de petrolul redus în ciuda sancțiunilor occidentale. Statele Unite au îndemnat în repetate rânduri New Delhi să reducă dependența de aprovizionarea cu petrol rusesc, considerând-o o problemă atât geopolitică, cât și economică, legată de respectarea […]
Acum 6 ore
11:10
Armata și milițiile civile din Venezuela au fost desfășurate de-a lungul coastei caraibiene, în așteptarea unei invazii militare americane # Aktual24
Situația din Venezuela cunoaște o nouă escaladare periculoasă, după ce președintele Nicolás Maduro a ordonat mobilizarea trupelor armate și a milițiilor civile de-a lungul coastei caraibiene, ca reacție la creșterea prezenței militare americane în zonă. Potrivit Wall Street Journal, este vorba de cel mai amplu desfășurare militară americană în regiune din anii 1980 încoace. Maduro […]
11:10
Impact puternic al exploziei asupra liceului din apropiere/ Doi copii sunt la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul este în stare critică # Aktual24
Și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost puternic afectat de explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Imaginile sunt mai mult decât sugestive. ”În urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, clădirea unității de învățământ […]
10:40
Un bărbat de 88 de ani din Bicaz a fost ucis de un urs, după zeci de alerte RO-Alert ignorate de autorități # Aktual24
O tragedie cumplită s-a petrecut în comuna Bicaz-Chei, județul Neamț, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani a fost găsit mort pe o pășune din apropierea gospodăriei sale, prezentând urme evidente ale unui atac de urs. Incidentul survine în contextul unei avalanșe de alerte RO-Alert transmise în ultimele luni privind prezența urșilor în […]
10:10
Robert Kennedy Jr șochează din nou lumea medicală: „Adolescenții de azi au 50% din testosteronul unui bărbat de 65 de ani, iar fetițele intră la pubertate cu 6 ani mai devreme” # Aktual24
Secretarul Sănătății din administrația Trump, Robert F. Kennedy Jr., a stârnit recent un nou val de controverse și critici, după ce a afirmat că adolescenții din SUA ar avea jumătate din numărul de spermatozoizi și nivelurile de testosteron ale unui bărbat de 65 de ani. Într-o intervenție publică citată de The Daily Beast, Kennedy Jr […]
10:00
Explozie devastatoare într-un bloc din București: Două etaje distruse, o victimă decedată, alte trei persoane se află încă sub dărâmături. „A fost ca un cutremur!” – VIDEO # Aktual24
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus două etaje ale imobilului, iar 11 persoane sunt afectate, potrivit primelor informații. Incidentul s-a produs într-un bloc cu regim de înălțime P+8, iar suflul exploziei a afectat […]
09:40
Dan Bittman, „patriot” de cumetrie: „Dacă vine războiul, încerc să fug din țară, să plătesc oricât și să plec” – VIDEO # Aktual24
Într-un dialog avut în cadrul emisiunii „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a făcut declarații tranșante despre o eventuală criză militară care ar putea afecta România. Artistul a mărturisit fără menajamente că, în cazul izbucnirii unui conflict, prima sa reacție va fi să părăsească țara împreună cu familia sa. „În primul […]
Acum 8 ore
09:10
Putin l-a „răzgândit” pe Trump: președintele american nu mai dă rachete Tomahawk Ucrainei: „Avem multe, dar avem nevoie de ele, nu putem să ne sărăcim stocurile” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat joi seara, într-o întâlnire cu presa desfășurată în Biroul Oval, că a purtat o conversație telefonică cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a discutat și despre posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. Întrebat despre cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aflat vineri la Washington pentru […]
08:50
„Pentru a crește natalitatea, trebuie să scădem nivelul de trai al populației, căci oamenii prosperi au tendința să facă puțini copii”, susține un deputat al partidului „Rusia Unită” # Aktual24
Deputatul Oleg Matveicev, membru al partidului de guvernământ „Rusia Unită”, a afirmat că pentru a stimula creșterea natalității în țară este necesară scăderea nivelului de trai al populației. Comentariile au fost făcute în cadrul unei dezbateri în Camera Civică, unde se discuta un proiect de lege privind interzicerea avorturilor forțate, scrie cotidianul The Moscow Times. […]
08:40
Procurorul general Alex Florența acuză că mercenarul Horațiu Potra a introdus armament în țară beneficiind de complicitatea unor funcționari de la aeroportul Sibiu # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că autoritățile investighează modul în care armele și sumele mari de bani găsite în locuința mercenarului Horațiu Potra au fost aduse în țară. ncheta se concentrează pe identificarea sprijinului din interiorul țării, în special în zona aeroportului unde armamentul ar fi fost introdus. „Există elemente care fac […]
08:20
Gest șocant la Timișoara: Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc după ce a pierdut la păcănele banii pentru tratamentul soției, bolnave de cancer # Aktual24
Un incident dramatic a avut loc joi seara, în jurul orei 21:40, pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara, unde un tânăr de 26 de ani s-a autoincendiat în plină stradă. Gestul extrem ar fi survenit în urma unei dispute cu soția sa, internată la Clinica de Oncologie Medicală din zonă, după ce bărbatul ar fi […]
08:10
Ce se celebrează pe 17 octombrie: Ziua în care se poartă roșu, Ziua Mondială a Transplantului și Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei # Aktual24
Pe 17 octombrie, lumea marchează mai multe evenimente importante dedicate solidarității, sănătății și drepturilor omului. Printre acestea se numără „Ziua în care se poartă roșu”, Ziua Mondială a Traumatismelor, Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei și Ziua Mondială a Donării și Transplantului de Organe. Ziua în care se poartă roșu (Wear Red Day) este o zi […]
07:50
Matematica, bat-o vina: Primarul din Sinaia, eliberat și din arestul la domiciliu, după ce procurorul DNA „a calculat greșit” termenul de prelungire a măsurii # Aktual24
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a fost eliberat din arestul la domiciliu, după ce procurorul de caz nu a solicitat în timp util prelungirea măsurii. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului București, în primă instanță, și poate fi contestată în termen de 48 de ore, anunță TVR Info. Conform surselor citate din cadrul Direcției […]
07:40
Lumea muzicii rock este în doliu după ce Ace Frehley, chitaristul original și unul dintre membrii fondatori ai trupei Kiss, a murit joi, 16 octombrie 2025, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey. Potrivit unui comunicat emis de familie și citat de Associated Press, decesul a survenit în urma complicațiilor provocate de […]
07:20
Patru bărbați au fost arestați în Franța pentru că pregăteau uciderea unui opozant al regimului Putin # Aktual24
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani au fost arestați în Franța, fiind suspectați că pregăteau un atentat asupra unui opozant rus stabilit în orașul Biarritz. Potrivit informațiilor confirmate de Parchetul Național Antiterorist (PNAT) și citate de cotidianul independent The Moscow Times, reținerea acestora a avut loc luni, în urma unei […]
Acum 12 ore
07:10
Este oficial: Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta „în următoarele două săptămâni” # Aktual24
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în curând la Budapesta, un anunț surpriză făcut în ajunul unei întâlniri la Casa Albă între președintele american și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care speră să obțină rachete Tomahawk. Întâlnirea a fost decisă în timpul unei conversații telefonice, joi, între liderii rus și american, de care […]
Acum 24 ore
00:30
Curtea Supremă a Uniunii Europene a ajuns la concluzia că animalele de companie transportate în cală sunt considerate bagaje, nu pasageri # Aktual24
O femeie din Spania a dat în judecată compania aeriană Iberia, după ce câinele ei s-a pierdut pe aeroportul din Buenos Aires. „Câinele a scăpat în timp ce era transportat la avion și nu a mai putut fi recuperat”, a declarat CJUE în rezumat. Pasagera a solicitat despăgubiri de 5.000 EUR pentru daunele morale suferite […]
00:00
Capitala Poloniei ia măsuri împotriva consumului de alcool pe timp de noapte. Dar doar în două districte # Aktual24
Consilierii locali din Varșovia au aprobat interzicerea vânzării de alcool pe timp de noapte în două dintre cele 18 districte ale capitalei, după ce o încercare de a interzice acest lucu în întregul oraș a fost abandonată. Restricțiile privind vânzarea de alcool pe timp de noapte vor afecta două districte: Śródmieście (Cental)și Praga-Północ din nord-est. […]
16 octombrie 2025
23:30
Turcia trimite specialiști în salvare în Gaza pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni # Aktual24
Turcia a trimis în Gaza 81 de specialiști pentru a participa la operațiunile de căutare a cadavrelor celor 19 ostatici israelieni care nu au fost găsite, a anunțat joi o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării. Aceste căutări vor fi efectuate de echipe de salvare din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și […]
23:00
Din motive de siguranță, fanii lui Maccabi Tel Aviv nu au voie la meciul de la Aston Villa din Europa League # Aktual24
Fanii echipei de fotbal Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul din Europa League cu Aston Villa, de pe 6 noiembrie, din motive de siguranță. Poliția din West Midlands a declarat că a catalogat meciul „cu risc ridicat”, pe baza „informațiilor actuale și a incidentelor anterioare, inclusiv a ciocnirilor violente și a infracțiunilor […]
22:20
Un judecător districtual american a hotărât ca ofițerii federali de imigrare din zona Chicago să poarte camere video corporale # Aktual24
Ofițerii federali de imigrare din zona Chicago vor fi obligați să poarte camere video corporale, după ce judecătoarea Sara Ellis de la Curtea Districtuală pentru Illinois a văzut imagini TV în care forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene și alte substanțe chimice împotriva protestatarilor. Decizia vine în contextul Operațiunii Midway Blitz a președintelui Donald Trump, […]
22:00
Ultimul membru supraviețuitor al expediției care a atins pentru prima oară vârful Muntelui Everest a murit la vârsta de 92 de ani # Aktual24
Kanchha Sherpa, ultimul membru supraviețuitor al expediției care a cucerit pentru prima dată Muntele Everest, a murit joi, potrivit Asociației Nepaleze de Alpinism. Kanchha a murit la vârsta de 92 de ani la domiciliul său din Kapan, în districtul Kathmandu din Nepal, a confirmat Phur Gelje Sherpa, președintele asociației. „A decedat în pace la reședința […]
21:50
SUA: Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților afirmă că un acord de licență pentru algoritmul TikTok ar ridica „probleme serioase” # Aktual24
Președintele Comisiei Speciale pentru China a Camerei Reprezentanților a declarat joi că un acord de licență pentru utilizarea algoritmului TikTok, ca parte a unei înțelegeri prin care compania chineză ByteDance ar urma să vândă activele americane ale aplicației, ar ridica „probleme serioase”. Reprezentantul republican John Moolenaar așteaptă o informare pentru a obține mai multe detalii […]
21:40
Israelul și Hamas se acuza reciproc de încălcarea armistițiului, în timp ce redeschiderea frontierei de la Rafah este avută în vedere, dar fără o dată stabilită # Aktual24
Israelul a declarat joi că se pregătește pentru redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din sudul Fâșiei Gaza pentru a permite palestinienilor să intre și să iasă, dar nu a stabilit o dată, în condițiile în care Israelul și Hamas se acuza reciproc de încălcarea armistițiului. O dispută privind returnarea trupurilor ostaticilor deținute de […]
21:20
Marea Britanie amână pentru a doua oară decizia privind constuirea unei noi ambasade a Chinei lângă Turnul Londrei # Aktual24
Marea Britanie a amânat, joi, pentru a doua oară, decizia privind aprobarea planurilor Chinei de a construi cea mai mare ambasadă din Europa la Londra, în contextul în care miniștrii s-au confruntat cu presiuni din cauza abandonării urmăririi penale împotriva a doi britanici acuzați de spionaj în favoarea Beijingului. Planurile Chinei de a construi o […]
21:10
Marea Britanie începe să-și pregătească locuitorii pentru o creștere cu 2 grade Celsius a temperaturii globale: ”Țara va arăta foarte diferit peste 25 de ani” # Aktual24
Marea Britanie trebuie să se pregătească pentru o încălzire globală mult peste nivelul considerat de oamenii de știință drept limită de siguranță, au avertizat consilierii guvernamentali pe probleme de climă, deoarece planurile actuale de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme sunt inadecvate. Valurile de căldură vor avea loc în Anglia în cel puțin patru din cinci […]
20:50
Președintele american Donald Trump a avertizat, miercuri, că Statele Unite ar putea interveni militar în Fâșia Gaza dacă gruparea Hamas „va continua să omoare oameni” și nu se conformează prevederilor unui acord recent. „Dacă Hamas va continua să omoare oameni în Gaza, lucru care nu făcea parte din Acord, nu vom avea altă opțiune decât […]
20:50
Germania și Franța semnează un acord pentru detectorul spațial de lansări de rachete „Ochiul lui Odin” # Aktual24
Germania și Franța au semnat un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Ochiul lui Odin, care este menit să îmbunătățească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete. „Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta și contracara amenințările cât mai rapid posibil”, a declarat ministrul […]
20:40
SUA se pregătesc pentru proteste uriașe, detalii despre mișcarea „Fără Regi”. Manifestări cu milioane de oameni sunt așteptate peste 2 zile # Aktual24
Pe 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „Fără Regi” împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de […]
20:40
Anunț-surpriză: Trump anunță că se vede cu Putin în Ungaria pentru a termina războiul din Ucraina # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Ungaria, în următoarele săptămâni, pentru a discuta eforturile de încheiere a războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică îndelungată între cei doi lideri. Trump a precizat pe Truth Social: „La finalul convorbirii, am […]
20:20
Nestle, gigantul alimentar elvețian ale cărui mărci includ cafeaua Nespresso și apa Perrier, a anunțat joi planuri de a reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial în următorii doi ani, ceea ce va duce la o creștere vertiginosă a prețului acțiunilor sale. „Lumea se schimbă, iar Nestle trebuie să se schimbe mai rapid”, […]
20:10
Protestatarii „Generației Z” conduc valul global de nemulțumire. După Nepal, au urmat Maroc, Madagascar, Indonesia, Peru # Aktual24
Din Anzi până în Himalaya, un nou val de proteste se desfășoară în întreaga lume, alimentat de nemulțumirea generațională față de guverne și de furia tinerilor. Săptămâna aceasta, președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fost forțat să părăsească țara după o revoltă militară, punctul culminant al unor săptămâni de demonstrații conduse de tineri protestatari care se […]
19:50
Părea că avem o legătură aproape romantică între Donald Trump, proaspăt reales președinte al Americii, și omologul său rus Vladimir Putin, la începutul anului. Astăzi Trump amenință că trimite Ucrainei rachete Tomahawk dacă Putin nu încheie pacea și în același timp asistă Ucraina în războiul său cu drone prin care distruge industria energetică a Rusiei. […]
19:40
Se pregătește un nou partid pro-UE? Consilier prezidențial: ”Avem cam 2-2,5 milioane de votanți pro-occidentali reali, în carne și oase, care nu se regăsesc printre votanții partidelor actualei majorități” # Aktual24
Valentin Naumescu, numit recent consilier prezidențial, arată într-un articol de opinie publicat joi că există un număr considerabil de alegători pro-occidentali care nu se regăsesc în actualele partide aflate la guvernare. ”Bazinul de peste 6,1 milioane de voturi pro-Nicușor Dan, din care partidele declarate pro-UE fructifică maxim 3,5-4 milioane în total (conform sondajelor recente), arată […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.