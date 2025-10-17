Simonis susține că nu rămânem cu gunoiul pe străzi. La Ghizela ar urma să se producă energie din deșeuri
Timis Online, 17 octombrie 2025 15:00
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat, vineri, în cadrul ședinței aleșilor, că pe lângă Arad și Hunedoara, unde vor ajunge deșeurile produse de timișeni în următoarele luni, a mai găsit „unul-două” județe de rezervă. S-a ajuns în această situație pentru că s-a umplut mai repede decât era previzionat celula 2 din cadrul deponeului de la Ghizela, iar CJT a reziliat contractul cu RETIM, acuzând operatorul că a depozitat acolo și deșeuri neconforme.
• • •
Acum 15 minute
15:00
