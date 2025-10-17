Explozie puternică în București. Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale VIDEO&FOTO
Profit.ro, 17 octombrie 2025 15:00
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranță consumatorii din zonă și a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță.
• • •
Explozie puternică în București. Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale VIDEO&FOTO
Acum 2 ore
13:50
Bătaie pe postul de CEO al companiei românești de proiect pentru SMR-urile nucleare SUA de la Doicești. Decizia finală de investiție în centrala de 462 MW, așteptată în 2026 # Profit.ro
RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, a scos la concurs postul de CEO, primind peste 100 de dosare de candidatură, relevă date analizate de Profit.ro.
13:30
Proiectele uriașe de inteligență artificială din Europa riscă să intre în conflict cu o problemă tot mai gravă: penuria de apă # Profit.ro
Strategia ambițioasă a Uniunii Europene de a deveni un hub global pentru inteligența artificială riscă să intre în conflict cu o problemă tot mai gravă: penuria de apă, relatează CNBC.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0889 lei, de la 5,0884 lei, înregistrat joi.
13:10
Explozie puternică în București. Câte locuințe avariate sunt asigurate împotriva exploziei VIDEO&FOTO # Profit.ro
Uniunea națională a societăților de asigurare a anunțat că, din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate de explozia care a avut loc într-un bloc din Sectorul 5 din București aveau o asigurare facultativă împotriva exploziei.
13:00
Explozie puternică în București. Preoții parohiilor din zonă, pregătiți să ofere sprijin material familiilor afectate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Patriarhia Română a anunțat că preoții parohiilor din zona unde a avut loc explozia la blocul de pe Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate.
13:00
Explozie puternică în București: Anunț despre instalația de gaze din bloc. ANRE verifică felul în care a acționat distribuitorul VIDEO&FOTO # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că verifică felul în care a acționat distribuitorul de gaze, în cazul exploziei soldate cu victime din Sectorul 5 al Capitalei.
13:00
Grupul francez ENGIE exprimă întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect, în cazul exploziei soldate cu victime din Sectorul 5 al Capitalei.
12:50
Întâlnirea dintre Trump și Putin: Un prim eveniment major - demiterea prin decret a negociatorului rus pentru războiul din Ucraina # Profit.ro
Întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin, anunță de liderul ameerican, rămâne cu o agendă ambiguă și o dată efectivă necunoscută. Însă locul indicat dinspre partea americană va fi Budapesta.
12:50
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, arată datele publicate de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
12:40
Directorul general al Spitalului Militar Central din București și alte 18 persoane, cercetați pentru ilegalități în legătură cu un proiect finanțat din fonduri europene. Prejudiciul, 8,3 milioane de lei # Profit.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din București, general maior Florentina Ioniță, și alte 18 persoane, majoritatea medici în cadrul unității sanitare sunt cercetați de DNA de ilegalități în legătură cu un proiect finanțat din fonduri europene.
12:40
Detectorul de gaz metan este un aparat electric ce contribuie la sporirea siguranței în spațiile în care se utilizează aparate cu sursă de foc alimentate cu gaz metan (inclusiv consumatori casnici de gaz), prezente mai ales în mediul rezidențial.
12:40
România și OECD: construind împreună standardele de guvernanță, în dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Pe măsură ce România avansează către aderarea la OECD, discuția despre guvernanță trebuie să treacă de la conformitate la competență.
12:30
Ministrul Dezvoltării vrea o reclasificare a localităților. Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea deveni municipii # Profit.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat că, din punctul său de vedere, este necesară o scădere a pragului în cazul criteriului demografic privind rangul orașelor și municipiilor, o analiză arătând faptul că în prezent sunt 205 astfel de unități administrativ-teritoriale care nu respectă acest criteriu.
12:30
Explozie puternică în București. STB a deviat mai multe linii de transport public VIDEO&FOTO # Profit.ro
Serviciul de Transport Public București informează că, urmare a intervenției autorităților în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat traseele a patru linii de autobuz și a unei linii de tramvai.
12:20
VIDEO Decizia finală de investiție a României în SMR-urile nucleare SUA de la Doicești, așteptată în 2026. Contract de analiză a combustibilului centralei de 462 MW # Profit.ro
RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, transmite că decizia finală de investiție în proiect este așteptată pentru anul 2026.
12:10
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
12:00
Explozie puternică în București. Mărturia unei femei care locuiește în fața blocului explodat: "Ăia de ce verificau gazele? De la gaze a fost" VIDEO&FOTO # Profit.ro
O femeie care locuiește în blocul de vis-a-vis spune că a văzut doi oameni care lucrau la instalația de gaze și crede că acesta este motivul deflagrației.
12:00
Guvernul Elveției a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru 2026.
11:50
Volodimir Zelenski a fost surprins de discuția telefonică purtată de președintele american cu liderul rus și reuniunea între cei doi anunțată să aibă loc în curând la Budapesta.
11:40
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Arafat anunță - Blocul e în risc de colaps VIDEO&FOTO # Profit.ro
Raed Arafat a ajuns la locul exploziei.
11:30
Jurnalistul Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii Report difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a denunțat explozia mașinii sale, cauzată, se pare, de un dispozitiv plasat sub vehicul, în timp ce era parcat în fața casei sale din localitatea Pomezia, în apropierea capitalei italiene, transmit AFP și EFE.
11:30
ULTIMA ORĂ Dacia Sandrider și Sebastien Loeb, pe primul loc înainte de ultima etapă a Raliului Marocului # Profit.ro
Sebastien Loeb a reușit să-și consolideze primul loc în Maroc, după patru etape ale competiției. În penultima etapă el a terminat pe podium și ar putea câștiga pentru prima dată acest raliu.
11:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. A fost găsită încă o persoană decedată sub dărâmături VIDEO&FOTO # Profit.ro
Raed Arafat anunță că a fost găsită încă o persoană decedată sub dărâmăturile în urma exploziei puternice din sectorul 5 al Capitalei.
11:30
Explozie puternică în București. Filmări din clasele de la Liceul Bolintineanu din Capitală, imediat după explozie VIDEO&FOTO # Profit.ro
„Câțiva elevi au avut nevoie de îngrijiri la fața locului, dar nu au fost transportați la spital”, a spus Inspectoratul Școlar, într-un comunicat.
11:20
Explozie puternică în București. 13 răniți au fost transportați la spitale, cei mai mulți în stare de urgență, critică VIDEO&FOTO # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în urma exploziei produse la un bloc din București, au fost transferați 13 pacienți către unități sanitare, printre victime fiind doi copii, de 12 și 17 ani.
11:20
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Arafat anunță - Bocul e în risc de colaps VIDEO&FOTO # Profit.ro
Raed Arafat a ajuns la locul exploziei.
Acum 6 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Explozie puternică în București. Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele afectate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele relocate în urma exploziei de la un bloc din Sectorul 5.
11:10
Explozie puternică în București. Dronă ridicată pentru obținerea unor imagini de ansamblu din zona afectată VIDEO&FOTO # Profit.ro
O dronă a fost ridicată pentru obținerea unor imagini de ansamblu din zona afectată de explozia produsă la un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei.
11:00
Electrica SA, cu statul român cel mai mare acționar, a demarat proiecte de stocare de energie de 1.000 MWh, mai mult decât dublul capacității totale actuale a României # Profit.ro
Compania de furnizare, distribuție, producție și stocare de energie Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei, cu peste 49% din capital, a anunțat că a demarat proiecte de stocare de energie de 1.000 MWh.
11:00
Explozie puternică în București. Geamuri sparte la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu. Elevii și profesorii, evacuați VIDEO&FOTO # Profit.ro
Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineau a fost afectat de explozia violentă care s-a produs la blocul aflat în spatele unității de învățământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagrației.
11:00
Explozie puternică în București. Poliția rutieră a deviat traficul în zona Calea Rahovei VIDEO&FOTO # Profit.ro
Poliția a delimitat perimetrul afectat de explozia de la un bloc din Sectorul 5 din Calea Rahovei și a deviat traficul.
11:00
Un alt bloc de locuințe aflat în apropiere a fost afectat de explozia care a avut loc la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, a anunțat ISUBIF.
10:50
Promovată la multiplii 15-16 câștigul pe anul 2024, oferta liderului procesării de carne din România ia startul cu primele subscrieri pe tranșa de retail.
10:50
O celulă de criză a fost constituită la nivelul Ministerului Sănătății pentru coordonarea integrată cu Departamentul pentru Situații de Urgență - Ministerul Afacerilor Interne și managerii spitalelor de urgență în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5.
