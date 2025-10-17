Prognoze grâu, porumb, orz, rapiță – Cultura la care fermierii renunță în 2026
Agro-TV.ro, 17 octombrie 2025
România se pregătește pentru o schimbare semnificativă în structura culturilor agricole în sezonul 2026, care confirmă trendul din ultimii ani. Datele analizate de AGRI Column arată că fermierii români își modifică tot mai mult strategiile de semănat, orientându-se spre culturile de toamnă – grâu, orz și rapiță – în detrimentul celor de primăvară, în special […]
Într-o perioadă în care tuturor fermierilor europeni le intră în conturi sumele venite ca sprijin din partea Unuiunii Europene, plata subvențiilor a fost blocată, momentan, pentru fermierii din Grecia, după o nouă acțiune a procurorilor europeni legată de celebrul scandal privind fraudarea fondurilor europene din această țară. O inspecție neanunțată a procurorilor de la Oficiul European […]
Unica fabrică de ouă lichide din România a fost inaugurată oficial în localitatea Costeștii din Vale, județul Dâmbovița. Are capacitatea de a procesa peste 100 de milioane de ouă anual, iar investiția a costat aproximativ 3,5 milioane de euro, finanțată 100% de Toneli Holding. Cel mai mare procesator de ouă din România a inaugurat și […]
Corteva Agriscience a marcat Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural prin lansarea TalentA 2025–2026, programul de formare care a reunit 50 de femei fermieri din România și Republica Moldova. Participantele ( 42 de femei fermieri din România și 8 din Republica Moldova) provin din diverse regiuni rurale din ambele țări și activează într-o gamă […]
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat campania de plată în avans a subvențiilor pentru fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025. Doar în prima zi, APIA a efectuat plata pentru peste 100.000 de fermieri, iar sumele vor continua să fie virate în fiecare zi până la data […]
După o vară marcată de secetă, ploile consistente din prima jumătate a lunii octombrie au adus o situație neașteptată în culturile agricole din sud-estul țării. În județul Constanța, solul este acum excelent aprovizionat cu apă, dar această binecuvântare agricolă vine la pachet cu o nouă provocare pentru fermieri: dezvoltarea bruscă și masivă a buruienilor. Fermierul […]
La MADR a început sarabanda cifrelor: Plăți APIA de peste 28 de milioane de euro în prima zi a Campaniei 2025! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vine încă din prima zi a campaniei de plăți APIA 2025 cu cifre aducătoare de speranță pentru fermieri. „Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță debutul Campaniei de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025, cu rezultate remarcabile încă din prima zi: – 101.786 de fermieri […]
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, intenționează să le ceară marilor rețele de magazine din țară să oprească importurile de alimente pe o perioadă de trei luni, ca o măsură de reducere a deficitului comercial al României în sectorul agroalimentar. „Eu aș propune magazinelor de retail din România, pentru a echilibra – și să vedem de unde […]
Fermierii care urmăresc să obțină o finanțare AFIR de până la 200.000 de euro nerambursabili per beneficiar, prin intermediul intervenție DR-19 Investiții neproductive la nivel de fermă, au acum la dispoziție Ghidul solicitantului în varianta consultativă, pusă în dezbatere publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pe site-ul instituției. Potrivit documentului, prin această intervenție, fermierii […]
În ultimii ani viticultorii din România se confruntă tot mai des cu provocări aduse de schimbările climatice: primăveri capricioase, veri excesiv de calde și perioade prelungite de secetă. În aceste condiții, vița-de-vie devine vulnerabilă în fața dăunătorilor. În România, viticultura este din ce în ce mai mult influențată de condițiile climatice extreme. Înghețurile târzii de […]
Piața cerealelor traversează o perioadă tensionată, în care volumele mari de marfă își spun cuvântul în ceea ce privește nivelurile de preț. În timp ce stocurile de grâu apasă prețurile pe tot lanțul global, porumbul intră într-o fază de corecție după o scurtă perioadă de optimism. România, aflată la intersecția dintre piața Mării Negre și […]
Pe fondul unei piețe globale tot mai competitive, al secetei recurente și al presiunilor de reglementare, tot mai mulți fermieri români spun cu voce tare ceea ce mulți gândesc: modelul clasic „cultură mare + vânzare de boabe” nu mai ține. Unii deja prevăd dispariția fermelor vegetale la scară largă în România și reorientarea către alte […]
Plata avansului APIA începe acum! Astăzi, 16 octombrie 2026, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează plata avansului subvențiilor pentru fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025. Astfel, începând de azi, banii vor fi virați către conturile fermierilor, urmând ca aceștia să-i poată utiliza pe parcursul zilelor și săptămânilor […]
În ultimele săptămâni, ANSVSA a emis avertizări privind risc crescut de apariție a focarelor de pestă porcină africană (PPA), boala limbii albastre (bluetongue) la rumegătoare, rabie, variola ovină sau gripa aviară. Atenționarea oficială subliniază că România se află pe lista statelor europene afectate sau expuse, ceea ce obligă la prudență maximă în orice decizie privind aglomerările […]
Campania de plăți APIA 2025 demarează joi, 16 octombrie, cu avansul acordat pentru plățile directe din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Potrivit unui comunicat al instituției remis miercuri redacției AgroTV, legislația europeană în vigoare permite statelor membre să acorde plăți în avans în procent de 70% din cuantumul […]
O lege prin care investițiile în irigații i-ar putea scuti pe fermieri de impozitul pe profit ar putea fi o adevărată gură de oxigen pentru agricultura românească. Deocamdată este vorba despre o propunere de proiect legislativ pe care deputatul Alexandru Popa, în același timp unul dintre cei mai cunoscuți și mai performanți tineri fermieri, vrea […]
După ploile abundente din ultimele zile, condițiile din câmp sunt favorabile pentru germinarea rapidă atât a culturilor de rapiță, cât și a buruienilor care concurează pentru aceleași resurse lumină, apă și nutrienți. În această etapă timpurie este esențial ca fermierii să intervină cu o erbicidare eficientă. Erbicidul Sultan 50 SC se poate aplica în perioada […]
Ministerul Agriculturii și-a propus să aducă zilele acestea în fața bucureștenilor o parte din recoltele bogate din această toamnă, cu scopul de a sprijini promovarea produselor agroalimentare românești și a tradițiilor autentice. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) informează că, în parteneriat cu Cooperativa Caprirom Sud Muntenia, organizează în perioada 16-18 octombrie, între orele 09:00 […]
Fermierii, procesatorii și autoritțile locale au beneficiat în ultimele două luni de fonduri europene generoase plătite de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea proiectelor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală ori pentru punerea în opera a măsurilor pentru mediu și climă. Potrivit unui comunicat al instituției, AFIR a plătit în perioada august – septembrie […]
Antreprenorii din mediul rural care vor să-și dezvolte o mică afacere au acum o oportunitate reală de finanțare prin intervenția DR-36 – LEADER, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027. Programul este implementat la nivel local de Grupurile de Acțiune Locală (GAL), care lansează propriile apeluri de proiecte în funcție de nevoile și prioritățile stabilite în […]
Situație alarmantă pentru crescătorii de vaci – Noi probleme privind circulația animalelor la nivel național # Agro-TV.ro
Județul Arad se confruntă cu o situație fără precedent în România, după ce numărul focarelor de leucoză enzootică bovină a crescut semnificativ în ultimele luni. Cazul a fost semnalat de Ioan Oleleu, vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care avertizează asupra riscurilor majore pe care această evoluție le poate avea […]
Fonduri europene pentru micii fermieri 2025 – Ce trebuie să faci URGENT pentru a primi banii # Agro-TV.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătește să deschidă, după data de 1 decembrie 2025, două dintre cele mai așteptate linii de finanțare cu fonduri europene din noul Plan Strategic PAC: DR-12 – Sprijin pentru consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor recent instalați și DR- 14 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Aceste […]
Un comunicat de ultimă oră de la APIA adresat luni fermierilor care așteaptă cu nerăbdare startul plăților în avans informează că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a finalizat cu succes toate activitățile de control aferente Campaniei 2025, respectiv controlul clasic pe teren și controlul prin monitorizare a suprafețelor. Potrivit reprezentanților APIA, la nivel […]
Ministrul mediului, Diana Buzăianu, mută banii de la „Rabla pentru tractoare” către „programe de care e nevoie în toată țara”! # Agro-TV.ro
Fermierii pot să își ia gândul de la programul „Rabla pentru tractoare”. Și programe precum „Rabla pentru sobe” sau „Casa Verde Fotovoltaice” se află de acum sub semnul întrebării, după ce ministrul mediului, Diana Buzăianu, și-a declarat intenția de a muta banii de la unele proiecte ale Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) care se acordau […]
Suntem încântați să anunțăm parteneriatul special dintre Festivalul Național de Teatru (FNT) și Cinemaraton televiziunea filmului românesc! În acest an, Studioul FNT, spațiul dedicat interviurilor de profunzime, dezbaterilor și întâlnirilor cu personalitățile marcante ale ediției, este oferit de Cinemaraton, televiziunea filmului românesc. Această colaborare naturală aduce împreună două forţe esenţiale ale culturii noastre: magia scenei […]
Calvarul fermierilor români legat de pesta porcină africană (PPA) continuă. În mai puțin de o lună, doar în județul Buzău au fost confirmate trei noi focare de pestă porcină africană, în gospodăriile din două comune. Cel mai recent caz a fost depistat în weekend, la Zărnești, comună în care deja era confirmat un alt focar, […]
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, urmează să treacă printr-o moțiune simplă depusă luni împotriva sa de către AUR. Parlamentarii principalului partid din opoziție îl acuză pe Florin Barbu că, în calitate de ministrul al agriculturii, a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la PIB-ul țării […]
Ministerul Agriculturii a pregătit pentru crescătorii de animale un nou Ordin MADR ce reglementează organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate. Noul act normativ prevede o serie de aspecte legate de condițiile care trebuie îndeplinite de exploatațiile în care se desfășoară activitatea de reproducție prin montă naturală, numărul maxim de femele repartizate pe fiecare reproducător mascul, […]
Toamna este momentul ideal pentru a pregăti grădina de primăvară, iar luna octombrie reprezintă perioada perfectă pentru plantarea bulbilor de flori care au nevoie de solul rece, dar nu înghețat, pentru a se prinde bine și a înflori spectaculos la începutul sezonului cald. În materialul video de mai jos, Dr. Ing. Horia Ghibu explică pas […]
Legea arendei revine în Parlament – Senatorii caută soluția care să protejeze și fermierii, și proprietarii de terenuri # Agro-TV.ro
Legea arendei reintră în dezbatere în Parlamentul României. Senatorii anunță că noua formă va ține cont de deciziile CCR și va proteja atât fermierii, cât și proprietarii de terenuri agricole. După numeroase încercări eșuate în legislativul trecut, legea arendei revine în atenția Parlamentului României. Membrii Comisiei de Agricultură din Senat lucrează la o nouă formă […]
Plata la hectar pentru fiecare fermier – Mesaj de la șefa APIA înainte de startul plății subvențiilor # Agro-TV.ro
Plata la hectar pentru fiecare fermier – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se pregătește intens pentru lansarea plăților în avans din Campania 2025, care vor începe oficial pe 16 octombrie. Înainte de acest moment așteptat de toți fermierii români, Gabriela Nicoleta Andrei, directorul general APIA, a transmis un mesaj privind plata la […]
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Hisiaș, comuna Ghizela, județul Timiș, care a fost găsit mort la câteva zile după ce a dispărut cu tractorul unui prieten, informează tion.ro. Miercuri seară, bărbatul în vârstă de 66 de ani îi ceruse tractorul unui prieten pentru a merge a doua zi după lemne, într-o pădure din apropierea […]
Lucerna este una dintre culturile furajere cu o importanță ridicată în fermele cu efective de animale, asigurând hrană de calitate pentru bovine, ovine sau caprine. În acest context, subvenția pentru lucernă are un rol important în sprijinirea crescătorilor de animale, pentru a reuși să-și susțină afacerile. În cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) 2023-2027, România oferă […]
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atenționează crescătorii de animale cu privire la riscul crescut de apariție a unor focare de boli, , în contextul epidemiologic european îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor, se arată într-un comunicat al instituției remis, luni, redacției AgroTV. ANSVSA atrage atenția că, potrivit datelor transmise […]
Primul tractor agricol autonom pe bază de hidrogen din lume a fost prezentat la sfârșitul lunii septembrie de gigantul japonez de echipamente și utilaje agricole, utilitare și de construcții Kubota. Noul tractor autonom pe bază de pile de combustie este dotat cu motoare electrice alimentate de o pilă de combustie cu hidrogen. În plus, acest […]
Ai spune că după o vară atât de secetoasă, ploile din ultimele zile au fost o adevărată minune pentru fermieri, însă cu siguranță nu și pentru legumicultorii care și-au văzut culturile făcute varză, numai bună de aruncat. În Moțăței, județul Dolj, de exemplu, o comună renumită pentru producțiile sale generoase de varză de cea mai […]
Când se văruiesc pomii – Văruirea pomilor fructiferi este o lucrare de îngrijire esențială pentru sănătatea livezilor și a grădinilor. Această operațiune simplă, dar cu efecte benefice, are rolul de a proteja trunchiul și ramurile de bază ale pomilor fructiferi împotriva variațiilor de temperatură, a dăunătorilor și a bolilor. De ce se văruiesc pomii fructiferi […]
Prețul porumbului pe piața internă din România – Cu cât se vinde marfa în octombrie 2025 # Agro-TV.ro
Porumbul se ieftinește în România, pe fondul presiunii uriașe venite din Ucraina și de peste Oceanul Atlantic, unde fermierii se laudă cu recolte record. Experții avertizează că prețul porumbului pe piața internă ar putea scădea cu încă 4-5 euro/tonă în perioada următoare, urmând exemplului cotațiilor pentru export. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar […]
Vinoterapia, o formă inedită de relaxare – Sănătate cu stil, în fiecare sâmbătă de la ora 11:00, la Prima TV # Agro-TV.ro
Dacă tot suntem în perioada în care se culeg strugurii, putem încerca vinoterapia. Se face la Vața Băi, în județul Hunedoara. Într-o cadă plină cu apă călduță se adaugă și câțiva litri de licoare bahică. Este o formă inedită de relaxare, iar substanțele nutritive din struguri au și efecte benefice asupra pielii. Licoarea bahică are […]
Cannabis în loc de roșii în serele pensionarilor. Schema de afaceri a unei culturi ilegale # Agro-TV.ro
În loc de roșii, polițiștii au descoperit în această săptămână plante de cannabis în urma unor percheziții. Ancheta scoate la iveală o schemă bine pusă la punct, în care doi pensionari au ajutat la întreținerea culturii ilegale. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai 2025, un bărbat de 38 de ani a pus bazele unei culturi […]
Seceta lovește din plin în toate direcțiile. Trufele, sunt din ce în ce mai greu de găsit din cauza producției scăzute. Anul 2025 a adus recolte foarte slabe de ciuperci sălbatice comestibile și trufe în județul Gorj, afectate puternic de seceta prelungită care a lovit întreaga țară. Specialiștii avertizează că efectele fenomenului meteo se resimt […]
Un nou caz de trichineloză a fost confirmat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare. Boala a fost depistată la un porc crescut într-o gospodărie, iar autoritățile au fost nevoite să dispună incinerarea carcasei. Animalul care cântărea aproximativ 84 de kilograme și avea o valoare estimată de 1.840 de lei și crescut în […]
O afumătoare lăsată nesupravegheată a provocat un dezastru. Flăcările au cuprins casa de locuit, atelierul de tâmplărie, adăposturile de animale și mai multe anexe, provocând pagube estimate la aproximativ 100.000 de euro. Incendiu devastator a avut loc joi, satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei. Afumătoarea a fost lăsată nesupravegheată și a provocat un adevărat dezastru. Flăcările […]
Un bărbat a ajuns sub gratii din cauza deșeurilor. Acesta este acuzat pentru abuz în serviciu și gestionarea ilegală a deșeurilor. Un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Gor, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Conform polițiștilor, bărbatul responsabil cu protecția mediului în cadrul unei societăți comerciale ar fi […]
Agricultura românească trece printr-o perioadă tot mai grea, iar fermierii simt că luptă singuri cu un sistem care promite mult, dar oferă puțin. În timp ce vremea devine tot mai imprevizibilă, iar costurile cresc de la o zi la alta, fermierii spun că lipsa investițiilor au adus agricultura într-un punct critic. „În afară de legislație […]
Fermierii știu că furajarea oilor corectă este esențială pentru producția de laptelui, a lânelor și menținerea sănătății turmei. Particularitățile aparatului digestiv și bucal al oilor le permit să valorifice foarte eficient toate tipurile de furaje, în special cele fibroase, precum fânul, paiele, vrejii sau cocenii. Pășunile naturale și fânețele rămân principala sursă de hrană, fiind […]
Fermierii caută tot mai mult soluții pentru a reduce costurile în fermele de animale, iar panourile solare par să devină o opțiune tot mai atractivă. Energia electrică reprezintă unul dintre cele mai mari costuri ale fermelor de lapte, fiind folosită pentru răcirea laptelui și încălzirea apei, activități legate direct de procesul de muls. O fermă […]
Pesta porcină africană lovește din nou fermele din țara noastră. După o perioadă de liniște, virusul a reapărut. Autoritățile atenționează să urmărească atent comportamentul porcinelor. Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, două focare au fost confirmate în județ, unul într-o exploatație non-comercială unde au fost găsiți 117 porci infectați, iar celălalt […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) e publicat vineri estimările privind temperature aerului și cantitățile de precipitații pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologlor, în săptămâna 13-20 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi local deficitar […]
Partida amicală România – Moldova, transmisă în exclusivitate de Prima TV, a adunat în fața televizoarelor milioane de suporteri care au trăit cu emoție victoria tricolorilor, scor 2–1. Meciul difuzat joi seara a plasat Prima TV, parte din portofoliul Clever Group, în topul audiențelor naționale, înregistrând performanțe notabile pe segmentele de public comercial, urban și […]
