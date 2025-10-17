Prognoze grâu, porumb, orz, rapiță – Cultura la care fermierii renunță în 2026

17:10

Agricultura românească trece printr-o perioadă tot mai grea, iar fermierii simt că luptă singuri cu un sistem care promite mult, dar oferă puțin. În timp ce vremea devine tot mai imprevizibilă, iar costurile cresc de la o zi la alta, fermierii spun că lipsa investițiilor au adus agricultura într-un punct critic. „În afară de legislație […]