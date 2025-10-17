Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene?
Gândul, 17 octombrie 2025 15:00
Anunțul președintelui Donald Trump privind o viitoare întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, a provocat o nouă undă de neliniște în mai multe capitale europene. Liderul american a salutat „progresele” unui dialog calificat drept „productiv” cu Moscova, în timp ce o întrevedere preliminară între miniștrii de externe Marco Rubio și Serghei Lavrov […]
• • •
Planurile tale se lovesc astăzi de o opoziție puternică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Berbec Încearcă să nu te frustrezi prea tare din cauza indeciziei care te afectează astăzi. Cu cât stai mai mult pe loc, cu atât va fi mai greu să te pui în mișcare. Cheia […]
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă # Gândul
Un bloc din Rahova – în care până mai ieri își trăiau viața zeci de familii – s-a transformat într-o dimineață banală de vineri, în doar câteva secunde, într-un tablou de război. Imagini ca după bombardament sau după un cutremur puternic, lacrimi de disperare ale oamenilor, panică, strigăte, neputință, dar și multă, multă durere. Sub […]
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente # Gândul
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord de principiu privind Programul Industriei Europene pentru Apărare (EDIP), un proiect în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. ”Președinția Consiliului UE și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu asupra Programului Industriei Europene pentru Apărare (EDIP), un program special […]
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București # Gândul
Explozia produsă, astăzi, la un bloc din cartierul Rahova a dus la moartea a 3 persoane și la rănirea altor 13. Deflagarația a fost atâtde puternică încât a afectat și clădirea Liceului Dimitrie Bolintineanu, aflată în apropiere. Acuzațiile se intersectează, oamenii vor să știe de ce autoritățile nu au putut preveni o astfel de explozie, […]
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici” # Gândul
Un bărbat de 38 de ani, originar din România și stabilit în Italia de când era adolescent, trăiește de aproape doi ani într-o „casă” improvizată sub podul „all’Indiano”, în zona Peretola din Florența. Adăpostul este mascat între cutii de carton, cărucioare de supermarket, grămezi de haine, sticle goale și o saltea veche. O folie de […]
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan cere urgentarea discuțiilor din coaliție prvind pachetul reformei administrației locale, cel care a blocat negocierile de mai bine de o lună de zile. Liderul de la Palatul Victoria vrea ca și acestă reformă să fie asumată de Guvern în Parlament, asemenea celorlalte două pachete fiscale. „Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii […]
Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene? # Gândul
Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan este de părere că disputele din coaliție sunt doar niște discuții „de 2 lei” de care oamenii s-au săturat. Acesta a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități, că românii „vor să vadă ceva acțiune”. În contextul unei coaliții formată din patru partide și grupul minorităților, este dificilă obținerea […]
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam” # Gândul
De două săptămâni pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, alături de antrenorul Dorel Simion, se află în pregătire centralizată în stațiunea Poiana Brașov. Este locul de cantonament unde cei doi sportivi pun la punct cele mai importante detalii înaintea Campionatului Under 23 care va avea loc la jumătatea lunii noiembrie în Ungaria. Pugiliștii Florin Ioniță […]
Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, tună și fulgeră la adresa acelora care se fac vinovați de explozia din blocul situat în Sectorul 5 al Capitalei. Trei morți și aproape 20 de răniți este bilanțul trist al deflagrației de vineri dimineața, provocată de o acumulare de gaze. Bogdan Ivan scrie că nu va face excepție în a-i […]
FOTO. Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente romantice în BAIE la Kanal D. ”Descoperisem că nu erau camere de luat vederi” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, și soțul ei, Tavi Clonda, în vârstă de 46 de ani, au povestit despre un moment romantic pe care l-au avut în baie pe vremea când lucrau la Kanal D. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela […]
Cum apreciază premierul Bolojan disputele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei” # Gândul
Bogdan Ivan, mesaj vehement, în urma exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Gândul
A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga # Gândul
Fostul fotbalist Adrian Iordache, în prezent antrenor, a jucat la ambele rivale, Dinamo și Rapid. Ex-fundașul a analizat cele două echipe ce se vor înfrunta duminică, de la 20:30, în etapa 13 din Superliga. Derby-ul va fi arbitrat de Marian Barbu. Adrian Iordache, 45 de ani, a jucat la Dinamo în 2003 – 2006 și […]
Ilie Bolojan anunță că România va plăti dobânzi de 3% din PIB în 2026: „DEFICITUL este foarte mare” # Gândul
„Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”, spune premierul Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități (RRA). „Deci, deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an. Gândiți-vă că anul […]
Mai există și “minuni”. O femeie a fost salvată din blocul groazei de cățelul ei, cu câteva minute înainte de dezastru. Ce a găsit reporterul Gândul la fața locului # Gândul
Explozia devastatoare produsă, vineri dimineață, la un bloc din cartierul Rahova pare să se fi produs, potrivit oamenilor care locuiau în acel imobil, din vina Distrigaz. Unul din cazurile impresionante relatate de reporterul Gândul Ramona Sîrbu arată că nu statul te salvează în caz de dezastru. O conflagrație puternică a avut astăzi loc la un […]
Semnalele care anunță o defecțiune gravă. Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze # Gândul
Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire, oferă multor români sentimentul de independență energetică. Apă caldă și căldură la discreție, însă rămâi dependent de furnizorul de gaze naturale. În ciuda confortului, centralele de apartament ridică și unele semne de întrebare legate de siguranță. Una dintre cele mai frecvente temeri este legată de posibilitatea unei explozii. […]
Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze # Gândul
Președintele panamez, José Raúl Mulino, a declarat că Ambasada SUA a amenințat că va anula vizele oficialilor, în contextul în care Administrația Trump pune presiune pentru limitarea relațiilor diplomatice cu China. Mulino a anunțat că un oficial american a „amenințat că va anula vizele”, adăugând că astfel de acțiuni „nu sunt coerente cu relația bună […]
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament. Primele semne care indică o posibilă deflagrație # Gândul
Scurgerile de gaze reprezintă un pericol major și este esențial să știi cum te poți proteja în astfel de cazuri. Iată cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament și care sunt primele semne care indică o posibilă deflagrație. Scurgerile de gaze sunt un pericol real pentru oricine, putând provoca tragedii cu […]
Victimele exploziei sunt căutate cu câinii utilitari. Cabinetele veterinare din zonă își pun la dispoziție serviciile pentru animalele rănite # Gândul
O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost […]
„Vânător de coastă rapid și silențions”. Japonia reacționează rapid și lansează încă un SUBMARIN de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), după ce China și Rusia au mărit presiunea în Indo-Pacific # Gândul
Japonia a lansat la apă cel de-al șaselea submarin de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), la uzina din Kobe a Kawasaki Heavy Industries. Submarinul cu motor litiu-ion consolidează raza de acțiune submarină a orașului Tokyo și semnalează o modernizare continuă a Forței de Autoapărare Maritimă a Japoniei. Forța de Autoapărare Maritimă a Japoniei […]
SURSE: 2 victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferte în Belgia și Germania # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) Din informațiilor Gândul, 2 pacienți sunt cu arsuri grave și […]
FOTO. Alina Pușcău spune SECRETUL siluetei sale. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai” # Gândul
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a spus care este secretul siluetei sale de invidiat. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a declarat aceasta. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în […]
Ierarhiile salariale din munca domestică din Italia se schimbă. Modificările au loc pe fondul îmbătrânirii populației, cererea de îngrijire la domiciliu este tot mai mare. Potrivit datelor recente ale observatorului Institutului Național de Asigurări Sociale (INPS), în 2024 badantele au depășit pragul de 50% din totalul lucrătorilor domestici angajați cu forme legale. Ce salarii au […]
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat” # Gândul
Ilie Bolojan a avut, vineri după-amiază, o primă reacție la Radio România Actualități, în cazul exploziei din cartierul Rahova al Capitalei, acolo unde 3 persoane au decedat și alte 13 sunt rănite. „Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați și răniți, pentru toți locuitorii acestui […]
Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze # Gândul
Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul. În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei […]
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată # Gândul
Se schimbă valabilitatea permiselor de conducere în România. Ministerul Afacerilor Interne a pregătit deci o reformă a legislației rutiere, care vizează schimbarea modului în care este stabilită valabilitatea permiselor auto. Aceasta nu va mai avea o durată fixă, iar șoferii vor depinde de medic, dacă această nouă lege, aflată acum în dezbatere, va fi adoptată. […]
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare” # Gândul
Blocul în care a avut loc deflagrația din Sectorul 5 al Capitalei arată ca și când ar sta să cadă. Clădirea a fost ridicată pe vremea fostului dictator Nicolae Ceaușescu iar specialiștii spun că e mare minune că „urmările sunt doar acestea”. Oamenii cu domiciliul în blocul explodat își pot lua la revedere de la […]
Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul # Gândul
Interbrands a publicat topul celor mai valoroase companii ale lumii, iar acesta este dominat, de departe, de afaceri din domeniul tehnologiei. În topul de anul acesta, companiile au o valoare combinată de 3.600 de miliarde de dolari, iar nume precum Nvidia și Instagram au crescut rapid ca valoare, în timp ce unele branduri de lux […]
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!” # Gândul
Disperarea este cuvântul care poate descrie cel mai bine ce se întâmplă, acum, în cartierul Rahova din București. În această dimineață, o explozie puternică a zguduit întreaga zonă, 3 persoane au murit, iar alte 13 sunt rănite. Bucăți din blocul afectat de deflagrație se desprind, oamenii privesc cu îngrijorare către un tablou cu tușe apocaliptice, […]
EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot # Gândul
O explozie produsă joi seară a distrus două mașini aparținând familiei jurnalistului de investigații italian Sigfrido Ranucci, în fața casei sale din Pomezia, un oraș la sud de Roma. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ranucci a declarat că explozia, care a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală (23:00, ora României, n. red.), […]
Ministerul Sănătății vrea să trimită cele 13 victime ale EXPLOZIEI din Rahova la spitale din Europa. Alexandru Rogobete: „Planul alb, dezactivat” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că cele 13 victime internate la patru spitale din Capitală vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) Până în acest moment, […]
Un șef de șantier și-a pierdut Rolexul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. Acesta a dat firma în judecată # Gândul
Un șef de șantier a dat în judecată firma la care lucra. Acesta și-a pierdut ceasul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. În timp ce încerca să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o betonieră, o smucitură puternica a aruncat în aer furtunul de alimentare și, odată cu el, și prețiosul Rolex […]
Mongolia se confruntă cu o CRIZĂ POLITICĂ. Premierul a demisionat la doar patru luni de la preluarea funcției # Gândul
Prim-ministrul mongol, Gombojav Zandanshatar, a demisionat după doar patru luni de la preluarea funcției, după ce a pierdut votul de încredere din partea politicienilor. Parlamentul Mongoliei, format din 126 de locuri, a organizat vineri votul, în cadrul căruia 71 de parlamentari au susținut demiterea lui Zandanshatar. Pe 10 octombrie, peste 50 de membri ai Parlamentului […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
FOTO. Valentina Pelinel, AMINTIRI de la începutul carierei de model. ”Eu eram și micuță, la 16 ani nu știam ce fac” # Gândul
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, și-a amintit de începuturile sale ca model și a scos la iveală amănunte mai puțin știute din acea perioadă. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel […]
Cum se prăbușesc bucăți de bloc în București: „Ia uite chiuveta pe unde e! Vai de capul meu! E prins în perete! Uite, amărâtul ăla, sus acolo unde e! Amărâtul ăla este în casă, băi!” # Gândul
Trei persoane au fost ucise în urma deflagrației din această dimineață, din cartierul Rahova, iar 13 sunt rănite. Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au făcut treaba, iar degete acuzatoare sunt îndreptate și către Distrigaz. Oamenii aflați la locul tragediei sunt afectați puternic de tot ceea ce văd în fața ochilor. […]
Călătorii de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au avut parte de momente de panică în această dimineață. Autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat găselnița și a intervenit de urgență pentru a evacua pasagerii și personalul din terminal. Organele competente […]
Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic # Gândul
Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Sâmbătă, trebuie să spui „La mulți ani” celor care poartă acest nume biblic. Astfel, în calendarul ortodox din 18 octombrie este prăznuit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, doctor fără arginți, considerat cel mai iubit dintre discipolii lui Iisus. Mii de români poartă acest nume biblic. Acest prenume a luat avânt […]
Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid” # Gândul
Edilul interimar al Capitalei a transmis că PMB a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne. Demersul vine după explozia de vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. […]
Ce salariu poți să primești ca electrician în Germania. 4.000 de euro net, plus alte beneficii # Gândul
Job de vis în Germania, disponibil pentru orice român dispus să lucreze pe postul de electrician. Salariul poate să ajungă la 4.000 de euro net pe lună. Germania reprezintă una dintre țările unde lucrează numeroși români, atractivitatea din punct de vedere al ofertelor de pe piața muncii rămâne activă. Ofertele de muncă sunt atât pentru […]
Vești bune pentru aceste trei zodii. Vor fi vedetele iernii pentru că norocul se va abate asupra lor # Gândul
După o perioadă marcată de încercări și greutăți, Universul se aliniază și oferă o recompensă divină pentru zodiile care au suferit în tăcere. Vremuri extraordinare pentru aceste trei zodii. Iarna care se apropie aduce o renaștere spectaculoasă pentru trei zodii care vor străluci mai mult ca niciodată. Energia lor se va transforma radical, iar norocul […]
Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri” # Gândul
Rapidul pregătește derby-ul cu Dinamo, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii, dar antrenorul Costel Gâlcă are și alte probleme pe cap dincolo de jocul împotriva rivalei tradiționale. Unul dintre oamenii de bază ai echipei sale a ajuns în cârje și nu se știe dacă anul acesta va mai prinde vreun meci. De altfel, […]
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid # Gândul
FCSB primește lovitură după lovitură. Accidentarea lui Mihai Popescu, petrecută la echipa națională, în meciul cu Austria, câștigat de „tricolori” cu 1-0, în preliminariile C.M. 2026, nu este singura bătaie de cap a campioanei. Staff-ul tehnic a mai aflat o veste proastă – nu va putea conta nici pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african în vârstă de […]
Metaloglobus – FCSB se va juca sâmbătă la Clinceni, de la ora 20:30, iar partida contează pentru etapa a 13-a din Liga 1. FCSB este acum pe locul 12 în Superliga, cu 13 puncte adunate după 12 etape, în timp ce în Europa a adunat doar trei puncte, după primele două etape, scor 1-0 cu […]
Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit” # Gândul
Tragedia din Rahova pune, din nou, sub semnul întrebării modul în care autoritățile au capacitatea de a preveni astfel de evenimente care, din nefericire, duc la moartea unor oameni nevinovați. Trei persoane au fost ucise în urma deflagarației, iar 11 sunt rănite. Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au […]
FOTO. MĂRTURISIREA dureroasă a Andreei Marin. ”Toți oamenii, rude de sânge cu mine, au devenit îngeri” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a făcut mărturisiri dureroase. ”Toți oamenii, rude de sânge cu mine, au devenit îngeri”, a explicat vedeta. La podcastul „Fain și Simplu”, realizat de Mihai Morar, Andreea Marin a fost întrebată pe cine și-ar dori cel mai mult lângă ea. Răspunsul celei supranumite”Zâna Surprizelor” a fost unul […]
Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu susține, în cel mai nou jurnal al său, că „punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă”. „Știrea despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, decisă într-o convorbire telefonică dintre președintele american și președintele rus, m-a surprins ca invitat la emisiunea Marius […]
5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război # Gândul
O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Finlanda are 50.000 de buncăre. Acestea pot adăposti întreaga populație în cazul unui război. Încă de la Războiul de Iarnă din 1939/1940, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre până au […]
O explozie devastatoare a avut loc în București, în această dimineață, în Rahova, iar bilanțul este unul tragic – 3 morți și 11 răniți. Locatarii blocului au fost evacuați, așa cum s-a întâmplat și în cazul elevilor de la Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere. Gândul prezintă imagini cu un puternic impact emoțional. Unul dintre locuitorii […]
