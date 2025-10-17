Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare

12:00

De la clasicele automate de cafea, sucuri sau dulciuri, în ţara noastră au început să apară tot mai multe asfel de aparate care „vând” produse pe care eram obişnuiţi să le luăm doar de la magazin sau piaţă. E comod pentru clienți, disponibil oricând și poate, cel mai important, automatul nici nu fură la cântar. [...]