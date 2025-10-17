Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare
BizBrasov.ro, 17 octombrie 2025 15:00
Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
15:10
Fabrica de pulberi din Făgăraș, pe un butoi mare de pulbere. Instalații de lucru sub presiune, vechi și oprite de ISCIR să funcționeze # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi S.A. are ca obiect principal de activitate “Fabricarea de explozivi”. Fabrica de Pulberi S.A. este singurul producător de explozivi de mare putere și propulsoare solide din România. Societatea face parte din firmele industriei de apărare din România, având statutul de filială a CN ROMARM S.A.
Acum 15 minute
15:00
Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare # BizBrasov.ro
Engie România a reziliat contractul de furnizare de gaze unui brașovean, deși solicitarea venea de la o altă persoană care nu a făcut dovada proprietății imobilului respectiv. În plus, i-a cerut și o taxă de re-racordare
Acum 2 ore
14:00
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe DN 1, la volanul căruia se afla un bărbat, de 33 de ani, din Dumbrăvița. În cadrul controlului, acesta nu a putut prezenta permisul de conducere, iar în urma interogării în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că [...]
13:40
Pasajul care va lega zona Tractorul de Dedeman a primit aviz de la Circulație. Primăria include lucrările de amenajare pe lista de proprități # BizBrasov.ro
Unul dintre obiectivele prioritare ale Primăriei Brașov în ceea ce privește mobilitatea este descongestionarea traficului din zona nouă a cartierului Tractorul. Una dintre soluțiile aprobate de Consiliul Local, în luna mai, este construirea unui pasaj peste calea ferată, care să facă legătura dintre zona nouă a cartierului Tractorul, strada I.C. Brătianu și Bulevardul Griviței. Proiectul [...]
13:30
După ce și-a amenințat soția, un brașovean a primit „cadou” o brățară de monitorizare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați, de către o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul că soțul ei ar fi amenințat-o cu acte de violență. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există un risc iminent de violență, polițiștii au emis [...]
Acum 4 ore
13:10
Polițiștii brașoveni au ieșit ieri dimineață pe șoselele din județ, timp de 3 ore. Au controlat șoferii din transportul public de persoane și pe cei de camion și au găsit 5 care aveau ceva alcool „la bord” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au organizat și desfășurat ieri, în județul Brașov, o acțiune care a avut drept scop reducerea victimizării populației prin accidente rutiere generate de conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de marfă cu masa total autorizată mai mare de 2,5 tone și transportului public de persoane efectuate cu autovehicule având mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.
13:10
Bărbat din Covasna, reținut de polițiștii brașoveni după ce a furat produse dintr-un magazin de pe Calea București # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, situat pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că bărbatul, de 37 de ani, din județul Covasna, ar [...]
13:00
Un tâlhar care a dat atacul pe B-dul Gării din Brașov, lovind fără milă un bărbat pentru a-i lua banii, a fost arestat de polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de arestare preventivă, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. În dimineața zilei de marți, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de către un bărbat, cu privire [...]
13:00
Chamber Jazz la Universitatea Transilvania: Concert eveniment care deschide cea de-a zecea stagiune # BizBrasov.ro
Chamber Jazz la Universitatea Transilvania îi readuce pe pianistul Lucian Ban și violistul Mat Maneri, de această dată alături de clarinetistul italian Marco Colonnași bateristul american Gerald Cleaverpe scena Centrului Multicultural al Universității Transilvania, într-un concert eveniment care deschide cea de-a zecea stagiune. Publicul este invitat la eveniment, marți, 21 octombrie 2025, de la ora [...]
12:10
Șpagă la Spiru Haret. Ioan Ștefu, fost șef al Serviciului Criminalistic Brașov până în 1991, trimis în judecată după ce a luat mită de la 8 agenți de poliție să îi treacă examenele # BizBrasov.ro
Șpagă la Spiru Haret. Ioan Ștefu, fost șef al Serviciului Criminalistic Brașov până în 1991, trimis în judecată după ce a luat mită de la 8 agenți de poliție să îi treacă examenele
11:20
VIDEO Zona din perimetrul Gării Brașov, (ne)administrată de CFR, „minată” de mizerie și locuințe improvizate de oameni ai străzii. Beznă pe peroane și multe alte probleme de siguranță și curățenie # BizBrasov.ro
Aceste intervenții vizează identificarea persoanelor fără adăpost, a locurilor unde se depozitează gunoaie și a situațiilor care afectează ordinea și siguranța publică, zona gării fiind cunoscută ca un perimetru cu potențial ridicat de risc infracțional. O „razie” a fost efectuată zilele trecute și în perimetrul administrat de CFR, unde echipele Poliției Locale, împreună cu reprezentanți [...]
Acum 6 ore
11:10
Alcolemii uriașe pentru trei bărbați dintr-o mașină care a intrat într-un stâlp, la Sfântu Gheorghe. „Vitejii” au fugit, iar acum poliţiștii încearcă să afle care dintre ei era la volan # BizBrasov.ro
Polițiștii din Sfântu Gheorghe au fost sesizați, în urma unui eveniment rutier. O mașină ar fi pătruns pe trotuar, după ce a lovit un indicator rutier, iar persoanele din mașină ar fi părăsit locul faptei. În urma sesizării, polițiștii au efecuat verificări și, în scurt timp, au depistat trei bărbați cu vârste cuprinse între 32 [...]
10:50
Mai mulți polițiști au dat șpagă pentru a trece cu brio peste examenele la o facultate de Drept din Brașov. 13 persoane, între care și doi profesori, au fost trimiși în judecată # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Brașov, a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a 13 persoane, acuzate, după caz, de luare și dare de mită ori trafic și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada august 2023 – iunie 2024, în cadrul unei [...]
10:40
După ce declarațiile președintelui ANAF, Adrian Nica, privind „gemul făcut de bunica” au stârnit controverse în spațiul public, Agenția Națională de Administrare Fiscală precizează că nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației. „Ca urmare a interpretărilor apărute în spațiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: [...]
10:10
Curtea de Apel Brașov l-a condamnat pe „creierul” licențelor false UEFA pentru antrenori # BizBrasov.ro
Iulian Branzelof, considerat „creierul” din România al rețelei de falsificare a licențelor UEFA de antrenori, care aveau antetul Federației din Moldova, a fost condamnat recent de Curtea de Apel Brașov. Acesta fost găsit vinovat de trafic de influență și a primit o pedeapsă de 2 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendare. Judecătorii [...]
09:50
Brașoveanul care și-a ucis iubita își anunțase planul macabru într-un live pe Facebook, cu câteva ore înainte de crimă # BizBrasov.ro
Un nou caz de femicid în România. O tânără din localitatea brașoveană Vulcan a fost ucisă de iubit. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a înjunghiat-o mortal cu un cuțit din bucătărie. În momentul tragediei în casă se afla şi copilul de 2 ani. Tragedia a avut loc în localitatea Vulcan din judeţul Braşov. Totul s-a [...]
09:20
Dracula Film Festival Brașov: Premiera națională a filmului „Instinct Primal” (Primate), primul mare horror al anului 2026 # BizBrasov.ro
După premiera mondială de la Fantastic Fest (Austin, Texas), care a avut loc în septembrie, thrillerul horror „Instinct Primal” (Primate, SUA 2025), regizat de Johannes Roberts („47 Meters Down”, „Resident Evil: Welcome to Raccoon City”), va fi prezentat în premieră absolută în România la Dracula Film Festival de la Brașov, în data de 2 noiembrie, la Cinema Modern.
Acum 12 ore
05:50
Andrew Melchior, artist și expert în tehnologie, la Brașov: „Trebuie să modelăm internetul pentru a nu fi modelați de el”” # BizBrasov.ro
Realitatea virtuală sau cea augmentată ar putea fi noi forme prin care putem experimenta lumea atunci când sunt folosite etic și creativ. Sunt povestea imaginației umane care reușește să prindă din urmă uneltele sale.
05:50
Peste 150.000 pentru refacerea marcajelor de la Aeroportul Brașov. Ultimele lucrări de acest gen s-au derulat în luna iunie # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav continuă lucrările de întreținere ale infrastructurii, printr-un nou contract ce vizează refacerea marcajelor de pe pistă. Valoarea acestuia este de 152.042,94 lei, fără TVA, iar lucrările vor fi realizate de firma S&P Tirol SRL din Codlea. Ultima intervenție de acest tip a avut loc în luna iunie a acestui an. Potrivit [...]
05:50
STUDIU: Chiar și cantități mici de alcool cresc riscul de demență, iar femeile sunt mai vulnerabile # BizBrasov.ro
Mult timp s-a crezut că un pahar de vin la cină sau o bere, în weekend cu prietenii, pot avea efecte benefice asupra sănătății. Cel mai amplu studiu realizat până acum contrazice însă această idee și demonstrează că orice cantitate de alcool, indiferent cât de mică, crește riscul de demență.
05:40
Primăria Cristian, contract pentru refacerea „ulițelor” în valoare de peste 250.000 de lei # BizBrasov.ro
Primăria Cristian a semnat un contract în vederea refacerii străzilor pietruite din comună. Ținând cont că localitatea a luat avânt în ultimii ani din punct de vedere imobiliar, noi străzi au apărut pe hartă, însă parte dintre acestea nu au fost încă modernizate. Costul acestor lucrări este de 254.475 lei fără TVA și ar urma [...]
05:40
Judecători urmăriți, avocați turnători: ce arată dosarele Securității despre sistemul de justiție comunist # BizBrasov.ro
Securitatea comunistă a desfășurat o amplă operațiune de supraveghere asupra sistemului judiciar românesc, vizând judecători, procurori, avocați și notari. Un document „Strict secret” din 1987, aflat în arhiva CNSAS, arată că la nivelul județului Gorj, instituțiile juridice se aflau sub monitorizare constantă pentru identificarea „elementelor suspecte”. La începutul anului 1981, Direcția I a ordonat Inspectoratului [...]
05:10
Demonstrații cu ogari și păsări de pradă și concurs de gătit cu specific vânătoresc, la final de săptămână, în Covasna # BizBrasov.ro
Demonstrații cu ogari și păsări de pradă, dar și concurs de gătit cu specific vânătoresc. De asta se vor putea bucura cei care vor ajunge în județul Covasna. Sfârșitul acestei săptămâni aduce în județ unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate pasionaților de vânătoare, animale, natură și tradiții: „Întâlnirea Vânătorilor din Secuime”, eveniment ajuns la [...]
04:10
Costuri la închirierea unei locuințe: Cât plătești garanție proprietarului și ce comision încasează agentul imobiliar? # BizBrasov.ro
Costuri la închirierea unei locuințe? Aceasta este prima întrebare a celor care urmează să se mute în chirie. În goana aceasta, entuziasmul și graba pot face ca detalii esențiale să fie trecute cu vederea. Specialiștii atrag atenția că verificările la vizionare și un calcul temeinic al cheltuielilor pe care urmează să le ai din start [...]
Acum 24 ore
20:10
Accident pe un drum județean din apropiere de Făgăraș. Trei persoane primesc îngrijiri medicale # BizBrasov.ro
La acest moment polițiștii din cadrul Poliției Brașov intervin la un accident, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DJ 104C, în localitatea Săsciori. În accident au fost implicate doua autovehicule, iar în urma producerii, trei persoane, ocupante în autovehicule, au suferit leziuni corporale, pentru care se acordă sprijin de specialitate. „În [...]
17:40
VIDEO Doi bărbați arestați și altul sub control judiciar, după ce au înșelat mai multe persoane, printre care și un brașovean, prin metoda „Accidentul”. Prejudiciile depășesc 35.000 de euro # BizBrasov.ro
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări într-un dosar penal, deschis după ce un brașovean ar fi fost înșelat prin metoda „Accidentul”. „Activitățile investigative și operative realizate de polițiști, cu sprijinul mai multor structuri operative, au dus la identificarea a trei persoane bănuite de săvârșirea mai [...]
17:30
A început Bookfest Brașov: Peste 30.000 de volume cu reduceri consistente, cele mai frumoase cărți pentru copii și lansări interesante ale sezonului # BizBrasov.ro
Bookfest și-a deschis porțile, astăzi, la Aula „Sergiu Chiriacescu” a Universității Transilvania din Brașov. Editurile participante au pregătit oferte și reduceri, precum și lansări ale celor mai recente volume, dezbateri și sesiuni de autografe alături de Doina Ruști, Sabina Fati, Georgiana Țăranu, Radu Paraschivescu, Cristian Preda, Ileana Căzan, Adrian Lesenciuc, Laurenţiu-Ciprian Tudor sau Mihail Vakulovski. Cei mici sunt așteptați și ei să se [...]
17:10
VIDEO Imagini amuzante cu un urs, în Munții Făgăraș: „Când te ridici de pe scaun după opt ore de stat la birou” # BizBrasov.ro
Un urs a fost surprins în Munții Făgăraș de camerele de monitorizare ale Fundației Conservation Carpathia. Imaginile sunt amuzante, iar specialiștii fundației au completat și cu un text pe măsură: „Când te ridici de pe scaun după opt ore de stat la birou”.
16:20
EXCLUSIV Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Cine a câștigat concursul pentru postul de director pentru un mandat de 4 ani # BizBrasov.ro
Saga selecției unui nou director al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav durează din decembrie 2023, atunci când fostul director, Alexandru Anghel, a fost demis.
15:50
A fost bătută în cuie perioada când se va organiza FOTE 2027. Până la sfârșitul acestei luni, vor fi trimise invitațiile de participare către comitete naționale # BizBrasov.ro
Miercuri, 15 octombrie, a avut loc prima reuniune a comitetului director al Asociației pentru organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediția de iarnă 2027, condusă de primarul George Scripcaru, președintele comitetului de organizare, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). La eveniment a participat, on-line, și viceprim-ministru Tánczos Barna, nominalizat [...]
15:20
Luminițele de Crăciun se aprind la Brașov pe 30 noiembrie. „Austeritate, austeritate, dar nu o să renunțăm la ceea ce ne-a făcut celebri la nivel național!” # BizBrasov.ro
Municipalitatea a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă și deschiderea Târgului de Crăciun. Anul acesta luminițele Crăciunului vor lumina orașul începând cu data de 30 noiembrie, moment în care își va deschide porțile și târgul, dedicat, în primul rând, promovării produselor și meșteșugurilor locale.
Ieri
15:00
Românii din marile orașe comandă mâncare acasă sau la birou mai des decât ies la restaurant. Delivery-ul reprezintă deja 27% din piața totală HoReCa urbană, depășind restaurantele clasice cu servire la masă (26%). Piața HoReCa din România, estimată la 7.3 miliarde euro în 2024, potrivit studiului Hospitality Culture Research. În ultimele șase luni, peste 80% [...]
14:40
SRI: Doar două aeroporturi din România au anulat limita de 100 ml pentru lichide în bagajul de mână # BizBrasov.ro
Serviciul Român de Informații a anunțat joi care sunt condițiile de transport pentru lichide în bagajul de mână pentru fiecare aeroport din România. Condiţiile privind limita lichidelor în avion diferă pe aeroporturi, „în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenția SRI.
14:20
Escrocii online nu se potolesc. Au început să transmită mesaje (false) în numele Poliției Române # BizBrasov.ro
IGPR atenționează că, în ultima perioadă, “au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că pentru a impune plata unei .
13:50
Circulația pe strada Mureșenilor a fost blocată astăzi, din cauza unui copac căzut pe carosabil # BizBrasov.ro
Circulația pe strada Mureșenilor din Brașov a fost blocată astăzi pentru aproximativ 40 de minute, din cauza unui copac bătrân, aflat în zona Spitalului de Obstretică și Ginecologie Brașov, care s-a prăbușit pe carosabil.
13:40
ANAF a pus ochii pe gemul făcut în casă. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susține că gemul produs în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României. El arată că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA. Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că datele care [...]
13:20
Breșă de securitate la un retailer de modă, prezent și în România. Ce date ale clienților au fost expuse # BizBrasov.ro
Mango a început să trimită notificări către clienți, după ce unul dintre furnizorii săi de servicii de marketing a suferit o breșă de securitate, care a dus la expunerea unor date personale. Retailerul spaniol de modă, fondat în 1984 la Barcelona și prezent în peste 120 de țări cu aproximativ 2.800 de magazine fizice și [...]
13:10
ING transmite clienților din România o alertă legată de noi fraude online. Metoda vehiculată acum se referă la cupoane de privatizare. În vară, ING transmitea un nou avertisment clienților din România legat de fraudele online. „Fraudatorii caută zilnic noi metode de a te lăsa fără bani. Tu trebuie să fii cu ochii în patru și [...]
13:00
Tess Rally revine la final de săptămână pe șoselele din Brașov și Covasna. Peste 60 de echipaje vor fi la linia de start # BizBrasov.ro
Campionatul Național de Raliuri revine pe asfalt la sfârșitul acestei săptămâni, odată cu cea de-a 54-a ediție a TESS Rally Brașov & Târgu Secuiesc, eveniment ce se va desfășura de-a lungul a trei județe și tot atâtea drumuri naționale Cu prima zi concentrată în zona municipiului Târgu Secuiesc respectiv cea de-a doua în apropierea municipiului [...]
13:00
„PSD va insista în Coaliție pentru creșterea salariului minim în 2026” – Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Președintele social democraților brașoveni, Senatorul Marius Dunca, spune că Partidul Social Democrat va susține cu determinare majorarea salariului minim brut la 4.325 lei/lună începând cu 1 ianuarie 2026, precum și prelungirea facilității prin care 300 de lei din plata salariului rămân neimpozabili.
12:40
Brașovenii pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire. Ce venit trebuie să ai pentru a te încadra # BizBrasov.ro
Direcția de Asistență Socială Brașov a început campania pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025-2026 și a suplimentului la energie. Consumatorii vulnerabili vor beneficia de ajutor pentru încălzire (în perioada 01.11.2025-31.03.2026) pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei şi de suplimentul pentru energie (pe întreaga [...]
12:40
Un șofer beat a provocat un accident la Rupea, după o manevră greșită. Polițiștii au deschis dosar penal # BizBrasov.ro
Un șofer beat a provocat un accident la Rupea. În cadrul cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat, care ar fi condus autoturismul pe strada Republicii din Rupea, ar fi efectuat o manevră de viraj stânga fără a se asigura corespunzător și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din față. „Conducătorul auto [...]
12:20
VIDEO Acoperișul Bibliotecii Județene Brașov s-a deteriorat accentuat. Pentru a evita degradarea unui reper arhitectonic unic al orașului este nevoie de un efort comun al mediului de afaceri # BizBrasov.ro
Palatul Camerei de Comerț și Industrie din Brașov, actualul sediu al Bibliotecii Județene, ridicat în 1928 prin contribuția comercianților brașoveni este o parte vie din istoria economică și culturală a Brașovului. Astăzi, acest monument istoric are nevoie de sprijinul comunității. Acoperișul clădirii, afectat de trecerea timpului și de condițiile meteo specifice zonei, trebuie reabilitat urgent [...]
12:20
ForestAria, turneul internațional de concerte multimedia ajunge și la Brașov. Lucrările, prezentate în premieră mondială # BizBrasov.ro
Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) anunță lansarea proiectului ForestAria, o serie de concerte multimedia ce îmbină muzica contemporană, arta fotografică și peisaje naturale și culturale pline de expresivitate. Desfășurat între 7 și 24 noiembrie 2025, turneul include cinci concerte susținute în Marea Britanie, România și Irlanda de către renumitul Cvartet ConTempo, [...]
12:20
Se circulă pe o singură bandă în zona serpentinelor de pe Dealul Perșani, până la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii ranforsează și asfaltează șoseaua # BizBrasov.ro
Pe DN1 Brașov - Făgăraș, între localitățile Vlădeni și Perșani, se circulă pe o singură bandă pe sens, în zona serpentinelor de pe Dealul Perșani, din cauza unor lucrări importante efectuate de DRDP la drumul național.
12:00
Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa se deschide duminică, cu un festin denumit „Gustul toamnei la înălțime” # BizBrasov.ro
După aproape 20 de ani de așteptare, restaurantul Panoramic de pe Tâmpa va fi redeschis duminică, 19 octombrie, după un an de lucrări și o investiție de 12 milioane de euro făcută de cei de la Ana Teleferic.
12:00
Automatul cu cartofi: Modul inedit prin care un producător din județul Brașov a ales să își vândă marfa # BizBrasov.ro
De la clasicele automate de cafea, sucuri sau dulciuri, în ţara noastră au început să apară tot mai multe asfel de aparate care „vând” produse pe care eram obişnuiţi să le luăm doar de la magazin sau piaţă. E comod pentru clienți, disponibil oricând și poate, cel mai important, automatul nici nu fură la cântar. [...]
11:50
Avantajele chirurgiei robotice în cancerul colorectal pentru o recuperare mai rapidă, cu precizie milimetrică și mai puțină suferință # BizBrasov.ro
Avantajele chirurgiei robotice în cancerul colorectal pentru o recuperare mai rapidă, cu precizie milimetrică și mai puțină suferință
11:00
Primăria Râșnov ajunge în secolul 21. De la „avizier”, la monitoare digitale de informare a cetățenilor # BizBrasov.ro
Noua administrație din Râșnov continuă procesul de modernizare a Primăriei, pentru a face interacțiunea cu cetățenii mai rapidă și mai confortabilă. La parterul instituției au fost instalate două monitoare digitale, care vor afișa permanent anunțuri și informații utile pentru public.
10:50
Proiect pentru interzicerea dispozitivelor de unică folosință pentru vapat, tot mai populare și în rândul minorilor. Amenzi pentru comercianți și influenceri # BizBrasov.ro
Un grup de parlamentari români a depus o propunere legislativă care vizează interzicerea dispozitivelor de vapat de unică folosință
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.