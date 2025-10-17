Carmen Sylva, regina-poetă, în colecţiile Bibliotecii Naţionale a Franţei

13:20

Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi se reuneşte, marţi, de la ora 14.00, pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală, la sfârşitul acestui an. În cazul în care nu se ajunge la un consens, legal nu se mai pot organiza alegeri în acest an. PSD a anunţat că îşi păstrează condiţia, ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu şi ameninţă că un candidat separat al USR-PNL poate duce la ruperea coaliţiei. Potrivit News.ro, un alt punct pe agenda discuţiilor este reforma administraţiei.