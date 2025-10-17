EXCLUSIV ULTIMA ORĂ ANAF deschide proces împotriva soților Iohannis pentru îmbogățire fără justă cauză în detrimentul statului. Fiscul ar putea cere suma maximă, de 4,7 milioane lei, dar instanța va decide cât va plăti fostul președinte
Profit.ro, 17 octombrie 2025 16:20
ANAF va iniția, cel mai probabil săptămâna următoare, acțiune în instanță pentru a recupera de la soții Iohannis sume considerate ca reprezentând chirii obținute de aceștia în perioada în care au deținut jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
16:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Bolojan reconfirmă: Blocul va fi demolat, foarte probabil VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță, după explozia puternică la un bloc din capitală, că „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat”.
16:30
Bolojan, mesaj către ANAF: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor # Profit.ro
Premierul a declarat că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF.
16:30
A fost deschisă circulația pe încă 28 kilometri din A7 - Autostrada Moldovei
16:20
O vânzare masivă de acțiuni care a început pe Wall Street joi a prins viteză în Asia și Europa vineri.
16:20
Surse guvernamentale autorizate explică pentru Profit.ro cauza exploziei puternice de astăzi dintr-un bloc în capitală: Cineva ar fi deblocat nelegal sursa de gaze a blocului - nu a vreunui apartament - după ce locatarii au semnalat miros puternic de gaze cu o zi în urmă.
16:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ ANAF deschide proces împotriva soților Iohannis pentru îmbogățire fără justă cauză în detrimentul statului. Fiscul ar putea cere suma maximă, de 4,7 milioane lei, dar instanța va decide cât va plăti fostul președinte # Profit.ro
ANAF va iniția, cel mai probabil săptămâna următoare, acțiune în instanță pentru a recupera de la soții Iohannis sume considerate ca reprezentând chirii obținute de aceștia în perioada în care au deținut jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
16:20
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Bolojan anunță: Blocul va fi demolat, foarte probabil VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță, după explozia puternică la un bloc din capitală, că „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat”.
Acum o oră
16:10
Restructurări ample la Fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, una dintre cele mai mari investiții germane din România.
16:00
R.Power anunță lansarea procesului de vânzare pentru un proiect BESS de 200 MW / 400 MWh pregătit pentru construcție în România # Profit.ro
Dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară R.Power a anunțat lansarea procesului de vânzare pentru unul dintre proiectele sale de stocare a energiei aflate în faza „ready-to-build” din România — o unitate de 200 MW / 400 MWh cunoscută sub numele de „Project Tessara”.
16:00
Ce este fenomenul Dunkelflaute. Factorii care declanșează noul val de creșteri ale prețurilor energiei în Europa # Profit.ro
Prețurile la energia electrică în Europa intră pe o nouă traiectorie ascendentă, iar piața bursieră din domeniul energiei înregistrează creșteri spectaculoase în ultimele zile.
15:50
EXCLUSIV Explozie puternică în București - A fost de la vana blocului. Au desigilat-o "să-și facă o omletă", probabil - surse guvernamentale VIDEO&FOTO # Profit.ro
Surse guvernamentale autorizate explică pentru Profit.ro cauza exploziei puternice de astăzi dintr-un bloc în capitală - cineva ar fi deblocat nelegal sursa de gaze a blocului - nu a vreunui apartament - după ce locatarii au semnalat miros puternic de gaze cu o zi în urmă.
15:50
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal Hunedoara respinge ofertele de cumpărare și închide definitiv producția # Profit.ro
ArcelorMittal a confirmat decizia finală de a opri definitiv producția la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru piețele de energie, construcții și infrastructură.
Acum 2 ore
15:40
La Cocoș deschide un hypermarket într-un nou oraș: De la avion de linie la navetă spațială! # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și anunță deschiderea unui nou hypermarket.
15:40
Operatorul de distribuție a gazelor naturale din București, Distrigaz Sud Rețele din grupul Engie, a emis un comunicat de presă, în urma tragediei din Sectorul 5 al Capitalei:
15:40
ULTIMA ORĂ Fildelis – Cu un „forcing” de final, oferta de titluri de stat pentru populație depășește cu puțin nivelul subscrierilor de la ediția din septembrie # Profit.ro
Oferta lunii octombrie de obligațiuni guvernamentale destinate populației arată o preferință preponderentă pentru instrumentele financiare denominate în euro.
15:20
Tensiunile legate de prezența lui Oliver Blume în fruntea a două companii diferite ale grupului VW ar putea să se încheie destul de curând, conform celor mai noi informații.
15:10
Explozia puternică produsă într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
15:10
Curtea Constituțională a României urmează să dezbată pe 5 noiembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
15:10
Carrefour retrage de la comercializare produsul ''Fasole cu cârnați Maestro'' al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL.
15:00
Explozie puternică în București. Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale VIDEO&FOTO # Profit.ro
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranță consumatorii din zonă și a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță.
15:00
Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, este internată de aproximativ trei săptămâni la spitalul privat Saint-Jean din Toulon, în departamentul Var.
14:50
Explozie puternică în București. Centre pentru donații în Capitală. Pot fi oferite haine, mâncare neperisabilă și jucării VIDEO&FOTO # Profit.ro
Bucureștenii vor putea dona haine în stare bună, mâncare neperisabilă și jucării pentru familiile afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317, Sector 5.
14:50
Meta a decis să renunțe la aplicațiile de Windows și Mac ale serviciului de comunicare Messenger, care vor fi închise pe 15 decembrie.
14:50
Explozie puternică în București. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu va fi închis VIDEO&FOTO # Profit.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de Urgență, a informat că Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, în care învață aproximativ 1.500 de copii, va fi închis.
Acum 4 ore
14:40
Explozie puternică în București. Locatarii vor fi cazați în weekend în hoteluri, după care li se vor pune la dispoziție locuințe VIDEO&FOTO # Profit.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat măsuri care vizează asigurarea de spații de locuit pentru persoanele din blocul din Sectorul 5 afectat de explozie, dar și măsuri care vizează asigurarea de către compania distribuitoare de gaz natural a sigiliilor, acolo unde acestea sunt aplicate, în condițiile în care primele date din investigația deschisă după deflagrație arată că în bloc un sigiliu aplicat de Distrigaz a fost distrus.
14:40
ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile. Restanțele au ajuns la 583 milioane lei # Profit.ro
ANAF informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în sumă totală de 582,901 milioane de lei, că trebuie să își plătească aceste obligații.
14:40
Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc într-un bloc din Cartierul Rahova, soldat cu trei morți.
14:30
Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
14:30
Revolut cumpără un startup fondat în Germania, care dezvoltă agenți cu inteligență artificială pentru rezervarea de călătorii.
14:20
Premierul României, Ilie Bolojan, s-a aflat azi la un interviu la radioul de stat, unde a spus că , din informațiile sale, blocul din Rahova la care a fost azi explozia va fi demolat.
14:20
Producătorul ChatGPT încearcă să pună mai mult accent pe știință și, în acest sens, l-a angajat pe Alex Lupsasca, fizician specializat în găuri negre.
13:50
Bătaie pe postul de CEO al companiei românești de proiect pentru SMR-urile nucleare SUA de la Doicești. Decizia finală de investiție în centrala de 462 MW, așteptată în 2026 # Profit.ro
RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, a scos la concurs postul de CEO, primind peste 100 de dosare de candidatură, relevă date analizate de Profit.ro.
13:30
Proiectele uriașe de inteligență artificială din Europa riscă să intre în conflict cu o problemă tot mai gravă: penuria de apă # Profit.ro
Strategia ambițioasă a Uniunii Europene de a deveni un hub global pentru inteligența artificială riscă să intre în conflict cu o problemă tot mai gravă: penuria de apă, relatează CNBC.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0889 lei, de la 5,0884 lei, înregistrat joi.
13:10
Explozie puternică în București. Câte locuințe avariate sunt asigurate împotriva exploziei VIDEO&FOTO # Profit.ro
Uniunea națională a societăților de asigurare a anunțat că, din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate de explozia care a avut loc într-un bloc din Sectorul 5 din București aveau o asigurare facultativă împotriva exploziei.
13:00
Explozie puternică în București. Preoții parohiilor din zonă, pregătiți să ofere sprijin material familiilor afectate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Patriarhia Română a anunțat că preoții parohiilor din zona unde a avut loc explozia la blocul de pe Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate.
13:00
Explozie puternică în București: Anunț despre instalația de gaze din bloc. ANRE verifică felul în care a acționat distribuitorul VIDEO&FOTO # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că verifică felul în care a acționat distribuitorul de gaze, în cazul exploziei soldate cu victime din Sectorul 5 al Capitalei.
13:00
Grupul francez ENGIE exprimă întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect, în cazul exploziei soldate cu victime din Sectorul 5 al Capitalei.
12:50
Întâlnirea dintre Trump și Putin: Un prim eveniment major - demiterea prin decret a negociatorului rus pentru războiul din Ucraina # Profit.ro
Întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin, anunță de liderul ameerican, rămâne cu o agendă ambiguă și o dată efectivă necunoscută. Însă locul indicat dinspre partea americană va fi Budapesta.
12:50
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, arată datele publicate de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
Acum 6 ore
12:40
Directorul general al Spitalului Militar Central din București și alte 18 persoane, cercetați pentru ilegalități în legătură cu un proiect finanțat din fonduri europene. Prejudiciul, 8,3 milioane de lei # Profit.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din București, general maior Florentina Ioniță, și alte 18 persoane, majoritatea medici în cadrul unității sanitare sunt cercetați de DNA de ilegalități în legătură cu un proiect finanțat din fonduri europene.
12:40
Detectorul de gaz metan este un aparat electric ce contribuie la sporirea siguranței în spațiile în care se utilizează aparate cu sursă de foc alimentate cu gaz metan (inclusiv consumatori casnici de gaz), prezente mai ales în mediul rezidențial.
12:40
România și OECD: construind împreună standardele de guvernanță, în dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Pe măsură ce România avansează către aderarea la OECD, discuția despre guvernanță trebuie să treacă de la conformitate la competență.
12:30
Ministrul Dezvoltării vrea o reclasificare a localităților. Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar putea deveni municipii # Profit.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat că, din punctul său de vedere, este necesară o scădere a pragului în cazul criteriului demografic privind rangul orașelor și municipiilor, o analiză arătând faptul că în prezent sunt 205 astfel de unități administrativ-teritoriale care nu respectă acest criteriu.
12:30
Explozie puternică în București. STB a deviat mai multe linii de transport public VIDEO&FOTO # Profit.ro
Serviciul de Transport Public București informează că, urmare a intervenției autorităților în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat traseele a patru linii de autobuz și a unei linii de tramvai.
12:20
VIDEO Decizia finală de investiție a României în SMR-urile nucleare SUA de la Doicești, așteptată în 2026. Contract de analiză a combustibilului centralei de 462 MW # Profit.ro
RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, transmite că decizia finală de investiție în proiect este așteptată pentru anul 2026.
12:10
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
12:00
Explozie puternică în București. Mărturia unei femei care locuiește în fața blocului explodat: "Ăia de ce verificau gazele? De la gaze a fost" VIDEO&FOTO # Profit.ro
O femeie care locuiește în blocul de vis-a-vis spune că a văzut doi oameni care lucrau la instalația de gaze și crede că acesta este motivul deflagrației.
12:00
Guvernul Elveției a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru 2026.
11:50
Volodimir Zelenski a fost surprins de discuția telefonică purtată de președintele american cu liderul rus și reuniunea între cei doi anunțată să aibă loc în curând la Budapesta.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.