Explozie puternică în București - Noi imagini de la fața locului FOTO

14:40

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat măsuri care vizează asigurarea de spații de locuit pentru persoanele din blocul din Sectorul 5 afectat de explozie, dar și măsuri care vizează asigurarea de către compania distribuitoare de gaz natural a sigiliilor, acolo unde acestea sunt aplicate, în condițiile în care primele date din investigația deschisă după deflagrație arată că în bloc un sigiliu aplicat de Distrigaz a fost distrus.