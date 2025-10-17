Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”
Gândul, 17 octombrie 2025 16:20
Kremlinul a transmis vineri că un summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump ar putea avea loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu de atât, dar că mai sunt multe de rezolvat înainte de a putea fi stabilită o dată certă. Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al […]
• • •
Acum 10 minute
16:40
Irina Fodor a explicat ce temeri are în legătură cu fiica sa și a lui Răzvan Fodor, Diana. ”Am multe frici ca părinte” , a spus vedeta. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de […]
16:40
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva” # Gândul
Mirel Rădoi l-a criticat pe Mircea Lucescu, dar și pe Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile de televizare ale Superligii. În conferința dinaintea meciului Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a tunat din cauza a două episoade: selecționerul echipei naționale a României l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes la partida […]
Acum 30 minute
16:30
SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost luat cu forța de jandarmi: „Criminalii” # Gândul
Explozia care a avut loc în Rahova, vineri dimineață, a generat un val de revoltă printre locuitorii din zonă, după ce trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată, au murit, mai multe persoane au fost rănite și zeci de oameni și-au pierdut locuințele. Locuitorii sunt cuprinși de panică și au ieșit în stradă pentru a-și exprima […]
16:20
16:20
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP # Gândul
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Detaliul prezentat este unul înspăimântător, deoarece energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, după cum a anunţat instituţia vineri, printr-o postare pe […]
16:20
Proiect Europa Connect, powered by Gândul Proiectul “EUROPA CONNECT” vizează o promovare și cunoaștere îmbunătățită a politicilor și tendințelor europene de către decidenții de la București și o înțelegere mai profundă la Bruxelles a realităților și nevoilor României. Conceptul general include monitorizarea permanentă a inițiativelor europene, furnizarea unui flux de știri europene relevante prin platforma […]
16:20
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută” # Gândul
Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina. ”Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune […]
Acum o oră
16:10
Ciprian Șerban anunță că Lotul 2 Mizil – Pietroasele, componentă a Autostrăzii Ploiești – Buzău, a fost dat în circulație # Gândul
Ciprian Șerban, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost efectuat un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. A fost dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele, fiind una dintre componentele Autostrăzii Ploiești – Buzău. Lotul 3 Pietroasele – Buzău este estimat să fie finalizat spre finalul lunii noiembrie. Odată […]
16:00
Autoritățile acționează pe străzile Malcoci și Bârcă, din sectorul 5 al Capitalei. Lucrările care se derulează cuprind extindere rețelei de ra,pe de acces destinate persoanelor cu dizabilități. Acestea sunt amenajate de angajații Infrastructură 5 la intrările din scările de bloc „Știm cât de important este ca fiecare membru al comunității noastre să se simtă în […]
15:50
CCR va judeca pe 5 noimebrie sesizarea Curții Supreme, referitor la legea pensiilor private # Gândul
Curtea Constituțională a anunțat că va judeca la data de 5 noiembrie sesizarea Instanței Supreme, privind Legea pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Magistrații acuză că prin aprobarea acestei legi se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul […]
15:50
În urma exploziei din cartierul Rahova, un om a fost prins sub dărâmături, iar scenele terifiante au fost surprinse în imagini cu puternic impact emoțional. Oamenii aflați în zona afectată de explozie au urmărit, mai întâi îngroziți și apoi uimiți, cum bărbatul prins între dărâmături a reușit să miște mâna. O mână care nu renunța […]
15:50
IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului # Gândul
Iranul a condamnat, vineri, o „încălcarea a armistițiului” de către Israel în Liban, la o zi după atacurile desfășurate în sudul țării, asupra unui bastion al grupării Hezbollah susținut de Teheran. Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că atacurile aeriene reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a […]
Acum 2 ore
15:40
FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer” # Gândul
Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce relație are în prezent cu cei doi copii ai săi, Melissa și Adrian. Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în […]
15:40
Un nou banc aduce în centrul atenției discuția purtată de Bulă și tatăl său despre prosperitate și criză. – Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă. – E simplu, fiule. Prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta. Românul și vacanța în India Un turist își petrece vacanța în […]
15:40
Moșteanu a găsit vinovații pentru HAOSUL mobilizării. Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română # Gândul
Zilele acestea, mai mulți rezerviști din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare de la MApn în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25. Cei mai mulți însă, au semnalat probleme la modalitatea în care au fost invitați la unitățile militare și s-au plâns de cozile care s-au format la cazărmi, dar și de lipsa de […]
15:30
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou” # Gândul
Numerologul Mihai Voropchievici a menționat zodia care se va elibera pe final de 2025. Scapă de „povară și va porni pe un drum nou”. Finalul acestui an va aduce motive de bucurie pentru acest nativ, iar majoritatea aspectelor vieții sale vor urma să intre pe o traiectorie pozitivă. Unii dintre nativii zodiacului european vor traversa […]
15:30
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum războiul hibrid este un instrument ideal pentru cenzură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ăsta e un instrument de politică internă foarte bun, pentru că dacă tu pui […]
15:10
Planurile tale se lovesc astăzi de o opoziție puternică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Berbec Încearcă să nu te frustrezi prea tare din cauza indeciziei care te afectează astăzi. Cu cât stai mai mult pe loc, cu atât va fi mai greu să te pui în mișcare. Cheia […]
15:10
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă # Gândul
Un bloc din Rahova – în care până mai ieri își trăiau viața zeci de familii – s-a transformat într-o dimineață banală de vineri, în doar câteva secunde, într-un tablou de război. Imagini ca după bombardament sau după un cutremur puternic, lacrimi de disperare ale oamenilor, panică, strigăte, neputință, dar și multă, multă durere. Sub […]
15:10
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente # Gândul
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord de principiu privind Programul Industriei Europene pentru Apărare (EDIP), un proiect în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. ”Președinția Consiliului UE și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu asupra Programului Industriei Europene pentru Apărare (EDIP), un program special […]
15:10
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București # Gândul
Explozia produsă, astăzi, la un bloc din cartierul Rahova a dus la moartea a 3 persoane și la rănirea altor 13. Deflagarația a fost atâtde puternică încât a afectat și clădirea Liceului Dimitrie Bolintineanu, aflată în apropiere. Acuzațiile se intersectează, oamenii vor să știe de ce autoritățile nu au putut preveni o astfel de explozie, […]
15:10
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici” # Gândul
Un bărbat de 38 de ani, originar din România și stabilit în Italia de când era adolescent, trăiește de aproape doi ani într-o „casă” improvizată sub podul „all’Indiano”, în zona Peretola din Florența. Adăpostul este mascat între cutii de carton, cărucioare de supermarket, grămezi de haine, sticle goale și o saltea veche. O folie de […]
15:00
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan cere urgentarea discuțiilor din coaliție prvind pachetul reformei administrației locale, cel care a blocat negocierile de mai bine de o lună de zile. Liderul de la Palatul Victoria vrea ca și acestă reformă să fie asumată de Guvern în Parlament, asemenea celorlalte două pachete fiscale. „Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii […]
15:00
Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene? # Gândul
Anunțul președintelui Donald Trump privind o viitoare întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, a provocat o nouă undă de neliniște în mai multe capitale europene. Liderul american a salutat „progresele” unui dialog calificat drept „productiv” cu Moscova, în timp ce o întrevedere preliminară între miniștrii de externe Marco Rubio și Serghei Lavrov […]
14:50
Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan este de părere că disputele din coaliție sunt doar niște discuții „de 2 lei” de care oamenii s-au săturat. Acesta a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități, că românii „vor să vadă ceva acțiune”. În contextul unei coaliții formată din patru partide și grupul minorităților, este dificilă obținerea […]
14:50
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam” # Gândul
De două săptămâni pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, alături de antrenorul Dorel Simion, se află în pregătire centralizată în stațiunea Poiana Brașov. Este locul de cantonament unde cei doi sportivi pun la punct cele mai importante detalii înaintea Campionatului Under 23 care va avea loc la jumătatea lunii noiembrie în Ungaria. Pugiliștii Florin Ioniță […]
Acum 4 ore
14:40
Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, tună și fulgeră la adresa acelora care se fac vinovați de explozia din blocul situat în Sectorul 5 al Capitalei. Trei morți și aproape 20 de răniți este bilanțul trist al deflagrației de vineri dimineața, provocată de o acumulare de gaze. Bogdan Ivan scrie că nu va face excepție în a-i […]
14:40
FOTO. Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente romantice în BAIE la Kanal D. ”Descoperisem că nu erau camere de luat vederi” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, și soțul ei, Tavi Clonda, în vârstă de 46 de ani, au povestit despre un moment romantic pe care l-au avut în baie pe vremea când lucrau la Kanal D. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela […]
14:40
14:30
14:30
A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga # Gândul
Fostul fotbalist Adrian Iordache, în prezent antrenor, a jucat la ambele rivale, Dinamo și Rapid. Ex-fundașul a analizat cele două echipe ce se vor înfrunta duminică, de la 20:30, în etapa 13 din Superliga. Derby-ul va fi arbitrat de Marian Barbu. Adrian Iordache, 45 de ani, a jucat la Dinamo în 2003 – 2006 și […]
14:20
Ilie Bolojan anunță că România va plăti dobânzi de 3% din PIB în 2026: „DEFICITUL este foarte mare” # Gândul
„Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”, spune premierul Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități (RRA). „Deci, deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an. Gândiți-vă că anul […]
14:20
Mai există și “minuni”. O femeie a fost salvată din blocul groazei de cățelul ei, cu câteva minute înainte de dezastru. Ce a găsit reporterul Gândul la fața locului # Gândul
Explozia devastatoare produsă, vineri dimineață, la un bloc din cartierul Rahova pare să se fi produs, potrivit oamenilor care locuiau în acel imobil, din vina Distrigaz. Unul din cazurile impresionante relatate de reporterul Gândul Ramona Sîrbu arată că nu statul te salvează în caz de dezastru. O conflagrație puternică a avut astăzi loc la un […]
14:20
Semnalele care anunță o defecțiune gravă. Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze # Gândul
Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire, oferă multor români sentimentul de independență energetică. Apă caldă și căldură la discreție, însă rămâi dependent de furnizorul de gaze naturale. În ciuda confortului, centralele de apartament ridică și unele semne de întrebare legate de siguranță. Una dintre cele mai frecvente temeri este legată de posibilitatea unei explozii. […]
14:10
Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze # Gândul
Președintele panamez, José Raúl Mulino, a declarat că Ambasada SUA a amenințat că va anula vizele oficialilor, în contextul în care Administrația Trump pune presiune pentru limitarea relațiilor diplomatice cu China. Mulino a anunțat că un oficial american a „amenințat că va anula vizele”, adăugând că astfel de acțiuni „nu sunt coerente cu relația bună […]
14:10
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament. Primele semne care indică o posibilă deflagrație # Gândul
Scurgerile de gaze reprezintă un pericol major și este esențial să știi cum te poți proteja în astfel de cazuri. Iată cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament și care sunt primele semne care indică o posibilă deflagrație. Scurgerile de gaze sunt un pericol real pentru oricine, putând provoca tragedii cu […]
14:10
Victimele exploziei sunt căutate cu câinii utilitari. Cabinetele veterinare din zonă își pun la dispoziție serviciile pentru animalele rănite # Gândul
O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost […]
13:50
„Vânător de coastă rapid și silențions”. Japonia reacționează rapid și lansează încă un SUBMARIN de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), după ce China și Rusia au mărit presiunea în Indo-Pacific # Gândul
Japonia a lansat la apă cel de-al șaselea submarin de atac din clasa Taigei, JS Sogei (SS-518), la uzina din Kobe a Kawasaki Heavy Industries. Submarinul cu motor litiu-ion consolidează raza de acțiune submarină a orașului Tokyo și semnalează o modernizare continuă a Forței de Autoapărare Maritimă a Japoniei. Forța de Autoapărare Maritimă a Japoniei […]
13:40
SURSE: 2 victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferte în Belgia și Germania # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) Din informațiilor Gândul, 2 pacienți sunt cu arsuri grave și […]
13:40
FOTO. Alina Pușcău spune SECRETUL siluetei sale. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai” # Gândul
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a spus care este secretul siluetei sale de invidiat. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a declarat aceasta. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în […]
13:40
Ierarhiile salariale din munca domestică din Italia se schimbă. Modificările au loc pe fondul îmbătrânirii populației, cererea de îngrijire la domiciliu este tot mai mare. Potrivit datelor recente ale observatorului Institutului Național de Asigurări Sociale (INPS), în 2024 badantele au depășit pragul de 50% din totalul lucrătorilor domestici angajați cu forme legale. Ce salarii au […]
13:30
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat” # Gândul
Ilie Bolojan a avut, vineri după-amiază, o primă reacție la Radio România Actualități, în cazul exploziei din cartierul Rahova al Capitalei, acolo unde 3 persoane au decedat și alte 13 sunt rănite. „Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați și răniți, pentru toți locuitorii acestui […]
13:30
Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze # Gândul
Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul. În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei […]
13:20
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată # Gândul
Se schimbă valabilitatea permiselor de conducere în România. Ministerul Afacerilor Interne a pregătit deci o reformă a legislației rutiere, care vizează schimbarea modului în care este stabilită valabilitatea permiselor auto. Aceasta nu va mai avea o durată fixă, iar șoferii vor depinde de medic, dacă această nouă lege, aflată acum în dezbatere, va fi adoptată. […]
13:20
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare” # Gândul
Blocul în care a avut loc deflagrația din Sectorul 5 al Capitalei arată ca și când ar sta să cadă. Clădirea a fost ridicată pe vremea fostului dictator Nicolae Ceaușescu iar specialiștii spun că e mare minune că „urmările sunt doar acestea”. Oamenii cu domiciliul în blocul explodat își pot lua la revedere de la […]
13:20
Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul # Gândul
Interbrands a publicat topul celor mai valoroase companii ale lumii, iar acesta este dominat, de departe, de afaceri din domeniul tehnologiei. În topul de anul acesta, companiile au o valoare combinată de 3.600 de miliarde de dolari, iar nume precum Nvidia și Instagram au crescut rapid ca valoare, în timp ce unele branduri de lux […]
13:10
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!” # Gândul
Disperarea este cuvântul care poate descrie cel mai bine ce se întâmplă, acum, în cartierul Rahova din București. În această dimineață, o explozie puternică a zguduit întreaga zonă, 3 persoane au murit, iar alte 13 sunt rănite. Bucăți din blocul afectat de deflagrație se desprind, oamenii privesc cu îngrijorare către un tablou cu tușe apocaliptice, […]
13:10
EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot # Gândul
O explozie produsă joi seară a distrus două mașini aparținând familiei jurnalistului de investigații italian Sigfrido Ranucci, în fața casei sale din Pomezia, un oraș la sud de Roma. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ranucci a declarat că explozia, care a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală (23:00, ora României, n. red.), […]
13:10
Ministerul Sănătății vrea să trimită cele 13 victime ale EXPLOZIEI din Rahova la spitale din Europa. Alexandru Rogobete: „Planul alb, dezactivat” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că cele 13 victime internate la patru spitale din Capitală vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) Până în acest moment, […]
13:00
Un șef de șantier și-a pierdut Rolexul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. Acesta a dat firma în judecată # Gândul
Un șef de șantier a dat în judecată firma la care lucra. Acesta și-a pierdut ceasul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. În timp ce încerca să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o betonieră, o smucitură puternica a aruncat în aer furtunul de alimentare și, odată cu el, și prețiosul Rolex […]
