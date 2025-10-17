EXCLUSIV | „Istoricul corupției” de la blocul care a explodat. Contractul pentru reabilitarea termică a ajuns la o firmă trimisă în judecată într-un dosar de-al lui Marian Vanghelie

12:30

Doi senatori AUR au inițiat un proiect de lege prin care propun ca toate clădirile noi ale statului să fie construite în același stil, de inspirație românească. Parlamentarii și-au justificat inițiativa prin faptul că vor, astfel, să elimine influența sovietică din arhitectura imobilelor administrative. „Prezenta propunere legislativă are ca scop revitalizarea stilurilor arhitecturale autohtone întâlnite […]