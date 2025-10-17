Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost # Digi24.ro
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic. Femeia vaccina fictiv persoane în perioada pandemiei de COVID-19, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1.500 de lei, și le trecea apoi în baza de date ca fiind imunizate, potrivit Agerpres.
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” # Digi24.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în ciuda multor luni de negocieri, a declarat vicepreşedintele american J. D. Vance, într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania # Digi24.ro
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania
Bolojan, despre afirmațiile șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că misiunea ANAF este să se lupte cu evaziunea fiscală. „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm”, a adăugat premierul, întrebat despre faptul că șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală Adrian Nica a spus că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României.
Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor. Câte apartamente vor fi despăgubite în cazul exploziei din Rahova # Digi24.ro
La nivel național, doar 17% dintre locuințe sunt asigurate complet, ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile, transmit reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare. În cazul exploziei din cartierul Rahova din Capitală, în jur de 45 de apartamente afectate sunt protejate de o poliță de asigurare. Premierul Ilie Bolojan a declarat la rândul său că în România nu s-a reușit construirea unei culturi a polițelor de asigurări care să ofere protecție în cazul unor tragedii.
Bolojan: Voi propune organizarea alegerilor pentru București la finalul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru funcția de primar al Capitalei pot fi organizate în acest an și a anunțat că va propune, săptămâna viitoare, ca ele să aibă loc fie în ultima duminică din luna noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Liderul PNL a adăugat că nu vede o problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu, lucru dorit de către PSD.
Ilie Bolojan își menține poziția privind tăierea posturilor din primării cu 10%: „Orice altă formulă nu aduce efecte” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan nu vrea să renunțe la varianta tăierii cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală. În condițiile în care Coaliția nu a ajuns la un consens asupra reformei administrative, social-democrații propunând ca primarii să poată alege între tăieri de personal și reduceri de cheltuieli la alte capitole, șeful Executivului e de părere că orice altă variantă nu ar avea efecte reale.
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează vineri Reuters.
Ministrul Energiei cere anchete după explozia la blocul din Rahova: „Rămâne de văzut dacă o a treia parte a eliminat acel sigiliu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Digi24, că a cerut anchete din partea mai multor instituții după explozia care a avut loc în această dimineață la un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei oameni au murit. El avertizează că cei vinovați pentru tragedie „vor plăti scump, indiferent cine sunt și cum îi cheamă”.
UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump # Digi24.ro
Uniunea Europeană a salutat propunerea de întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la instaurarea păcii în Ucraina, a declarat vineri un purtător de cuvânt al UE în cadrul unei conferințe de presă. Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este supus unei înghețări a activelor, nu și unei interdicții de călătorie, referindu-se la știrile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta. Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a furnizat o dată la care aceasta ar avea loc, scrie The Guardian.
Explozia din Rahova s-a simțit ca un cutremur slab: a fost înregistrată de staţiile seismice (INFP) # Digi24.ro
Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Distrigaz anunță că opreşte temporar alimentarea cu gaze pe Bulevardul Carol din București. Peste 1.000 de clienți sunt afectați # Digi24.ro
Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, vineri, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.
Unde pot face bucureștenii donații de haine, jucării, alimente ca să ajute persoanele afectate de explozia din Rahova # Digi24.ro
Bucureştenii vor putea dona haine în stare bună, mâncare neperisabilă şi jucării pentru familiile afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, arată datele publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat). România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%
De ce sunt periculoase situațiile post-explozie pentru structura afectată a blocului. Explicația inginerilor constructori # Digi24.ro
În urma exploziei devastatoare, care a provocat victime și distrugeri ireversibile unui bloc de locuințe din cartidul Rahova, din București, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS) explică, într-o postare în pagina sa de Facebook, de ce sunt periculoase situațiile de după o explozie pentru structura afectată, dar și pentru personalul de intervenție și pentru vecinătăți.
Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi răniți vor fi transferați în străinătate. Foarte probabil blocul va fi demolat” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție după explozia blocului din cartierul Rahova, soldată cu trei morți. Șeful Executivului a transmis că două persoane, grav rănite, vor fi transferate în străinătate pentru a primi tratament. De asemenea, din primele estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie demolat.
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare # Digi24.ro
Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova. Potrivit companiei, la fața locului s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei, se arată într-un comunicat de presă.
Primarii și consilierii locali cu ordine de protecție ar putea fi suspendați pe durata acestuia, propune un proiect depus la Parlament # Digi24.ro
Mandatul aleșilor locali - consilier local, consilier județean, primar, președinte de consiliu județean - ar putea fi suspendat pe durata valabilității unui ordin de protecție emis împotriva acestora de către o instanță de judecată, propune un proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari de la USR.
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei. Cum au acționat cei doi # Digi24.ro
Procurorii susţin că femeia găsită moartă, joi, într-o pădure de la margine Capitalei, a fost ucisă de iubitul fiicei sale. Tânărul de 20 de ani şi fata de 14 ani au fost reţinuţi de procurori pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, respectiv instigare la omor calificat.
Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc vineri în sudul Filipinelor, potrivit Institutului american de geofizică USGS, la o săptămână după alte două cutremure puternice, de magnitudinea 7,4 şi 6,7, în estul Insulei Mindanao acest arhipelag din Asia de Sud-Est, în urma căruia nu s-au raportat imediat victime sau pagube materiale, potrivit salvatorilor.
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse.
Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova. Primele imagini din interiorul clădirii # Digi24.ro
Au apărut primele imagini surprinse în interiorul clădirii din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri dimineață a avut loc o explozie puternică, în urma căreia cel puțin trei oameni au murit.
Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce alte măsuri vor fi luate # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunțat că toți cei afectați de explozia din Rahova vor avea cazarea asigurată și „vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare”. El a mai precizat că a convocat, astăzi de la ora 14.00, o ședință a Consiliului Genenral pentru a aprobat un proiect care prevede acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor afectate de explozia din Rahova.
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Camerele de supraveghere dintr-un magazin care se află în apropierea blocului din Rahova au surprins momentul exploziei. În imagini se poate observa cât de mare a fost suflul exploziei.
Arafat, avertisment pentru locatari, după explozia din Rahova: „Să nu rişte să intre în bloc” # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că blocul din Sectorul 5 unde a avut o explozie puternică este „cu risc de colaps” şi le-a cerut cetăţenilor să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată de deflagraţie.
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată # Digi24.ro
O bombă a explodat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, un renumit jurnalist de investigație de la canalul public de televiziune RAI3. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat solidaritatea cu jurnalistul și a declarat că „libertatea de informare este o valoare indispensabilă”, potrivit rainews.it.
Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial pe 17 octombrie că urmărește penal 18 angajați ai Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, în dosarul de corupție pe fonduri europene. Reamintim că Florentina Ioniță, comandantul Spitalului, a fost plasată sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei.
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova. Rogobete: Majoritatea victimelor sunt în stare critică # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a anunţat că, în urma exploziei produse la un bloc din Rahova au fost transferaţi 13 pacienţi către spitale, printre victime fiind doi copii, de 12 şi 17 ani, fiind constituită și o celulă de criză la minister. Ministrul Sănătății a precizat că cei mai mulţi pacienţi se află în stare de urgenţă, critică, iar unele spitale din București funcționează în regim de cod alb, pentru a putea primi răniții din urma exploziei din Sectorul 5.
90% din cazurile de cancer mamar sunt descoperite prea târziu. Cum poate fi schimbată această statistică? # Digi24.ro
7 din 10 femei de peste 50 de ani din România nu au făcut niciodată o mamografie. Anual, peste 12.000 de românce sunt diagnosticate cu cancer de sân, iar aproximativ 4.000 își pierd viața din cauza depistării tardive. De altfel, aproape 90% dintre cazuri sunt identificate în stadii avansate (II-IV), când șansele de supraviețuire scad dramatic.
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat # Digi24.ro
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ. Într-o intervenție la Digi24, Camelia Lepădat, inspector școlar pentru comunicare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a declarat că în momentul deflagrației elevii erau la ore, iar aproximativ 10 dintre aceștia au fost răniți ușor.
Specialiști în domeniu: Sănătatea mintală, o prioritate strategică națională, nu o anexă a altor politici publice în sănătate # Digi24.ro
În urma publicării raportului Comitetului pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) al Consiliului Europe, într-un comunicat de presă comun, Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din România (ASPP) împreună cu Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) solicită Guvernului și Parlamentului să trateze sănătatea mintală ca pe o prioritate strategică națională, nu ca pe o anexă a altor politici publice în sănătate.
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală # Digi24.ro
Cel puțin doi oameni au murit și mai mulți au fost răniți în urma unei explozii foarte puternice produse vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 din București. 12 răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri, anunță IGSU. Două etaje ale blocului de opt etaje au distruse. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta # Digi24.ro
Întâlnirea planificată între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, după convorbirea telefonică de joi între cei doi, va fi o lovitură dureroasă pentru Uniunea Europeană, scrie publicaţia britanică The Telegraph, citată vineri de portalul Fakti.bg.
Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră.
Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o bubuitură foarte puternică. Mi s-a mișcat bine blocul” # Digi24.ro
O femeie care locuiește în zona în care a avut loc explozia la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a povestit, pentru Digi24, cum a auzit o bubuitură foarte puternică, „au început să tremure perdelele”, iar patul s-a mișcat din loc. Prima oară a crezut că este vorba despre un cutremur.
Zelenski are o nouă întâlnire cu Trump. Între timp, Rusia a lovit infrastructura energetică ucraineană # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump, a declarat pentru AFP o sursă din delegaţia ucraineană. Cu doar câteva ore înaintea unei întâlniri importante la Casa Albă între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, autoritățile ucrainene au anunțat joi că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au provocat pene de curent în mai multe regiuni ale țării, relatează Euronews.com. Zelenski a fost surprins de discuţia telefonică purtată de preşedintele american cu liderul rus Vladimir Putin şi reuniunea între cei doi anunţată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicaţia Axios.
Alertă în București: o explozie puternică a avut loc într-un bloc din Sectorul 5. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Digi24.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ
Turcia trimite specialiști în Gaza, pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni nereturnate de Hamas # Digi24.ro
Turcia a trimis în Gaza 81 de specialiști pentru a participa la operațiunile de căutare a cadavrelor celor 19 ostatici israelieni despre care mișcarea teroristă Hamas spune că nu au fost găsite, a anunțat joi o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării. Aceste căutări vor fi efectuate de echipe de salvare din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, potrivit Daily Sabah.
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală # Digi24.ro
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în aproximativ două săptămâni, la granița României. O a doua întâlnire după cea din Alaska este programată la Budapesta și a fost confirmată în urmă cu scurt timp de președintele american. Trump și Putin au vorbit două ore și jumătate la telefon și au dezbătut și subiectul rachetelor Tomahawk, care ar putea fi trimise Ucrainei.
Ace Frehley, chitaristul care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia într-un comunicat.
Demisie controversată la vârful armatei americane, pe fondul războiului lui Trump cu drogurile din Venezuela. „A fost o onoare” # Digi24.ro
Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM), Alvin Holsey, va demisiona la sfârşitul acestui an, cu doi ani înainte de termen, a anunţat joi secretarul apărării, Pete Hegseth. Mişcarea surprinzătoare vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Venezuela, provocate de scufundarea de către SUA a unor ambarcațiuni cu care s-ar transporta droguri în Caraibe.
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei # Digi24.ro
Au apărut noi informații în cazul femeii de 58 de ani din Capitală, dată dispărută de o săptămână. Trupul femeii a fost găsit într-o pădure. Femeia ar fi fost ucisă, iar principalii suspecți sunt fiica femeii și iubitul acesteia.
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.
Poliția militară poloneză investighează informația că sute de documente militare clasificate au fost găsite la o groapă de gunoi # Digi24.ro
Poliția militară din Polonia a deschis o anchetă după ce un canal de știri a afirmat că a primit documente militare sensibile, care ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi, relatează TVPWorld.
Un bătrân a fost găsit mort pe un deal, în aproprierea casei, în Neamț. El avea urme de atac de urs # Digi24.ro
Un bărbat de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, judeţul Neamţ, a fost găsit mort, de fiul său, pe un deal din apropierea locuinţei. Bătrânul avea pe picioare urme de la un urs.
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter a avut loc vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată # Digi24.ro
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz. Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.
Aleșii din Parlament, inspirați de Donald Trump. Proiect prin care România lansează propriul program „Viza de Aur” # Digi24.ro
Aleșii din Parlamentul României se inspiră de la Donald Trump. După ce președintele SUA a introdus „viza de aur” (Golden Visa), acum vedem o adaptare a măsurii și la noi, printr-un proiect de lege depus de PNL la Senat. Cetățenii din afara Uniunii Europene care investesc în România cel puțin 400.000 euro vor primi un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani. Ar putea să ceară apoi și cetățenia.
John Bolton, al treilea adversar politic important al lui Trump care se confruntă cu acuzaţii penale în ultimele săptămâni # Digi24.ro
Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei. Bolton a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Maryland, unde locuieşte şi unde procurorii au investigat dacă a păstrat în mod necorespunzător materiale clasificate după plecarea sa cu scandal de la Casa Albă în prima administraţie Trump, relatează News.ro.
