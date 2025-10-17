Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania

15:20

Uniunea Europeană a salutat propunerea de întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la instaurarea păcii în Ucraina, a declarat vineri un purtător de cuvânt al UE în cadrul unei conferințe de presă. Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este supus unei înghețări a activelor, nu și unei interdicții de călătorie, referindu-se la știrile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta. Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a furnizat o dată la care aceasta ar avea loc, scrie The Guardian.