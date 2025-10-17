Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5
DigiFM.ro, 17 octombrie 2025 16:20
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.
Bolojan: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice din București. Ce magnitudine locală s-a simțit # DigiFM.ro
Explozia puternică produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei, care nu era de acord cu relația lor # DigiFM.ro
Un tânăr de 20 de ani şi o adolescentă de 14 ani au fost reţinuţi pentru omor cu premeditare, respectiv instigare la omor, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Victima este mama fetei, care nu era de cord cu relaţia dintre bărbat şi fiica sa. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus femeii somnifere în băutură, după care bărbatul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă şi a înjunghiat-o cu un cuţit, fata fiind cea care l-a îndemnat să comită faptele.
Explozie în Capitală. Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă # DigiFM.ro
Poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă în cazul exploziei de la un bloc din Capitală având ca urmare producerea unui dezastru, a anunţat DGPMB.
Profesorul universitar din Braşov, acuzat că ar fi luat mită de la mai mulţi studenţi, printre care poliţişti şi jandarmi, trimis în judecată # DigiFM.ro
Profesorul universitar din Braşov, acuzat că ar fi luat mită de la mai mulţi studenţi, printre care poliţişti şi jandarmi, pentru a le facilita promovarea examenelor, a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, la aproximativ un an de zile de la deschiderea dosarului penal.
JO de iarnă 2026. Ceremonia de deschidere va avea loc în patru locuri, inclusiv pe stadionul San Siro din Milano # DigiFM.ro
Comitetul de organizare JO Milano Cortina a anunţat că ceremonia Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 va avea loc în patru locuri, printre care şi stadionul de fotbal San Siro din Milano.
Sfântul Dimitrie cel Nou. Recomandările Jandarmeriei pe durata participării la pelerinaj. „Să dăm dovadă de responsabilitate” # DigiFM.ro
Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, maior Ana-Maria Burchi, a îndemnat, vineri, la responsabilitate şi la adoptarea unui comportament civilizat pe durata participării la pelerinajului desfăşurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 19 - 29 octombrie.
Șeful ANAF, după gafa cu gemul și GAP-ul de TVA: "Nu avem în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei" # DigiFM.ro
Adrian Nica, preşedintele ANAF, precizează că nu intenţioneazã fiscalizarea autoconsumului populaţiei. Precizările vin în urma controverselor şi a ironiilor iscate în spaţiul public după ce şeful ANAF a declarat că ”gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”.
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: "Foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat". Peste 400 de persoane locuiau în imobil # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, 17 octombrie, după explozia din Calea Rahovei, că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii este foarte probabil ca acest bloc să nu mai poată fi reabilitat şi că va trebui demolat. El a anunţat că Executivul va acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru sinistraţi.
Asasinat fulgerător în Yemen. Liderul militar al rebelilor huthi, generalul Muhammad al-Ghamari, ucis într-un atac israelian # DigiFM.ro
Liderul militar al rebelilor huthi din Yemen, generalul Mohammed al-Ghamari, a fost ucis într-un atac israelian, anunţă gruparea rebelă susţinută de Iran şi ameninţă Israelul cu represalii, relatează AFP.
Brigitte Bardot, tot mai fragilă. E de trei săptămâni în spital și a trecut printr-o operație # DigiFM.ro
Sănătatea legendarei Brigitte Bardot este motiv de îngrijorare. De trei săptămâni, artista este internată la un spital din orașul francez Toulon.
Reacția Distrigaz, după explozia din Rahova: "Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt" # DigiFM.ro
Echipele de intervenție ale Distrigaz Sud au sistat, joi, 16 octombrie, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branșament a fost sigilat, însă, vineri dimineața, în urma unei noi sesizări privind miros de gaze, au constatat că sigiliul fusese rupt, informează compania printr-un comunicat.
STB a deviat mai multe linii de transport public în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Traseele modificate # DigiFM.ro
Serviciul de Transport Public Bucureşti informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat traseele a patru linii de autobuz şi a unei linii de tramvai.
Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane, printre care o femeie însărcinată în vârstă de 24 de ani, au murit # DigiFM.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.
Arafat, în cazul exploziei din sectorul 5 al Capitalei: „Blocul e cu risc de colaps. Rugăm să nu intraţi în clădire pentru că este foarte periculos” # DigiFM.ro
Şeful DSU, Raed Arafat, afirmă, în cazul exploziei violente care s-a produs vineri dimineaţă într-un bloc de opt etaje din sectorul 5 al Capitalei, că imobilul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos. ”Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică”, a spus Arafat.
Explozie în Capitală. Premierul Bolojan, în permanentă legătură cu şeful DSU şi ministrul Sănătăţii. Situaţia, monitorizată în timp real # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură cu şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă, Raed Arafat, şi cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în cazul exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din sectorul 5, situaţia fiind monitorizată în timp real.
Femeia dată dispărută în Sectorul 4, găsită decedată în Pădurea Cernica. Ar fi fost ucisă de prietenul fiicei sale de 15 ani, la instigarea acesteia # DigiFM.ro
Femeia dată dispărută joi în Sectorul 4 al Capitalei a fost găsită decedată în Pădurea Cernica, au informat surse judiciare.
Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au murit, iar 13 răniţi au fost duși la spital # DigiFM.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.
Bujduveanu, despre tragedia din București: Primăria Capitalei va putea asigura locuinţe pentru persoanele afectate de explozia din sectorul 5 # DigiFM.ro
Primăria Capitalei va putea asigura locuinţe pentru persoanele relocate în urma exploziei de la un bloc din sectorul 5, a anunţat, vineri, edilul general interimar, Stelian Bujduvean
Feli revine cu o nouă piesă plină de emoție, „Mâinile” – o veritabilă coloană sonoră a iubirii pe viață și al treilea extras de pe albumul „Drama mama”, pe care artista îl va lansa integral în curând.
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz s-a simțit încă de joi # DigiFM.ro
Mai mulți locatari ai blocului din cartierul Rahova, unde vineri a avut loc o explozie puternică, susțin că mirosul de gaze se simțea încă de joi.
Explozie puternică în Capitală. Elevii și cadrele didactice din liceul aflat în apropiere au fost evacuați # DigiFM.ro
Elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei din Sectorul 5 al Capitalei au fost evacuați, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Forul de conducere al Formulei 1 a declarat risc termic pentru a doua cursă consecutivă, la Marele Premiu al Statelor Unite, care se va desfăşura la Austin, relatează Reuters.
Șefa Spitalului Militar Central, Florentina Ioniță-Radu, a fost plasată sub control judiciar. Cauțiunea impusă este de 1 milion de lei # DigiFM.ro
Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, general-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost plasată joi sub control judiciar de către procurorii DNA, care i-au impus o cauțiune de 1 milion de lei. Totodată, i s-a interzis să mai ocupe funcția de manager al unității medicale pe durata anchetei.
Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au murit, alte 11 sunt rănite # DigiFM.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.
Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Deocamdată, nu se ştie dacă sunt victime # DigiFM.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.
Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie din Timișoara, după ce soția a aflat că a pierdut la aparate banii de tratament # DigiFM.ro
Un bărbat din Timişoara şi-a dat foc chiar în faţa Spitalului de Oncologie de pe strada Victor Babeş din Timişoara, după ce s-a certat cu soţia sa, internată în unitatea medicală. Scnadalul dintre cei doi soţi a izbucnit după ce femeia a aflat că soţul său a băgat la jocuri de noroc banii pe care îi împrumutase pentru tratamentul ei.
Trump anunţă că se va întâlni cu Putin în Ungaria: „Cred că s-au înregistrat progrese importante” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că impulsul pe care l-a adus procesul de pace din Orientul Mijlociu va contribui şi la încheierea războiului de peste trei ani şi jumătate dintre ţara sa şi Rusia, relatează Reuters.
Vreme neobișnuit de caldă în România. Meteorologii anunță temperaturi ridicate până la jumătatea lunii noiembrie # DigiFM.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.
Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani. Muzicianul căzuse în studioul său de înregistrări luna trecută # DigiFM.ro
Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia într-un comunicat.
Un proiect de lege controversat. O țară din Europa aprobă posibilitatea extinderii zilei de lucru la 13 ore. „Un adevărat Ev Mediu al muncii” # DigiFM.ro
Deputaţii greci au adoptat joi un proiect de lege controversat care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore în sectorul privat, denunţat de sindicate şi de opoziţie ca fiind "un adevărat Ev Mediu al muncii", transmite France Presse.
Selecționerul Gennaro Gattuso spune că va trăi în exil dacă Italia nu se califică la CM 2026 # DigiFM.ro
Selecţionerul Gennaro Gattuso a declarat că va fi nevoit să trăiască în exil dacă echipa naţională a Italiei nu se va califica la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, conform ESPN.
Diane Keaton, care a jucat în filme emblematice precum ''The Godfather'' şi ''Annie Hall'', a murit din cauza pneumoniei, a anunţat familia acesteia, potrivit DPA.
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit numărul 1 # DigiFM.ro
Luca, un copil de doar nouă ani, fiul unor români stabiliți în Franța, uimește lumea șahului internațional. Micuțul a devenit numărul unu mondial la categoria sub 10 ani, după ce a reușit o performanță impresionantă: a jucat simultan 12 partide de șah, învingând adversari de toate vârstele.
Adrian Negrescu, despre „gafa cu gemul” a șefului ANAF: Problema reală e evaziunea fiscală, nu murăturile și porcul de Crăciun # DigiFM.ro
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că afirmația șefului ANAF, potrivit căreia „gemul produs în bucătărie” ar fi o cauză a neîncasării TVA, este „o declarație nefericită”. El spune că, în realitate, șeful Fiscului voia să explice de ce România pierde anual aproape 9 miliarde de euro din TVA, nu să taxeze autoconsumul tradițional al românilor — de la tăiatul porcului la pusul murăturilor.
Gareth Bale se temea să nu intre în faliment. Fostul fotbalist galez a evitat să ducă o viaţă luxoasă pe tot parcursul carierei sale # DigiFM.ro
Fostul star al echipei Real Madrid, Gareth Bale, a mărturisit că se temea să nu intre în faliment şi a evitat să ducă o viaţă luxoasă pe tot parcursul carierei sale.
Şeful unui post de Poliţie din Gorj, cercetat penal după ce şi-a hărţuit şi ameninţat fosta soţie. Colegii lui i-au montat dispozitiv de monitorizare # DigiFM.ro
Şeful postului de Poliţie din comuna Muşeteşti, judeţul Gorj, este cercetat penal după ce şi-a hărţuit şi ameninţat fosta soţie. Colegii lui i-au montat un dispozitiv de monitorizare şi bărbatul nu mai are dreptul de a purta armă. În paralel, şefii poliţistului au dispus declanşarea unor proceduri interne de cercetare disciplinară în cadrul cărora să fie analizat şi comportamentul acestuia în comunitate.
Când poate intra România în OCDE. Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe: „Vom avea acces la datele organizaţiei” # DigiFM.ro
România poate adera la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) la începutul sau în cursul anului viitor, în funcţie de ritmul în care avansează procesul intern, anunţă Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, coordonatorul naţional al procesului de aderare a României la OCDE, la Profit Health.forum - Viitorul sănătăţii: între reformă, provocări şi soluţii durabile - Ediţia a XVI-a.
Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum!” # DigiFM.ro
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a vorbit pentru prima dată despre experiența maternității. Tânăra a devenit mamă la 26 de ani, în urmă cu câteva săptămâni, când a născut un băiețel, și spune că se bucură din plin de acest nou rol.
Carmen Dan, fost ministru de Interne, audiată la Poliţie în dosarul surorii ei bănuite de înşelăciune # DigiFM.ro
Carmen Dan, fost ministru al Afacerilor Interne, a ajuns joi la sediul Poliţiei pentru a da declaraţii în faţa anchetatorilor într-un dosar în care sora ei alături de o altă femeie sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
Un polițist a fost acuzat că a agresat un minor, în urma unui conflict izbucnit la o petrecere. IPJ Iaşi face cercetări # DigiFM.ro
Un poliţist din judeţul Iaşi este acuzat că a agresat un minor, incidentul având loc în urma unei petreceri în localitatea Răducăneni. Poliţistul se afla în timpul liber, iar la locul incidentului s-ar fi aflat şi o patrulă de Poliţie, care însă nu ar fi intervenit. Inspectoratul de Poliţie Judeţean anunţă că a deschis o anchetă internă şi subliniază că se delimitează de astfel de comportamente.
George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii Mercedes şi în 2026. „O pereche solidă. Suntem încântaţi să continuăm călătoria împreună” # DigiFM.ro
Britanicul George Russell şi italianul Kimi Antonelli vor fi piloţii echipei de Formula 1 Mercedes şi în sezonul 2026, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.
Papa Leon, un călăreţ amator, a primit în dar un pursânge arab. „A fost încântat” de acest dar” # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un pursânge arab, un cadou neobişnuit, din partea unui credincios, proprietar al unei herghelii din Polonia, a anunţat Vaticanul.
Al Pacino şi Robert De Niro s-au reunit pentru prima lor campanie comună în lumea modei. „Prietenia este cel mai important lucru pe care îl poţi avea” # DigiFM.ro
Legendele marelui ecran Al Pacino şi Robert De Niro, care au jucat împreună în filme precum „The Irishman” din 2019, „Righteous Kill” din 2008, „Heat” din 1995 şi „The Godfather Part II” din 1974, s-au reunit pentru prima lor campanie comună de promovare a unui brand de modă.
Stephen Graham, creatorul serialului „Adolescence”, invită taţii să le scrie o scrisoare fiilor lor, în cadrul unui proiect global # DigiFM.ro
Creatorul serialului de succes "Adolescence", actorul britanic Stephen Graham, i-a invitat pe taţii din întreaga lume să le scrie o scrisoare fiilor lor despre propria viziune şi experienţă privind masculinitatea, pentru un proiect de carte.
Avionul care îl transporta pe şeful Pentagonului a aterizat de urgenţă. Aeronava prezenta fisuri în parbriz # DigiFM.ro
Avionul C-32 care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei crăpături apărute în parbrizul aeronavei, a anunţat Pentagonul, adăugând că şeful apărării americane este în siguranţă, relatează Reuters şi BBC.
Gemul făcut de bunica intră în calculul GAP-ului de TVA. ANAF explică de ce și cum influențează economia României # DigiFM.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
Percheziţii DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. General maior Florentina Ioniţă, suspectată într-un dosar cu prejudiciu uriaș # DigiFM.ro
Mai multe percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.
