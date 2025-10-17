VIDEO: Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z ...
Automarket.ro, 17 octombrie 2025 16:20
VIDEO: Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z ...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:40
În 2018, numele Cupra a fost transformat dintr-un nume de versiune de performanță pentru modelele Seat într-o marcă de sine stătătoare. După 7 ani de existență ca marcă separată, Cupra a atins acum borna de un milion de mașini produse.Exemplarul cu numărul 1 milion este Formentor, cel mai popular model al mărcii, produs în Spania la uzina din Martorell. Pentru a marca această reușită, marca spaniolă le oferă angajaților săi drept recompensă șansa de a...
15:10
După 10 ani sub conducerea lui Oliver Blume, Porsche va avea în curând un CEO nou. Pe fondul crizei în care se află marca germană au apărut informații că Porsche este în negocieri cu un înlocuitor pentru Blume.Acel înlocuitor ar putea fi Michael Leiters, fost CEO McLaren. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, se pare că Oliver Blume va pleca de la conducerea mărcii la începutul anului viitor pentru a se concentra asupra...
Acum 4 ore
14:00
Mai devreme în acest an, Volkswagen a confirmat retragerea din producție a lui Touareg. Primul SUV premium al mărcii de la Wolfsburg va fi retras din producție în 2026, la 24 de ani de la debutul primei generații. De atunci și până în prezent, Volkswagen Touareg a fost vândut în peste 1.2 milioane de exemplare la nivel mondial.Cu puțin timp rămas înainte de retragerea lui Touareg din producție, Volkswagen a pregătit o ediție specială de...
13:30
Porsche va avea un CEO nou: marca germană negociază cu fostul șef McLaren pentru preluarea ... # Automarket.ro
După 10 ani sub conducerea lui Oliver Blume, Porsche va avea în curând un CEO nou. Pe fondul crizei în care se află marca germană au apărut informații că Porsche este în negocieri cu un înlocuitor pentru Blume.Acel înlocuitor ar putea fi Michael Leiters, fost CEO McLaren. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, se pare că Oliver Blume va pleca de la conducerea mărcii la începutul anului viitor pentru a se concentra asupra...
Acum 6 ore
11:30
Constructorul italian de mașini de performanță își va mări considerabil gama de modele până la finalul acestui deceniu. Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a confirmat noul plan al mărcii de a lansa 20 de modele noi între 2026 și 2030.Unul dintre modelele care vor fi lansate în această perioadă va fi noul Ferrari Elettrica, primul model electric de serie din istoria mărcii. Lansarea acestui model va avea loc în primăvara anului viitor. De asemenea, sunt...
Acum 8 ore
10:40
Raliul Marocului 2025: Sebastien Loeb rămâne lider, Nasser Al-Attiyah, aproape de podium # Automarket.ro
A 4-a și penultima probă specială a Raliului Marocului s-a desfășurat pe o secțiune cronometrată lungă de 284 kilometri. La finalul probei, Nani Roma a avut cel mai bun timp la volanul lui Ford Raptor T1+. Următorul cel mai rapid pilot pe probă a fost Sebastien Loeb. Francezul de la Dacia Sandriders, împreună cu navigatorul său Edouard Boulanger, a încheiat penultima probă a raliului cu un timp mai lent cu doar 44 de secunde comparativ cu spaniolul de la Ford.Cu acest...
Acum 24 ore
18:40
Zeekr, marca premium a constructorului chinez Geely, s-a lansat oficial pe piața din România cu 3 modele. În cadrul evenimentului de lansare, am făcut și noi cunoștință cu aceste modele, dintre care avem două SUV-uri și un shooting brake. Importatorul anunță că va livra primele modele până la finalul acestui an.Cel mai accesibil model din gama producătorului chinez se numește X, un SUV compact care are un preț de pornire de 38.990 de euro cu TVA. Poți alege...
17:00
Constructorul japonez se pregătește să lanseze un model de performanță la finalul acestui an. Numele noului model este necunoscut, iar Toyota nu a dezvăluit nicio imagine cu viitorul model, însă un singur lucru este cert. Data lansării noului model de performanță japonez a fost confirmată pentru 4 decembrie.Din primele informații, cunoaștem că noul model de performanță va avea un motor V8. Este posibil ca noul model să aibă un motor V8 sub capotă, care să...
Ieri
16:00
Organismul european de siguranță rutieră Euro NCAP a finalizat o nouă serie de teste de siguranță cu 18 mașini noi. Dintre acestea, 15 vehicule au obținut 5 stele, o mașină a luat 4 stele, iar alte două modele au fost notate doar cu 3 stele. Printre mașinile testate se numără modele noi de la Mazda, Volkswagen, BMW, DS, Audi, Cupra, MG, Skoda și alte mărci chineze.MAZDA 6E – 5 STELENoua Mazda 6e, versiunea pur electrică a lui Mazda 6, a obținut 5 stele la testele...
14:50
Americanii de la Waymo vor lansa oficial serviciul lor de ride-sharing cu taxiuri autonome în Europa, începând din 2026. Compania deținută de către Google va lansa primele operațiuni europene în Marea Britanie, mai exact în Londra.Pentru început, flota Waymo din Londra va fi alcătuită dintr-un singur model, Jaguar I-Pace. Mașinile companiei vor fi dotate cu sisteme de conducere autonomă dezvoltate de Waymo, iar întreținerea și reparația...
13:50
Până astăzi, numele Century era folosit de către Toyota ca un nume de model pentru cea mai luxoasă mașină a sa. Toyota Century a fost lansată pentru prima dată în 1967 și se află în prezent în cea de-a treia generație. Pentru o perioadă, Toyota Century a fost primul și singurul model de serie al mărcii care a avut sub capotă un motor V12.Acum, Toyota a anunțat oficial că transformă numele de model Century într-o marcă de sine stătătoare....
12:50
11:40
Subaru nu a uitat de modelele de performanță: va prezenta două concepte STI noi la Tokyo # Automarket.ro
A trecut multă vreme de când Subaru a lansat un model creat de divizia de performanță STI. Constructorul japonez s-a concentrat mai mult pe lansarea unor SUV-uri și crossovere noi în ultima perioadă, însă urmează să facem cunoștință în curând cu două concepte de performanță noi.Pentru asta, Subaru a dezvăluit mai multe imagini oficiale sugestive cu două concepte STI ascunse în umbră. Cele două concepte sunt botezate Performance-B și...
10:40
A treia probă specială a Raliului Marocului, ultima etapă din sezonul 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid, a fost câștigată pentru prima dată de un pilot din afara echipei Dacia Sandriders. Mai exact, câștigătorul celei de-a 3-a probe a raliului a fost Henk Lategan, pilot de uzină Toyota și unul din rivalii lui Nasser Al-Attiyah în lupta pentru titlul mondial. Pilotul sud-african a încheiat proba în fața coechipierului său american, Seth...
15 octombrie 2025
17:00
Mercedes a anunțat oficial piloții săi de Formula 1 pentru sezonul 2026. Echipa germană va fi neschimbată față de actualul sezon, deoarece George Russell și Kimi Antonelli tocmai au fost confirmați pentru sezonul următor, după o lungă perioadă de negocieri.George Russell, care este pilot Mercedes încă din 2022, va mai sta cel puțin încă un sezon la echipa germană. Anul 2026 va fi al 5-lea sezon al britanicului la această echipă, cu care a obținut toate...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Honda CR-V, cel mai vândut SUV al mărcii japoneze pe piața europeană, împlinește 30 de ani de existență. Modelul de teren a fost lansat pentru prima dată în 1995 și a primit de atunci nu mai puțin de 6 generații diferite. Cea mai recentă generație a fost lansată în 2022 și este prima care primește o versiune pe bază de pile de combustie și care poate fi încărcată la priză.PRIMA GENERAȚIE (1995 – 2001) În urmă cu 30 de ani,...
14:40
Constructorul chinez de mașini electrice a lansat oficial SUV-ul compact B10 pe piața europeană. Noul model electric este plasat în gamă sub C10 și are un preț de pornire mai mic de 30.000 euro pe piața europeană.La baza noului Leapmotor B10 este platforma LEAP 3.5, fiind primul model al mărcii bazat pe această arhitectură. Caroseria este caracterizată de un design foarte fluid, lipsit de suprafețe ascuțite și care este asemănător cu aspectul fratelui său mai mare,...
14:20
Constructorul italian a dezvăluit noul Tonale facelift în cadrul unui eveniment organizat în orașul italian Pisa. Noul model actualizat primește un design nou al părții frontale, mai multe dotări noi în habitaclu, dar și o motorizare mai puternică și care este acum conformă cu norma de poluare Euro 6-bis.PARTE FRONTALĂ REDESENATĂ Noua Afla Romeo Tonale facelift primește un design nou al părții frontale. Noutățile constau într-o grilă nouă, o...
12:30
Noul Jeep Grand Wagoneer facelift: primul model al mărcii disponibil cu range extender # Automarket.ro
Constructorul american de mașini de teren a dezvăluit o versiune actualizată pentru cel mai mare model al său, Grand Wagoneer. Noul facelift al SUV-ului de dimensiuni mari aduce un design ușor revizuit, dotări noi în habitaclu și motorizări mai puternice. Cea mai mare noutate este reprezentată de o versiune cu range extender, montat pentru prima dată pe un model de serie Jeep.GAMĂ SIMPLIFICATĂÎnainte de a vorbi despre noul propulsor al lui Grand Wagoneer...
11:40
A doua probă specială a Raliului Marocului 2025 s-a încheiat cu a doua victorie consecutivă pentru Dacia Sandriders. De această dată, câștigătorul probei a fost Nasser Al-Attiyah, care se află în lupta pentru titlul mondial la piloți în campionatul W2RC. Qatarezul și navigatorul său, Fabian Lurquin, au încheiat proba de 306 kilometri cu un avans de 1 minut și 30 de secunde față de Nani Roma, pilot de uzină Ford. Inițial, timpul lui Al-Attiyah a...
10:30
Constructorul sud-coreean vrea să producă și mai multe mașini electrice în Europa. Mai exact, noul său plan de mărire a producției vizează uzina de la Zilina, din Slovacia, acolo unde Kia a început să producă modelul electric EV4 în luna august. Concret, Kia își dorește ca producția de mașini electrice la această uzină să fie de 3 ori mai mare până în 2027.Pentru asta, marca sud-coreeană va investi peste 100 milioane euro. De anul viitor...
14 octombrie 2025
19:20
În urmă cu doar câteva ore, Mercedes-Benz a publicat imagini teaser cu un viitor concept electric. Inițial, se credea că este vorba despre o viitoare versiune electrică a Clasei S sau a Clasei E, însă constructorul german ne-a surprins cu un nou concept care anunță un nou limbaj de design pentru marcă.Noul concept se numește Vision Iconic și este un coupe electric creat în stilul unuia dintre cele mai cunoscute curente de design din istoria contemporană....
18:50
Producătorul a subliniat impactul pe care diminuarea sprijinului guvernamental federal pentru mașinile electrice îl are asupra constructorilor auto americani.Potrivit unui raport, 1.2 miliarde de dolari din această sumă reprezintă ajustări contabile fără impact direct în numerar rezultate din revizuirea capacităților de producție a mașinilor electrice. Restul costurilor sunt legate de anularea contractelor și de încheierea unor acorduri comerciale asociate...
16:40
VIDEO: Liniuță între cele mai rapide mașini de serie! Koenigsegg Regera vs Bugatti Chiron SS # Automarket.ro
Liniuță între cele mai rapide mașini de serie! Koenigsegg Regera vs Bugatti Chiron SS Cei de la Hamilton Collection au realizat o liniuță cu două dintre cele mai puternice și rapide mașini de serie la ora actuală. Este vorba despre două hypercaruri, anume Koenigsegg Regera și Bugatti Chiron SS. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, bugatti, koenigsegg, bugatti drag race, bugatti liniuta, koenigsegg drag race, regera drag race, chiron drag race...
16:30
Ediție specială pentru Maserati Grecale, creat în colaborare cu un producător de vinuri # Automarket.ro
Constructorul italian a dezvăluit o nouă ediție specială pentru Grecale. SUV-ul de performanță al mărcii italiene primește acum noua ediție Tributo Il Bruciato, creată pentru a aduce un omagiu unui nume de vin specific regiunii italiane Bolghieri.Ediția specială este rezultatul unei colaborări între Maserati și producătorul italian de vinuri Marchesi Antinori, care a creat vinul Il Bruciato în 2002. Pentru noua ediție specială, mașina este vopsită în...
15:30
Constructorul japonez se pregătește să dezvăluie un nou concept din seria de concepte Vision. Despre acest concept, Mazda spune că va oferi un prim indiciu despre viitorul limbaj de design al mărcii.Până la momentul prezentării oficiale, Mazda a publicat prima imagine sugestivă cu noul concept. Numele său este necunoscut pentru moment, însă imaginea oficială relevă o mașină care va avea 4 uși și cu un plafon foarte curbat, asemănător unui coupe. De altfel, din...
13:10
În urmă cu doar câteva ore, Mercedes-Benz a publicat imagini teaser cu un viitor concept electric. Inițial, se credea că este vorba despre o viitoare versiune electrică a Clasei S sau a Clasei E, însă constructorul german ne-a surprins cu un nou concept care anunță un nou limbaj de design pentru marcă.Noul concept se numește Vision Iconic și este un coupe electric creat în stilul unuia dintre cele mai cunoscute curente de design din istoria contemporană....
13:10
Noul concept Mercedes-Benz Vision Iconic: coupe electric care anunță un nou limbaj de design # Automarket.ro
În urmă cu doar câteva ore, Mercedes-Benz a publicat imagini teaser cu un viitor concept electric. Inițial, se credea că este vorba despre o viitoare versiune electrică a Clasei S sau a Clasei E, însă constructorul german ne-a surprins cu un nou concept care anunță un nou limbaj de design pentru marcă.Noul concept se numește Vision Iconic și este un coupe electric creat în stilul unuia dintre cele mai cunoscute curente de design din istoria contemporană. Mai...
11:40
Raliul Marocului 2025: victorie pentru Sebastien Loeb în prima probă, probleme pentru Al-Attiyah # Automarket.ro
Raliul Marocului, ultima etapă a sezonului 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid, a început cu prima probă specială care contează în clasamentul final. Prima buclă cronometrată a avut o lungime de 298 de kilometri și a fost scena unei noi victorii de probă pentru Dacia Sandriders.Sebastien Loeb și navigatorul său, Edouard Boulanger, au câștigat prima probă specială a raliului cu un timp de 2 ore, 49 de minute și 43 de secunde. Echipajul francez are un...
10:30
Mercedes-Benz: imagini teaser cu un viitor model electric. Ar putea fi prima Clasa S electrică # Automarket.ro
Constructorul german are în planul său de electrificare a gamei lansarea mai multor modele electrice care să fie apropiate de modele existente. Printre aceste modele este și Mercedes-Benz Clasa S, care va primi în curând o versiune pur electrică. Alte modele ca Clasa C și Clasa E vor primi și acestea versiuni electrice.Tocmai de aceea, Mercedes-Benz a publicat acum câteva imagini teaser care anunță un viitor model electric. Imaginile oficiale, publicate pe...
13 octombrie 2025
19:50
Noul BMW iX3, prezentat în România: au fost înregistrate câteva zeci de comenzi ferme # Automarket.ro
În cadrul unui eveniment special, noul BMW iX3 (primul model din noua eră Neue Klasse) a debutat în țara noastră. Momentul a avut loc la câteva săptămâni după debutul global de la Salonul Auto de la Munchen și cu șase luni mai devreme de lansarea pe piața globală.Noul iX3 adoptă limbajul de design pe care îl vom vedea de acum încolo la BMW și integrează tehnologie de ultimă generație. Sistemul de propulsie este de generația a șasea și...
18:30
Guvernul chinez înăsprește regulile privind subvențiile pentru vehiculele electrificate # Automarket.ro
Vehiculele electrificate reprezintă în prezent aproape jumătate din totalul vânzărilor de automobile noi din China, iar tendința este în continuă creștere. În august 2025, cota modelelor electrificate a atins 48.8%, stabilind un nou record.Această categorie include vehiculele 100% electrice, vehiculele cu celule de combustie cu hidrogen și hibridele plug-in (PHEV), care nu doar că primesc subvenții directe, dar beneficiază și de avantaje fiscale...
18:00
Liniuță japoneză! Duel între Nissan GT-R Nismo și Mitsubishi Lancer Evo IX Cei de la Officially Gassed au realizat o liniuță între două modele japoneze simbolice. Este vorba despre un Nissan GT-R și un Mitsubishi Lancer Evo IX. De menționat că ambele modele sunt modificate. Nissan GT-R dezvoltă 810 CP, în timp ce Lancer Evo dezv drag race, liniuta, nissan, mitsubishi, nissan gt-r, gt-r, lancer, lancer evo, mitsubishi lancer evo, nissan drag race, mitsubishi drag race, lancer evo drag race...
16:40
Constructorul german a început astăzi producția de motoare electrice în România. Uzina românească de la Sebeș va produce motoare electrice pentru modele ca Mercedes-Benz GLC Electric și pentru viitoarele modele electrice ale mărcii germane. De asemenea, motoarele electrice dar și alte componente produse aici vor fi furnizate către uzina maghiară din Keckskemet, acolo unde va fi produs viitorul Mercedes-Benz Clasa C Electric.Tot la uzina din Sebeș vor fi...
16:10
Constructorul japonez a publicat primele imagini oficiale cu noua versiune facelift pentru Ariya. Modelul cu zero emisii, lansat în 2021, aduce câteva noutăți în ceea ce privește sistemul multimedia și serviciile oferite de acesta, dar și îmbunătățiri tehnice pentru un confort mai ridicat și flexibilitate mai mare la încărcare.Nissan nu a precizat toate noutățile aduse de Ariya facelift. Conform primelor informații, versiunea actualizată va primi o...
14:40
Înaintea Salonului de Mobilitate din Japonia, care își va deschide porțile la finalul lui octombrie, Lexus a publicat prima imagine teaser cu un nou concept al lui Lexus LS. Deși numele este cunoscut de la berlina sa de lux, noul concept care poartă același nume este departe de ce știm noi. Asta pentru că modelul LS ar putea fi reinventat în viitor sub forma unui monovolum electric.Imaginea oficială nu relevă multe detalii din design-ul noului concept. De aici,...
13:20
Primele imagini cu noul concept Toyota Corolla: anunță o viitoare generație electrică # Automarket.ro
Constructorul japonez pregătește mai multe lansări importante cu ocazia Salonului de Mobilitate din Japonia, programat să înceapă la sfârșitul lui octombrie. Printre lansările care vor avea loc în cadrul acestui eveniment se numără și un nou concept care ne va oferi o primă impresie despre cum va arăta următoarea generație Corolla.Până atunci, Toyota a publicat primele imagini oficiale cu noul concept, care poartă același nume ca modelul de serie din...
11:40
Săptămâna trecută, Tesla a dezvăluit oficial versiuni de bază noi pentru Model 3 și Model Y. Noua versiune de bază pentru ambele modele se numește Standard și coboară și mai mult prețurile de pornire ale celor două modele. Noua Tesla Model Y Standard a ajuns acum și în România, unde este acum mai ieftină cu 10.000 euro față de până acum.Pentru că vorbim de un model de bază, lista de dotări nu este la fel de bogată ca în cazul lui Model Y...
10:40
Dacia Sandriders la Raliul Marocului 2025: Al-Attiyah, cel mai rapid pe proba prolog # Automarket.ro
Raliul Marocului este ultima etapă din sezonul 2025 al Campionatului Mondial de Rally-Raid (W2RC). Pe lista de start este și echipa Dacia Sandriders, în formula sa completă cu 3 echipaje. Ultima întrecere din acest sezon este cu miză uriașă. La finalul Raliului Marocului vom ști cu certitudine cine va fi campionul W2RC din acest sezon.Acest campionat este condus în prezent de Nasser Al-Attiyah. Cu un rezultat bun, pilotul qatarez poate să câștige cel de-al...
12 octombrie 2025
07:40
VIDEO: Germania vs SUA. Care este mai rapid în linie dreaptă? Porsche 911 sau Corvette? # Automarket.ro
În 2023, Marc Lichte (fostul șef de design al germanilor de la Audi) vorbea despre posibilitatea lansării unui model care să rivalizeze direct cu Mercedes-Benz Clasa G și Defender. La acea vreme, Lichte susținea că există loc pentru un astfel de model în portofoliu.Tot atunci, acesta susținea că, cel mai probabil, un astfel de off-roader va fi echipat cu un sistem de propulsie pur electric.Anii au trecut, însă Audi pare că nu a uitat de acest off-roader,...
07:40
În 2023, Marc Lichte (fostul șef de design al germanilor de la Audi) vorbea despre posibilitatea lansării unui model care să rivalizeze direct cu Mercedes-Benz Clasa G și Defender. La acea vreme, Lichte susținea că există loc pentru un astfel de model în portofoliu.Tot atunci, acesta susținea că, cel mai probabil, un astfel de off-roader va fi echipat cu un sistem de propulsie pur electric.Anii au trecut, însă Audi pare că nu a uitat de acest off-roader, chiar...
11 octombrie 2025
11:30
În 1973, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, germanii de la BMW prezentau lumii întregi un model emblematic. Este vorba despre 2002 Turbo, primul model european, de serie, echipat cu un motor turboalimentat. Unitatea de 2.0 litri, cu patru cilindri, dezvolta 170 CP.Ca un omagiu adus acestui model legendar, BMW prezintă acum M2 Turbo Design Edition. O ediție produsă într-un număr foarte limitat de exemplare, destinată pieței din SUA.Toate unitățile BMW M2...
11:00
Consiliul de Supraveghere al Seat și Cupra, prezidat de șeful Volkswagen, l-a numit pe Markus Haupt în funcția de CEO (cu puteri depline) al mărcilor Seat și Cupra. Haupt și-a început cariera în 2001, la Seat.De atunci, a jucat un rol important în lansarea modelului Audi Q3 la uzina din Martorell, a implementat platforma A0 a Grupului Volkswagen la fabrica din Wolfsburg și a supervizat debutul lui Volkswagen T-Roc la Palmela. Din data de 1 aprilie, Markus Haupt...
10 octombrie 2025
17:50
Agenția americană de siguranță auto a declarat că sistemul FSD (un sistem de asistență care necesită ca șoferul să fie atent și să intervină atunci când este nevoie) a indus comportamente ale vehiculului care au încălcat legile de siguranță rutieră.Potrivit NHTSA, există rapoarte conform cărora vehiculele Tesla echipate cu FSD au trecut pe roșu la semafor și au circulat în direcția greșită în timpul schimbării benzii de rulare. În...
16:10
Citroen va prezenta o nouă strategie de marcă: mai multe mașini electrice mici și accesibile # Automarket.ro
Constructorul francez va merge într-o direcție nouă pentru următorii 5 ani. Xavier Chardon, CEO-ul Citroen, a confirmat oficial că marca franceză își va dezvălui noua sa strategie de marcă la sfârșitul acestui an. Noua strategie va fi dezvăluită în cadrul unui eveniment organizat de Citroen la Paris în luna decembrie.Din primele informații, șeful Citroen spune că pentru el este o prioritate ca marca franceză să aibă parte de mai multă claritate...
15:30
Noul Opel Grandland Electric Long Range: versiune cu autonomie extinsă până la 694 kilometri # Automarket.ro
Constructorul german a lansat încă o versiune nouă pentru Grandland Electric. De această dată, cea mai nouă versiune a SUV-ului electric se numește Grandland Long Range și oferă cea mai mare autonomie dintre toate versiunile lui Grandland Electric.Mai exact, noua versiune Long Range promite o autonomie de 694 kilometri în regim WLTP. Această distanță se datorează unei baterii cu o capacitate de 97 kWh care alimentează un motor electric de 231 cai putere și 345 Nm....
14:20
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Bugatti Chiron SS vs Nissan GT-R modificat cu 2.000 de cai putere Cei de la canalul de YouTube The Hamilton Collection au realizat o liniuță între Bugatti Chiron SS și un Nissan GT-R modificat cu 2.000 de cai putere. Aflați în video care model a câștigat. dr...
14:10
Există anumite categorii de mașini care sunt definite de anumite modele. Dacă nu înțelegeți la ce mă refer, vă dau acum câteva exemple. Dacă v-aș spune acum să vă gândiți la o mașină de lux în adevăratul sens al cuvântului, probabil că majoritatea dintre voi vă veți duce cu gândul la Rolls-Royce. Un alt exemplu. Dacă v-aș ruga să îmi spuneți o mașină de off-road, sunt absolut sigur că o să îmi spuneți imediat despre Mercedes-Benz Clasa G sau despre Toyota Land Cruiser. Ei bine, cam așa este și c...
13:00
În luna septembrie, uzina Dacia de la Mioveni a produs 29.031 vehicule, cu 5.37% mai multe decât în septembrie 2024, scriu cei de la Profit, citând cifrele furnizate de către Asociația Constructorilor de Automobile din România.Tot în a 9-a lună din 2025, Ford Otosan a asamblat la Craiova 23.368 de vehicule, o scădere de 3.24% față de aceeași lună din 2024.În total, uzinele auto de la noi din țară au asamblat în luna septembrie 52.399...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.