VIDEO: Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z ...

14:10

Există anumite categorii de mașini care sunt definite de anumite modele. Dacă nu înțelegeți la ce mă refer, vă dau acum câteva exemple. Dacă v-aș spune acum să vă gândiți la o mașină de lux în adevăratul sens al cuvântului, probabil că majoritatea dintre voi vă veți duce cu gândul la Rolls-Royce. Un alt exemplu. Dacă v-aș ruga să îmi spuneți o mașină de off-road, sunt absolut sigur că o să îmi spuneți imediat despre Mercedes-Benz Clasa G sau despre Toyota Land Cruiser. Ei bine, cam așa este și c...