Prof. Dr. Tiberiu Tudor: Istoria în mers Spre noua ordine geopolitică multipolară – cooperare sau confruntare?
ActiveNews.ro, 17 octombrie 2025 16:20
După revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, un alt eveniment important sub raport geopolitic a fost întâlnirea din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
16:20
Prof. Dr. Tiberiu Tudor: Istoria în mers Spre noua ordine geopolitică multipolară – cooperare sau confruntare? # ActiveNews.ro
După revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, un alt eveniment important sub raport geopolitic a fost întâlnirea din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
Acum o oră
15:50
Horror sângeros în Rahova – Un bărbat a fost aruncat de suflul exploziei într-un bloc vecin - VIDEO # ActiveNews.ro
Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un bărbat a fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-a izbit de un bloc aflat vizavi. „Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit și a căzut..
Acum 2 ore
15:20
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani # ActiveNews.ro
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Dorin Uioreanu, a încetat din viață în data de 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani.
15:10
Delia mai valoroasă decât Felicia Filip? Cântăreața politică recompensată cu aproape 100.000 de lei pentru o prestație, de 10 ori mai mult decât artista de Operă # ActiveNews.ro
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție publică aflată în subordinea Primăriei Sectorului 2, a transmis oficial lista onorariilor pentru evenimentele organizate în 2024–2025.
14:50
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: ”Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”. La 10 ani de la Colectiv, doi răniți arși sunt trimiși în străinătate # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții. El a precizat, totodată, că doi...
Acum 4 ore
14:30
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție publică aflată în subordinea Primăriei Sectorului 2, a transmis oficial lista onorariilor pentru evenimentele organizate în 2024–2025.
14:30
Cosmin Carp, un student din Iași de 22 de ani, a murit subit în somn lângă logodnica sa - ”Nu mai fusese bolnav niciodată” # ActiveNews.ro
Cosmin Carp, un tânăr de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.
13:50
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. STS confirmă: ISU-SMURD și Jandarmeria au știut de la 8.22, cu 45 de minute înainte de deflagrație! # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:40
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. STS confirmă: ISU-SMURD și Jandarmeria au știut de la 8.22, cu 45 de minunte înainte de deflagrație! # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:30
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. STS confirmă: ISU a știut de la 8.22! LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:10
AUR cere anchetă urgentă după explozia din Rahova: autoritățile au ignorat avertismentele locatarilor # ActiveNews.ro
O explozie violentă a avut loc în această dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, din București, în urma căreia sunt cel puțin 17 persoane rănite și trei persoane decedate. Fiind o situație dinamică aceste cifre se pot modifica.
13:10
Patriarhia Română îndeamnă la rugăciune și solidaritate creștină în fața tragediei de pe Calea Rahovei # ActiveNews.ro
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii.
13:00
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:00
Ideeamiliardarului de a controla aprovizionarea globală cu alimente prin intermediul„cărnii de laborator” se năruie chiar sub ochii lui.
13:00
Ceea ce ieri părea a fi clar, astăzi se pierde în plan obscur. Volodimir Zelenskyi pleacă la Washington, spre Casa Albă, câine surd la vânătoare. Donald Trump se scaldă în noi iluzii. Vladimir Putin se joacă de-a matrioșca.
12:50
Zelenski spune că s-a întâlnit cu reprezentanți ai producătorului american de sisteme Patriot și rachete Tomahawk # ActiveNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că s-a întâlnit cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, printre care producătorul american de sisteme antiaeriene Patriot și rachete Tomahawk pe care Kievul le solicită.
12:50
Războiul în curs dintre Rusia și Ucraina continuă să fie intens, în ciuda lunilor de negocieri, deoarece niciuna dintre părți nu este dispusă să ajungă la un acord de pace, a declarat vicepreședintele JD Vance.
Acum 6 ore
12:20
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și peste 13 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
11:50
MIT Technology Review a publicat recent un articol cu titlul „Ethically sourced ‘spare’ human bodies could revolutionize medicine” („Trupuri umane «de rezervă», obținute pe căi etice, ar putea revoluționa medicina”).
11:30
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 2 morți și peste 11 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
11:20
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 2 morți și peste 11 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, DEVASTAT DE EXPLOZIE # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
11:10
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 2 morți și peste 11 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite # ActiveNews.ro
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
Acum 8 ore
10:00
NIET, TOMAHAWC! Kremlinul a oferit detalii despre convorbirea de 150 de minute dintre Putin și Trump # ActiveNews.ro
Vladimir Putin și-a reiterat poziția potrivit căreia rachetele Tomahawk nu ar schimba situația de pe câmpul de luptă, dar ar afecta în mod substanțial relațiile dintre țările noastre, fără a mai vorbi de perspectivele unei soluționări pașnice.
09:20
O delegație AUR se află în pelerinaj la Sfântul Munte Athos, potrivit unor fotografii publicate de senatorul Sorin Lavric. În acestea apar la Mănăstirea Vatoped și Ia chilia Sf. Tiihon liderul AUR, George Simion, însoțit de Petrișor Peiu, Mihai Enache, Virgil Vlăescu, Mihail Neamțu, Laurențiu Plăeșu, consilierul Dan Dungaciu.
08:50
Ion Cristoiu: Paranoia mediatică - Mihai Gâdea insinuează că balamucul mobilizării este opera lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video: PSD se „revoluționează” modificându-și un adjectiv din statut.
Acum 12 ore
08:20
„Pe noi, pe care ne-a și chemat, nu numai dintre iudei, ci și dintre păgâni, precum zice El și la Osea: Chema-voi poporul Meu pe cel ce nu este poporul Meu și iubită pe cea care nu era iubită. Și va fi în locul unde li s-a zis lor: nu voi sunteți poporul Meu – acolo se vor chema fii ai lui Dumnezeu Celui Viu”
Acum 24 ore
00:50
Trump anunță următoarea întâlnire cu Putin la Budapesta. Georgescu o propunea la București - VIDEO de la Ion Cristoiu # ActiveNews.ro
Cel mai probabil locul a fost stabilit cu Viktor Orban la summitul de pace din Egipt, unde premierul Ungaria nu ar fi avut ce să caute dacă nu îl chema special Trump pentru a se asigura de această posibilitate.
16 octombrie 2025
23:50
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să mai trateze pacienți care resping vaccinarea Covid, a murit exact la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO # ActiveNews.ro
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:40
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să trateze pacienți care refuză vaccinarea Covid, a murit exact la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO # ActiveNews.ro
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:30
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să trateze pacienți nevaccinați, a murit la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO # ActiveNews.ro
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:20
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
22:20
Auzim ca niciun membru al Sectiei judiciare penale de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti nu a vrut sa intre ca procuror de sedinta in dosarul in care anchetatorii Marius Iacob si Gheorghe Cornescu de la Parchetul General i-au trimis in judecata pe Calin Georgescu (foto) si pe Horatiu Potra, tarnsmite Lumea Justiției:
19:50
ÎnBiblioteca Apostolică a Vaticanului a fost organizată o sală de rugăciunepentru musulmani, a declarat viceprefectul bibliotecii, părintele GiacomoCardinali într-un interviu pentru La Repubblica.
19:40
"După multe încercări, un mic pas înainte: mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate! Dorim Dialog și Democrație", a scris liderul AUR, George Simion.
18:50
S-ar putea întoarce Franța la Monarhie? Ludovic al XX-lea se declară pregătit să-l "detroneze" pe Macron # ActiveNews.ro
”Poate Ludovic al XX-lea să salveze Franța lui Macron?”. Întrebarea ar fi părut comică în alte vremuri; nu și în acest moment, cînd Hexagonul pare condamnat la o criză de proporții fără precedent după al doilea război mondial.
18:40
”Poate Ludovic al XX-lea să salveze Franța lui Macron?”. Întrebarea ar fi părut comică în alte vremuri; nu și în acest moment, cînd Hexagonul pare condamnat la o criză de proporții fără precedent după al doilea război mondial.
17:20
Prof. Ilie Bădescu la Conferința Eminescu de la Academia Română: Sincronizarea cu Eminescu. Împotriva oboselii (I) De la teoria salariului natural la sociologia pragurilor de sărăcie # ActiveNews.ro
Mihai Eminescu „este, după Zamolxe, cel mai de seamă om ce s-a născut pe pământul țării noastre”, ne spune așa de profund D Murărașu. Lumina creației sale acoperă toate epocile ceea ce-l face actual în orice epocă.
Ieri
15:00
Jurnalista Gabriela Calițescu - Scrisoare Deschisă către decidenții politici și militari: Ce urmărește mobilizarea rezerviștilor? # ActiveNews.ro
În calitate de jurnalist, /vicepresedinte a Asociației RADU /cetățean român și părinte, îmi exprim public indignarea profundă față de modul în care a fost declanșată mobilizarea rezerviștilor, fără o campanie prealabilă de informare, fără justificări clare oferite societății și fără asumarea responsabilității pentru lipsa de prevenție din ultimele decenii.
15:00
Stilul de ”negociere” al lui Trump în legătură cu războiul din Ucraina este cel puțin inedit. Și îi face pe mulți analiști să admită că habar n-au ce-i în capul președintelui. A presupune, însă, că șeful de la Casa Albă acționează haotic (așa cum reiese din postările sale pe Truth Social), ar fi cel puțin hazardat. În realitate, Trump urmează o strategie clară,
13:50
MApN i-a chemat pe rezerviștii din București și Ilfov la ”instrucție și evaluare”.
13:10
Tucker Carlson și Alex Jones - nou dialog incendiar: Riscul unui război civil al Rețelei anarhiste Soros în SUA, apariția Antihristului și Agenda globalistă - Reducerea populației mondiale. VIDEO # ActiveNews.ro
Tucker Carlson l-a intervievat recent pe Alex Jones, într-un episod în care au discutat despre teme de actualitate și politică, inclusiv războiul Rusia‑Ucraina, sprijinul SUA pentru Zelenski, economia globală, libertatea de exprimare...
13:10
Valul de mobilizări a devenit subiectul nr. 1 dediscuție peste tot: la serviciu sau la bere, acasă sau la piață, pe Facebook saula Latrină... Barbara a fost moft. Abia aceasta e marea vijelie.
13:10
Constantin Barbu, cel mai fabulos scriitor român de azi, continuă povestea sa literară incomparabilă. Despre arta scrisului dar și despre neantizarea telenobeliștilor Cărtărescu și Blandiana, un plagiator indimenticabil și-o ”merdenesă” leninistă # ActiveNews.ro
Domnule profesor, o să intru abrupt în subiect, dacă tot este al doilea deceniu în care un telenobelist închipuit nu a primit nimic, cred că trebuie explicat de ce nici nu va lua vreodată premiul Nobel, în ciuda milioanele de euro scurse din bugetul patriei la propunerea unor cadre precar alfabetizate și total iresponsabile cu avutul național.
12:10
Andrew Torba, fondatorul Gab(alternativa americană conservatoare la Facebook), avertizează că instituțiile tradiționale sunt prea corupte și rigide pentru a fi „preluate”. În loc să încerci să le capturezi, el încurajează...
11:50
Tucker Carlson și Alex Jones discută despre riscul unui război civil american și apariția Anticristului – VIDEO # ActiveNews.ro
Tucker Carlson l-a intervievat recent pe Alex Jones, într-un episod în care au discutat despre teme de actualitate și politică, inclusiv războiul Rusia‑Ucraina, sprijinul SUA pentru Zelenski, economia globală, libertatea de exprimare...
11:10
Sondaj INSCOP Research – AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot. PSD și PNL, sub 20% # ActiveNews.ro
Potrivit celui mai recent Barometru INSCOP Research, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își consolidează poziția de lider în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu un scor de 40%.
11:00
Undeva, pe lanțul de comandă al MApN, e posibil să existe un poet sau ceva, un spirit de Nichita Stănescu care s-a reîncarnat în ofițer, inventează cuvinte pe sub uniforma militară și i le strecoară șefului ăl mare în cafea...
10:30
Mihai Tîrnoveanu: UDMR a găsit strategia pentru cea mai mare unitate de învățământ cu predare în limba română din Covasna: containerul; pentru unguri s-a găsit ErdelyGPT. A noastră care este? # ActiveNews.ro
Aceasta este gândirea Ungariei, scos la înaintare fiind Antal Arpad, primarul din Sfântu-Gheorghe, pentru care s-a înființat la congresul de la Cluj, patronat de Viktor Orban si girat de Bolojan, funcția de ,,Director strategic".
10:20
Un nou proiect de lege, cunoscut deja informal ca „Legea Majoratului Digital”, se îndreaptă rapid spre adoptare și riscă să transforme internetul românesc într-un spațiu al controlului total, în care libertatea de exprimare va deveni o amintire.
10:10
Silviu Andrei Vlădăreanu despre Sfântul Zilei: Dintotdeauna cine nu a putut fi cumpărat, a fost eliminat # ActiveNews.ro
Sfânta Evanghelie mai consemnează că arhiereii și bătrânii iudeilor au dat bani mulți ostașilor ca să ascundă adevărul. Și atunci, ca poate și în zilele noastre, soldații străini au primit mita și au ascuns adevărul. Nu și Sfântul Longhin.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.