Bolojan: „Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie”. Premierul nu refuză varianta candidaților proprii la alegerile pentru Capitală
Adevarul.ro, 17 octombrie 2025 16:30
Premierul Ilie Bolojan spune că alegerile mai pot fi organizate în noiembrie-decembrie. Întrebat cu privire la o variantă în care toate partidele coaliției să propună candidați proprii, șeful Executivului afirmă că nu vede o problemă.
• • •
Acum 5 minute
16:45
Vicepreședintele SUA spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite să încheie un acord. „Este nevoie de mult mai multă muncă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că „ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”.
16:45
O asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive în pandemie # Adevarul.ro
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic.
Acum 30 minute
16:30
16:30
Ministrul Energiei anunță o anchetă în cazul tragediei din Rahova: „Toţi cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgență ANRE, IGSU și Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat.
16:30
Bolojan, mesaj pentru ANAF: „Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor de amploare, nu verificarea măruntă a gospodăriilor.
Acum o oră
16:15
Republicanii cataloghează protestele „No Kings” din SUA drept mitinguri „anti-America”. „Veți vedea susținători Hamas, antifa, marxiști” # Adevarul.ro
Republicanii declară că protestele „No Kings” din SUA („Fără regi”), programate pentru sâmbătă, 18 octombrie, sunt mitinguri „anti-America”.
16:15
S-a deschis dosar penal cu privire la explozia din Rahova. Se fac cercetări pentru distrugere din culpă # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.
16:15
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat după ce a lăsat însărcinată o minoră în vârstă de 15 ani. Violurile au început când copila avea 13 ani # Adevarul.ro
O fată de 15 ani din judeţul Arad ar fi rămas însărcinată cu un bărbat de 51 de ani, recidivist, în urma unei relaţii care ar fi durat aproximativ doi ani şi care ar fi început pe când copila avea doar 13 ani. Individul a fost arestat preventiv pentru viol.
16:15
ArcelorMittal a confirmat decizia de a opri definitiv producția la combinatul siderurgic din Hunedoara. Ce spune despre ofertele celor au vrut să achiziționeze fabrica # Adevarul.ro
Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, 17 octombrie, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.
16:15
Rebelii houthi din Yemen au confirmat joi moartea șefului armatei, Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, într-un atac israelian care a vizat liderii de rang înalt ai grupării.
Acum 2 ore
15:45
Moșteanu, după ce directoarea Spitalului Militar Central a fost acuzată de abuz în serviciu: „Vreau ca instituțiile MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează suspiciuni” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a afirmat, vineri, în Prahova, că vrea ca instituțiile din cadrul MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează nicio urmă de lipsă de integritate.
15:45
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale Institutului pentru Fizica Pământului # Adevarul.ro
Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova a fost atât de puternică încât a fost detectată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
15:30
Mobilizare pentru sinistrații exploziei din Rahova. Unde se pot dona haine, mâncare și jucării # Adevarul.ro
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a anunțat o campanie de donații pentru familiile afectate de explozia devastatoare care s-a produs, vineri dimineață, într-un bloc de pe Calea Rahovei.
15:15
Explozia din Rahova l-a cutremurat pe Costel Gâlcă. Familia antrenorului, implicată. Și-a sunat tatăl imediat # Adevarul.ro
Tehnicianul celor de la Rapid a fost profund afectat de incidentul din Capitală.
15:15
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în zona exploziei din Rahova, dar și pe un bulevard din Sectorul 3. Peste 1.000 de locuințe sunt afectate # Adevarul.ro
Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de clienți casnici din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri a avut loc o explozie de proporții. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar și pe Bulevardul Carol, din Sectorul 3.
15:00
15 membri ai Batalionului Aidar, condamnați de Rusia la pedepse de până la 21 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Un tribunal militar din orașul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, a condamnat vineri, 17 octombrie, 15 luptători ucraineni la pedepse cuprinse între 15 și 21 de ani de închisoare într-o colonie penitenciară de maximă securitate, sub acuzația de participare la „o organizație teroristă”.
15:00
Donald Trump a anunţat o reducere a preţului fecundării in vitro pentru a creşte natalitatea # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat măsuri în vederea scăderii costului foarte mare al fecundării in vitro (FIV) în Statele Unite în vederea unei creşteri a natalităţii aflate în bernă în America, dar care îi dezbină pe susţinătorii săi conservatori.
Acum 4 ore
14:45
Ungaria se asigură că Putin nu va fi arestat în baza mandatului CPI dacă vine la Budapesta. Diplomat UE: „Toată lumea se așteaptă la asta” # Adevarul.ro
Guvernul ungar a precizat că nu-l va aresta pe Vladimir Putin - pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis mandat - dacă va ajunge la Budapesta pentru negocieri de pace cu Donald Trump.
14:30
Președintele Donald Trump a avertizat joi că, dacă Hamas continuă să ucidă palestineni în Fâșia Gaza, „nu vom avea de ales decât să intrăm și să-i ucidem”, într-un comentariu marcând o înăsprire a retoricii sale împotriva grupării, relatează CNN.
14:15
Bolojan: Blocul din Rahova va trebui, cel mai probabil, demolat. Două persoane grav rănite vor fi transferate în străinătate # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții.
14:00
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze fusese oprită cu o zi înainte. Sigiliul de pe robinet a fost găsit rupt # Adevarul.ro
Distrigaz Sud Rețele a transmis, vineri, o reacție oficială în urma exploziei devastatoare produse dimineață într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei.
14:00
Soldat rus, împușcat de un coleg la o bază militară de lângă Moscova. Criminalul s-a sinucis # Adevarul.ro
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse.
13:45
Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României, deși dorea să joace pentru Israel. Tatăl fundașului a spus tot adevărul: „Nu are sens, suntem israelieni” # Adevarul.ro
Fundașul născut la Haifa are o cotă de piață în valoare de 300.000 euro.
13:45
Vrei să iei o pauză de la rutină, dar fără drumuri lungi sau cheltuieli care îți depășesc bugetul? Iașiul îți oferă legături excelente către numeroase orașe europene, ideale pentru o escapadă de weekend.
13:30
Crima din Sectorul 4. Fiica victimei și iubitul său sunt acuzați de omor calificat. Anunțul procurorilor # Adevarul.ro
Procurorii Parchetului București au pus sub acuzare un tânăr de 20 de ani pentru omor calificat și o minoră de 14 ani pentru instigare la omor, ambii fiind implicați în uciderea mamei fetei, al cărei cadavru a fost descoperit pe 16 octombrie pe un teren din Ilfov
13:30
Blocul în care a avut loc explozia din Capitală a fost deconectat de la gaze joi, dar cineva a rupt sigiliul. Anunțul ANRE # Adevarul.ro
ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Sectorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.
13:30
Spionajul francez a dejucat în ultimul moment o tentativă de asasinat asupra unui opozant rus dat în urmărire în Rusia # Adevarul.ro
Patru bărbaţi suspectaţi de implicare într-un complot de asasinat asupra unui opozant rus, refugiat politic în Franţa, au fost inculpaţi la Paris şi plasaţi în arest provizoriu, a anunţat vineri Parchetul naţional antiterorist, potrivit AFP.
13:30
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei # Adevarul.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează „Te simți mai bine” - noua platformă de comunicare 360°, care vorbește despre starea de bine, echilibru și bucuria de a face ceea ce iubești.
13:15
Edi Iordănescu, intervenție de urgență la echipa națională a României. Pune stop degringoladei: „E în interesul tuturor” # Adevarul.ro
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca națională a României rămâne cât se poate de incert.
13:15
Andrei Rațiu semnează și devine cel mai bine plătit jucător al echipei. Telenovelă încheiată pentru „Sonic” # Adevarul.ro
Internaționalul român a fost „plimbat” la toate marile echipe ale Spaniei.
13:00
Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional # Adevarul.ro
Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-ar fi izbit de un bloc aflat vizavi. Urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
13:00
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters.
13:00
Ucrainenii ar putea lansa rachetele Tomahawk și de pe camioane, spune fostul comandant al armatei SUA în Europa # Adevarul.ro
Amenințările Rusiei conform cărora furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar afecta iremediabil relațiile dintre Rusia și SUA nu ar trebui să influențeze decizia Washingtonului în această privință, potrivit fostului comandant al armatei SUA în Europa, relatează Canalul 24, citat de Euromaidan Press
Acum 6 ore
12:45
„Cravata galbenă” – filmul care pune România pe harta marilor producții internaționale # Adevarul.ro
O producție 100% românească, inspirată din viața dirijorului Sergiu Celebidachi, „Cravata galbenă” devine un manifest despre vis, sacrificiu și libertatea de a-ți urma propriul drum.
12:30
Mașina unui jurnalist italian de investigații a explodat în fața casei. Autoritățile suspectează un atac mafiot # Adevarul.ro
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii „Report” de la RAI, a anunţat că maşina i-a explodat în faţa casei din Pomezia, după ce sub vehicul ar fi fost plasată o bombă.
12:30
Semnalul ignorat care a dus la tragedie. Explozia din Rahova, cel mai probabil de la gaze. Ce trebuie să faci când simți miros în casă # Adevarul.ro
Deși investigațiile sunt în curs, acumularea de gaze este cea mai probabilă cauză a exploziei de pe Calea Rahovei. De altfel, oamenii din zonă semnalaseră încă de joi mirosul puternic și sunaseră la compania de distribuție gaze. Pompierii vin cu recomandări.
12:30
Ce a dus la explozia devastatoare din Capitală. Raed Arafat avertizează: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis” # Adevarul.ro
Șeful DSU Raed Arafat, prezent la fața locului, a declarat că blocul este complet evacuat și există risc major de colaps.
12:00
Directoarea Spitalului Militar Central, control judiciar pe cauțiune. Este acuzată de 108 acte de abuz în seriviciu și complicitate # Adevarul.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță că procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de generalul maior Florentina Ioniță-Radu, directoarea Spitalului Militar Central.
12:00
Momente incredibile pentru Reghecampf, în Africa. Fuge dintr-un război civil și dă în altul: împușcături înainte de meci # Adevarul.ro
Al Hilal Omdurman joacă azi în Liga Campionilor Africii.
12:00
Mesajul lui Zelenski înainte de întrevederea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist” # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că este încrezător că procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea fi un impuls pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters.
12:00
Nestlé concediază16.000 de angajaţi la nivel mondial. Directorul general: „Ne transformăm modul de lucru” # Adevarul.ro
Gigantul alimentar Nestlé a anunţat joi că va reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în cadrul unui plan de restructurare amplu menit să accelereze transformarea companiei sub noul director general, Philipp Navratil, relatează CNBC.
11:45
Președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu: Prioritățile mandatului meu se concentrează pe câteva direcții esențiale pentru dezvoltarea și modernizarea instituției # Adevarul.ro
Președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu, a detaliat, într-un interviu publicat vineri, prioritățile mandatului său. Printre acestea se numără digitalizarea dosarelor, claritate în comunicarea deciziilor și reducerea stocului de dosare și consolidarea cooperării internaționale.
11:30
Președintele rus Vladimir Putin pare să-și fi sincronizat perfect convorbirea telefonică cu Donald Trump, a opta în opt luni, înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington și într-un moment în care SUA părea pe punctul de a decide favorabil în privința transferului rachetelor Tomahawk.
11:30
S-a lansat documentarul despre viața lui Loți Boloni. Cristiano Ronaldo „joacă” în filmul românului # Adevarul.ro
Fără contract din 2014, antrenorul român e protagonistul unui documentar.
11:15
Oamenii afectați de explozia din Cartierul Rahova vor primi o locuință temporară. Prefectul Capitalei: „E o tragedie inimaginabilă” # Adevarul.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.
11:15
Liceul „Dimitrie Bolintineanu” și un alt bloc de locuințe, afectate de explozia puterincă din Rahova. Imagini cu sălile distruse # Adevarul.ro
Explozia violentă care s-a produs vineri dimineață în Sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât a afectat clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, unde mai multe geamuri s-au spart, iar bucăți de tencuială și elemente de tâmplărie au fost deteriorate.
11:15
O femeie ar fi fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un presupus job de modelling, înainte de a fi forțată să muncească ca sclavă și ucisă pentru ca organele ei să fie recoltate pe piața neagră.
11:00
John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, devenit ulterior adversarul acestuia, a fost pus sub acuzare joi de un mare juriu federal din Maryland.
11:00
Sorana Cîrstea merge în semifinale la Osaka. Victorie muncită pentru sportiva din România # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au înregistrat performanțe notabile.
11:00
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o şmecherie marca Putin, cu menirea de a amâna livrarea de către America a rachetelor Tomahawk către Ucraina.
