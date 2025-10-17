Victimele exploziei din Rahova vor fi tratate în străinătate. "Să nu-i omorâți cu infecții intraspitalicești"
În urma exploziei la un bloc din cartierul Rahova, a fost alertă în spitalele din Bucureşti. A fost activat planul alb, întreg personalul medical a fost mobilizat pentru a gestiona fluxul de victime. 14 oameni au ajuns la spital. Doi dintre ei, în stare foarte gravă. Ministerul ia în calcul cel puţin un transfer la un spital de arşi din afara ţării.
Primăria Sectorului 1, apel la solidaritate pentru cei afectaţi de explozia din Rahova. Unde se poate dona
Primăria Sectorului 1 face un apel de solidaritate către toţi oamenii care pot contribui cu donaţii pentru oamenii afectaţi de explozia de la blocul din cartierul Rahova.
ANAF scoate la licitație o casă spațioasă din Corbeanca, o zonă extrem de căutată de lângă București.
Vremea de mâine 18 octombrie. Ninsori la altitudini mari și ploi în jumătate de țară
Ploi slabe sunt așteptate în sudul, centrul și nordul țării, iar la munte precipitațiile se vor transforma în ninsori. Temperaturile vor fi mai scăzute, cu valori maxime între 10 și 18 grade Celsius.
În urma exploziei la un bloc din cartierul Rahova, a fost alertă în spitalele din Bucureşti. A fost activat planul alb, întreg personalul medical a fost mobilizat pentru a gestiona fluxul de victime. 14 oameni au ajuns la spital. Doi dintre ei, în stare foarte gravă. Ministerul ia în calcul cel puţin un transfer la un spital de arşi din afara ţării.
Câinele unui pompier a dat foc casei în Carolina de Nord. Momentul, surprins de camerele de supraveghere
Un incident neobişnuit a avut loc în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, unde câinele unui pompier a dat foc unei case. Din fericire, incidentul a fost lichidat înainte să provoace victime.
Explozia din Rahova: Este căutată persoana care ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz
O explozie devastatoare a cutremurat carierul Rahova din Bucureşti în această dimineaţă. Atât de puternică a fost încât a fost înregistrată până și de seismografe şi s-a auzit de la kilometri distanţă. Două etaje ale unui bloc au fost spulberate, trei oameni au murit, sute au rămas pe drumuri.
Albanez prins pe Aeroportul din Otopeni cu 26 kg de canabis, în bagaj. Bărbatul decolase din Atena
Un cetățean albanez a fost reținut pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în bagajul său aproximativ 26 de kilograme de muguri de canabis, potrivit Mediafax. Bărbatul venise din Atena și intenționa să intre în România. Drogurile au fost confiscate, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă acesta făcea parte dintr-o rețea internațională de trafic.
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
Scene tulburătoare în cartierul Rahova din Capitală, după explozia devastatoare din această dimineață. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost şi el rănit grav. Mama celor doi, de neconsolat, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU și a povestit printre lacrimi că, de două zile, în bloc se simțea miros de gaz.
Beatrice Tcaciuc, fetița din Suceava care a cucerit aurul pentru România la cel mai mare concurs de talente
Are doar 13 ani, dar e o voce, la propriu, care a trecut Oceanul. Beatrice Tcaciuc, o tânără din Suceava, a reușit performanța de a cuceri publicul și juriul la World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2024, desfășurat în California, Statele Unite – competiție considerată „Olimpiada mondială a artelor”.
ANPC a dat amenzi de peste 6 milioane lei după controale la 2.000 de firme, într-o perioadă de cinci zile
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, între 13 și 17 octombrie, peste 2.000 de firme din toată țara și a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6,14 milioane de lei ca urmare a neregulilor descoperite, informează Agerpres.
Bolojan: Deficitul va ajunge la 30 miliarde de euro până la finalul anului, adică 25% din încasările României
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că până la finalul anului 2025 vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro. Este o sumă destul de mare, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an. Bolojan a mai spus că anul viitor, din păcate, dobânzile pe care România le va plăti se vor apropia de 3% din PIB, scrie News.ro.
Bolojan: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să lupte ANAF, ci cu evaziunea fiscală care ne goleşte bugetul
Ilie Bolojan a declarat vineri că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a marilor fraude, nu controalele mărunte pe "gemul din bucătărie". Șeful Guvernului a anunțat că săptămâna viitoare vor fi publicate datoriile companiilor de stat, iar instituțiile publice care nu și-au achitat obligațiile către buget vor fi notificate oficial.
Bolojan vrea alegeri pentru Bucureşti în noiembrie sau decembrie: "Trebuie organizate în spiritul legii"
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va propune, în cadrul coaliției, ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie, informează Agerpres.
Recidivist de 51 de ani, acuzat că ar fi abuzat o minoră timp de doi ani. Adolescentă ar fi rămas însărcinată
Un bărbat de 51 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi avut o relație cu o fată minoră, care ar fi rămas însărcinată, scrie Agerpres. Potrivit procurorilor, legătura ar fi început pe când copila avea doar 13 ani, iar bărbatul, recidivist, este cercetat pentru viol în formă continuată.
Ministrul Energiei, după explozia din Rahova: Este inadmisibil. Am cerut de urgenţă demararea unei anchete
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, cu privire la explozia din Rahova, că ceea ce s-a întâmplat este inadmisibil. El a solicitat de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi a stabili cine este vinovat. Ministrul a mai spus că, dacă autorităţile confirmă faptul că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii, fără excepţie, scrie News.ro.
Premierul Ungariei dă asigurări că Putin nu va fi arestat dacă va veni la summit în Budapesta
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin garanții privind organizarea și participarea la viitorul summit cu fostul președinte american Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, în ciuda mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres.
18 octombrie, Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Sâmbătă, 18 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
18 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 octombrie de-a lungul timpului.
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 18 octombrie, şi duminică, 19 octombrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
Imagini din dronă cu urmările exploziei de la blocul din Rahova. Martorii spun că s-a auzit "ca o bombă"
Au apărut imagini filmate din aer cu urmările exploziei care a avut loc la un bloc în cartierul Rahova, din Capitală. În urma exploziei, trei oameni au murit şi alte 13 au fost grav rănite. Din primele informaţii, deflagraţia ar fi fost cauzată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Potrivit martorilor, explozia s-ar fi auzit "ca o bombă".
Ramona Olaru își dezvăluie toate secretele de beauty la MediCOOL, azi, de la ora 18:00, pe Antena 1
Medicina este adusă mai aproape de oameni prin emisiunea MediCOOL, iar pacienții și vedetele vin să își spună povestea, dar și să le împărtășească telespectatorilor diverse secrete pentru un stil de viață corect. Termenii dificili sunt transformați într-un limbaj prietenos, iar specialiștii din platou oferă cele mai bune sfaturi pentru a duce o viață cât mai sănătoasă și confortabilă. În ediția de diseară, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00, Ramona Olaru va vorbi despre trucurile pe care le are pentru un ten cât mai luminos și hidratat, lipsit de riduri, dar și pentru un trup armonios.
Pe o piață locală de gambling deja matură, dar foarte efervescentă, în creștere accelerată, Soft2Bet a lansat Swiper, prima platformă online din România cu jocuri de cazinou și pariuri sportive concepută într-un format specific aplicațiilor de social media. Așa cum se observă din denumire, s-a mizat pe popularitatea designului bazat pe glisare, iar întregul portal web este gândit pentru a fi pe placul celor ce folosesc dispozitive mobile.
Carrefour scoate de la vânzare un produs alimentar, posibil contaminat. Cum îţi recuperezi banii
Carrefour anunţă retragerea de la vânzare produsul "Fasole cu cârnați Maestro", fabricat de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea, fără bon fiscal, potrivit Agerpres
(P) Viitor fără Gripă – Inițiativă națională privind vaccinarea voluntară antigripală la copii
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru protejarea familiilor și comunităților.
Care a fost timpul de răspuns al autorităţilor în cazul exploziei din Rahova. Declaraţiile ministrului
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că primele echipaje au ajuns la blocul afectat din Sectorul 5 la ora 09:15, intervenția având loc în doar șapte minute, fiind ulterior completate de alte forțe de salvare, potrivit Agerpres.
Energie similară cu a unui cutremur de magnitudine locală 1,2, înregistrată în urma exploziei din Rahova
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a estimat că energia generată de explozia puternică de vineri dimineaţă, din cartierul Rahova, a fost similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală de 1,2 Ml, a anunţat instituţia, într-o postare pe Facebook.
Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz
Distrigaz Sud Reţele a oprit alimentarea cu gaze naturale în cartierul Rahova, în zona afectată de explozia de vineri dimineaţă, pentru a asigura intervenţia salvatorilor în condiţii de siguranţă, scrie Agerpres. Peste o mie de locuinţe au rămas fără gaz, iar reluarea alimentării este programată sâmbătă seară, potrivit companiei.
Bolojan anunţă sprijin pentru 400 de oameni afectaţi de explozia din Rahova. 45 dintre locuințe sunt asigurate
Peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova ar putea primi sprijin din partea Guvernului şi autorităților locale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în funcție de gradul de avariere al clădirii, statul va încerca fie reabilitarea blocului prin programe speciale, fie susținerea sinistraților, inclusiv în lipsa unei polițe de asigurare. În paralel, companiile membre UNSAR au început evaluarea pagubelor, după ce au constatat că 45 dintre locuințele afectate erau protejate prin asigurări facultative.
Fata de 14 ani din Bucureşti şi-a convins iubitul să-i omoare mama. Femeia nu ar fi fost de acord cu relaţia
O femeie, care anunţa în urmă cu câteva zile că nu-şi mai găseşte fiica adoptivă în vârstă de 14 ani, a fost găsită îngropată într-o pădure de lângă Bucureşti. La rândul ei, fusese dată dispărută în urmă cu câteva zile. Principalii suspecţi de crimă sunt chiar fiica adolescentă şi iubitul acestuia un bărbat cu 6 ani mai mare. De altfel, după o noapte în care au fost audiaţi de poliţişti, tânărul a recunoscut că a ucis-o pe femeie.
Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, că pompierii au închis alimentarea cu gaz a blocului unde s-a produs explozia, iar din informaţiile pe care le deţine reprezentanţii Distrigaz au păstrat alimentarea închisă.
România – Slovacia şi România – Suedia LIVE în AntenaPLAY. Lupta pentru semifinalele de la European
România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în “careul de aşi”, urmând să înfrunte Suedia.
Bolojan: Blocul explodat în Rahova o să fie demolat cel mai probabil. Nu va mai putea fi reabilitat
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că blocul de pe Strada Vicina nr. 3, din Sectorul 5 al Capitalei, afectat de explozie nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. Trei persoane au decedat și 13 au fost rănite în urma deflagraţiei cauzate cel mai probabil deo scurgere de gaze.
Dialogul între un pompier şi un angajat Distrigaz, după explozia din Rahova: "Am venit să ajutăm"
Explozie bloc Rahova. O discuție dintre un pompier și un angajat Distrigaz a fost surprinsă la scurt timp după deflagraţie. În înregistrare, reprezentantul companiei susține că alimentarea cu gaz fusese oprită încă de ieri, în urma unor pierderi semnalate.
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Sâmbătă de la 20.00, The Ticket aduce o sumă record și un mix spectaculos de talente la Antena 1 şi AntenaPLAY
Sâmbătă seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, scena The Ticket devine martora unui episod cu adrenalină, emoție și un super mix de talente. Este ediția în care se va obține cea mai mare sumă de până acum, dar și una dintre cele mai spectaculoase combinații de momente care vor ridica sala în picioare.
Ucraina acuză că Putin recurge trage de timp înaintea întâlnirii între Trump şi Zelenski
O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev. O decizie iminentă privind rachetele Tomahawk cu rază lungă de acţiune pare să fi declanşat o intervenţie calculată din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, scrie vineri într-o analiză publicaţia Kyiv Post, citată de Agerpres.
Un soldat rus şi-a ucis un camarad, apoi s-a sinucis. Incidentul a avut loc într-o bază de lângă Moscova
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunțat autoritățile citate de agențiile de presă ruse, informează AFP, citată de Agerpres.
Mobilizare de solidaritate în urma exploziei din Rahova. Ajutoare de la primărie şi preoţi
După tragicul incident produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, unde trei persoane și-au pierdut viața și alte 13 au fost rănite, Primăria Sectorului 6 anunță că oferă sprijin umanitar pentru zecile de familii afectate. Oamenii primesc hrană, apă, haine, rechizite și ghiozdane, iar autoritățile sunt pregătite să asigure inclusiv relocarea elevilor de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", grav avariat în urma deflagrației. În același timp, preoții din parohiile din apropiere, coordonați de Patriarhia Română, sunt pregătiți să ofere sprijin material și asistență spirituală celor afectați.
Ce măsuri sunt luate în cazul liceului "Dimitrie Bolinteanu", afectat de explozia din Rahova
Explozia a afectat şi şcoala care se află la câţiva metri de blocul distrus din Rahova. Imaginile surprinse la câteva minute după eveniment arată că geamurile şi ramele lor au fost smulse de suflul deflagraţiei. Bucăţi de tencuială şi de cărămidă au ajuns peste băncile în care erau copii de clasa a 2-a. Autorităţile au decis imediat evacuarea şcolii.
Blocul afectat de explozia din Rahova, în pericol de colaps: "Etajele superioare pot colapsa"
Varianta ca oamenii să intre în blocul afectat de explozia din Rahova este exclusă. Practic, structura clădirii are probleme atât de grave, încât nimeni nu mai are voie să intre în el până la noi ordine.
15 săli de clasă de la liceul "Dimitrie Bolinteanu", afectate de explozia din Rahova. O elevă e intubată
O explozie violentă s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Două etaje ale unui bloc au fost devastate complet, trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Capitală.
Şedinţă de urgenţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova: "Cei afectați vor avea cazare asigurată"
O şedinţă de urgenţă a Consiliului General al Capitalei va fi convocată vineri, de la ora 14:00, în contextul exploziei la un bloc de locuinţe din Sectorul 5. Primarul interimar a anunţat că tuturor celor care au fost implicaţi în această tragedie şi celor care vor fi evacuaţi li se va asigura cazare.
Cutremur de 3,4 în Buzău, vineri dimineață. Este al 15-lea seism din luna octombrie
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), potrivit Agerpres.
Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin din apropiere
O explozie violentă s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Două etaje ale unui bloc au fost devastate complet, trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Capitală.
Raed Arafat, după explozia din Rahova: "Blocul e cu risc de colaps. Nu intrați, nici măcar după acte!"
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă (DSU), a declarat că blocul din Sectorul 5 unde a avut o explozie puternică este "cu risc de colaps". Acesta a făcut un apel către cetăţeni să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată de deflagraţie.
Una dintre victimele exploziei din Rahova, aruncată zeci de metri şi izbită de peretele blocului vecin
Explozie extrem de puternică într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a zguduit întreg cartierul Rahova, spulberând pereții blocului și provocând panică printre locuitori. Imaginile dezastrului arată apartamentele aflate la etajele superioare, de pe colţul clădirii, distruse complet. Sunt trei morţi, una dintre victime a fost aruncată zeci de metri şi izbită de blocul vecin.
Mărturia unei femei care locuieşte în faţa blocului explodat: "Ăia de ce verificau gazele? De la gaze a fost"
O explozie violentă produsă în cartierul Rahova din Bucureşti a distrus două etaje ale unui bloc. Două persoane au decedat, iar alte 12 persoane au fost rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Bucureşti.
Imagini din Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din Rahova. Geamurile unei săli de clasă, spulberate
Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat. Imaginile din interiorul instituţiei de învăţământ sunt dezastruoase: geamurile unei săli de clasă au fost spulberate în urma deflagraţiei. Şase elevi au ajuns la cabinetul medical.
Primele imagini cu blocul din Bucureşti care a sărit în aer. Două etaje au fost distruse complet
Primele imagini de la blocul din cartierul Rahova unde a avut loc o explozie puternică arată distrugeri masive la etajele 5 şi 6, mai ales în colțul clădirii, acolo unde, cel mai probabil, s-a produs deflagraţia. Două persoane au murit şi cel puţin 9 au fost rănite.
Românii sunt campioni la improvizație când vine vorba despre economii! Deși statisticile arată că ne este greu să punem bani deoparte, un nou studiu arată că ne descurcăm surprinzător de bine la gestionarea bugetului lunar. De la tubul de pastă de dinți stors până la ultima picătură, până la alegerea alimentelor aflate la reducere sau folosirea funcției ECO a electrocasnicelor, micile trucuri de zi cu zi arată cât de inventivi sunt românii atunci când vine vorba de economisire.
