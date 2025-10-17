Antrenorul Barcelonei spune că el şi jucătorii săi nu sunt mulţumiţi de disputarea unui meci la Miami

18:10

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) face apel la populaţie să sprijne cu donaţii, dar şi financiar familiile afectate de explozia violentă care a distrus două etaje ale unui bloc de opt etaje din cartierul bucureşten Rahova. „În urma exploziei devastatoare din sectorul 5, familii întregi au rămas fără locuinţă şi multe persoane au nevoie urgentă de ajutor”, afirmă reprezentanţii instituţiei. Aceştia informează că centrele de donaţii ale DGASMB vor fi deschise sâmbătă şi duminică şi că sunt necesare, printre altele, haine de sezon în stare bună pentru adulţi şi copii, lenjerie, pături, prosoape, produse de igienă şi mâncare neperisabilă.