Un militar rus îşi omoară prin împuşcare un camarad şi se sinucide, într-o bază militară în regiunea Moscova
News.ro, 17 octombrie 2025 17:50
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
18:20
Moşteanu a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov: Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării. Şi nici metrul de croitorie. În unităţile MApN, oamenii au primit echipamentul / Statul Major General va face o analiză # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov, el afirmând că niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării şi nici metrul de croitorie iar în unităţile MApN, oamenii au primit echipamentul. Ministrul anunţă că Statul Major General va face o analiză, şi miercuri vor fi prezentate concluzii detaliate, inclusiv cu privire la problemele punctuale observate şi lucrurile care se pot îmbunătăţi. Referitor la rezervişti, ministrul Apărării a arătat că media de vârstă a acestora este de 48 de ani, context în care este cu atât mai important ca Parlamentul să dezbată şi să adopte rapid legea privind voluntarii în termen.
Acum 10 minute
18:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - DGASMB face apel la populaţie să sprijne cu donaţii şi financiar familiile afectate de explozia din Rahova/ Este nevoie de haine de sezon în stare bună, lenjerie, pături, prosoape, produse de igienă şi mâncare neperisabilă # News.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) face apel la populaţie să sprijne cu donaţii, dar şi financiar familiile afectate de explozia violentă care a distrus două etaje ale unui bloc de opt etaje din cartierul bucureşten Rahova. „În urma exploziei devastatoare din sectorul 5, familii întregi au rămas fără locuinţă şi multe persoane au nevoie urgentă de ajutor”, afirmă reprezentanţii instituţiei. Aceştia informează că centrele de donaţii ale DGASMB vor fi deschise sâmbătă şi duminică şi că sunt necesare, printre altele, haine de sezon în stare bună pentru adulţi şi copii, lenjerie, pături, prosoape, produse de igienă şi mâncare neperisabilă.
18:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie / Suma va putea fi suplimentată # News.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat acordarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie, dar anunţă, vineri, că suma va putea fi suplimentată. Primăria acordă, de asemenea, sprijin locatarilor pentru întocmirea documentaţiilor de care vor avea nevoie în perioada următoare.
Acum 30 minute
18:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Influencerul Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei / ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, le strigă el celor care intervin în zonă – VIDEO # News.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova. ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, strigă acesta, cerând să se facă publice toate detaliile incidentului. ”Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute”, susţine influencerul.
17:50
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri, după ce a încercat în repetate rânduri să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei / ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, le strigă el celor care intervin în zonă – VIDEO # News.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova. ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, strigă acesta, cerând să se facă publice toate detaliile incidentului. ”Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute”, susţine influencerul.
17:50
Un militar rus îşi omoară prin împuşcare un camarad şi se sinucide, într-o bază militară în regiunea Moscova # News.ro
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
17:50
Antrenorul Barcelonei spune că el şi jucătorii săi nu sunt mulţumiţi de disputarea unui meci la Miami # News.ro
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, şi jucătorii săi nu sunt încântaţi că trebuie să parcurgă 7.200 de kilometri pentru a disputa un meci din sezonul regulat al LaLiga în apropiere de Miami, în luna decembrie.
Acum o oră
17:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - CGMB a aprobat într-o şedinţă extraordinară acordarea unui ajutor financiar de 2,9 milioane de lei pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia puternică din Rahova # News.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul bucureştean Rahova.
17:30
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat vineri că urma să discute cu preşedintele rus Vladimir Putin, în calitate de gazdă a unei reuniuni prevăzute între Statele Unite şi Rusia, relatează AFP.
17:30
Asociaţia presei străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat vineri autorităţile israeliene să acorde acces independent în Gaza după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, afirmând că nu mai există niciun „pretext” pentru a împiedica accesul în teritoriu.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare. În program - un eveniment organizat de două universităţi, întâlnire cu reprezentanţi din administraţia publică şi festivităţile de Ziua Armatei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii ”Al.I Cuza” şi a Universităţii de Arte.
Acum 2 ore
17:00
ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici la nivel naţional, în ultimele cinci zile şi a dat amenzi de şase milioane de lei / Printre nereguli: automate de cafea neconectate la reţeaua de alimentare cu apă, detergenţi expiraţi # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în ultimele cinci zile, peste 2.000 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi care au depăşit şase milioane de lei. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care automate de cafea neconectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, detergenţi expiraţi, produse şi proceduri nesigure în unităţi de alimentaţie publică şi echipamente cu grad ridicat de uzură.
16:50
Bujduveanu: Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral costurile/ Nevoile tuturor vor fi acoperite până la lăsarea serii # News.ro
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. Potrivit edilului, în aceste momente 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral costurile. „Mulţi dintre cei afectaţi se întorc acum de la serviciu, iar echipele noastre îi aşteaptă în teren. Fiecare persoană va fi evaluată, iar toate nevoile – de locuire temporară, hrană şi sprijin medical – vor fi acoperite până la lăsarea serii”, mai precizează primarul.
16:50
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în estul Ucrainei, Pişceane şi Tîhe în regiunea Harkov şi localitatea Prîvillea în regiunea Dnipropetrovsk # News.ro
Rusia revendică vineri cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, în zone pe care Kievul le-a recucerit în urmă cu trei ani în urma unei contraofensive-surpriză.
16:40
Fostul mare sportiv Carl Lewis a declarat că nu crede că Enhanced Games vor avea succes, adăugând că nici el nu este dispus să le acorde atenţie, relatează Reuters.
16:30
Bolojan, despre coaliţie: Eu personal cred că este în interesul României să avem o guvernare stabilă, dar nu o stabilitate din asta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, că el personal crede că este în interesul României să avem o guvernare stabilă, dar nu o stabilitate din asta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă. El a precizat că, ”dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă”.
Acum 4 ore
16:20
Ilie Bolojan: Voi susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie / Despre candidat propriu al fiecărui partid: Nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.
16:10
Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF / Vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.
16:10
Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni: Nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarizări, în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni, el arătând că nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarizări, în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii.
16:00
Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF / Vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.
15:50
UE, favorabilă unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, dacă ”face să avanseze procesul de pace”. Kremlinul evocă ”multe probleme” de rezolvat înaintea unui summit Putin-Trump care poate avea loc peste două săptămâni # News.ro
Comisia Europeană (CE) a primit favorabil, vineri, perspectiva unei întâlniri între preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia ca ea să facă ”să avanseze procesul de pace” în Războiul din Ucraina, relatează AFP.
15:50
Ilie Bolojan: Nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere. Este scris, este pregătit, include câteva măsuri foarte importante. În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi include câteva măsuri foarte importante, în primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria. El a mai arătat că roate elementele care întăresc autonomia locală, de la posibilitatea de încasare a impozitelor, de la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism, de a da facilităţi pentru dezvoltare, sunt cuprinse în acest pachet.
15:50
J. D. Vance: Ruşii şi ucrainenii, într-o ”dezaliniere fundamentală a aşteptărilor”, ”nu sunt sunt pregătiţi” să încheie un acord de pace. Rusia crede că face progrese militare mai mari decât în realitate, complicând negocierile, însă o soluţie rămâne posi # News.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Violodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.
15:50
A fost semnat contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi, valoarea lucrărilor fiind de 1,7 miliarde de lei # News.ro
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţe (SRU) Iaşi a fost semnat vineri, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia în asociere cu alte companii.
15:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5 # News.ro
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.
15:30
Arbitrii şi observatorii partidelor care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 13-a a Superligii:
15:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Ce s-a întâmplat este inadmisibil! Am cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat. Ministrul a mai spus că, dacă autorităţile confirmă că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii, fără excepţie.
15:30
Uniunea Europeană a anunţat vineri că a trimis cereri de informaţii către mai multe companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica dacă acestea îşi respectă obligaţiile în materie de protecţie a minorilor.
15:30
EU, favorabilă unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, dacă ”face să avanseze procesul de pace”. Kremlinul evocă ”multe probleme” de rezolvat înaintea unui summit Putin-Trump care poate avea loc peste două săptămâni # News.ro
Comisia Europeană (CE) a primit favorabil, vineri, perspectiva unei întâlniri între preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia ca ea să facă ”să avanseze procesul de pace” în Războiul din Ucraina, relatează AFP.
15:20
Un cadavru în stare avansată de putrefacţie a fost găsit într-o pădure din judeţul Dâmboviţa. Un pădurar a fost cel care a făcut macabra descoperire şi a anunţat autorităţile, Poliţia deschizând o anchetă pentru stabilirea identităţii persoanei decedate şi împrejurărilor în care aceasta şi-a pierdut viaţa.
15:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Şeful ISU Bucureşti-Ilfov: Am organizat un centru de asistenţă a persoanelor implicate la Liceul Bolintineanu/ Acţionăm pentru scoaterea ultimei victime # News.ro
Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat că în urma exploziei de la blocul din Bucureşti a fost organizat un centru de asistenţă la Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, acolo unde persoanele care au avut de suferit în urma deflagraţiei pot afla unde vor fi cazate în zilele următoare. Şeful ISU Bucureşti-Ilfov a precizat că se acţionează pentru scoaterea ultimei victime din această explozie.
15:20
Ilie Bolojan: Până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an / Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din PIB # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, o sumă destul de mare, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an. El a mai spus că anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din PIB.
15:20
Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost spitalizate în urma unei explozii puternice, vineri dimineaţa, la Bucureşti, probabil din cauza gazelor naturale, potrivit serviciilor de salvare, relatează AFP.
15:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Arafat, despre blocul din sectorul 5 în care s-a produs explozia: Din primele informaţii care au fost date de către cei de la ISC când au fost la faţa locului, există risc de prăbuşire # News.ro
Experţii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) care au făcut o primă evaluare a imobilului din sectorul 5 în care s-a produs o explozie puternică au stabilit că există riscul ca aceasta să se prăbuşească. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat că ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a transmis că, dacă expertiza va stabili că blocul poate fi reabilitat, atunci se vor aloca fonduri pentru reabilitare, iar dacă expertiza va arăta că structura de rezistenţă e grav afectată şi blocul trebuie demolat, se va proceda în consecinţă.
15:00
Trei persoane, arestate preventiv şi alte două, cercetate sub control judiciar în dosarul vizând raportări fictive legate de colectarea şi reciclarea unor deşeuri de echipamente electrice şi electronice/ Alte cinci persoane se sustrag cercetărilor # News.ro
Trei persoane au fost arestate preventiv şi alte două sunt cercetate sub control judiciar în dosarul grupării care a raportat fictiv colectarea şi reciclarea unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, provocând un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei, au anunţat reprezentanţii IPJ Dolj. De asemenea, pentru alte cinci persoane care se sustrag cercetărilor a fost făcută propunere de arestare preventivă în lipsă.
15:00
Suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituţiilor şi autorităţilor publice era de 582,9 milioane lei, la 31 august. ANAF notifică instituţiile publice cu datorii restante privind plata obligaţiilor fiscale # News.ro
Suma totalã a datoriilor fiscale restante ale instituţiilor şi autoritãţilor publice era, la 31 august, de 582.901.355 lei. Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) anunţã instituţiile şi autoritãţile publice care au datorii fiscale neachitate cã trebuie sã îşi plãteascã aceste obligaţii.
15:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului: Explozia puternică din cartierul Rahova, înregistrată de staţiile seismice # News.ro
Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
15:00
UPDATE - Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor exploziei: Pentru un pacient internat la Spitalul Universitar, intubat, cu arsuri severe, s-a făcut solicitare de transfer în străinătate / Un copil internat la Grigore Alexandrescu, în operaţie # News.ro
(adaugă comunicatul Ministerului Sănătăţii, despre starea răniţilor)
14:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul Capitalei face apel către locatarii blocului afectat de explozie să nu intre în imobil, pentru că ”se pun în pericol şi pe ei şi pe cei care ar trebui să vină să îi salveze” # News.ro
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, întrunit în urma exploziei produse vineri dimineaţă într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5, a decis interzicerea accesului în imobilul în care s-a produs deflagraţia. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, face apel către locatari să nu intre în imobil, pentru că ”se pun în pericol şi pe ei şi pe cei care ar trebui să vină să îi salveze”. Prefectul anunţă că la liceul din proximitatea imobilului afectat cursurile se vor desfăşura online în următoarea săptămână.
14:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Arafat: Persoana găsită decedată sub dărâmături era însărcinată. Un stâlp al Liceului Teoretic a fost afectat, aşa că unitatea va fi închisă. Pompierii au închis ieri alimentarea cu gaze, până la sosirea Distrigaz # News.ro
Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a informat că persoana găsită decedată sub dărâmături de către echipajele de căutare-salvare era însărcinată. Şeful DSU a mai declarat că Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, în care învaţă aproximativ 1.500 de copii, va fi închis experţii în construcţii au stabilit că un stţşp al imobilului a fost afectat de explozie. Arafat a precizat, în contextul apariţiei unor informaţii în spaţiul public, că pompierii au închis ieri alimentarea cu gaze în blocul afectat, înainte sosirii echipelor de intervenţie de la Distrigaz. Raed Arafat a menţionat că la acest moment se acţionează cu echipe de căutare-salvare şi echipa canină pentru identificarea eventualelor victime nedescoperite până acum în zona în care sunt dărâmături, o operaţiune „cu risc major”.
14:40
Noua antrenoare a echipei Spaniei, Sonia Bermudez, a anunţat vineri prima listă de convocări, care include revenirea lui Jenni Hermoso şi Mapi Leon, în vederea semifinalelor Ligii Naţiunilor împotriva Suediei, la sfârşitul lunii octombrie, relatează AFP.
14:40
Festivalul Naţional de Teatru, ediţia 35, debutează vineri cu spectacolul „Gro(o)ve” de Radu Afrim # News.ro
„Gro(o)ve”, de Radu Afrim, este spectacolul care va deschide, vineri, de la ora 21.00, cea de-a 35-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru. Evenimentul are loc la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Tema actualei ediţii este un îndemn: „FNT 2025. Te priveşte!”, în jurul căreia vor fi prezentate 40 de spectacole şi mai multe evenimente.
14:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale/ Distrigaz Sud Reţele arată că decizia vine pentru a pune în siguranţă consumatorii şi a permite echipelor de salvatori să intervină # News.ro
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranţă consumatorii din zonă şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă.
14:40
Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor exploziei: Pacienta cu arsuri grave de la Bagdazar Arseni, pregătită pentru transfer în străinătate, la fel şi un pacient internat la Spitalul Universitar / Un copil de la Grigore Alexandrescu, în operaţie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei, că trei pacienţi au ajuns la Floreasca, cu vârste între 56 şi 86 de ani, cu politraumatisme severe, 2 la Spitalul Bagdazar Arseni, dintre care unul cu arsuri extinse, 6 la Spitalul Universitar, dintre care unul cu arsuri severe şi 2 copii la Spitalul Grigore Alexandrescu. Potrivit ministrului, pacienta cu arsuri grave de la Bagdazar Arseni este pregătită pentru transfer în străinătate, la fel şi un pacient internat la Spitalul Universitar iar un copil de la Grigore Alexandrescu, în operaţie
14:40
Trump anunţă o reducere a preţului uriaş al fecundării in vitro, cu scopul de a creşte natalitatea americană, o promisiune de campanie care-i împarte pe conservatori, unii asimilând-o avortului # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat măsuri în vederea scăderii costului foarte mare al fecundării in vitro (FIV) în Statele Unite - una dintre promisiunile sale în campania prezidenţială - în vederea unei creşteri a natalităţii aflate în bernă în America, dar care îi dezbină pe susţinătorii săi conservatori, relatează AFP.
14:30
Actorul Robert De Niro, care a militat activ împotriva unui nou mandat al lui Donald Trump, se alătură protestelor „No Kings” programate pentru sâmbătă.
14:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Locuitorii din blocul afectat de explozie vor fi cazaţi, în weekend, în hoteluri, pe cheltuiala Primăriei Bucureşti, după care li se vor pune la dispoziţie locuinţe # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri după-amiază, măsuri care vizează asigurarea de spaţii de locuit pentru persoanele din blocul din Sectorul 5 afectat de explozie, dar şi măsuri care vizează asigurarea de către compania distribuitoare de gaz natural a sigiliilor, acolo unde acestea sunt aplicate, în condiţiile în care primele date din investigaţia deschisă după deflagraţie arată că în bloc un sigiliu aplicat de Distrigaz a fost distrus.
14:30
Neamţ: Pompierii intervin pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie în pericol să cadă de pe turla unei biserici din Humuleşti # News.ro
Pompierii din Neamţ intervin, vineri după-amiază, la o biserică din Humuleşti pentru a îndepărta elemente de construcţie în pericol să cadă de pe turla acesteia.
14:30
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cerând anularea unui regulament care impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de 50 milioane tone/an, din care României îi revine o cotă de 10,25 milioane tone CO2/an, iar companiei Romgaz, una dintre cele trei societăţi româneşti obligate, o cotă de 4,12 milioane tone CO2/an.
Acum 6 ore
14:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bolojan: Din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat / Vom acorda atât ajutoare de urgenţă, cât şi sprijin pentru sinistraţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după explozia din Calea Rahovei, că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. El a anunţat că Executivul va acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru sinistraţi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.