Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA în cel mai apropiat punct dintre ele
HotNews.ro, 17 octombrie 2025 17:50
Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering pentru a lega cele două țări prin cel mai apropiat punct dintre ele, a deschide posibilitatea unei explorări comune…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
18:20
Centru de asistență în Liceul Bolintineanu pentru persoanele din blocul în care a avut loc explozia. Sunt prezenți și psihologi # HotNews.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a anunțat, vineri, că în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu a fost stabilit un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie. Două etaje…
Acum 30 minute
18:00
Regele Charles se va ruga alături de Papa Leon, o premieră pentru coroana engleză în 500 de ani. Un „moment semnificativ” după secole de „neîncredere reciprocă” # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh englez în exercițiu, de când Henry al VIII-lea s-a rupt de Roma în 1534, care se roagă în public alături de un papă, în timpul vizitei de…
18:00
Sora fostei ministre de interne Carmen Dan, în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzată de o înșelăciune de 1,3 milioane de euro # HotNews.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, a decis Tribunalul București, citat de Agerpres. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu…
17:50
Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA în cel mai apropiat punct dintre ele # HotNews.ro
Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering pentru a lega cele două țări prin cel mai apropiat punct dintre ele, a deschide posibilitatea unei explorări comune…
Acum o oră
17:40
VIDEO Vicepreședintele american JD Vance avertizează că discuțiile privind pacea stagnează. Rusia și Ucraina rămân departe de un acord # HotNews.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american JD Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească…
17:30
A fost semnat contractul pentru construirea Spitalului Regional din Iaşi. Construcția ar fi trebuit să înceapă inițial în 2017 # HotNews.ro
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă din Iaşi a fost semnat vineri, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia, în asociere cu alte companii, anunță News.ro. Reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru…
17:30
Cercetătorii au observat la delfini leziuni cerebrale asemănătoare cu cele provocate de boala Alzheimer # HotNews.ro
O echipă de oameni de știință din Florida a detectat la delfini „modificări cerebrale similare cu cele observate în boala Alzheimer”, acestea fiind asociate cu algelele toxice, a anunțat într-un comunicat Facultatea de Medicină Miller…
Acum 2 ore
17:00
Alertă în Spania după ce un tablou de Pablo Picasso a dispărut în timpul transportului la o expoziție de artă # HotNews.ro
Poliția spaniolă a declanșat o anchetă după ce un tablou din 1919 al lui Pablo Picasso a dispărut în timpul transportului către o expoziție temporară organizată în orașul Granada din sudul Spaniei, regiunea în care…
17:00
Ilie Bolojan, după declarația șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că pentru încasarea taxelor sunt necesare „legi clare, îți trebuie oameni care pun în aplicare aceste legi și îți trebuie sancțiuni” care să descurajeze evaziunea.…
16:50
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti a preluat ancheta după explozia din Sectorul 5 soldată cu trei morți. Se fac cercetări pentru distrugere din culpă # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunțat vineri că a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 ancheta privind explozia produsă dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei,…
16:40
VIDEO S-a deschis traficul pe autostrada care a stat „muzeu” câteva luni: Cum a fost improvizată ieșirea de pe autostradă spre Buzău # HotNews.ro
Aproape 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 care au stat „muzeu” câteva luni au fost în sfârșit deschiși traficului vineri după amiază. Deschiderea circulației vine cu o rezolvare improvizată la unul dintre capete, însă.…
16:30
„Trăim în lumea reală”. Comisia Europeană, reacție pragmatică după anunțul lui Trump despre întâlnirea cu Putin # HotNews.ro
Comisia Europeană a declarat, vineri, că salută preconizata întâlnire dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin dacă acest eveniment poate contribui la încheierea războiului din Ucraina, relatează AFP. Reprezentanții instituției au spus…
16:30
EXCLUSIV ANAF deschide proces împotriva soților Iohannis pentru îmbogățire fără justă cauză în detrimentul statului. Fiscul ar putea cere suma maximă, de 4,7 milioane lei, dar instanța va decide cât va plăti fostul președinte # HotNews.ro
ANAF va iniția, cel mai probabil săptămâna următoare, acțiune în instanță pentru a recupera de la soții Iohannis sume considerate ca reprezentând chirii obținute de aceștia în perioada în care au deținut jumătate dintr-un imobil…
Acum 4 ore
16:20
Explozia din Rahova. Centrală pe gaz la un apartament al unui etaj spulberat de deflagrație. Ce arată imaginile din Google Street View # HotNews.ro
Potrivit imaginilor din arhiva Google Street View, apartamentele de la etajele 4 și 5 ale blocului din Rahova unde a avut loc explozia aveau montată o centrală individuală, în imagini fiind vizibil coșul de evacuare…
16:20
Explozia din Rahova. Cine se ocupă de intervenție în cazul unei scurgeri de gaze / Întrebările la care nu au răspuns nici autoritățile, nici Distrigaz # HotNews.ro
Asociația de proprietari din blocul din Rahova unde a avut loc explozia trebuia să aibă, conform legii, un contract cu o firmă agreată de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) pentru revizia instalațiilor de…
16:20
„Incident grav” Un avion low-cost a plonjat spre mare cu aproape 500 km/oră imediat după decolarea de pe un aeroport din Italia. S-a redresat apoi # HotNews.ro
Un avion low-cost al companiei Air Arabia a pierdut altitudine imediat după decolarea de pe aeroportul din Catania, ajungând la o înălțime de aproximativ 60 de metri deasupra nivelului mării și la o viteză de…
16:10
Instituțiile și companiile cu datorii la stat, notificate de ANAF. Bolojan: „Este anormal ca cei care fac asta, an de an, să fie finanţaţi” # HotNews.ro
Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificate, iar săptămâna viitoare va fi publicată şi lista companiilor publice cu datorii la stat, a declarat vineri prim-ministrul Ilie Bolojan. Premierul a…
16:00
Calendarul dorit de Ilie Bolojan pentru alegerile pentru București: „Ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că va propune săptămâna viitoare stabilirea datei pentru alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit unui declarații făcute într-o emisiune la RRA. El a înainte două date…
16:00
Bucureștenii care vor să-i ajute pe cei afectați de explozia din Rahova pot face donații în trei centre deschise de DGASMB. Care sunt nevoile urgente # HotNews.ro
Bucureștenii care vor să-i ajute pe cei afectați de explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5 pot duce donații în trei puncte de colectare sâmbătă și duminică, între orele 08:00 și 20:00, a…
15:40
Locatarii blocului distrus de explozie vor primi locuințe, hrană și haine, anunță prefectul Capitalei / Cursurile de la Bolintineanu se mută în regim online # HotNews.ro
Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat ce măsuri ajutătoare va lua primăria pentru persoanele evacuate din blocul unde s-a produs, vineri dimineață, explozia din Sectorul 5. Locatarii vor fi relocați începând cu acest weekend în…
15:40
Rovinieta și taxa de pod nu vor putea fi achiziționate online de vineri seara până duminică # HotNews.ro
Taxa de drum, precum și peajul necesar pentru trecerea podului de la Fetești-Cernavodă, nu vor putea fi emise prin intermediul portalului oficial și prin aplicația aferentă, anunță Compania de Drumuri. „CNAIR informează utilizatorii rețelei de…
15:30
Energia exploziei din Rahova a fost similară cu cea generată de un cutremur. Două stații seismice au înregistrat-o # HotNews.ro
Deflagrația de vineri dimineață care a ucis trei persoane și a rănit alte paisprezece într-un bloc din Capitală a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a transmis chiar…
15:20
Astra Film Festival începe astăzi, la Sibiu, cu un film documentar puternic și cu o dezbatere DocTalk la care participanții vor „decoda” fenomenul urii din online. De altfel, mai multe filme din festival abordează acest subiect: Decodând ura (r. Simon Klose), Poporul german (r. Marcin Wierzchowski), Sub acoperire:…
15:20
Liceul „Dimitrie Bolintineanu” va rămâne închis până când o expertiză va stabili că nu a fost afectată structura de rezistență. Ce se întâmplă cu elevii # HotNews.ro
Elevii de la liceul „Bolintineanu” din București vor învață online, iar dacă expertiza va dura prea mult există posibilitatea să fie mutați la altă școală, a precizat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o conferință de presă…
15:10
Directorul care a condus 30 de ani un mare lanț de supermarketuri din Franța e acuzat de manipulare a prețurilor și corupție # HotNews.ro
Procurorii din procesul privind manipularea prețurilor și corupția în cazul grupului francez de supermarketuri Casino și fostului său CEO au cerut o pedeapsă de trei ani cu suspendare și un an de arest la domiciliu…
15:10
O tânără însărcinată se numără printre cele trei persoane care au murit în explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat pentru HotNews că tânăra gravidă…
15:10
Concedierile lui Trump amenință să compromită planul de acțiune al Casei Albe privind AI # HotNews.ro
Reducerea drastică a personalului federal de către administrația Trump în contextul blocajului guvernamental amenință activitatea în domeniul inteligenței artificiale (AI) din cadrul Departamentului Comerțului, potrivit unor surse apropiate agenției, potrivit Axios. Angajații de la Institutul…
15:10
Produs comercializat de Carrefour, suspectat că are un corp străin. A fost retras de pe rafturi # HotNews.ro
Carrefour retrage de la comercializare produsul „Fasole cu cârnați Maestro” al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța…
15:10
Ilie Bolojan, despre explozia din Rahova: Peste 400 de persoane locuiau în acel bloc. Premierul promite sprijin de la guvern în funcție de cât de asigurate erau locuințele # HotNews.ro
Peste 400 de persoane locuiau în blocul din Sectorul 5 din București unde a avut loc vineri o explozie, iar primele estimări arată că blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat,…
15:00
Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor # HotNews.ro
Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă,…
15:00
Directorul care a condus 30 de ani un mare lanț de supermarketuri din Europa e acuzat de manipulare a prețurilor și corupție # HotNews.ro
Procurorii din procesul privind manipularea prețurilor și corupția în cazul grupului francez de supermarketuri Casino și fostului său CEO au cerut o pedeapsă de trei ani cu suspendare și un an de arest la domiciliu…
15:00
Curtea Constituțională va analiza pe 5 noiembrie sesizarea ÎCCJ pe legea privind plata pensiilor private # HotNews.ro
Constituționalitatea legii care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii va fi discutată de Curtae Constituțională pe 5 noiembrie, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. Legea a fost contestată de Înalta Curte de…
14:50
CFR Marfă este „într-o situație financiară critică”. Datoriile la stat au depășit un miliard de lei, cifra de afaceri a tot scăzut # HotNews.ro
Operatorul național CFR Marfă a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp „Pierderile de 328 milioane lei și…
14:40
7 valori pentru a construi o familie sănătoasă. Psiholog: „Momentele dificile sunt pietrele de încercare iar în familiile românești în astfel de momente se observă disfuncționalități!” # HotNews.ro
Familia puternică are valori comune care reprezintă fundamentul unei vieți fericite împreună. Valorile comune modelează morala, prioritățile, structurile și tradițiile și se transmit intergenrațional. Explicăm care sunt pilonii care susțin familia puternică și unde greșesc…
14:30
„Mamă, vorbești cu noul jucător al lui Rayo!”- Povestea lui Mihai, copilul care a plecat de la antrenamentele din cartier la academia lui Rayo Vallecano # HotNews.ro
Apelul telefonic din 31 august 2025 a schimbat totul. „Mamă, vorbești cu noul jucător al lui Rayo!”, i-a spus Mihai mamei lui, Iuliana. În spatele acestor cuvinte – aparent simple – se ascund ani de…
14:30
A murit Dana Barb, sora fostului premier Adrian Năstase. „Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor” # HotNews.ro
„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat”, a scris, vineri, fostul premier Năstase pe blogul său personal. Aceasta a murit la vârsta de 72 de ani. „Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu…
14:30
Ilie Bolojan, despre cauza tragediei din Rahova. „În mod cert a fost o scăpare de gaz. Cineva a redeschis sigiliul” # HotNews.ro
„Atunci când se întâmplă astfel de tragedii, constatăm că o mică parte din locuinţe sunt asigurate”, a spus premierul Ilie Bolojan în prima sa reacţie după explozia din Rahova, într-un interviu la Radio România Actualităţi.…
Acum 6 ore
14:20
Tatăl unei vedete din România e administrator în blocul din Rahova afectat de explozia cumplită de azi! Cum a reacționat # HotNews.ro
Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit vineri dimineața după o explozie puternică. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid București, a fost afectat personal de acest…
14:20
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde o explozie a spulberat două etaje ale unui bloc. Trei persoane și-au pierdut viața și alte paisprezece au fost rănite în urma…
14:10
Arafat contrazice o altă autoritate a statului în privința unui moment foarte important în lămurirea exploziei blocului din Rahova # HotNews.ro
„Pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanții Distrigaz”, a spus Raed Arafat. Asta după explozie. Dar ANRE comunicase oficial că Distrigaz a ajuns înainte de explozie și a constatat sigiliul rupt. Agenția…
14:10
Detalii cutremurătoare în cazul femeii găsite moartă în pădure, ucisă cu sânge rece de iubitul fiicei sale de 14 ani, la instigarea fetei, spun procurorii # HotNews.ro
Tânărul, 20 de ani, și fata, 14 ani, au fost reținuți de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, respectiv instigare la omor calificat, ambele infracțiuni comise cu premeditare, potrivit Agerpres. Anchetatorii spun că cei…
14:00
LIVE VIDEO Ultimele date de la autorități după explozia de la blocul din Rahova: Un stâlp de rezistență de la liceul Bolintineanu e afectat # HotNews.ro
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu susțin acum o conferință de presă cu privire la explozia de dimineață de la blocul de 8 etaje din cartierul Rahova din…
14:00
Hisense câștigă medalia de platină în cadrul EcoVadis. Compania se află în topul mondial al companiilor sustenabile # HotNews.ro
Când vorbim despre inovație, cel mai des ne gândim la design modern, funcții inteligente sau tehnologie de ultimă generație. Toate acestea definesc produsele Hisense. Totuși, dincolo de performanțe și specificații, compania investește în mod constant…
13:50
Cât de vechi era blocul din Rahova la care s-a produs explozia în care au murit trei oameni # HotNews.ro
Blocul care explodat în Rahova era construit în 1981. Blocul din Rahova unde, din cauza unei explozii, s-au prăbușit vineri două etaje, avea 108 apartamente și a fost construit în 1981, făcând parte din construcțiile…
13:50
Pericol major după explozia din cartierul Rahova pentru „orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri”, avertizează experții # HotNews.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri a atras vineri atenția că, după explozia devastatoare produsă la blocul din cartierul Rahova al Capitalei, este periculos pentru oricine să se apropie de clădire, dar și să intre…
13:40
Răspunsul uriașei companii care alimenta blocul din Rahova. „Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”. Distrigaz este cea mai mare companie de distribuție de gaz din România # HotNews.ro
Furnizorul de gaze al blocului care a sărit în aer este Distrigaz, firmă care susține că joi a oprit alimentarea cu gaze, din cauza „prezența gazului natural în respectiva scară”. Vineri dimineață însă, au primit…
13:40
Explozia din Rahova. Locatară de la unul din etajele prăbușite: De ce nu au fost aici autoritățile să evacueze oamenii ieri, când am anunțat că e miros de gaz? # HotNews.ro
Mihaela Vasile, o locatară de la unul dintre etajele spulberate de explozia din blocul Sectorul 5, a relatat reporterului HotNews ce s-a întâmplat joi, când în bloc s-a simțit miros de gaze, iar locatarii au…
13:20
Explozia din blocul din Rahova: Numere de telefon puse la dispoziție pentru locatarii din imobilul afectat # HotNews.ro
Primăria Sectorului 5 a anunțat mai multe numere de telefon pentru locatarii din blocul în care vineri dimineață s-a produs explozia soldată cu 3 morți și 14 răniți. Numere de telefon, „pentru asistență”, puse la…
13:20
VIDEO. Primăria lui Robert Negoiță inventează trotuare roșii pe spațiul verde din marginea Parcului IOR # HotNews.ro
„Borduriada” lui Negoiță continuă în Sectorul 3, de data aceasta chiar lângă Parcul IOR. Primăria Sectorului 3 amenajează, prin intermediul unei firme, un trotuar pe spațiul verde, scrie site-ul B365.ro. De câteva săptămâni locuitorii care…
13:00
Explozia din Rahova: Prima autoritate care spune că Distrigaz a oprit gazul cu o zi înainte la blocul explodat. „S-a constatat că sigiliul era rupt” / Orele care nu se potrivesc # HotNews.ro
Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) spune că a controlat furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, București, unde două etaje au sărit în aer și 3 oameni au murit. Ce i-a spus…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.