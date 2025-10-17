Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață
Gândul, 17 octombrie 2025 17:50
Zeci de locuințe au fost afectate în urma exploziei, care a avut loc vineri dimineață, în cartierul Rahova din Capitală, și sute de oameni au rămas pe drumuri. Victimele exploziei urmează a fi mutate în hoteluri pentru două zile, apoi vor fi plasate în locuințe închiriate. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că nouă hoteluri […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
18:20
Deși ar putea fi greu de crezut, unele dintre orașele românești ar putea să ajungă sate. Totul pornește, de fapt, de la câteva criterii demografice care stabilesc rangul orașelor și municipiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut că peste 200 de localități din țară nu mai îndeplinesc un criteriu important – numărul minim de locuitori […]
18:20
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” # Gândul
Rusia și Ucraina nu sunt încă pregătite să ajungă la un acord de pace, dar Administrația de la Washington continuă eforturile pentru apropierea pozițiilor, afirmă vicepreședintele SUA, James David Vance. ”Indiferent de eforturile diplomatice energice ale președintelui Statelor Unite, în final, cele două părți trebuie să ajungă la un acord. Iar, în acest moment, chiar […]
18:20
Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj pe Facebook către locuitorii blocului afectat explozia care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova. „Dragii mei, Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați. Îi îmbrățișez, cu sufletul, […]
Acum 15 minute
18:10
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze # Gândul
După zece ani de la tragedia de la Colectiv, Capitala rămâne în continuare un oraș în care se moare cu zile. Explozia blocului din Rahova ne reamintește cât de fină și subțire este granița dintre viață și moarte în acest oraș sufocat de corupție, de nepăsare, de incompetență a autorităților. Iar după zece ani de […]
18:10
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). „Ne vom întâlni peste aproximativ două săptămâni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump. Președintele american urmează să călătorească în Coreea […]
Acum o oră
17:50
Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață # Gândul
Zeci de locuințe au fost afectate în urma exploziei, care a avut loc vineri dimineață, în cartierul Rahova din Capitală, și sute de oameni au rămas pe drumuri. Victimele exploziei urmează a fi mutate în hoteluri pentru două zile, apoi vor fi plasate în locuințe închiriate. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că nouă hoteluri […]
17:40
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
17:40
Oana Lis, în vârstă de 46 de ani, a spus ce anume face pentru a reuși să economisească bani. ”Învăț tot felul de trucuri” , a explicat aceasta. Oana Lis formează o familie cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, de foarte mulți ani. Blonda a fost mereu alături de cel care îi este […]
17:40
ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare # Gândul
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui lot de fasole cu cârnați, menționând că acesta a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Potrivit datelor, un client a reclamat că a găsit „un corp străin” în mâncare și s-a dispus retragerea lotului de la rafturi. ANSVSA a încărcat două documente […]
17:40
Ceaiul și cafeaua pot DISTRUGE sănătatea dacă nu sunt consumate în mod corespunzător. Ce soluții propun specialiștii # Gândul
Mulți medici nutriționiști recomandă cafeaua și ceaiul pentru beneficii aduse sănătății umane. De exemplu, renumitul medic Vlad Curea a vorbit la podcastul lui Adrian Artene despre beneficiile ceaiului verde și a cafelei asupra creierului. Mihaela Bilic susține că dacă cafeaua este consumată cu moderație (adică până la trei cești pe zi), poate ajuta la menținerea […]
17:30
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări în la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
Acum 2 ore
17:20
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea # Gândul
Chiar dacă dețin un apartament cumpărat, proprietarii nu pot face ce vor. Trebuie să plătească legile, să plătească utilitățile și să fie la zi cu ratele pentru a nu risca evacuarea. În plus, nu pot face orice modificare semnificativă în interiorul locuinței Toți proprietarii au obligația să-și anunțe vecinii și asociația de proprietari dacă vor […]
17:20
Ilie Bolojan a anunțat astăzi că săptămâna viitoare va propune ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în ultima duminică din luna noiembrie sau prima din luna decembrie. Declarația premierului vine nefiresc contextului în care în această dimineață a fost activat Planul roșu de intervenție după o explozie de amploare la un bloc din […]
17:20
Comunicat: Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru asistat de inteligență artificială # Gândul
Viitorul retailului alimentar a venit mai rapid: Veloq, compania de automatizare bazată pe inteligență artificială, născută în cadrul Rohlik Group (din care face parte supermarketul online Sezamo), și AutoStore™, liderul global în soluții inteligente de gestionare a comenzilor, au inaugurat ieri la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume și […]
17:20
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului # Gândul
Noua Zeelandă reimpune sancțiuni împotriva Iranului din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea obligațiilor sale nucleare, a declarat ministrul de Externe, Winston Peters. Declarația precizează că reimpunerea sancțiunilor ONU este rezultatul nerespectării de către Iran a condițiilor impuse de Planul Comun Cuprinzător de Acțiune, recunoscut la nivel internațional, care a fost semnat în 2015. Anunțul vine […]
17:10
SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) UPDATE 16.36: Potrivit surselor medicale Gândul, un bărbat în vârstă […]
17:00
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii # Gândul
Verificarea instalației de gaze este o etapă esențială peste care consumatorii nu trebuie să treacă cu vederea. De altfel, legea prevede o procedură care trebuie să fie urmată atât de clienți, cât și de furnizorii de gaze naturale, pentru a diminua apariția unui eventual pericol. Vezi mai jos ce arată legea. Verificarea instalației de gaze […]
16:50
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator # Gândul
În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ. Sunt vizați și părinții copiilor înscriși la grădinițe. Pentru a beneficia de acest drept, […]
16:40
Irina Fodor a explicat ce temeri are în legătură cu fiica sa și a lui Răzvan Fodor, Diana. ”Am multe frici ca părinte” , a spus vedeta. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de […]
16:40
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva” # Gândul
Mirel Rădoi l-a criticat pe Mircea Lucescu, dar și pe Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile de televizare ale Superligii. În conferința dinaintea meciului Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a tunat din cauza a două episoade: selecționerul echipei naționale a României l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes la partida […]
16:30
SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost luat cu forța de jandarmi: „Criminalii” # Gândul
Explozia care a avut loc în Rahova, vineri dimineață, a generat un val de revoltă printre locuitorii din zonă, după ce trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată, au murit, mai multe persoane au fost rănite și zeci de oameni și-au pierdut locuințele. Locuitorii sunt cuprinși de panică și au ieșit în stradă pentru a-și exprima […]
Acum 4 ore
16:20
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări” # Gândul
Kremlinul a transmis vineri că un summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump ar putea avea loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu de atât, dar că mai sunt multe de rezolvat înainte de a putea fi stabilită o dată certă. Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al […]
16:20
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP # Gândul
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Detaliul prezentat este unul înspăimântător, deoarece energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, după cum a anunţat instituţia vineri, printr-o postare pe […]
16:20
Proiect Europa Connect, powered by Gândul Proiectul “EUROPA CONNECT” vizează o promovare și cunoaștere îmbunătățită a politicilor și tendințelor europene de către decidenții de la București și o înțelegere mai profundă la Bruxelles a realităților și nevoilor României. Conceptul general include monitorizarea permanentă a inițiativelor europene, furnizarea unui flux de știri europene relevante prin platforma […]
16:20
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută” # Gândul
Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina. ”Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune […]
16:10
Ciprian Șerban anunță că Lotul 2 Mizil – Pietroasele, componentă a Autostrăzii Ploiești – Buzău, a fost dat în circulație # Gândul
Ciprian Șerban, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost efectuat un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. A fost dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele, fiind una dintre componentele Autostrăzii Ploiești – Buzău. Lotul 3 Pietroasele – Buzău este estimat să fie finalizat spre finalul lunii noiembrie. Odată […]
16:00
Autoritățile acționează pe străzile Malcoci și Bârcă, din sectorul 5 al Capitalei. Lucrările care se derulează cuprind extindere rețelei de ra,pe de acces destinate persoanelor cu dizabilități. Acestea sunt amenajate de angajații Infrastructură 5 la intrările din scările de bloc „Știm cât de important este ca fiecare membru al comunității noastre să se simtă în […]
15:50
CCR va judeca pe 5 noimebrie sesizarea Curții Supreme, referitor la legea pensiilor private # Gândul
Curtea Constituțională a anunțat că va judeca la data de 5 noiembrie sesizarea Instanței Supreme, privind Legea pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Magistrații acuză că prin aprobarea acestei legi se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul […]
15:50
În urma exploziei din cartierul Rahova, un om a fost prins sub dărâmături, iar scenele terifiante au fost surprinse în imagini cu puternic impact emoțional. Oamenii aflați în zona afectată de explozie au urmărit, mai întâi îngroziți și apoi uimiți, cum bărbatul prins între dărâmături a reușit să miște mâna. O mână care nu renunța […]
15:50
IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului # Gândul
Iranul a condamnat, vineri, o „încălcarea a armistițiului” de către Israel în Liban, la o zi după atacurile desfășurate în sudul țării, asupra unui bastion al grupării Hezbollah susținut de Teheran. Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că atacurile aeriene reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a […]
15:40
FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer” # Gândul
Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce relație are în prezent cu cei doi copii ai săi, Melissa și Adrian. Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în […]
15:40
Un nou banc aduce în centrul atenției discuția purtată de Bulă și tatăl său despre prosperitate și criză. – Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă. – E simplu, fiule. Prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta. Românul și vacanța în India Un turist își petrece vacanța în […]
15:40
Moșteanu a găsit vinovații pentru HAOSUL mobilizării. Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română # Gândul
Zilele acestea, mai mulți rezerviști din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare de la MApn în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25. Cei mai mulți însă, au semnalat probleme la modalitatea în care au fost invitați la unitățile militare și s-au plâns de cozile care s-au format la cazărmi, dar și de lipsa de […]
15:30
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou” # Gândul
Numerologul Mihai Voropchievici a menționat zodia care se va elibera pe final de 2025. Scapă de „povară și va porni pe un drum nou”. Finalul acestui an va aduce motive de bucurie pentru acest nativ, iar majoritatea aspectelor vieții sale vor urma să intre pe o traiectorie pozitivă. Unii dintre nativii zodiacului european vor traversa […]
15:30
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum războiul hibrid este un instrument ideal pentru cenzură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ăsta e un instrument de politică internă foarte bun, pentru că dacă tu pui […]
15:10
Planurile tale se lovesc astăzi de o opoziție puternică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Berbec Încearcă să nu te frustrezi prea tare din cauza indeciziei care te afectează astăzi. Cu cât stai mai mult pe loc, cu atât va fi mai greu să te pui în mișcare. Cheia […]
15:10
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă # Gândul
Un bloc din Rahova – în care până mai ieri își trăiau viața zeci de familii – s-a transformat într-o dimineață banală de vineri, în doar câteva secunde, într-un tablou de război. Imagini ca după bombardament sau după un cutremur puternic, lacrimi de disperare ale oamenilor, panică, strigăte, neputință, dar și multă, multă durere. Sub […]
15:10
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente # Gândul
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord de principiu privind Programul Industriei Europene pentru Apărare (EDIP), un proiect în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. ”Președinția Consiliului UE și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu asupra Programului Industriei Europene pentru Apărare (EDIP), un program special […]
15:10
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București # Gândul
Explozia produsă, astăzi, la un bloc din cartierul Rahova a dus la moartea a 3 persoane și la rănirea altor 13. Deflagarația a fost atâtde puternică încât a afectat și clădirea Liceului Dimitrie Bolintineanu, aflată în apropiere. Acuzațiile se intersectează, oamenii vor să știe de ce autoritățile nu au putut preveni o astfel de explozie, […]
15:10
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici” # Gândul
Un bărbat de 38 de ani, originar din România și stabilit în Italia de când era adolescent, trăiește de aproape doi ani într-o „casă” improvizată sub podul „all’Indiano”, în zona Peretola din Florența. Adăpostul este mascat între cutii de carton, cărucioare de supermarket, grămezi de haine, sticle goale și o saltea veche. O folie de […]
15:00
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan cere urgentarea discuțiilor din coaliție prvind pachetul reformei administrației locale, cel care a blocat negocierile de mai bine de o lună de zile. Liderul de la Palatul Victoria vrea ca și acestă reformă să fie asumată de Guvern în Parlament, asemenea celorlalte două pachete fiscale. „Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii […]
15:00
Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene? # Gândul
Anunțul președintelui Donald Trump privind o viitoare întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, a provocat o nouă undă de neliniște în mai multe capitale europene. Liderul american a salutat „progresele” unui dialog calificat drept „productiv” cu Moscova, în timp ce o întrevedere preliminară între miniștrii de externe Marco Rubio și Serghei Lavrov […]
14:50
Cum apreciază premierul Bolojan problemele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan este de părere că disputele din coaliție sunt doar niște discuții „de 2 lei” de care oamenii s-au săturat. Acesta a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități, că românii „vor să vadă ceva acțiune”. În contextul unei coaliții formată din patru partide și grupul minorităților, este dificilă obținerea […]
14:50
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam” # Gândul
De două săptămâni pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, alături de antrenorul Dorel Simion, se află în pregătire centralizată în stațiunea Poiana Brașov. Este locul de cantonament unde cei doi sportivi pun la punct cele mai importante detalii înaintea Campionatului Under 23 care va avea loc la jumătatea lunii noiembrie în Ungaria. Pugiliștii Florin Ioniță […]
14:40
Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, tună și fulgeră la adresa acelora care se fac vinovați de explozia din blocul situat în Sectorul 5 al Capitalei. Trei morți și aproape 20 de răniți este bilanțul trist al deflagrației de vineri dimineața, provocată de o acumulare de gaze. Bogdan Ivan scrie că nu va face excepție în a-i […]
14:40
FOTO. Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente romantice în BAIE la Kanal D. ”Descoperisem că nu erau camere de luat vederi” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, și soțul ei, Tavi Clonda, în vârstă de 46 de ani, au povestit despre un moment romantic pe care l-au avut în baie pe vremea când lucrau la Kanal D. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela […]
14:40
Cum apreciază premierul Bolojan disputele din coaliție: „Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan este de părere că disputele din coaliție sunt doar niște discuții „de 2 lei” de care oamenii s-au săturat. Acesta a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități, că românii „vor să vadă ceva acțiune”. În contextul unei coaliții formată din patru partide și grupul minorităților, este dificilă obținerea […]
14:30
Bogdan Ivan, mesaj vehement, în urma exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, tună și fulgeră la adresa acelora care se fac vinovați de explozia din blocul situat în Sectorul 5 al Capitalei. Trei morți și aproape 20 de răniți este bilanțul trist al deflagrației de vineri dimineața, provocată de o acumulare de gaze. Bogdan Ivan scrie că nu va face excepție în a-i […]
14:30
A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga # Gândul
Fostul fotbalist Adrian Iordache, în prezent antrenor, a jucat la ambele rivale, Dinamo și Rapid. Ex-fundașul a analizat cele două echipe ce se vor înfrunta duminică, de la 20:30, în etapa 13 din Superliga. Derby-ul va fi arbitrat de Marian Barbu. Adrian Iordache, 45 de ani, a jucat la Dinamo în 2003 – 2006 și […]
Acum 6 ore
14:20
Ilie Bolojan anunță că România va plăti dobânzi de 3% din PIB în 2026: „DEFICITUL este foarte mare” # Gândul
„Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”, spune premierul Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități (RRA). „Deci, deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an. Gândiți-vă că anul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.