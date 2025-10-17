(P) De la pariuri sportive la mesele de cazinou: cum funcționează cotele, cum se calculează probabilitățile
Antena Sport, 17 octombrie 2025 17:50
După o lungă perioadă în care jocurile de loterie au reprezentat singurele jocuri de noroc disponibile în România pentru publicul larg (cu o formă limitată și de pariere pe evenimente sportive), ultimul deceniu al secolului trecut a adus noi forme de gambling legale. S-au dezvoltat puternic sectoarele de pariuri sportive și jocuri de cazinou, iar
• • •
Acum 5 minute
18:20
Îl cedează CFR pe Louis Munteanu la FCSB? Patronul campioanei pregătește un nou asalt la iarnă # Antena Sport
Louis Munteanu este monitorizat de mai multe cluburi din Europa, iar situația sa rămâne în continuare una incertă. Gigi Becali a înaintat mai multe oferte pentru atacantul în vârstă de 23 de ani, dar acesta s-a lovit de refuzul lui Neluțu Varga. Rămasă și în afara cupelor europene, gruparea din Gruia are nevoie de bani
Acum 30 minute
18:00
Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii # Antena Sport
Echipa sudaneză Al-Hilal Omdurman, antrenată de românul Laurenţiu Reghecampf, a învins echipa Kenya Police FC cu scorul de 1-0, vineri, în deplasare, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul malian Adama Coulibaly (20). Al-Hilal Omdurman a câştigat meciul tur
Acum o oră
17:50
Derby-ul Dinamo – Rapid s-ar putea disputa cu casa închisă. Conducerea lui Dinamo a decis să deschidă şi inelul 3 al Arenei Naţionale la derby-ul Dinamo – Rapid. Momentan acesta a fost deschis, treptat, pe sectoare. Peste 20.000 de suporteri dinamovişti şi-au achiziţionat bilete, până acum, la derby-ul cu Rapid. Giuleştenii vor avea şi ei
17:50
17:30
Spaniolii au reacționat după ce Ionuț Radu a revenit la națională după o pauză de doi ani: „A risipit îndoielile” # Antena Sport
Ionuț Radu a revenit la echipa națională a României după o perioadă lungă de inactivitate sub tricolor, iar evoluțiile sale au confirmat că se află într-o formă excelentă în acest sezon. Spaniolii au reacționat și ei după ce acesta a fost titular în partidele cu Moldova și Austria. Aceștia l-au lăudat pe goakeeperul român și
Acum 2 ore
17:20
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă # Antena Sport
Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european. Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu
17:00
Mihai Stoica l-a desființat pe George Găman, după erorile din Csikszereda – CFR: „Ar trebui să se lase” # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj au disputat joi seară restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1, iar partida a fost una plină de dramatism. George Găman a fost la centrul acestei partide, acesta fiind aspru criticat pentru deciziile luate în timpul partidei. Acesta a luat o decizie eronată în finalul jocului de la Miercurea
17:00
Jurgen Klopp (58 de ani) s-a implicat într-o nouă activitate. Pe lângă funcţia de şef al departamentului de fotbal global de la Red Bull, Jurgen Klopp a semnat un contract şi cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania, urmând să facă parte dintr-o echipă de experţi care să se ocupe de dezvoltarea fotbalului în ţara
16:40
Ce cotă are Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A! Napoli e favorita specialiştilor # Antena Sport
Inter e pe locul patru în Serie A, după primele şase etape disputate, dar în opinia specialiştilor este a doua favorită la câştigarea titlului din Italia. Cea mai mică cotă o are campioana de anul trecut, Napoli. Echipa lui Antonio Conte este pe primul loc, cu 15 puncte, la egalitate cu Roma şi la două
16:30
Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens” # Antena Sport
Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea meciului cu Universitatea Craiova pentru a-i ura succes, iar declarația selecționerului nu a fost deloc pe placul lui Mirel Rădoi, care a lansat un atac exploziv la adresa acestuia. Antrenorul din Bănie a primit o replică pe măsură chiar din partea tehnicianului echipei naționale. Mihai Stoica a
16:30
Florin Prunea, atac şocant la adresa lui Jurgen Klopp: “Papagal”! Presa internaţională a reacţionat după derapaj # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) l-a atacat într-un mod incredibil pe fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), care în prezent este şeful departamentului global de fotbal de la Red Bull. Fostul portar al naţionalei, în prezent oficial UEFA, s-a legat şi de aspectul fizic al lui Jurgen Klopp. Florin Prunea l-a
Acum 4 ore
15:50
Forul de conducere al Formulei 1 a declarat risc termic pentru a doua cursă consecutivă, la Marele Premiu al Statelor Unite, care se va desfăşura la Austin, în Universul Antena. Directorul cursei, Rui Marques, a precizat într-un comunicat trimis echipelor că, potrivit prognozei oficiale, indicele de căldură va depăşi 31 de grade Celsius la un
15:10
Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: “Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!” # Antena Sport
Gigi Becali a avut şi el o reacţie imediat în scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, pornit chiar de la nişte declaraţii făcute de patronul de la FCSB, care anunţase că Il Luce s-a sunat pentru a-i ura succes înainte de duelul cu Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a luat foc la conferinţa de presă
15:00
Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana # Antena Sport
Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a ajuns să vândă turneul de la Madrid, competiţie pe care fiica sa, Ioana, îl rugase în mai multe rânduri să nu se despartă. În 2021, Ţiriac a primit 400 de milioane de euro de la americanii de la IMG, dar altul a fost
14:50
“E imatur. Nu trebuia să se bage”. Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Mirel Rădoi a fost taxat de Robert Niţă după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţioner pentru faptul că l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0, meci disputat înaintea pauzei pentru echipele naţionale. Robert Niţă consideră însă că Mirel Rădoi a dat dovadă de
14:30
Florin Prunea, dialog cu fiica sa imediat după explozia teribilă din Rahova. Nepoţii erau la 3 străzi distanţă # Antena Sport
O adevărată tragedie a avut loc în Bucureşti vineri dimineaţă, Capitala fiind zdruncinată de o explozie teribilă, în cartierul Rahova, bilanţul fiind unul negru, morţi şi alţi răniţi. Florin Prunea a dezvăluit în direct la IamSport că nepoţii săi erau la doar trei străzi de locul tragediei, acolo unde se află grădiniţa acestora. Fiica lui
Acum 6 ore
14:20
“Mă denigrează”. Mircea Lucescu, replică dură după atacul lui Mirel Rădoi: “Am greşit când am spus că-l stimez” # Antena Sport
Mircea Lucescu a venit cu replica după atacul lui Mirel Rădoi. Selecţionerul a avut şi el o reacţie dură după ce a aflat ce a spus antrenorul Universităţii Craiova. Concret, Rădoi s-a plâns de faptul că "Il Luce" l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Antrenorul oltenilor a avut un
14:00
Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu: “Am vreo dovadă?” # Antena Sport
Elias Charalambous a oferit o reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul cipriot al campioanei nu a vrut să comenteze prea mult cele spuse de rivalul de pe banca Universităţii Craiova, rezumându-se a spus doar faptul că fiecare tehnician are stilul său de a lucra. Întregul scandal a pornit
13:30
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters. Victima, identificată de poliţie ca fiind Stavros Demosthenous, în vârstă de 49 de ani, era preşedintele clubului de fotbal Karmiotissa. Nişte agresori necunoscuţi au deschis focul asupra lui în faţa casei sale,
13:20
Charles Leclerc vrea pe podium cu Ferrari în Marele Premiu al Statelor Unite: “A trecut ceva timp” # Antena Sport
Charles Leclerc visează la o clasare pe podium alături de Ferrari în Marele Premiu al Statelor Unite. Cursa de la Austin va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY. Charles Leclerc a transmis că a trecut "ceva timp" de când Ferrari nu s-a mai clasat pe
13:10
“Nu ar trebui să mai fiţi în fotbalul românesc”. Mirel Rădoi, reacţie furibundă la conferinţa de presă: “Mizerii” # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut o reacţie furibundă la conferinţa de presă de dinaintea partidei Universităţii Craiova cu Unirea Slobozia, din etapa a 13-a din Liga 1. Antrenorul oltenilor a răbufnit la adresa lui Orlando Nicoară, directorul companiei deţinătoare de drepturi TV pentru meciurile din campionatul României. Mirel Rădoi nu s-a putut abţine şi a avut
13:10
Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” # Antena Sport
Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0. Il Luce s-a scuzat ulterior, susţinând că s-a gândit doar la moralul jucătorilor pe care FCSB
12:50
Vestea primită de Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Rapid. Contract nou pentru antrenorul lui Dinamo # Antena Sport
Zeljko Kopic a primit o veste bună înainte ca Dinamo să o înfrunte pe Rapid, în derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Antrenorul "câinilor" va primi un nou contract din partea şefilor din Ştefan cel Mare. Oficialii "câinilor" au decis să-i mărească salariul lui Zeljko Kopic, încă din această toamnă. Ei sunt extrem de
Acum 8 ore
11:50
Neluţu Varga a ales: cine va fi noul preşedinte de la CFR Cluj, după plecarea lui Cristi Balaj # Antena Sport
Neluţu Varga s-a decis în privinţa noului preşedinte de la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, cel care a decis de curând să plece de la formaţia din Gruia. La mai puţin de o săptămână după demisia lui Balaj, Varga a luat decizia de a-l numi pe Marian Copilu ca fiind
11:10
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB. Decizia luată de campioni în privinţa echipei de start # Antena Sport
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB, partida din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. FCSB are nevoie de victorie, ţinând cont de startul dezastruos de sezon din Liga 1. Campioana
11:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka. Victorie în trei seturi: “Sunt mulţumită de prestaţia mea” # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în sferturi pe Viktorija Golubic (Elveţia, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, într-o oră şi 43 de minute. Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka Pentru un
10:40
Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf traversează momente şocante în Kenya, acolo unde a făcut deplasarea alături de echipa sa, Al-Hilal Omdurman. Trupa antrenorului român urmează să se dueleze cu Police FC, la Nairobi, în prima manşă a confruntării din turul doi preliminar al Ligii Campionilor Africii, de la ora 15:00. Partida a fost aproape să se amâne din
Acum 12 ore
10:20
Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo # Antena Sport
România şi-a aflat posibilele adversare din următoarea ediţie de Liga Naţiunilor, 2026-2027. După ce şi-au câştigat grupa din Liga C, "tricolorii" au promovat în Liga B, acolo unde pot da peste naţionale puternice. România se va af
10:10
Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie” # Antena Sport
Victor Piţurcă a oferit o reacţie fermă după primele patru luni ale lui Cristi Chivu la Inter. Fostul selecţioner a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său elev, subliniind că i-a preluat pe italieni într-un moment extrem de dificil. Cristi Chivu a semnat cu Inter la începutul lunii iunie, după ce s-a despărţit […] The post Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie” appeared first on Antena Sport.
10:00
“Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda # Antena Sport
Louis Munteanu a fost taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda, scor 2-2, într-un meci restant din etapa a 5-a a Ligii 1. Atacantul naţionalei a fost criticat pentru simulările din meciul de la Miercurea Ciuc. Basarab Panduru a văzut faptul că Louis Munteanu a cerut penalty şi nu s-a putut […] The post “Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda appeared first on Antena Sport.
09:30
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş are mari şanse să fie titular în duelul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Partida din noiembrie e una extrem de importantă pentru “tricolori”, în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie. […] The post Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu appeared first on Antena Sport.
09:10
Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” # Antena Sport
Gigi Becali s-a decis şi îi va prelungi contractul unui titular de la FCSB. Mihai Stoica a transmis că Juri Cisotti va semna o nouă înţelegere cu formaţia campioană. Mijlocaşul italian de 32 de ani a semnat cu FCSB la începutul acestui an. Gigi Becali a plătit suma de 200.000 de euro pentru a-l transfera […] The post Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” appeared first on Antena Sport.
09:00
România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00). Tricolorii şi tricolorele luptă pentru semifinalele de la European # Antena Sport
România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în “careul de aşi”, urmând să înfrunte Suedia. “Tricolorele” sunt principalele favorite ale competiţiei care […] The post România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00). Tricolorii şi tricolorele luptă pentru semifinalele de la European appeared first on Antena Sport.
08:40
Jaqueline Cristian, calificată în semifinale la Osaka. A profitat de abandonul lui Naomi Osaka # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cristian a beneficiat de retragerea favoritei principale, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), din cauza unei acidentări la piciorul stâng. Jaqueline Cristian, calificată în semifinale la Osaka În faza următoare, românca o […] The post Jaqueline Cristian, calificată în semifinale la Osaka. A profitat de abandonul lui Naomi Osaka appeared first on Antena Sport.
08:30
Mihai Stoica a anunţat că doi jucători de la FCSB vor fi out de la echipă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că Mihai Popescu (32 de ani) şi Malcom Edjouma (29 de ani) se vor despărţi de campioană. Mijlocaşul francez va pleca de la FCSB în iarnă, atunci când îi va expira […] The post Doi jucători, OUT de la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit totul: “Gigi aşa a hotărât” appeared first on Antena Sport.
08:20
Edi Iordănescu are un mesaj ferm pentru Mircea Lucescu și “Generația de Suflet”, după ultimele discuții care au apărut la echipa națională! Fostul selecționer consideră că România trebuie să se califice la World Cup deoarece grupa a fost una accesibilă. Chiar dacă șansele ca naționala să meargă direct în America sunt infime, fostul selecționer speră […] The post Edi Iordănescu, mesaj pentru “Generația de Suflet” și Mircea Lucescu! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
“N-am mai văzut aşa ceva” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la FCSB după ultima decizie a lui Gigi Becali! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a povestit ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB-ului după decizia lui Gigi Becali de a le achita primele fotbaliştilor campioanei României. Becali a achitat toate primele pentru calificarea FCSB-ului în grupa principală din Europa League. În grupă FCSB a obţinut o victorie, cu Go Ahead Eagles, cu 1-0 şi a […] The post “N-am mai văzut aşa ceva” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la FCSB după ultima decizie a lui Gigi Becali! appeared first on Antena Sport.
16 octombrie 2025
23:40
Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” # Antena Sport
Csikszereda a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere în Liga 1. După 1-1 cu FCSB și 2-1 cu Universitatea Cluj pe teren propriu, a urmat și o remiză cu echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Tehnicianul formației nou promovate a vorbit după fluierul final despre evoluția excelentă a echipei, dar și-a criticat dur și unul […] The post Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta” appeared first on Antena Sport.
23:30
“A fost gol valabil” A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! # Antena Sport
Autorul golului din minutul 90+9 al meciului Csikszereda – CFR Cluj, Lorand Paszka (29 de ani), ce a adus egalarea cu o scăriţă de la 11 metri, e de părere că ciucanii ar fi trebuit să câştige partida cu echipa lui Mandorlini. Paszka e de părere că golul pe care George Găman l-a anulat a […] The post “A fost gol valabil” A egalat-o cu o scăriţă, în prelungiri, pe CFR şi crede că Găman nu i-a lăsat să câştige! appeared first on Antena Sport.
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Tatăl lor a concurat în Dakar, iar ei fac senzaţie la călărie appeared first on Antena Sport.
23:10
George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: “Nu a fost penalty” # Antena Sport
Islam Slimani (37 de ani) a marcat primul gol în tricoul lui CFR Cluj. Imediat după partidă el a susţinut că penalty-ul din care au egalat ciucanii, din prelungirile meciului, nu trebuia acordat. CFR Cluj e pe locul 11 în Liga 1 după egalul dramatic cu Csikszereda, cu 13 puncte. Echipa patronată de Neluţu Varga […] The post George Găman le-a anulat un gol ciucanilor, dar CFR s-a plâns şi ea de arbitraj: “Nu a fost penalty” appeared first on Antena Sport.
23:10
Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” # Antena Sport
CFR Cluj a ratat ocazia de a se apropia de zona de play-off și a scos doar un punct din restanța cu nou promovata Csikszereda. Echipa lui Andrea Mandorlini a fost egalată în al 9-lea minut de prelungire, după un penalty dictat de George Găman. Tehnicianul clubului din Gruia a surprins la finalul partidei și […] The post Andrea Mandorlini a criticat arbitrajul, după remiza cu Csikszereda: „Mult prea lejer acordat” appeared first on Antena Sport.
23:00
Csikszereda și CFR Cluj au remizat joi, în restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini a avut șansa de a închide meciul la scorul de 2-1, însă Slimani nu a fost precis la finalizare. Gazdele au restabilit egalitatea în al nouălea minut de prelungire, după ce Lorenzo Biliboc […] The post Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații” appeared first on Antena Sport.
22:50
The post Jurnal Antena Sport | Teja se plânge că e prea bun gazonul înaintea meciului cu FCSB appeared first on Antena Sport.
22:40
Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: “Despre ce vorbim?” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) le-a luat apărarea lui Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin, după ce jucătorii au fost criticaţi de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Lucescu a susţinut că am pierdut centrul terenului cu Cipru şi că nu mai voia să îi introducă în teren cu Austria, meci pe care România l-a câştigat. […] The post Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: “Despre ce vorbim?” appeared first on Antena Sport.
22:30
Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost câștigată de echipa antrenată de Andrea Mandorlini. Islam Slimani a fost introdus pe teren în repriza a doua și a marcat golul care le-a adus trei puncte ardelenilor. Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o […] The post Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor appeared first on Antena Sport.
22:20
Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria # Antena Sport
Clasat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Liga 1, Florin Tănase a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria. În aceste două jocuri, fotbalistul celor de la FCSB a evoluat doar două minute, iar selecționerul și-a cerut scuze public pentru acest lucru. Întors în cantonamentul campioanei României, Mihai Stoica a […] The post Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria appeared first on Antena Sport.
22:10
Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European! # Antena Sport
România a învins Serbia cu 3-0 la masculin, în optimile Campionatului European pe Echipe. Ovidiu Ionescu i-a adus victoria naţionalei masculine, după ce naţionala de fete s-a calificat dramatic în sferturi, tot în urma unei dispute cu Serbia. Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu şi Iulian Chiriţă şi-au învins fără probleme adversarii. Imediat după meci, românii au […] The post Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European! appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe appeared first on Antena Sport.
