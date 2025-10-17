Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală
Cotidianul de Hunedoara, 17 octombrie 2025 17:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul [...] The post Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală appeared first on Cotidianul RO.
• • •
17:50
17:30
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...] The post După explozia din Rahova, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotel appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, [...] The post Cum vede premierul guvernarea „stabilă„ appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Premierul Ilie Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim [...] The post Bolojan spune când se închide subiectul majorării salariului minim appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări [...] The post Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, cercetări pentru distrugere din culpă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, despre starea [...] The post Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor în explozie appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt în punctul în care să poată face o înțelegere.” [...] The post Vicepreședintele SUA: Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Șocant! Mircea Lucescu a intat în război la echipa națională cu finul fiului său! # Cotidianul de Hunedoara
Victoria imensă reușită de România în ultimele secunde ale partidei [...] The post Șocant! Mircea Lucescu a intat în război la echipa națională cu finul fiului său! appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Zvonurile despre repornirea combinatului, infirmate de ArcelorMittal: „Decizia finală este de a opri definitiv producția…” # Cotidianul de Hunedoara
ArcelorMittal a transmis, astăzi, un comunicat, în care reafirmă [...] The post Zvonurile despre repornirea combinatului, infirmate de ArcelorMittal: „Decizia finală este de a opri definitiv producția…” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, [...] The post Accesul în blocul afectat de explozie, interzis appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Prețul aurului crește din cauza achizițiilor făcute de băncile centrare, din cauza războiului tarifar China-SUA și a războiului din Ucraina, arată Goldman Sachs [...] The post Cresc cozile pentru aur. Euforie de moment sau semnal al crizei? appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Biserici protestante din Anglia sau Canada au prezentat în ultimii [...] The post ”A venit vremea” ca Biserica să le prezinte scuze homosexualilor appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Bolojan, după explozia din Calea Rahovei. Va fi un ajutor de urgenţă imediat # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după explozia din Calea Rahovei [...] The post Bolojan, după explozia din Calea Rahovei. Va fi un ajutor de urgenţă imediat appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Explozia din Rahova soldată cu trei morți și mai mulți răniți va intra în sfera penalului. Instituțiile implicate trebuie să explice [...] The post STS intră pe fir în cazul exploziei. Mărturia unei locatare appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Jurnalistii au refuzat noua regula de a nu publica informatii neautorizate, ar acum se tem ca oficialii Pentagonului vor apela la comentatorii si podcasterii partizani pentru a distorsiona informațiile [...] The post Exod al jurnaliștilor acreditați la Pentagon appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Ungaria este aproape singura țară pro-pace, iar pacea va duce la o nouă fază de dezvoltare economică a țării, a spus Viktor Orban [...] The post Orban: Putin și Orban nu puteau alege decât Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
12:40
15 parcuri de baterii de stocare energie electrică vor fi construite de Electrica. [...] The post Megaproiect de instalații în stocarea energiei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Armatorii europeni își remaniază consiliile de administrație pentru a scăpa de noi taxe impuse de China în războiul comercial cu SUA [...] The post Noi taxe portuare: China și SUA se luptă, Europa pierde appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM) va demisiona la sfârşitul acestui an [...] The post Demisie la vârful Pentagonului și avertisment pentru Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
11:40
După fostul șef FBI și procurorul Letitia James, fostul consilier pentru securitate al Casei Albe este inculpat și riscă o condamnare de peste 100 de ani de închisoare [...] The post John Bolton, pus sub acuzare: Trump este Beria vremurilor noastre appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Preocuparea lui Nicușor Dan este întemeiată. Trăim o perioadă în care nimic nu mai merge fără să fie uns. [...] The post Nicușor vrea SRI-ul din nou la luptă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Revizia centralei termice pe gaze (numită oficial Verificare Tehnică Periodică - VTP) este o procedură obligatorie prin lege, [...] The post Cum îți faci, pas cu pas, revizia la centrala pe gaze? appeared first on Cotidianul RO.
10:50
„Constrângerile naționale” actuale „ne împiedică și ne fac mai puțin eficienți”, spune secrtarul general NATO, după ce Comisia Europeană a anunțat un plan de investiții de 6.800 de miliarde de euro, pe următorii zece ani [...] The post Big Bangul Apărăriii europene appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Explozie cumplită într-un bloc din București. Deflagrația a fost atat de puternica incat pereti intregi au fost smulsi din structură și aruncați ca niste bucăți de carton. [...] The post Explozie cumplită în București. Plan roșu de interenție appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Vladimir Putin l-a avertizat pe Donald Trump în legătură cu transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina, scrie presa rusă. [...] The post Putin l-a avertizat pe Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Aproxomativ 16.000 de oameni își vor pierd locuri de muncă de la un gigant alimentar. Reducerile de posturi sunt parte [...] The post 1600 de oameni concediați de la un gigant alimentar appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Sibiu Jazz Festival 2025, ajuns la ediția cu numărul 53, promite o experiență sonoră plină de personalitate [...] The post Jazz din toate colțurile lumii, la Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Unul din doi români crede că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor [...] The post Sondaj: Românii cred în locurile „încărcate energetic” appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Trump: Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi la Budapesta pentru a vedea dacă putem pune capăt [...] The post Putin și Trump, întâlnire la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
08:20
IRIDESCENT, festivalul internațional de dans contemporan, transformă noiembrie într-un teritoriu al mișcării vii. [...] The post Noiembrie devine IRIDESCENT appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Sistemul Național de Transport Gaze are noi limite de funcționare după ce mai multe conducte [...] The post Noi limite de funcționare la SNT appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Mandatul guvernului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic, Mandatul guvernului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Mandatul guvernului appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Un timișorean şi-a dat foc chiar în faţa Spitalului de Oncologie din Timişoara, după ce s-a certat cu soţia sa, internată în unitatea medicală. [...] The post A băgat la păcănele banii pentru tratamentul soției appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, a fost plasat sub control judiciar [...] The post Cauțiune de un mil. de € pentru femeia general de la Spitalul Militar appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Voi pleca în câteva zile cu tristețea că anul viitor poate nu voi mai avea unde să mă întorc, țara în care m-am născut, am crescut și am visat încetând să mai fie [...] The post Gânduri la plecare appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că suntem aproape [...] The post Drulă. „Bolojan este un om a legii, îşi va respecta jurământul” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Comandantul Spitalului Militar Central din București [...] The post Șefa Spitalului Militar Central, adusă la DNA appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Fostul ministru al Muncii Simona Bucura Oprescu a fost [...] The post Simona Bucura Oprescu, aleasă în Biroul Executiv al PES Woman appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a promulgat legea care sancţionează [...] The post Nicuşor Dan a promulgat legea. ”Ne aliniază la standardele OCDE„ appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi [...] The post Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor parlamentare appeared first on Cotidianul RO.
18:20
“Lanț de aprovizionare și producție europeană” cu pământurile și metalele rare ale României # Cotidianul de Hunedoara
Firme private și institute de cercetare vor demara o cercetare exhaustivă asupra resurselor geologice neenergetice ale României. [...] The post “Lanț de aprovizionare și producție europeană” cu pământurile și metalele rare ale României appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Salariaţii din asistenţă socială şi protecţia copilului [...] The post Asistenţa socială, în colaps financiar. CNS „Cartel Alfa” anunţă protest. appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Obligat, conform legii, să se prezinte la Poliția Orașului [...] The post Aproape să fie arestat. Ce a pățit Piedone appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cu șase luni înaintea alegerilor, opoziția conduce în preferințele electoratului, arată un sondaj, care este acuzat de manipulare de tabăra Orban [...] The post Sondaj alarmant pentru Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
09:30
E furios tare Dan Negru pe faptul că „Televiziunea statului are un buget de aproape 100 de milioane de euro [...] The post Negru de furie appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Toți cei care nu-și pot justifica veniturile s-ar putea trezi fără 70% din sumele deţinute pentru că ANAF le va confisca. [...] The post Bombardieri lăsați fără bolizi de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activității la Salina Praid vor primi câte [...] The post Bani pentru șomerii din Praid appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării [...] The post Ședință importantă la ICCJ pe pensiile private appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Bateria teleghidată, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Bateria teleghidată, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Bateria teleghidată appeared first on Cotidianul RO.
06:50
România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE. [...] The post Guvernul, ajutat de experți străini la unele proiecte appeared first on Cotidianul RO.
