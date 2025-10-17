Bursă. Compania de investiţii imobiliare Star Residence Invest convoacă acţionarii pentru majorări de capital de 50 de milioane lei. Acţiunile cresc cu 8%
Ziarul Financiar, 17 octombrie 2025 18:00
ZF Live. Dragoş Gheban, managing partner, Catalyst Solutions: Aproape 80% din toate joburile disponibile pe piaţă sunt în continuare pentru specialişti care au un background avansat tehnic, iar 20% dintre roluri sunt pentru persoane care nu au experienţă tehnică # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi construiesc accelerat echipe interne de inteligenţă artificială (AI), iar cererea pentru candidaţi cu astfel de competenţe este în creştere. Deşi 80% dintre joburile din AI sunt încă pentru specialişti tehnici seniori, apar tot mai multe roluri pentru oameni fără background IT, în marketing, SEO sau operaţiuni.
Un dezvoltator imobiliar din Bucureşti, North Bucharest Investments, anticipează o creştere a interesului investitorilor internaţionali pentru piaţa imobiliară românească, ca urmare a lansării programului Golden Visa România. „Randamentele brute din chirii se menţin la 6–7%, peste media europeană, iar cererea locală rămâne constant ridicată” # Ziarul Financiar
Reacţia ANRE după dezastrul din Rahova: ANRE a dispus un controale la Distrigaz Sud Reţele şi la firmele care au asigurat verificarea echipamentelor. „Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. La scurt timp după această constatare a avut loc explozia” # Ziarul Financiar
Ilie Bolojan despre cauza exploziei din Sectorul 5: În mod cert este o scăpare de gaz # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a susţinut că explozia din Sectorul 5 din Bucureşti care a provocat trei morţi şi 13 răniţi a fost cauzată, cel mai probabil, de o scăpare de gaz, iar ancheta preliminară arată că alimentarea ar fi fost redeschisă.
Volumul finanţărilor noi de consum în lei pe ansamblul primelor opt luni din 2025 s-a apropiat de 35 mld. lei, după o creştere cu mai puţin de 9%, adică un plus de doar 2,8 mld. lei, faţă de nivelul cumulat al creditelor de consum noi în lei din 8 luni/2024, de 32,2 mld. lei # Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei s-a temperat vizibil în august, luna intrării în vigoare a majorării TVA şi a accizelor, volumul finanţărilor de acest tip coborând sub pragul de 4 mld. lei, la 3,8 mld. lei, după cum indică datele BNR.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu despre explozia din Rahova: 32 de bucureşteni sunt în drum spre hoteluri. Autorităţile vor acoperi toate costurile şi nimeni nu va rămâne pe stradă # Ziarul Financiar
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei. Autorităţile vor acoperi toate costurile şi nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă, a mai spus Bujduveanu.
Sezonul estival a adus o scădere în turismul local, tras în jos de un număr mai mic de turişti români care şi-au petrecut vacanţele în România # Ziarul Financiar
Cele trei luni de vară din acest an nu au fost cele mai bune pentru turismul local, care a înregistrat o scădere faţă de sezonul estival de anul trecut. În perioada iunie – august, unităţile locale au înregistrat 5,1 milioane de turişti, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost 5,3 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
Oferta de vânzare de acţiuni Cris-Tim. UPDATE ora 11:00. Număr de acţiuni subscrise de 623.000 pentru 11 mil. lei. Grad de subscriere de 15%. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
UPDATE ora 11:00. Număr de acţiuni subscrise de 623.000 pentru 11 mil. lei. Grad de subscriere de 15%. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
Cătălin Safta, CTO al Matricia Solutions: Companiile nu mai cer „un sistem de management al documentelor“, ci întreabă „Cum reducem procesarea unei facturi de la 10 zile la 24 de ore?“. Digitalizarea a intrat în faza de maturitate strategică # Ziarul Financiar
Modul în care companiile din România privesc digitalizarea s-a transformat fundamental în ultimii cinci ani, trecând de la o etapă a improvizaţiei, menită să asigure supravieţuirea în pandemie, la o fază de maturitate strategică, în care accentul se pune pe eficienţă şi pe rezolvarea unor probleme de business specifice.
UPDATE ora 10:00. Număr de acţiuni subscrise în prima oră, 244.000, adică 4,3 mil. Iei. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
Creşterea economiei americane depinde în acest moment prea mult de investiţiile în AI, însă beneficiile pe termen lung sunt incerte, iar riscul formării unei bule creşte # Ziarul Financiar
Consum în declin, piaţă a muncii sub presiune… Economia americană a suferit numeroase turbulenţe de la începutul anului. Războiul comercial al lui Donald Trump a avut impact asupra inflaţiei.
UPDATE ora 09.45: Subscrierile au spart pragul de 1 milion de lei. Debut în forţă pentru listarea producătorului de mezeluri Cris-tim la Bursa de Valori Bucureşti: investitorii de retail au introdus ordine de cumpărare în valoare de circa 100.000 de euro în primele 30 de minute de la deschiderea ofertei # Ziarul Financiar
Cătălin Pârvu, vicepreşedintele executiv al Exim Banca Românească: În urma majorării recente a capitalului, cu 1,25 mld. lei, banca îşi va întări capacitatea operaţională şi va intensifica susţinerea acordată companiilor româneşti # Ziarul Financiar
În urma majorării recente a capitalului Exim Banca Românească, cu 1,25 mld. lei (250 mil. euro), banca îşi va întări capacitatea operaţională şi va intensifica susţinerea acordată companiilor româneşti în implementarea proiectelor strategice, contribuind activ la stimularea dezvoltării mediului de afaceri, susţine Cătălin Pârvu, vicepreşedinte executiv al Exim Banca Românească.
Guvernele est-europene cheltuiesc averi pentru a-i încuraja să revină acasă pe cetăţenii plecaţi în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Succesul este doar parţial. Tot mai frumos este în Vest # Ziarul Financiar
Anul trecut devenise un obicei printre tabloidele britanice să scrie despre cum Marea Britanie rămâne fără celebrii instalatori polonezi deoarece aceştia se întorc acasă, atraşi de condiţiile de trai mai bune.
ZF IT Generation. Start-up Update. Octavian Dumitrescu, CEO Dyver.ai: În 2025 ne-am axat pe produs, nu pe vânzări. Vrem să ajungem la un sistem în care clientul ne „aruncă“ datele şi în câteva secunde primeşte conţinutul # Ziarul Financiar
Start-upul românesc Dyver.ai, care dezvoltă o platformă de inteligenţă artificială pentru generarea de conţinut în e-commerce, şi-a concentrat eforturile în 2025 pe dezvoltarea produsului în detrimentul expansiunii vânzărilor, pregătind terenul pentru o creştere accelerată.
Dacă România are 17 mld. euro bani de la UE doar prin PNRR, atunci de ce deficitul bugetar a fost urcat de la 7% din PIB la 8,4% din PIB? # Ziarul Financiar
„Stăm pe un munte de bani“, avem „15-17 miliarde de euro doar prin PNRR“ deci nici vorbă de recesiune, a spus ministrul Pâslaru miercuri, la o conferinţă a „Financial Intelligence“.
Bursă. Campanie ZF. România are 1 milion de investitori în fonduri mutuale cu active de 52 mld. lei. Ce trebuie să ştie un client atunci când îşi alege un fond mutual. De câte tipuri sunt fondurile mutuale şi care este cel mai potrivit # Ziarul Financiar
Fondurile mutuale – sau de investiţii - sunt de mai multe feluri, în funcţie de strategia administratorului: cele mai prudente sunt fondurile monetare – investesc în depozite bancare sau titluri de stat pe termen scurt şi oferă de obicei randamente mici, dar cu risc foarte redus.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Sandu Nicolae Octavian, 15 ani, baschet: Ca în orice sport de performanţă, drumul este lung şi plin de provocări. Am învăţat că ceea ce îmi doresc cere mult efort, dedicare şi disciplină. Indiferent de greutăţi, nu trebuie să renunţ la ceea ce îmi doresc # Ziarul Financiar
Via Transilvanica. Au lăsat Belgia, după un deceniu de muncă, pentru satul Secăşel, jud. Alba: „Ne-am dorit să-i oferim copilului o copilărie cât mai aproape de cum am avut noi“ # Ziarul Financiar
După mai bine de un deceniu de muncă în Belgia, Georgiana Dumitrache şi familia ei au decis, în toamna anului 2024, să se întoarcă definitiv acasă. O decizie care a însemnat nu doar schimbarea ţării, ci şi a modului de viaţă. Au ales viaţa în mediul rural, aşa că au cumpărat o casă în satul Secăşel din judeţul Alba, pe unde trece şi traseul Via Transilvanica.
Orange lansează SCUT, o nouă companie de securitate cibernetică. Julien Ducarroz, CEO, Orange România: Este un moment important pentru noi dar şi pentru România # Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei de telecom şi un jucător important pe piaţa de soluţii IT&C, a lansat oficial SCUT, o nouă companie de securitate cibernetică, creată în parteneriat strategic cu Orange Cyberdefense, divizia specializată a grupului şi lider european în domeniu.
Business sportiv. Performanţa în sport, direct proporţională cu dezvoltarea economică. Judeţele cu cei mai mulţi sportivi legitimaţi sunt şi cele mai „bogate“. Bucureşti, Cluj, Timiş, în frunte # Ziarul Financiar
Pentru atingerea performanţei în sport este nevoie, în primul rând, de foarte multă muncă şi determinare, dar nu mereu sunt suficiente pentru a ajunge pe podiumuri. De multe ori, componenta financiară este esenţială pentru parcursul unui sportiv, fără bani, practicarea unui sport este foarte grea spre imposibilă. Acest lucru poate fi observat şi în date.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, fost premier al Italiei şi invitatul special al evenimentului: Mai multă creştere economică şi mai puţină austeritate! Este posibil să creezi creştere fără acumulare de datorii. Pentru a salva economia italiană, Letta a retras majorări de taxe # Ziarul Financiar
Ca prim-ministru al Italiei în perioada aprilie 2023-februarie 2024, Enrico Letta a pledat pentru renunţarea la austeritate angajându-se în acelaşi timp să respecte ţintele UE legate de datorii.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la barista, la antreprenori. Laura şi Ionuţ Barbu s-au cunoscut la 5 to go ca angajaţi şi au astăzi două cafenele în franciză în Bucureşti # Ziarul Financiar
Pentru Laura şi Ionuţ Barbu, o întâlnire într-o cafenea 5 to go ca angajaţi le-a schimbat complet viaţa, atât pe plan personal, dar şi profesional. Cei doi au devenit o familie, dar şi parteneri în business pentru că, după trei ani experienţă ca barista în cadrul 5 to go, au decis să preia o cafenea, în 2020.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Liviu Arnăutu, Atlas Asset Management: Investitorii străini aşteaptă confirmarea ratingului de ţară, iar retailul local îşi pierde din încredere. Dacă în trecut am spus că sunt moderat-optimist privind piaţa, acum aş spune că sunt neutru # Ziarul Financiar
Piaţa locală de capital traversează o perioadă de prudenţă în care investitorii individuali devin mai reticenţi, iar cei străini aşteaptă stabilizarea contextului fiscal şi noi confirmări ale agenţiilor de rating privind România, spune Liviu Arnăutu, preşedinte al administratorului de active Atlas Asset Management, prezent la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din data de 16 octombrie.
ZF Private Health. Prof. dr. Viorel Scripcariu, şef al clinicii I chirurgie oncologică din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi S-au efectuat până la acest moment 300 de intervenţii cu robotul da Vinci. Am constituit trei echipe specializate, care s-au pregătit în centre consacrate din Europa # Ziarul Financiar
Chirurgia robotică este chirurgia viitorului, dar trebuie aşezată pe principii solide şi susţinută de o curbă de învăţare serioasă şi un program de rambursare astfel încât să existe mai multe centre şi în sistemul public de sănătate.
