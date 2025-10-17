Explozia din Rahova, comunicat nou Distrigaz: “Am fost obligați să oprim alimentarea cu gaz, până la remedierea de către o firmă autorizată”. Ce obligații au clienții
Economica.net, 17 octombrie 2025 19:20
Distrigaz Sud Rețele a revenit cu precizări în ceea ce privește deflagrația din cartierul Rahova de azi, care s-a soldat cu trei morți și cu un bloc distrus care va fi probabil demolat.
Acum 10 minute
19:40
Accident între un tramvai și un autubuz STB în apropierea Pieței Victoria. Cinci persoane au fost rănite # Economica.net
Cinci persoane au fost rănite şi transportate la spital în urma unui accident produs între un tramvai şi un autobuz în Piaţa Victoriei din Capitală, a informat, vineri, Brigada Rutieră, prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
Acum 30 minute
19:20
ANPC a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma controalelor realizate la nivel național în perioada 13 – 17 octombrie # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 2.000 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 13 - 17 octombrie, şi a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma neregulilor constatate.
19:20
La Cocoș, primul lanț de magazine fondat de români care a ajuns la un 1 miliard de lei, deschide al șaselea magazin al rețelei # Economica.net
La Cocoș deschide oficial, pe 30 octombrie, cel de-al saselea hypermarket, la Craiova, în locul fostului magazin PIC, situat pe Calea Severinului, Nr 129, potrivit unui comunicat de presă al companiei
19:20
Justiția poloneză respinge cererea de extrădare în Germania a unui ucrainean suspectat de implicare în exploziile de la conductele Nord Stream # Economica.net
O instanţă din Polonia a decis vineri că un ucrainean identificat doar ca Volodimir Z., suspectat în legătură cu exploziile care au dezafectat gazoductul Nord Stream, nu va fi extrădat în Germania, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:20
Allianz-Țiriac anunță că a activat planul de intervenție rapidă după explozia din cartierul Rahova. Ce compensații vor primii persoanele asigurate # Economica.net
Allianz-Țiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, anunță că este alături de familiile afectate de explozia de vineri, 17 octombrie, din blocul 32 situat în cartierul bucureștean Rahova.
19:20
Locuitorii municipiului Constanța, fără apă caldă începând din 27 octombrie. Societatea locală de termoficare realizează lucrări de modernizare a rețelei # Economica.net
Locuitorii municipiului Constanţa vor rămâne fără apă caldă la robinete începând cu 27 octombrie, pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a reţelei termice, dar şi pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunţat, vineri, societatea Termoficare Constanţa.
19:20
Primăria Municipiului București va suporta plata chiriilor pentru familiile afectate de explozia blocului din cartierul Rahova. 2,9 milioane de lei sunt alocați din Fondul de rezervă # Economica.net
Familiile ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma exploziei din Sectorul 5 vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei, relatează Agerpres.
19:20
Explozia din Rahova, comunicat nou Distrigaz: “Am fost obligați să oprim alimentarea cu gaz, până la remedierea de către o firmă autorizată”. Ce obligații au clienții # Economica.net
19:20
Guvernul japonez ia în considerare creșterea taxelor de intrare în țară pentru vizitatorii externi, pe care le consideră prea mici față de cele aplicate de SUA și țările europene # Economica.net
Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo, relatează Agerpres.
19:20
Pentagonul a ridicat acreditările jurnaliștilor de la aproape toate instituțiile media importante din SUA, după ce acestea au refuzat să accepte noile norme impuse de instituție în relația cu presa # Economica.net
Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării), a revocat acreditările şi accesul majorităţii mass-media naţionale şi străine la sediul său în Pentagon, după respingerea aproape generalizată a noilor norme pe care această instituţie le-a impus presei şi pe care jurnaliştii le consideră o restrângere a libertăţii de exprimare, a relatat joi agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:20
Impetum Investments anunță că iese din GOTO Parking, compania care administrează parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj # Economica.net
Impetum Investments, companie care se prezintă drept unul dintre pionierii investițiilor alternative din România, anunță exit-ul din GOTO Parking, compania care administrează parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Tranzacția a fost semnată la finalul lunii septembrie și este supusă aprobării autorităților competente.
Acum 4 ore
16:10
Radu Timiş Jr, CEO Cris-Tim: Majorarea TVA nu a afectat industria de mezeluri; scăderea, resimţită în HoReCa # Economica.net
Majorarea cotei de TVA nu a afectat industria de mezeluri, o scădere fiind resimţită în HoReCa, unde mezelurile sunt utilizate ca materie primă, a afirmat, vineri, Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim, în cadrul unei conferinţe de presă.
16:10
Persoanele evacuate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei nr. 317 vor fi cazate în hoteluri în acest sfârşit de săptămână, a anunţat edilul general interimar, Stelian Bujduveanu.
16:10
Bolojan: Estimarea Ministerului Finanţelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro # Economica.net
Estimarea Ministerului Finanţelor este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.
16:10
Contract pentru softul de analiză al combustibilului viitoarei centrale nucleare cu SMR de la Doicești # Economica.net
RoPower Nuclear, compania de proiect pentru centrala nucleară cu reactoare mici modulare (SMR) de la Doicești, anunță semnarea unui contract cu Studsvik Scandpower, unul dintre liderii globali în domeniul software-ului dedicat analizei combustibilului nuclear.
16:10
Bolojan: Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificat # Economica.net
Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificate, iar săptămâna viitoare va fi publicată şi lista companiilor publice cu datorii la stat, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
16:10
ArcelorMittal confirmă decizia de a opri definitiv producţia la combinatul siderurgic din Hunedoara # Economica.net
Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, se arată într-un comunicat al companiei, remis AGERPRES.
16:10
Polonezii de la R.Power scot la vânzare un proiect de baterie de stocare a energiei de 200 MW de lângă București # Economica.net
Dezvoltatorul R.Power a anunțat lansarea procesului de vânzare pentru unul dintre proiectele sale de stocare a energiei aflate în faza „ready-to-build" din România — o unitate de 200 MW / 400 MWh cunoscută sub numele de „Project Tessara".
16:10
Bulgaria insistă pentru construcția unui nou pod peste Dunăre, între Călărași și Silistra # Economica.net
Doar două poduri leagă Bulgaria și România de-a lungul graniței fluviale comune de 475 de kilometri – acesta este un deficit de transport care funcționează ca o nouă „Cortină de Fier” în cadrul Uniunii Europene, a subliniat viceprim-ministrul și ministrul bulgar al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadzhov, în timpul unei întâlniri trilaterale cu ministrul supleant al Transporturilor din Grecia, Konstantinos Kyranakis, și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Horațiu Cosma.
16:10
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al CPI # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează vineri agenţiile Reuters şi EFE.
16:10
VIDEO Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Lotul 2 Mizil – Pietroasele a fost dat în trafic. La sfârșitul lunii noiembrie vom circula pe autostradă de la București la Focșani – ministrul Transporturilor # Economica.net
Lotul 2 Mizil - Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești - Buzău a fost dat în trafic, anunță Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cel mai nou lot de autostradă a fost inaugurat în prezența ministrului Transporturilor Ciprian Șerban.
Acum 6 ore
14:30
Bolojan despre explozia din Rahova: Din primele estimări, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat # Economica.net
Premierul României a transmis un mesaj de compasiune după explozia produsă, în această dimineață, la un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în urma căreia și-au pierdut viața trei persoane, iar alte câteva au fost rănite grav.
14:30
Doi dintre răniţii exploziei din Rahova, cu arsuri grave, urmează să fie transferaţi în străinătate # Economica.net
Doi dintre răniţii în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din Sectorul 5, care prezintă arsuri grave, urmează să fie transportaţi pentru tratament în spitale din străinătate, a precizat premierul Ilie Bolojan.
14:00
Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană, în chestiunea obligației de stocare a carbonului, care o costă miliarde de euro # Economica.net
Romgaz a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directa împotrivă Comisiei Europene, cerând anularea deciziei prin care este obligată să asigure o capacitate de stocare a dioxidului de carbon de 4 milioane de tone pe an
14:00
Un nou record la BNR – Este cea mai mare valoare din istorie (date oficiale vineri, 17 octombrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, vineri, 17 octombrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 16 octombrie 2025.
Acum 8 ore
13:10
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, arată datele publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
13:10
Explozia din Rahova, ce spune Distrigaz: Ieri s-au constatat scurgeri de gaze, s-a oprit gazul și s-a pus sigiliul, azi dimineață sigiliul a fost găsit rupt # Economica.net
Engie, comapania care deține firma de distribuție a gazelor Disrigaz Sud Rețele arată că ieri dimineață au fost constatate scurgeri de gaze în blocul din Rahova care a explodat azi. Compania a oprit gazul și a sigilat robinetul. Azi dimineață, sigiliul era rupt.
13:00
Explozia din Rahova, a fost oprit gazul și a fost pus sigiliu, dar a fost apoi rupt. ANRE a început control la Distrigaz Sud # Economica.net
Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.
12:50
Explozia din Rahova. Mobilizare generală la firmele de asigurări: Cel puțin 45 de locuințe afectate sunt asigurate. Ce trebuie să facă păgubiții # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), anunță mobilizare generală în urma exploziei de la blocul din Sectorul 5 al capitalei. Conform datelor asociației, cel puțin 45 de locuințe afectate sunt asigurate.
12:30
Explozia din Rahova. Ce trebuie să știi despre detectoarele de gaze. Cine este obligat să le aibă, la ce să te uiți, ce să faci când dau alarma # Economica.net
Legislația impune clienților racordați la rețelele de gaze naturale să dețină detectoare de gaze, în multe situații. Și în locuință, dar și în spațiile comune din blocuri în unele situații. Mai jos, un scurt text explicativ despre detectoarele de gaze, care poate fi util util după explozia masivă care a avut loc la blocul din cartierul bucureștean Rahova
12:10
Scandalul Nord Stream 2 – Fostul cancelar german Gerhard Schroder va depune mărturie în ancheta privind construcţia gazoductului # Economica.net
Fostul cancelar german Gerhard Schroder urmează să fie audiat vineri ca martor în cadrul unei comisii de anchetă a parlamentului regional din Mecklenburg-Vorpommern (nord-estul Germaniei) privind construcţia conductei de gaze Nord Stream 2, relatează DPA.
12:10
Electrica pune 15 parcuri de baterii de stocare a energiei, cu o capacitate de 1.000 MWh # Economica.net
În aceasta săptămână s-a demarat procedura de obținere a autorizaților necesare pentru contruirea a 15 parcuri de baterii de stocare energie electrică, cu o capacitate de aproximativ 1GWh, arată Electrica într-un comunicat de presă.
12:10
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre să menţină comerţul ca motor de creştere pentru economia mondială, în pofida noilor taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump, şi a avertizat că un război comercial extins ar avea consecinţe negative, transmite Reuters.
12:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut joi reforme economice extinse pentru a face Uniunea Europeană mai competitivă, propunând o bursă europeană pentru a finanţa companiile locale, transmite DPA.
12:10
După explozia produsă pe Calea Rahovei, specialiștii în construcții atrag atenția asupra riscului structural ridicat al blocului afectat. Clădirea are o structură din panouri prefabricate, iar la cele două etaje rămase în consolă, panourile suspendate pot ceda oricând, avertizează experții.
12:10
Cu roţile ruginite, CFR Marfă se „târăşte” pe şine cu datorii de peste un miliard de lei şi cu pierderi de sute de milioane – analiză RisCo # Economica.net
CFR Marfă a înregistrat, anul trecut, pierderi de peste 328 milioane de lei, iar datoriile restante la bugetul de stat au depăşit pragul de un miliard de lei, arată o analiză RisCo, dată vineri publicităţii.
Acum 12 ore
11:20
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta va fi o lovitura dureroasă pentru UE – comentariu The Telegraph # Economica.net
Întâlnirea planificată între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, după convorbirea telefonică de joi între cei doi, va fi o lovitură dureroasă pentru Uniunea Europeană, scrie publicaţia britanică The Telegraph, citată vineri de portalul Fakti.bg.
11:20
Zelenski spune că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai producătorului american de sisteme Patriot şi rachete Tomahawk # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai industriei de apărare americane, printre care producătorul american de sisteme antiaeriene Patriot şi rachete Tomahawk pe care Kievul le solicită pentru a se putea apăra contra invaziei ruse, informează AFP.
10:50
Gigantul american GE Vernova a primit comandă de 42 de turbine pentru un parc eolian mare în România # Economica.net
GE Vernova a anunțat că a încheiat un acord cu Greenvolt International Power pentru a furniza, instala și pune în funcțiune 42 de turbine eoliene onshore de 6,1 MW pentru alimentarea unui parc eolian din județul Ialomița.
10:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica.
09:50
Patronii Blackstone şi Apple merg în vizită în China, în plină escaladare comercială între Washington şi Beijing # Economica.net
Directorul executiv al gigantului tehnologic californian Apple, Tim Cook, şi cel al fondului de investiţii american Blackstone, Stephen Schwarzman, au efectuat săptămâna aceasta o vizită la Beijing, unde au fost primiţi de o serie de miniştri, în plină escaladare a tensiunilor comerciale între China şi SUA, relatează vineri AFP.
09:50
Noul guvern din Peru şi-a anunţat joi intenţia de a declara stare de urgenţă la Lima, ca urmare a violenţelor grupărilor de crimă organizată care au declanşat proteste masive, soldate cu un mort şi circa 100 de răniţi cu o zi înainte în capitală, relatează AFP.
09:50
Explozie puternică într-un bloc din Bucureşti, două etaje au fost spulberate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Economica.net
O explozie puternică a distrus două etaje ale unui bloc cu 8 etaje din cartierul Rahova, Sectorul 5, în București, anunţă ROMANIATV.NET. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
09:10
Trebuie luată cât mai rapid decizia privind reforma administraţiei locale – ministrul Cseke Attila # Economica.net
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat, joi, că este necesar să se ia cât mai rapid de către coaliţia guvernamentală o decizie privind reforma administraţiei locale.
09:10
Leapmotor B10, lansat în Europa. SUV-ul electric cu autonomie maximă de 434 km costă minimum 29.900 de euro # Economica.net
Chinezii de la Leapmotor, parteneri ai grupului Stellantis, au anunțat debutul în Europa al SUV-ului compact B10, un vehicul care pune la dispoziția șoferului 218 CP și are o autonomie maximă de 434 km.
09:10
Fiecare pacient va avea un cod personal de sănătate, diferit de CNP. Angajații din spitale, la control – Profit.ro # Economica.net
Fiecare pacient va avea un cod personal de sănătate, diferit de CNP, în contextul digitalizării sistemului de sănătate, reformă în curs de pregătire acum, a anunțat Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat.
09:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni în curând la Budapesta, un anunţ surpriză făcut în ajunul unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care speră să obţină rachete Tomahawk, comentează AFP.
09:10
UE ajunge la un acord privind proiectul de sprijin al industriei de apărare (Consiliul UE) # Economica.net
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord după negocieri îndelungate pentru a stabili un program de ajutorare a industriei de apărare în Europa, a anunţat Consiliul UE.
09:10
Bulgaria ar atrage mai multe investiții decât România, avertizează comercianții români # Economica.net
„Cea mai mare problemă la acest moment este instabilitatea, lipsa de predictibilitate. Noi nu putem să ne facem bugetele pentru anul viitor, nu avem ceva predictibil, nu știm dacă legile rămân în formă actuală sau apar altele noi. Nu știm dacă TVA rămâne pe loc, pentru că se vorbește și de 24%, acestea sunt temerile noastre”, a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMM) din România.
09:10
Criza din Germania se prelungeşte. Bundesbank prognozează o stagnare a economiei în al treilea trimestru din 2025 # Economica.net
Economia germană va stagna probabil în trimestrul trei din acest an, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite DPA.
