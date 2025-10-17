La Cocoș, primul lanț de magazine fondat de români care a ajuns la un 1 miliard de lei, deschide al șaselea magazin al rețelei

09:10

„Cea mai mare problemă la acest moment este instabilitatea, lipsa de predictibilitate. Noi nu putem să ne facem bugetele pentru anul viitor, nu avem ceva predictibil, nu știm dacă legile rămân în formă actuală sau apar altele noi. Nu știm dacă TVA rămâne pe loc, pentru că se vorbește și de 24%, acestea sunt temerile noastre”, a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMM) din România.