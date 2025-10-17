Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova

15:40

Zilele acestea, mai mulți rezerviști din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare de la MApn în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25. Cei mai mulți însă, au semnalat probleme la modalitatea în care au fost invitați la unitățile militare și s-au plâns de cozile care s-au format la cazărmi, dar și de lipsa de […]