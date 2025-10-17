Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova
Gândul, 17 octombrie 2025 19:20
Consiliul Local al Sectorului 5, convocat de către primarul, Vlad Popescu Piedone, a decis cu majoritate de voturi să aloce din fondul de rezervă, suma de 6 milioane lei, ce va fi folosită pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagrație. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, va rămâne, în următoarele ore, la Centrul de Comandă […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
19:40
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. Cseke Attila a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. „Avem […]
19:40
FOTO. Celia dă detalii despre mariajul său. ”Mi-aș fi dorit să mă ÎNȚELEAGĂ mai mult decât o face” # Gândul
Cântăreața Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, a dat detalii despre mariajul cău Ardeli Ancuța, bărbatul împreună cu care are doi copii. Celia, în vârstă de 41 de ani, este căsătorită cu Ardeli Ancuța, împreună cu care are un băiețel, Angelo Ioan. În data de 16 februarie 2022, Celia a devenit mămică pentru […]
19:40
Fără îndoială, industria jocurilor de noroc are un rol semnificativ în schema veniturilor fiscale ale României, generând anual sume importante din taxe, impozite și obligaţii de licenţiere. De altfel, în primăvara acestui an, a fost o dezbatere publică foarte pronunțată pe acest subiect, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționa să le ia. […]
Acum 30 minute
19:30
Explozia din București: 3 morți și 13 răniți. Distrigaz dă vina pe o firmă privată. Ipoteze după tragedia din „blocul groazei” # Gândul
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu. Oamenii trăiesc o adevărată dramă și se gândesc cu groază unde vor locui […]
Acum o oră
19:20
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Gândul
Consiliul Local al Sectorului 5, convocat de către primarul, Vlad Popescu Piedone, a decis cu majoritate de voturi să aloce din fondul de rezervă, suma de 6 milioane lei, ce va fi folosită pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagrație. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, va rămâne, în următoarele ore, la Centrul de Comandă […]
19:10
Cine a pornit gazul în Rahova, de fapt? Mărturia cutremurătoare a unui locatar contrazice varianta Distrigaz # Gândul
Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia catastrofală de vineri dimineață, susține că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte pe robinetul de gaze. Această firmă este cea care ar fi redeschis alimentarea, fără să verifice instalațiile din apartamente. Din păcate, la […]
19:10
Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online # Gândul
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, anunță că la Liceul Bolintineanu s-a constituit încă din această dimineață un centru de comandă pentru se asigura cazarea pentru aproximativ 500 de persoane afectate de explozii. Primarul sectorului 5 a declarat că aproximativ 500 persoane sunt deja direcționate în hoteluri, unde vor sta până luni, ca ulterior să […]
19:10
Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 5 persoane au ajuns la spital # Gândul
Un accident rutier a avut loc, vineri după-amiaza, 17 octombrie 2025, în Pasajul Victoriei din București. Au fost implicate două vehicule din cadrul STB. În urma accidentului, mai multe persoane au ajuns la spital. „La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la […]
19:00
Cea mai lungă peșteră din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita # Gândul
Peștera Vântului poate fi destinația ideală pentru turiștii care plănuiesc o aventură în natură în această toamnă. Situată la doi pași de comuna Suncuius, în poiana Frânturii, se află intrarea în cea mai lungă peșteră din țară. Pădurea Craiului o descrie ca pe un „adevărat labirint natural”. Numele peșterii provine de la curentul de aer puternic […]
Acum 2 ore
18:50
Șefu DSU, Raed Arafat, a declarat vineri seara la Antena3CNN, că o persoană rănită în explozia din cartierul Rahova va fi transferată la un spital din Austria, chiar în această noapte, cel tâziu mâine dimineață. Un rănit urmează să fie transferat în afară. Atașatul nostru de interne din Autria a găsit loc și se fac […]
18:50
O adolescentă de 17 ani rănită în explozia din Rahova se află în stare GRAVĂ la Spitalul Grigore Alexandrescu # Gândul
Printre cei 13 răniți în explozia din Rahova se află și doi copii, internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Este vorba de un băiat cu fractură de claviculă și traumatism, dar și o fată în vârstă de 17 ani intubată și ventilată mecanic. Trei persoane și-au pierdut viața în deflagrația de vineri dimineață din […]
18:50
DGASMB face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații # Gândul
DGASMB – Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații. Cetățenii pot dona haine de sezon în stare bună, atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și prosoape, pături, lenjerii și produse de igienă. Pot fi […]
18:40
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a spus ce fel de relație are cu mama sa. ”Nu îmi spune mereu ce vreau să aud” , a explicat adolescenta. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase […]
18:40
(P) Închiriezi pentru prima dată? Iată cum să eviți greșelile care te pot costa timp și bani # Gândul
Piața chiriilor din România s-a schimbat radical în ultimii ani. Prețurile au crescut, concurența este mai mare, iar timpul pentru a lua o decizie a devenit tot mai scurt. Pentru mulți tineri, fie că se mută pentru facultate, fie pentru un nou loc de muncă, prima experiență de închiriere poate fi una plină de capcane. […]
18:30
Tehnologia a schimbat radical modul în care folosim și monitorizămenergia electrică, iar contoarele inteligente sunt una dintre cele mai vizibile inovații din domeniu. Aceste dispozitive moderne au fost implementate treptat în România și în alte state europene, cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea consumului, de a sprijini eficiența energetică și de a reduce pierderile din […]
18:20
Deși ar putea fi greu de crezut, unele dintre orașele românești ar putea să ajungă sate. Totul pornește, de fapt, de la câteva criterii demografice care stabilesc rangul orașelor și municipiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut că peste 200 de localități din țară nu mai îndeplinesc un criteriu important – numărul minim de locuitori […]
18:20
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” # Gândul
Rusia și Ucraina nu sunt încă pregătite să ajungă la un acord de pace, dar Administrația de la Washington continuă eforturile pentru apropierea pozițiilor, afirmă vicepreședintele SUA, James David Vance. ”Indiferent de eforturile diplomatice energice ale președintelui Statelor Unite, în final, cele două părți trebuie să ajungă la un acord. Iar, în acest moment, chiar […]
18:20
Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj pe Facebook către locuitorii blocului afectat explozia care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova. „Dragii mei, Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați. Îi îmbrățișez, cu sufletul, […]
18:10
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze # Gândul
După zece ani de la tragedia de la Colectiv, Capitala rămâne în continuare un oraș în care se moare cu zile. Explozia blocului din Rahova ne reamintește cât de fină și subțire este granița dintre viață și moarte în acest oraș sufocat de corupție, de nepăsare, de incompetență a autorităților. Iar după zece ani de […]
18:10
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). „Ne vom întâlni peste aproximativ două săptămâni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump. Președintele american urmează să călătorească în Coreea […]
Acum 4 ore
17:50
Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață # Gândul
Zeci de locuințe au fost afectate în urma exploziei, care a avut loc vineri dimineață, în cartierul Rahova din Capitală, și sute de oameni au rămas pe drumuri. Victimele exploziei urmează a fi mutate în hoteluri pentru două zile, apoi vor fi plasate în locuințe închiriate. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că nouă hoteluri […]
17:40
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
17:40
Oana Lis, în vârstă de 46 de ani, a spus ce anume face pentru a reuși să economisească bani. ”Învăț tot felul de trucuri” , a explicat aceasta. Oana Lis formează o familie cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, de foarte mulți ani. Blonda a fost mereu alături de cel care îi este […]
17:40
ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare # Gândul
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui lot de fasole cu cârnați, menționând că acesta a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Potrivit datelor, un client a reclamat că a găsit „un corp străin” în mâncare și s-a dispus retragerea lotului de la rafturi. ANSVSA a încărcat două documente […]
17:40
Ceaiul și cafeaua pot DISTRUGE sănătatea dacă nu sunt consumate în mod corespunzător. Ce soluții propun specialiștii # Gândul
Mulți medici nutriționiști recomandă cafeaua și ceaiul pentru beneficii aduse sănătății umane. De exemplu, renumitul medic Vlad Curea a vorbit la podcastul lui Adrian Artene despre beneficiile ceaiului verde și a cafelei asupra creierului. Mihaela Bilic susține că dacă cafeaua este consumată cu moderație (adică până la trei cești pe zi), poate ajuta la menținerea […]
17:30
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări în la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
17:20
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea # Gândul
Chiar dacă dețin un apartament cumpărat, proprietarii nu pot face ce vor. Trebuie să plătească legile, să plătească utilitățile și să fie la zi cu ratele pentru a nu risca evacuarea. În plus, nu pot face orice modificare semnificativă în interiorul locuinței Toți proprietarii au obligația să-și anunțe vecinii și asociația de proprietari dacă vor […]
17:20
Ilie Bolojan a anunțat astăzi că săptămâna viitoare va propune ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în ultima duminică din luna noiembrie sau prima din luna decembrie. Declarația premierului vine nefiresc contextului în care în această dimineață a fost activat Planul roșu de intervenție după o explozie de amploare la un bloc din […]
17:20
Comunicat: Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru asistat de inteligență artificială # Gândul
Viitorul retailului alimentar a venit mai rapid: Veloq, compania de automatizare bazată pe inteligență artificială, născută în cadrul Rohlik Group (din care face parte supermarketul online Sezamo), și AutoStore™, liderul global în soluții inteligente de gestionare a comenzilor, au inaugurat ieri la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume și […]
17:20
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului # Gândul
Noua Zeelandă reimpune sancțiuni împotriva Iranului din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea obligațiilor sale nucleare, a declarat ministrul de Externe, Winston Peters. Declarația precizează că reimpunerea sancțiunilor ONU este rezultatul nerespectării de către Iran a condițiilor impuse de Planul Comun Cuprinzător de Acțiune, recunoscut la nivel internațional, care a fost semnat în 2015. Anunțul vine […]
17:10
SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) UPDATE 16.36: Potrivit surselor medicale Gândul, un bărbat în vârstă […]
17:00
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii # Gândul
Verificarea instalației de gaze este o etapă esențială peste care consumatorii nu trebuie să treacă cu vederea. De altfel, legea prevede o procedură care trebuie să fie urmată atât de clienți, cât și de furnizorii de gaze naturale, pentru a diminua apariția unui eventual pericol. Vezi mai jos ce arată legea. Verificarea instalației de gaze […]
16:50
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator # Gândul
În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ. Sunt vizați și părinții copiilor înscriși la grădinițe. Pentru a beneficia de acest drept, […]
16:40
Irina Fodor a explicat ce temeri are în legătură cu fiica sa și a lui Răzvan Fodor, Diana. ”Am multe frici ca părinte” , a spus vedeta. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de […]
16:40
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva” # Gândul
Mirel Rădoi l-a criticat pe Mircea Lucescu, dar și pe Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile de televizare ale Superligii. În conferința dinaintea meciului Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a tunat din cauza a două episoade: selecționerul echipei naționale a României l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes la partida […]
16:30
SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost luat cu forța de jandarmi: „Criminalii” # Gândul
Explozia care a avut loc în Rahova, vineri dimineață, a generat un val de revoltă printre locuitorii din zonă, după ce trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată, au murit, mai multe persoane au fost rănite și zeci de oameni și-au pierdut locuințele. Locuitorii sunt cuprinși de panică și au ieșit în stradă pentru a-și exprima […]
16:20
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări” # Gândul
Kremlinul a transmis vineri că un summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump ar putea avea loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu de atât, dar că mai sunt multe de rezolvat înainte de a putea fi stabilită o dată certă. Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al […]
16:20
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP # Gândul
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Detaliul prezentat este unul înspăimântător, deoarece energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, după cum a anunţat instituţia vineri, printr-o postare pe […]
16:20
Proiect Europa Connect, powered by Gândul Proiectul “EUROPA CONNECT” vizează o promovare și cunoaștere îmbunătățită a politicilor și tendințelor europene de către decidenții de la București și o înțelegere mai profundă la Bruxelles a realităților și nevoilor României. Conceptul general include monitorizarea permanentă a inițiativelor europene, furnizarea unui flux de știri europene relevante prin platforma […]
16:20
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută” # Gândul
Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina. ”Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune […]
16:10
Ciprian Șerban anunță că Lotul 2 Mizil – Pietroasele, componentă a Autostrăzii Ploiești – Buzău, a fost dat în circulație # Gândul
Ciprian Șerban, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost efectuat un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. A fost dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele, fiind una dintre componentele Autostrăzii Ploiești – Buzău. Lotul 3 Pietroasele – Buzău este estimat să fie finalizat spre finalul lunii noiembrie. Odată […]
16:00
Autoritățile acționează pe străzile Malcoci și Bârcă, din sectorul 5 al Capitalei. Lucrările care se derulează cuprind extindere rețelei de ra,pe de acces destinate persoanelor cu dizabilități. Acestea sunt amenajate de angajații Infrastructură 5 la intrările din scările de bloc „Știm cât de important este ca fiecare membru al comunității noastre să se simtă în […]
Acum 6 ore
15:50
CCR va judeca pe 5 noimebrie sesizarea Curții Supreme, referitor la legea pensiilor private # Gândul
Curtea Constituțională a anunțat că va judeca la data de 5 noiembrie sesizarea Instanței Supreme, privind Legea pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Magistrații acuză că prin aprobarea acestei legi se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul […]
15:50
În urma exploziei din cartierul Rahova, un om a fost prins sub dărâmături, iar scenele terifiante au fost surprinse în imagini cu puternic impact emoțional. Oamenii aflați în zona afectată de explozie au urmărit, mai întâi îngroziți și apoi uimiți, cum bărbatul prins între dărâmături a reușit să miște mâna. O mână care nu renunța […]
15:50
IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului # Gândul
Iranul a condamnat, vineri, o „încălcarea a armistițiului” de către Israel în Liban, la o zi după atacurile desfășurate în sudul țării, asupra unui bastion al grupării Hezbollah susținut de Teheran. Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că atacurile aeriene reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a […]
15:40
FOTO. Ce RELAȚIE are în prezent Alin Oprea cu copiii săi. ”Ne-am revăzut și am vorbit sincer” # Gândul
Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce relație are în prezent cu cei doi copii ai săi, Melissa și Adrian. Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în […]
15:40
Un nou banc aduce în centrul atenției discuția purtată de Bulă și tatăl său despre prosperitate și criză. – Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă. – E simplu, fiule. Prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta. Românul și vacanța în India Un turist își petrece vacanța în […]
15:40
Moșteanu a găsit vinovații pentru HAOSUL mobilizării. Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română # Gândul
Zilele acestea, mai mulți rezerviști din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare de la MApn în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25. Cei mai mulți însă, au semnalat probleme la modalitatea în care au fost invitați la unitățile militare și s-au plâns de cozile care s-au format la cazărmi, dar și de lipsa de […]
15:30
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou” # Gândul
Numerologul Mihai Voropchievici a menționat zodia care se va elibera pe final de 2025. Scapă de „povară și va porni pe un drum nou”. Finalul acestui an va aduce motive de bucurie pentru acest nativ, iar majoritatea aspectelor vieții sale vor urma să intre pe o traiectorie pozitivă. Unii dintre nativii zodiacului european vor traversa […]
15:30
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum războiul hibrid este un instrument ideal pentru cenzură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ăsta e un instrument de politică internă foarte bun, pentru că dacă tu pui […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.