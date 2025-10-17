Se vor feri bogaţii lumii de Italia? Guvernul de la Roma vrea să crească taxele aplicate expaţilor cu 50%. „Este o lege care răspunde nevoilor concrete ale lucrătorilor şi companiilor din Italia”

17:45

Companiile din România îşi construiesc ac­ce­lerat echipe interne de inteligenţă artifi­cială (AI), iar cererea pentru candidaţi cu astfel de competenţe este în creştere. Deşi 80% dintre joburile din AI sunt încă pentru specialişti tehnici seniori, apar tot mai multe roluri pentru oameni fără background IT, în marketing, SEO sau operaţiuni.