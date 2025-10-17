Nicușor Dan, după explozia blocului din Capitală: Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare
StirileProtv.ro, 17 octombrie 2025 20:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid.
• • •
Acum 10 minute
21:20
Parlamentul Portugaliei interzice vălurile care acoperă fața. Femeile care nu respectă legea riscă amenzi piperate # StirileProtv.ro
Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase", informează Reuters, preluat de Agerpres.
Acum 30 minute
21:00
Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea crucială cu Trump. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.
Acum o oră
20:50
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă # StirileProtv.ro
Horoscop 18 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie.
20:50
20:40
Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă” # StirileProtv.ro
Oradea are de vineri încă un punct de atracție. Este vorba despre un centru de artă vizuală contemporană. Aceasta este prima construcție din ultimii 15 ani ridicată de o municipalitate, de la zero, care este destinată exclusiv experiențelor culturale.
20:30
Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni # StirileProtv.ro
Criminalul din Mureș, acuzat că şi-a ucis şi incendiat concubina, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni.
20:30
Ce a apărut pe un lac de lângă Râmnicu Vâlcea. Specia trăiește în Australia și Tasmania # StirileProtv.ro
Apariție rară pe un lac de acumulare de lângă Râmnicu Vâlcea. O lebădă, cu gâtul negru, originară din America de Sud, plutește grațios pe apă.
20:30
Cum s-au descurcat rezerviștii la exerciții, deși unii nu au mai văzut o armă de 30 de ani. „Avem o vârstă, avem o slujbă” # StirileProtv.ro
Peste 2.000 de rezerviști din București si Ilfov s-au întors vineri în poligon după chiar și 30 de ani de când au făcut armata. Unii s-au descurcat chiar bine, deși nu au mai pus mâna pe o armă de decenii.
20:30
Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior # StirileProtv.ro
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
Acum 2 ore
20:20
Universitatea Cambridge oferă cursuri de limba română pentru studenți străini. Proiectul este susținut de statul român # StirileProtv.ro
Universitatea Cambridge intră pe lista instituțiilor de prim rang din străinătate care oferă seminarii și cursuri de limbă și civilizație românească pentru studenții străini.
20:20
Blocul de pe Calea Rahovei distrus de explozie riscă să se prăbușească. Cât de afectată este clădirea în acest moment # StirileProtv.ro
În timp ce blocul de pe Calea Rahovei este în pericol major de prăbușire, potrivit autorităților, cel puțin 500 de oameni au rămas în prag de iarnă doar cu hainele de pe ei.
20:20
Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job” # StirileProtv.ro
2025 este un an dificil pentru cei care își caută un loc de muncă în România. Numărul posturilor disponibile a scăzut cu aproape 20%, iar concurența este mai mare ca oricând.
20:10
Planul șocant executat de fata de 15 ani și iubitul de 20 ani, prin care au încercat să scape după uciderea mamei fetei # StirileProtv.ro
O femeie de 58 de ani din Bucureşti, dată dispărută, a fost găsită îngropată în pădurea Pantelimon. Principalii suspecţi sunt un bărbat de 20 de ani și iubita lui de 15, care este fiica adoptivă a victimei. Ambii au fost reţinuţi.
20:10
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc # StirileProtv.ro
Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.
20:10
A fost deschis un nou lot de autostradă în România. Putem circula pe încă 30 de km de drum de mare viteză # StirileProtv.ro
De vineri putem să circulăm pe autostradă de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 a fost dat în folosință. Era gata de câteva luni, însă o serie de suduri făcute greșit au decalat inaugurarea.
19:50
Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit” # StirileProtv.ro
De ancheta privind explozia blocului din Rahova se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.
19:50
Starea de sănătate a tânărului autoincendiat la Timișoara rămâne extrem de gravă. Medicii fac eforturi să îl țină în viață # StirileProtv.ro
Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în fața secției de oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara, unde este internată soția sa. Femeia are cancer, iar el i-ar fi mărturisit că a pierdut la păcănele niște bani împrumutați.
19:40
Elevi ai Liceului Bolintineanu, victime ale exploziei din Rahova. Unde au fugit speriați și răniți: „Au dat buluc acolo” # StirileProtv.ro
Explozia a provocat panică și în clasele și holurile Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, situat în imediata apropiere. Bucăți din apartamentele spulberate au trecut prin ferestrele școlii și s-au oprit pe băncile elevilor ori pe catedre.
19:30
Două persoane au fost aruncate din bloc în momentul exploziei. Trupurile le-au fost găsite pe stradă # StirileProtv.ro
Una dintre victimele ucise de explozie avea doar 24 de ani și era însărcinată în șapte luni. Despre celelalte două persoane care au murit nu se știe nimic.
19:30
Trump l-a întrebat pe Putin dacă îl deranjează livrarea a mii de rachete Tomahawk către „rivalii săi”. Ce răspuns a primit # StirileProtv.ro
Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să se întâlnească din nou, față în față, în capitala Ungariei, în următoarele două săptămâni. Asta au convenit, joi seara, în cursul unei discuții telefonice.
Acum 4 ore
19:20
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5” # StirileProtv.ro
O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.
19:00
Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai mulți pasageri au fost transportați la spital # StirileProtv.ro
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, iar mai multe persoane primesc îngrijiri medicale.
18:40
Ce s-a întâmplat înainte de explozia blocului din Rahova. Cronologia evenimentelor până la tragedie # StirileProtv.ro
Sigiliul aplicat de echipa de intervenție după închiderea gazelor la blocul din Rahova unde s-a produs explozia a fost rupt, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.
18:00
Sora lui Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu. Femeia, inculpată într-un dosar cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro # StirileProtv.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înşelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro.
18:00
Mai mulți hoți de cai au fost prinși în Franța și România. Suspecții reținuți riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în România, transmite AFP.
17:30
Un grup de instigatori a apărut în zona exploziei de la blocul din Rahova. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost dus la poliţie după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei de la blocul de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei.
17:30
Imagine șocantă după explozia din Rahova. O victimă a făcut semn cu mâna, de sub dărâmături. VIDEO # StirileProtv.ro
Cel puțin trei oameni au murit, printre care o tânără însărcinată, iar 13 au fost răniți, în explozia catastrofală care a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova, din Capitală.
17:30
Un nou caz de West Nile în România. Un bărbat este în stare gravă la ATI după ce a ajuns la spital cu febră # StirileProtv.ro
Un bărbat de 60 de ani din Timiș este internat în stare critică la spital, infectat cu virusul West Nile, transmis de țânțari. Pacientul este la terapie intensivă.
Acum 6 ore
17:20
Restaurantul care a ars în Cluj-Napoca la 1 iunie a fost incendiat intenționat. Pagubele sunt de sute de mii de euro # StirileProtv.ro
La trei luni după ce un incendiu a distrus un restaurant din Cluj-Napoca, pompierii au stabilit acum că focul a fost pus intenționat într-o magazie de lângă local.
17:20
Bucharest Photofest 2025: zece ani de cultură vizuală și moștenire contemporană. Ultimele trei zile de festival # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Bucharest Photofest 2025 își trăiește în aceste zile ultimele momente ale ediției aniversare, desfășurate între 10 și 19 octombrie, sub tema LEGACY – un concept curatoriat în jurul ideii de moștenire vizuală, și continuitate artistică.
17:00
Ilie Bolojan: „Primăriile trebuie să devină factori de dezvoltare, nu să stea cu mâna întinsă la Guvern” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu există altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi incluzând câteva măsuri foarte importante.
17:00
Peștera Vântului din Munții Apuseni – cea mai lungă peșteră din România, atracție naturală spectaculoasă din Bihor # StirileProtv.ro
Peștera Vântului din Munții Apuseni este cea mai lungă peșteră din România, un loc spectaculos din județul Bihor care impresionează prin galeriile sale impresionante și frumusețea naturală unică.
16:50
Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va fi închis.
16:50
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul # StirileProtv.ro
În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, Vladimir Putin a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe că pleacă.
16:40
Aproape 55.000 de somații pentru taxele și impozitele locale neplătite din Constanța. Mesajul primăriei pentru rău-platnici # StirileProtv.ro
Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice din Constanța cu restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale.
16:30
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală” # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a primit favorabil vineri perspectiva unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia aceasta să facă "să avanseze procesul de pace" în Ucraina, relatează AFP.
16:30
Raed Arafat a confirmat decesul tinerei însărcinate de 24 de ani în explozia din Sectorul 5. Blocul riscă să se prăbușească # StirileProtv.ro
Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a informat că persoana găsită decedată sub dărâmături de către echipajele de căutare-salvare era însărcinată.
16:10
Vicepreședintele SUA avertizează că discuțiile privind pacea stagnează. Rusia și Ucraina rămân departe de un acord # StirileProtv.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator Newsmax.
15:50
Dosar penal deschis după explozia din blocul din Rahova care a ucis trei oameni și a rănit alți 13 # StirileProtv.ro
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei blocului de 8 etaje din cartierul Rahova.
15:50
Un bărbat de 51 de ani, recidivist, a fost arestat după ce a lăsat însărcinată o minoră. Totul începuse când ea avea 13 ani # StirileProtv.ro
O fată de 15 ani din judeţul Arad ar fi rămas însărcinată cu un bărbat de 51 de ani, recidivist, în urma unei relaţii care ar fi durat aproximativ doi ani şi care ar fi început pe când copila avea doar 13 ani, suspectul fiind arestat preventiv.
15:30
Explozia din Rahova: Şeful ISU Bucureşti-Ilfov anunţă un centru de asistenţă pentru victime la Liceul Bolintineanu # StirileProtv.ro
Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat că în urma exploziei de la blocul din Bucureşti a fost organizat un centru de asistenţă la Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.
15:30
O nouă răsturnare de situație. Combinatul din Hunedoara se închide definitiv, după ce angajații ar fi fost rechemați la muncă # StirileProtv.ro
ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, se arată într-un comunicat al companiei.
Acum 8 ore
15:10
Staţiile seismice au înregistrat o energie similară unui cutremur, după explozia devastatoare din Rahova # StirileProtv.ro
Explozia puternică de vineri dimineaţă din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
15:10
Bolojan: Estimarea Ministerului Finanţelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro # StirileProtv.ro
Estimarea Ministerului Finanţelor este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.
15:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Propaganda rusă încearcă să denigreze imaginea Armatei Române # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, vineri, în Prahova, că Armata Română face exerciţii, oamenii sunt echipaţi, primesc echipament şi tot ce trebuie, însă există anumite narative ale propagandei ruse pentru a denigra armata.
14:50
Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a UE. Acuză reglementări incorecte și riscante # StirileProtv.ro
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.
14:50
Distrigaz Sud oprește furnizarea de gaz pe un important bulevard din București. Defecțiune depistată după explozia din Rahova # StirileProtv.ro
Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, vineri, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.
14:50
Brigitte Bardot este internată de trei săptămâni în spital. Starea actriței este „îngrijorătoare” # StirileProtv.ro
Actriţa Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, a fost internată în urmă cu trei săptămâni într-un spital din Toulon, în apropiere de locuinţa sa din Saint-Tropez, a relatat joi publicaţia locală Var-Matin, transmit Reuters şi EFE.
14:40
Kremlinul vrea să construiască tunelul Putin-Trump, între Rusia și SUA. Costă 65 miliarde dolari, Moscova zice că-l face cu 8 # StirileProtv.ro
Kremlinul propune construirea unui ”tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA prin strâmtoarea Bering. Giganticul proiect ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că l-ar putea construi cu numai 8 miliarde de dolari.
14:20
Liderul militar al rebelilor huthi, Mohammed al-Ghamari, ucis într-un atac israelian în Yemen. Rebelii promit represalii # StirileProtv.ro
Liderul militar al rebelilor huthi din Yemen, generalul Mohammed al-Ghamari, a fost ucis într-un atac israelian, anunţă gruparea rebelă susţinută de Iran şi ameninţă Israelul cu represalii, relatează AFP.
