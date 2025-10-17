Contre între Florin Bratu și Tony da Silva: „Când spui asta, normal că eu mă ambiționez”
Gazeta Sporturilor, 17 octombrie 2025 20:50
Politehnica Iași a făcut un nou pas greșit în cursa pentru promovarea în Superliga. Moldovenii au remizat astăzi, 1-1, pe teren propriu, cu CS Dinamo București, în primul meci al etapei #10 a Ligii 2 și sunt la -3 în clasamentul adevărului!La finalul meciului, antrenorul bucureștenilor, Florin Bratu, a dat declarații pe trei direcții. Iată ce a spus tehnicianul. ...
• • •
Acum 10 minute
21:20
Reprezentativa feminină a României și-a asigurat o medalie la Campionatul European pe echipe din Croația. # Gazeta Sporturilor
Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au trecut de Slovacia cu 3-0 și s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe echipe. „Tricolorele” înfruntă sâmbătă Țările de Jos pentru un loc în marea finală.România a trecut de sferturile de finală ale Campionatului European fără complicații, impunându-se în minimum de partide în fața Slovaciei. ...
21:20
Tony a făcut anunțul despre demisie și a certat un jucător: „Nu trebuia să facă asta” # Gazeta Sporturilor
Contestat puternic de fani, Tony nu-și dă demisia, nu-și asumă remiza cu CS Dinamo, scor 1-1, și a pus la colț un fotbalist. Politehnica Iași a înregistrat astăzi un nou rezultat nesatisfăcător în Liga 2, 1-1 contra celor de la CS Dinamo București, pe teren propriu. Remiza i-a nemulțumit de fanii ieșeni, care i-au cerut din nou demisia antrenorului Anthony „Tony” da Silva.Tehnicianul a anunțat după meci că nu va renunța la post. ...
Acum 30 minute
21:10
Hansi Flick neagă conflictul cu Laporta: „Mizerii! Minte cine spune că mi-a fost impusă titularizarea lui Lamine” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick contrazice vehement informațiile privind problema disciplinară ce îl privește pe Lamine Yamal. Antrenorul Barcelonei susține că păstrează deplina autoritate în a lua decizii la campioana Spaniei.Hansi Flick a catalogat zvonurile drept „mizerii” și a ținut să precizeze că absolut nimeni nu- va știrbi autoritatea la FC Barcleona. Pe parcursul săptămânii, speculațiile au crescut în jurul unui presupus act de indisciplină din partea lui Lamine Yamal. ...
21:10
Mihai Stoica, prima reacție după modificările făcute de UEFA în legătură cu FCSB: „Știi ce e posibil?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a reacționat, după modificările făcute de UEFA pe site-ul oficial. Vineri, 17 octombrie, mai multe modificări au fost făcute pe site-ul UEFA, iar numele celor de la FCSB a fost înlocuit cu cel al Stelei la anumite rubrici. Mihai Stoica a spus că nu îl interesează acest subiect, ci doar faptul că echipa lui Gigi Becali este cea care a continuat activitatea. ...
21:00
România, salt de patru locuri în clasamentul FIFA » „Tricolorii” revin în top 50 mondial # Gazeta Sporturilor
Naționala României a înregistrat un progres semnificativ în cea mai recentă actualizare a clasamentului mondial FIFA, publicată astăzi pe site-ul oficial al forului internațional. După rezultatele din luna octombrie, „tricolorii” au urcat patru poziții, ajungând pe locul 47, cu un total de 1.480,13 puncte.Forma bună din ultima perioadă a contribuit decisiv la ascensiunea din ierarhie. ...
Acum o oră
20:50
20:50
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „Băi, finule, uite care e treaba” # Gazeta Sporturilor
În contextul schimbului de replici dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus că l-a contactat pe antrenorul Craiovei pentru a-i explica mai bine situația. După ce a mai avut în decursul zilei de vineri o reacție pe această temă, Becali a revenit și a spus că l-a sunat pe Rădoi. ...
20:30
Presa din Polonia despre posibila revenire a lui Edi Iordănescu la naționala României: „A fost clar, nu se mai întoarce” # Gazeta Sporturilor
Declarațiile lui Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul echipei Legia Varșovia, au fost analizate pe larg în presa poloneză, după ce tehnicianul român a clarificat speculațiile privind o posibilă revenire la naționala României.Între 2022 și 2024, Edward Iordănescu a condus naționala României în 28 de meciuri, calificând-o la Campionatul European din 2024. ...
Acum 2 ore
20:20
Patronul din Premier League, cu superiahtul pe Tamisa » Are 122 de metri, 3 etaje, heliport și 3 piscine! # Gazeta Sporturilor
Shahid Khan (75 de ani), proprietarul pakistanezo-american al lui Fulham, și-a etalat în Londra luxosul iaht Kismet, de 400 de milioane de euro. Miliardarul l-a primit recent, după ce și l-a vândut pe fostul lui Eric Schmidt, CEO-ul Google, și l-a folosit pentru deplasarea în Anglia sa la meciurile jucate de Jacksonville Jaguars în capitala Regatului Unit. ...
20:00
Sondaj îngrijorător » Unul din cinci sportivi participanți la o competiție importantă au recunoscut că a folosit substanțe dopante # Gazeta Sporturilor
Douăzeci și unu la sută din cei peste 900 de sportivi participanți la Jocurile Commonwealth-ului din 2022 de la Birmingham au răspuns „da” la întrebarea: „Am folosit în mod intenționat o substanță sau o metodă interzisă fără o scutire pentru uz terapeutic (TUE) în ultimele 12 luni”, potrivit unui sondaj în care au avut voie să-și păstreze anonimitatea, informează The Telegraph. ...
20:00
Noul căpitan al echipei României a făcut nominalizările pentru play-off-ul Billie Jean King Cup » Reîntâlnire cu Iga Swiatek după 3 ani # Gazeta Sporturilor
Alexandra Dulgheru, căpitanul nejucător al echipei de BJK Cup a României, le-a ales pe Gabriela Ruse, Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea, Mara Gae și Monica Niculescu pentru întâlnirile cu Polonia și Noua Zeelandă din grupa B a play-off-ului competiției (14-16 noiembrie). ...
19:50
Legenda lui Liverpool îl critică pe Mohamed Salah: „Nu pare să fie același jucător ca sezonul trecut” # Gazeta Sporturilor
După un sezon excepțional, în care a marcat 34 de goluri și a oferit 23 de pase decisive în 52 de meciuri, contribuind decisiv la câștigarea Premier League, Mohamed Salah traversează un moment dificil la începutul noii stagiuni.Deși egipteanul în vârstă de 33 de ani a fost aproape de un transfer în Arabia Saudită, Liverpool a reușit să-l convingă să semneze o prelungire de contract pentru încă două sezoane. ...
19:50
Schimbări MAJORE pe site-ul UEFA, legate de războiul Steaua - FCSB. Ce scrie la ediția Cupei Campionilor Europeni din 1986 » Talpan: „Să mă avanseze la gradul de general” + Becali: „E «hackereală»” # Gazeta Sporturilor
Încurcătură pe site-ul celor de la UEFA, legată de echipa care a câștigat Liga Campionilor în anul 1986. Steaua și FCSB duc de ani buni un război de identitate, iar „militarii” au desfăcut șampania după ce au văzut că trofeul Ligii Campionilor a fost șfers din dreptul clubului din Superliga de la o anumită rubrică de pe site-ul UEFA. ...
19:40
Mihai Rotaru, atac la adresa selecționerului Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat după atacul lui Mirel Rădoi, antrenorul echipei, la adresa selecționerului Mircea Lucescu.Mirel Rădoi s-a arătat stupefiat de faptul că selecționerul României l-a sunat pe patronul celor de la FCSB pentru a-i ura succes înainte de partida directă dintre olteni și bucureșteni, meci încheiat cu victoria cu 1-0 a campioanei en-titre. ...
Acum 4 ore
19:10
Veste proastă pentru Chelsea! » Revenire amânată pentru vedeta echipei: „Atât va mai sta” # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul englez Cole Palmer (23 de ani), mijlocașul ofensiv de la Chelsea, va lipsi de pe teren încă 6 săptămâni. Anunțul a fost făcut vineri de Enzo Maresca, antrenorul echipei. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 23 de ani a jucat ultima dată pe 20 septembrie, în înfrângerea cu 1-2 în fața lui Manchester United pe Old Trafford, când Maresca l-a scos de pe teren încă din prima repriză. ...
19:10
Revenire importantă în tabăra Bosniei înainte de meciul decisiv cu România: „Pe placul selecționerului Barbarez” # Gazeta Sporturilor
Presa din Bosnia și Herțegovina a anunțat o revenire importantă înainte de meciul decisiv cu România din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Este vorba despre Sead Kolasinac (32 de ani), fundașul central al celor de la Atalanta.Acesta s-a accidentat în aprilie 2025, s-a recuperat și ar urma să apară în lotul selectat de Sergej Barbarez pentru acțiunea din noiembrie. ...
19:00
Echipa lui Laurențiu Reghecampf, pas important spre grupele Ligii Campionilor din Africa # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a făcut un pas decisiv către grupele Ligii Campionilor Africii, după victoria obținută în deplasare, scor 1-0, pe terenul celor de la Police FC (Kenya). Unicul gol al partidei a fost marcat de Adama Coulibaly în minutul 20. ...
18:50
Drama jucătorului care putea deveni star la Barcelona: „Nu puteam să mă dau jos din pat fără să simt durere” # Gazeta Sporturilor
Isaac Cuenca (34 de ani) era văzut ca unul dintre cei mai promițători jucători ai Barcelonei. Acesta debuta la doar 20 de ani într-o echipă antrenată de Pep Guardiola, dar accidentările i-au distrus cariera de fotbalist.Isaac Cuenca a fost nevoit să se retragă din fotbal la 32 de ani.Isaac Cuenca: „Am avut șase operații. Nu puteam să mă dau jos din pat fără să simt durere”Isaac Cuenca a vorbit despre accidentările care i-au măcinat cariera. ...
18:40
Cunoscutul antrenor a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu: „Hai să vedem și partea plină a paharului! N-am mai văzut asta de zeci de ani” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României a câștigat cu 1-0 în fața Austriei, iar Marius Șumudică (54 de ani) a rămas impresionat de modul în care a arătat echipa și de jocul prestat sub comanda selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).Fostul antrenor al Rapidului a recunoscut, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, că „nu mă așteptam să batem Austria”. Motivul a fost că „nu îmi dădea speranță nimic din ceea ce s-a întâmplat în trecut”. ...
18:30
Cristian Chivu, laude la adresa fostului său antrenor: „Gasperini este un model, dar trebuie să profităm de slăbiciunile Romei” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul principal al celor de la Internazionale Milano, se pregătește pentru un duel special, deplasarea pe terenul Romei, clubul la care a evoluat între 2003 și 2007.După cinci victorii consecutive, tehnicianul român caută să bifeze un nou succes, de această dată într-un meci complicat împotriva liderului din Serie A (la egalitate de puncte cu Napoli), condus de Gian Piero Gasperini (67 de ani). ...
18:30
Protest MAJOR în La Liga » La meciurile din week-end nu se va juca nimic în primele 30 de secunde! # Gazeta Sporturilor
Decizia mutării în SUA a partidei Villarreal - Barcelona programate în campionatul Spaniei pe 20 decembrie, înaintea pauzei de Crăciun, a stârnit revoltă în La Liga. Căpitanii celor 20 de cluburi iau în calcul să protesteze împotriva neconsultării jucătorilor în privința disputării respectivului meci pe Hard Rock Stadium din Miami. ...
18:30
Cum și-a ales cel mai nou portar de la Manchester United postul „Nu-i plăcea deloc asta” # Gazeta Sporturilor
Senne Lammens (23 de ani), noua achiziție de vară a lui Manchester United, a devenit portar pentru că nu voia să alerge mult și să fie înlocuit. Acest lucru a fost dezvăluit de fratele său, Tom, într-un interviu pentru „The Athletic”. Lammens se pregătește pentru cel mai mare test al carierei sale duminică, atunci când „diavolii roșii” vor juca în deplasare la Liverpool. ...
18:00
Mihai Stoica a făcut praf un arbitru din Superliga: „Adio, arbitraj! Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o reacție acidă la adresa lui George Găman, arbitrul care a condus de la centru duelul Csikszereda - CFR Cluj, scor 2-2.George Găman a fost cel care a provocat o faza controversată în meciul de la Miercurea Ciuc, după ce a oprit jocul chiar înainte de gazdele să bage mingea în poartă, iar cei din camera VAR nu au mai putut interveni. ...
17:50
Fostul antrenor al lui Manchester City e dispus să-l înlocuiască pe Ruben Amorim la Manchester United # Gazeta Sporturilor
Fostul antrenor al lui Manchester City, Roberto Mancini (60 de ani), ar fi interesat să preia banca tehnică a lui Manchester United, în cazul în care Ruben Amorim (40 de ani) va fi demis.Italianul de 60 de ani, liber de contract după despărțirea de naționala Arabiei Saudite, le-ar fi spus apropiaților că se consideră „o opțiune viabilă” pentru conducerea clubului de pe Old Trafford potrivit publicației The Sun. ...
17:50
Patrick Vieira, antrenorul celor de la Genoa, a transmis faptul că Nicolae Stanciu, internațional român, nu va face parte din lotul echipei italiene pentru meciul de duminică, 19 octombrie, împotriva celor de la Parma, contând pentru etapa #7 din Serie A.Ultima partidă jucată de Nicolae Stanciu este cea cu Lazio de pe 29 septembrie. Românul avea dureri de dinaintea partidei, a intrat 23 de minute pe final, iar aceasta s-a agravat. ...
Acum 6 ore
17:00
Cristi Chivu e lăudat și de fostul său antrenor: „Calitate și personalitate. Se simte că Inter are o altă identitate” # Gazeta Sporturilor
Înaintea duelului de pe Olimpico, AS Roma - Inter, programat sâmbătă la ora 21:45 (livetext pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2), Gian Piero Gasperini, antrenorul giallorossilor, a avut numai aprecieri pozitive la adresa lui Cristi Chivu, omologul de pe banca nerazzurrilor. ...
16:50
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a prefațat meciul U Cluj - FC Botoșani, programat sâmbătă, la ora 15:00. Antrenorul „Șepcilor roșii” solicită sprijinul suporterilor pentru meciul cu liderul Superligii, ce va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Primasport și Digisport. ...
16:50
Rivali pe teren, vecini în București » Doi jucători-cheie de la Rapid și Dinamo se văd zilnic în bloc: „Un băiat foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila, 24 de ani, jucătorul celor de la Rapid, a analizat derby-ul cu Dinamo, într-un interviu în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. Extrema stângă a evaluat începutul de sezon al giuleștenilor, și-a făcut autocritica și a vorbit despre relația cu Costel Gâlcă.Dinamo - Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #13 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
16:20
Impact pentru România » Se retrage din națională chiar înaintea CM de handbal feminin din 2025: „Lumea spune «Ana, hai încă puțin!». Dar nu mai pot” # Gazeta Sporturilor
Pivotul Ana Debelic (31 de ani) și-a anunțat retragerea din naționala Croației. Meciul programat duminică în Kosovo, în preliminariile Euro 2026, va fi ultimul.Ana Debelic este una dintre cele mai importante handbaliste croate din ultimii ani. A obținut bronzul european cu naționala în 2020, fiind aleasă și în echipa ideală a turneului. La nivel de club a cucerit două Ligi ale Campionilor împreună cu Vipers Kristiansand.Desființarea echipei norvegience a afectat-o. ...
16:20
Elias Charalambous, prima reacție după ce Gigi Becali a anunțat că Mihai Popescu pleacă de la FCSB: „E prea devreme să vorbim” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut vineri după-amiază conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus, din etapa 13 a Superligii.Tehnicianul cipriot a vorbit despre accidentarea suferită de Mihai Popescu la echipa națională a României și a ținut să precizeze importanța acestuia în succesul obținut de FCSB în stagiunea precedentă, deși Gigi Becali a declarat că nu îi va prelungi contractul fundașului, care urmează să expire la ...
16:20
Performanță istorică! Carol Popa a terminat pe locul 8 la Campionatele Mondiale de juniori, cel mai bun rezultat din istoria triatlonului românesc # Gazeta Sporturilor
Marea speranță a triatlonului românesc pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, Carol Popa, a scris istorie în Australia. Constănțeanul în vârstă de 19 ani a obținut un rezultat de senzație la Campionatele Mondiale de juniori de la Wollongong. Sportivul de la CSM Constanța s-a clasat pe locul 8 în proba de sprint, la capătul unei curse în care s-a aflat în permanență în plutonul fruntaș. ...
16:10
Selecționerul contrazice ultima idee a lui Gigi Becali: „Asta e poziția lui Ionuț Cercel!” # Gazeta Sporturilor
Ion Marin a comentat posibilitatea ca Ionuț Cercel (18 ani) să evolueze pe postul de fundaș central la FCSB, după accidentarea lui Mihai Popescu în meciul României cu Austria. „Roș-albastrul” a fost sub comanda antrenorului la trei reprezentative - U17, U18 și U19 -, pentru care a adunat 19 prezențe până acum.Marin și Cercel nu mai colaborează din iulie, atunci când selecționerul a trecut pe banca „tricolorilor” sub 18 ani. ...
16:10
Când microfonul devine o confesiune involuntară și fără niciun pic de educație jurnalistică apar personaje de tipul fostului portar Florin Prunea.Țin minte că Helmuth Duckadam vorbea în cercuri restrânse despre problemele sale de sănătate și vorbea despre faptul că îmbătrânește frumos. Din păcate, Helmuth n-a apucat să îmbătrânească. Însă alți foști portari și oameni îmbătrânesc zgomotos. ...
16:10
Jucătorul de la Manchester City, ținta fanilor: „Cum este posibil să zică așa ceva?” # Gazeta Sporturilor
Josko Gvardiol (23 de ani) a „aprins” spiritele printre fanii lui Manchester City în urma unui videoclip postat pe rețelele de socializare.Mai exact, clubul de pe Etihad a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care jucătorii răspundeau la câteva întrebări scurte, iar fundașul croat, întrebat cine a fost idolul său fotbalistic în copilărie, a răspuns „Virgil van Dijk”. ...
16:10
L-a făcut praf pe Jose Mourinho! » Noul președinte îl acuză: „A făcut o pregătire proastă. Este inacceptabil” # Gazeta Sporturilor
A plecat doar de o lună din Turcia și Jose Mourinho (62 de ani) deja e criticat de fostul său club. Sadettin Saran, noul președinte al lui Fenerbahce, îl arată cu degetul pentru starea fizică în care a lăsat echipa din Istanbul, rămasă afară din Liga Campionilor pentru al doilea sezon cu antrenorul portughez. ...
16:00
Ar putea lucra Zeljko Kopic cu Gigi Becali? Replica dinamovistului: „Cea mai mare satisfacție a mea...” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, a parat, diplomat și inteligent, în emisiunea GSP Live, orice întrebare vizavi de o posibilă colaborare în viitor cu patronul FCSB, Gigi Becali. L-a complimentat pe omul de afaceri și a spus că motivația lui este să construiască o echipă a lui Dinamo capabilă să-și învingă rivala pe teren.Dinamo a învins marea rivală, pe FCSB, în acest sezon, scor 4-3, după un duel electrizant pe Arena Națională. ...
16:00
Etapa 10 din Liga 2 începe vineri, 17 octombrie, cu meciul dintre Poli Iași și CS Dinamo. Sâmbătă au loc alte 9 meciuri, iar etapa se încheie duminică, cu duelul dintre CSM Slatina și FC Bihor. Toate meciurile pot fi urmărite liveTEXT pe GSP.ro. ...
16:00
Un australian de 33 de ani face surpriză după surpriză la turneul ATP de la Almaty » Urmează duelul cu Daniil Medvedev # Gazeta Sporturilor
James Duckworth (33 de ani, 138 ATP), un jucător australian cu o experiență vastă în turneele de tip Challenger, are un parcurs excelent la turneul ATP 250 de la Almaty, Kazahstan, calificându-se în semifinale, acolo unde îl așteaptă rusul Daniil Medvedev (29 de ani, 14 ATP).James Duckworth este surpriza plăcută a turneului de la Almaty, reușind să ajungă din calificări până în semifinale. ...
16:00
3 jucători importanți de la Barcelona, aproape de revenire » Flick a răbufnit când a auzit de Yamal: „O mare porcărie” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), a susținut o conferință de presă înaintea derby-ului catalan de mâine împotriva Gironei în La Liga și a vorbit despre situația jucătorilor săi.În timpul meciurilor echipelor naționale, mai mulți jucători ai Barcelonei au fost afectați de accidentări. ...
15:50
Gigi Becali a intervenit în conflictul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu: „Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a intervenit în disputa creată vineri dimineață între Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, și selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu (80 de ani). ...
15:30
Ioan Ovidiu Sabău despre tensiunile din vestiar: „Sunt nemulțumiți, dar așa au fost și anul trecut”. Care e situația lui Alessandro Murgia # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, a explicat la ce nivel sunt nemulțumirile din cadrul lotului, nu este îngrijorat, a transmis public ce vrea de la jucători pentru a fi precum în sezonul precedent, când U Cluj defila în sezonul regulatIoan Ovidiu Sabău, 57 de ani, a fixat un moment zero la U Cluj. După eșecul cu Csikszereda (1-2), tehnicianul ardelenilor a anunțat public că vrea să demisioneze de la conducerea "Șepcilor roșii". ...
15:30
„Joc șah cu calmante de durere” » Soldatul din armata Ucrainei care a devenit campion european: „Faci totul în tranșee, înconjurat de șoareci și murdărie” # Gazeta Sporturilor
Igor Kovalenko (36 de ani), mare maestru la șah, s-a întors în competiție în această săptămână, după 3 ani în care a servit ca operator radio pe front, în războiul din Ucraina, țara sa natală.În 2011, la vârsta de 23 de ani, Igor Kovalenko a devenit mare maestru FIDE la șah. ...
Acum 8 ore
15:20
Barcelona a semnat până în 2030 cu sponsorul principal! Câți bani va primi anual # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona a prelungit până în 2030 contractul cu sponsorul principal, Spotify, o colaborare extrem de profitabilă pentru clubul catalan.Spotify, serviciu digital de muzică, este sponsorul principal al Barcelonei din 2022. Astăzi, clubul blaugrana a anunțat prelungirea parteneriatului până în 2030.Parteneriatul presupune ca sigla sau numele companiei să fie afișate pe partea din față a tricourilor de joc și a echipamentelor de antrenament. ...
15:20
Gigi Becali, gata de transferul-RECORD al Superligii: reia negocierile pentru Louis Munteanu! # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali și Nelu Varga vor relua discuțiile pentru transferul lui Louis Munteanu. Când și în ce condiții ar putea ajunge atacantul la FCSB?Becali nu renunță la visul de a-l avea în echipă pe Munteanu, 23 de ani, un fotbalist pe care l-a curtat și în trecut. ...
15:20
Secretul lui Luis Enrique pentru forma fizică de invidiat » Are un singur viciu: „După meciuri” # Gazeta Sporturilor
Luis Enrique, antrenorul lui PSG, are obiceiuri de la care nu se abate pentru a se menține în formă. Ajuns la 55 de ani, fostul mare mijlocaș continuă să fie într-o condiție fizică excelentă.Spaniolul s-a retras din cariera de fotbalist în 2004, dar asta nu l-a împiedicat să își mențină disciplina.FOTO. ...
15:00
Robert Lewandowski, 37 de ani, este în ultimul an de contract cu Barcelona. Clubul are opțiune de prelungire, pentru un sezon, dar relația cu internaționalul polonez este tensionată.Șansele lui Robert Lewandowski de a rămâne și sezonul viitor în capitala Catalunyei par în acest moment compromise. Salariul său foarte mare, peste 20 de milioane de euro pe sezon, este unul dintre motivele pentru care Barca înclină spre o despărțire. Iar un altul a apărut în ultimele zile. ...
14:40
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a pus mâna pe telefon pentru a-și suna tatăl după explozia produsă astăzi într-un bloc din București, în sectorul 5, cartierul Rahova. Asta pentru că părintele lui locuiește în blocul vecin, de lângă scara în care s-a produs tragedia care a curmat 3 vieți.În această dimineață, puțin după ora 09:00, o explozie puternică s-a produs în interiorul unui bloc din cartierul bucureștean Rahova. ...
14:10
Mircea Lucescu, reacție furibundă după atacul lui Mirel Rădoi: „Am greșit când am spus că îl stimez” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale a României, a reacționat în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, în urma „atacului” venit din partea antrenorului Universității Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani).Tehnicianul oltenilor s-a declarat stupefiat de discuția avută între Lucescu și Gigi Becali, înainte de FCSB - Universitatea Craiova, meci încheiat cu victoria cu 1-0 a campioanei en-titre. ...
14:00
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din semifinala de la Osaka » Românca a evitat un duel cu partenera ei de dublu # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA), una din cele două românce calificate în semifinalele turneului de la Osaka, și-a aflat adversara din penultimul act al competiției. Sportiva de 27 de ani se va duela pentru un loc în finală cu cehoaica Tereza Valentova (18 ani, 78 WTA).După două victorii în primele tururi, Jaqueline Cristian trebuia să o întâlnească pe Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) în sferturile de finală ale turneului de la Osaka. ...
13:50
