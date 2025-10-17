Contre între Florin Bratu și Tony da Silva: „Când spui asta, normal că eu mă ambiționez”

15:00

Robert Lewandowski, 37 de ani, este în ultimul an de contract cu Barcelona. Clubul are opțiune de prelungire, pentru un sezon, dar relația cu internaționalul polonez este tensionată.Șansele lui Robert Lewandowski de a rămâne și sezonul viitor în capitala Catalunyei par în acest moment compromise. Salariul său foarte mare, peste 20 de milioane de euro pe sezon, este unul dintre motivele pentru care Barca înclină spre o despărțire. Iar un altul a apărut în ultimele zile. ...