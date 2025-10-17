Fotbal: Eintracht Frankfurt anunţă că UEFA a respins cererea de mutare a meciului cu Napoli pe un teren neutru
News.ro, 17 octombrie 2025 20:50
UEFA a respins cererea Eintracht Frankfurt de a muta meciul cu Napoli, din Liga Campionilor, pe o arenă neutră, după ce fanilor echipei germane li s-a interzis accesul la meci de către autorităţile locale napoletane, a anunţat vineri clubul din Bundesliga.
Acum 10 minute
21:20
21:20
Acum 30 minute
21:00
Prefectura Neamţ anunţă că ursul care a omorât un bărbat în comuna Bicaz Chei va fi identificat şi extras # News.ro
Reprezentanţii Prefecturii Neamţ au anunţatm vneri seară, că ursul care a omorât un bărbat în comuna Bicaz Chei urmează să fie identificat şi extras. Ei au menţionat că autorităţile locale se vor întruni pentru întocmirea documentaţiei necesare acestui demers.
21:00
Întâlnire Donald Trump - Volodimir Zelenski la Casa Albă. Zelenski: „Cred că putem pune capăt războiului cu ajutorul lui Trump" / Ce spune liderul american despre Putin # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este la Casa Albă, vineri, pentru o întâlnire cu liderul american Donald Trump.
21:00
Proiect iniţiat de mai mulţi parlamentari PNL: Investitorii străini să poată obţine drept de şedere temporară în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro # News.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro.
Acum o oră
20:50
20:40
BBC: Poate „Kremlinul zburător” al lui Putin să circule prin spaţiul aerian al UE, eventual chiar deasupra României, pentru a ajunge la Budapesta? # News.ro
Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.
20:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Peste o sută de jandarmi rămân în zonă peste noapte / Accesul în imobil şi în perimetrul delimitat este interzis # News.ro
Peste o sută de jandarmi şi alte forţe rămân în zona exploziei din Sectorul 5 al Capitalei pe timpul nopţii, pentru paza bunurilor şi asigurarea perimetrului. Accesul în imobil şi în zona delimitată este interzis.
20:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Nicuşor Dan: Este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple / Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri seară, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid. ”Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare”, afirmă şeful statului, precizând că toţi cei vinovaţi trebuie să răspundă.
Acum 2 ore
20:20
Sora fostului ministru Carmen Dan, în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile / Cealaltă femeie din dosar, control judiciar / Ce spun procurorii # News.ro
Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, printr-o decizie luată, vineri, de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Cealaltă femeie din dosar a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile.
20:00
Bărbatul din Miheşu de Câmpie acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc a fost trimis în judecată pentru omor calificat cu premeditare, profanare de cadavre şi alte infracţiuni/ Emil Gânj, arestat în lipsă, este dat în urmărire generală # News.ro
Bărbatul din Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a acestui an, a fost trimis în judecată pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie. Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.
19:40
Fotbal: Lothar Matthaus a devenit ambasadorul Bengal Superleague, în India - „Este un proiect cu mare potenţial” # News.ro
Lothar Matthaus, legendă a fotbalului german, a devenit ambasador al Bengal Super League, o competiţie fotbalistică înfiinţată în luna iulie a acestui an, a anunţat vineri promotorul acestei noi ligi.
19:40
Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2.
19:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Bilanţul victimelor, în creştere - Trei persoane au murit, 15 au fost transportate la spitale / Mai multe persoane cu atac de panică # News.ro
Bilanţul victimelor exploziei din Bucureşti a fost actualizat de către autorităţi şi arată că trei persoane au murit şi 15 au fost transportate la spitale. De asemenea, mai multe pewrsoane au primit îngrijiri după ce au făcut atac de panică.
Acum 4 ore
19:20
Colonelul Michaël Randrianirina, în vârstă de 51 de ani, a fost învestit vineri preşedinte al Madagascarului, la câteva zile după ce unitatea sa militară - care l-a determinat pe fostul preşedinte Andry Rajoelina să fugă - a preluat puterea, relatează AFP.
19:10
Trupul celei de-a treia persoane decedată în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat.
19:10
Tronsonul de autostradă curprins între Mizil şi Pietroasele, adică 28 de km aferenţi Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti-Buzău), au fost daţi în trafic.
19:00
UPDATE - Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală – Mai multe persoane primesc îngrijiri / Cinci victime, transportate la spital / Circulaţia tramvaielor de pe linia 1 şi a autobuzelor de pe linia 182, deviată # News.ro
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, iar mai multe persoane primesc îngrijiri medicale. Circulaţia tramvaielor de pe linia 1 şi a autobuzelor de pe linia 182 este temporar deviată.
18:50
18:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – IGSU prezintă cronologia evenimentelor, cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI – Deflagraţia a avut loc la ora 09.08 / Suport psihologic şi emoţional persoanelor direct afectate şi apartinatorilor victimelor # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia din Sectorul 5, aşa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI. Informaţia vine după ce datele transmise de-a lungul zilei de diferite instituţii nu au coincis. Deflagraţia a avut loc la ora 09.08.
18:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare: Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă # News.ro
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineaţă în cartierul Rahova din Bucureşti sunt protejate de o asigurare facultativă - din informaţiile colectate la nivelul companiilor de asigurări membre aleUniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR).
18:30
Echipa naţională a României a urcat patru locuri şi se află pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii vineri. Tricolorii au 1480.13 puncte.
18:30
Venezuela desfăşoară zeci de mii de militari la frontiera cu Columbia, SUA atacă presupuşi traficanţi # News.ro
Zeci de mii de militari venezueleni au fost desfăşuraţi vineri în apropierea frontierei cu Columbia, în timp ce Washingtonul ataca alţi presupuşi traficanţi de droguri în Caraibe, un nou episod în tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela, relatează AFP.
18:30
Patru bărbaţi au fost arestaţi în Bulgaria la cererea parchetului din Marsilia, în cadrul unei anchete internaţionale privind manipularea rezultatelor competiţiilor sportive, a declarat vineri pentru agenţia AFP un purtător de cuvânt al tribunalului din Sofia.
18:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Distrigaz Sud Reţele precizează că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie / Obligaţiile clienţilor / În ce condiţii s-ar putea relua alimentarea # News.ro
Distrigaz Sud Reţele face, vineri după-amiază, noi precizări în cazul exploziei din Sectorul 5, explicând că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă. Compania explică faptul că, pentru eventuala reluare a furnizării gazului, trebuie îndeplinite mai multe condiţii.
18:20
Moşteanu a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov: Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării. Şi nici metrul de croitorie. În unităţile MApN, oamenii au primit echipamentul / Statul Major General va face o analiză # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov, el afirmând că niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării şi nici metrul de croitorie iar în unităţile MApN, oamenii au primit echipamentul. Ministrul anunţă că Statul Major General va face o analiză, şi miercuri vor fi prezentate concluzii detaliate, inclusiv cu privire la problemele punctuale observate şi lucrurile care se pot îmbunătăţi. Referitor la rezervişti, ministrul Apărării a arătat că media de vârstă a acestora este de 48 de ani, context în care este cu atât mai important ca Parlamentul să dezbată şi să adopte rapid legea privind voluntarii în termen.
18:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - DGASMB face apel la populaţie să sprijne cu donaţii şi financiar familiile afectate de explozia din Rahova/ Este nevoie de haine de sezon în stare bună, lenjerie, pături, prosoape, produse de igienă şi mâncare neperisabilă # News.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) face apel la populaţie să sprijne cu donaţii, dar şi financiar familiile afectate de explozia violentă care a distrus două etaje ale unui bloc de opt etaje din cartierul bucureşten Rahova. „În urma exploziei devastatoare din sectorul 5, familii întregi au rămas fără locuinţă şi multe persoane au nevoie urgentă de ajutor”, afirmă reprezentanţii instituţiei. Aceştia informează că centrele de donaţii ale DGASMB vor fi deschise sâmbătă şi duminică şi că sunt necesare, printre altele, haine de sezon în stare bună pentru adulţi şi copii, lenjerie, pături, prosoape, produse de igienă şi mâncare neperisabilă.
18:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie / Suma va putea fi suplimentată # News.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat acordarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie, dar anunţă, vineri, că suma va putea fi suplimentată. Primăria acordă, de asemenea, sprijin locatarilor pentru întocmirea documentaţiilor de care vor avea nevoie în perioada următoare.
18:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Influencerul Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei / ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, le strigă el celor care intervin în zonă – VIDEO # News.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova. ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, strigă acesta, cerând să se facă publice toate detaliile incidentului. ”Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute”, susţine influencerul.
17:50
17:50
Un militar rus îşi omoară prin împuşcare un camarad şi se sinucide, într-o bază militară în regiunea Moscova # News.ro
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
17:50
Antrenorul Barcelonei spune că el şi jucătorii săi nu sunt mulţumiţi de disputarea unui meci la Miami # News.ro
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, şi jucătorii săi nu sunt încântaţi că trebuie să parcurgă 7.200 de kilometri pentru a disputa un meci din sezonul regulat al LaLiga în apropiere de Miami, în luna decembrie.
17:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - CGMB a aprobat într-o şedinţă extraordinară acordarea unui ajutor financiar de 2,9 milioane de lei pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia puternică din Rahova # News.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul bucureştean Rahova.
17:30
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat vineri că urma să discute cu preşedintele rus Vladimir Putin, în calitate de gazdă a unei reuniuni prevăzute între Statele Unite şi Rusia, relatează AFP.
17:30
Asociaţia presei străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat vineri autorităţile israeliene să acorde acces independent în Gaza după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, afirmând că nu mai există niciun „pretext” pentru a împiedica accesul în teritoriu.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare. În program - un eveniment organizat de două universităţi, întâlnire cu reprezentanţi din administraţia publică şi festivităţile de Ziua Armatei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii ”Al.I Cuza” şi a Universităţii de Arte.
Acum 6 ore
17:00
ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici la nivel naţional, în ultimele cinci zile şi a dat amenzi de şase milioane de lei / Printre nereguli: automate de cafea neconectate la reţeaua de alimentare cu apă, detergenţi expiraţi # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în ultimele cinci zile, peste 2.000 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi care au depăşit şase milioane de lei. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care automate de cafea neconectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, detergenţi expiraţi, produse şi proceduri nesigure în unităţi de alimentaţie publică şi echipamente cu grad ridicat de uzură.
16:50
Bujduveanu: Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral costurile/ Nevoile tuturor vor fi acoperite până la lăsarea serii # News.ro
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. Potrivit edilului, în aceste momente 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral costurile. „Mulţi dintre cei afectaţi se întorc acum de la serviciu, iar echipele noastre îi aşteaptă în teren. Fiecare persoană va fi evaluată, iar toate nevoile – de locuire temporară, hrană şi sprijin medical – vor fi acoperite până la lăsarea serii”, mai precizează primarul.
16:50
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în estul Ucrainei, Pişceane şi Tîhe în regiunea Harkov şi localitatea Prîvillea în regiunea Dnipropetrovsk # News.ro
Rusia revendică vineri cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, în zone pe care Kievul le-a recucerit în urmă cu trei ani în urma unei contraofensive-surpriză.
16:40
Fostul mare sportiv Carl Lewis a declarat că nu crede că Enhanced Games vor avea succes, adăugând că nici el nu este dispus să le acorde atenţie, relatează Reuters.
16:30
Bolojan, despre coaliţie: Eu personal cred că este în interesul României să avem o guvernare stabilă, dar nu o stabilitate din asta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, că el personal crede că este în interesul României să avem o guvernare stabilă, dar nu o stabilitate din asta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă. El a precizat că, ”dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă”.
16:20
Ilie Bolojan: Voi susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie / Despre candidat propriu al fiecărui partid: Nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.
16:10
Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF / Vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.
16:10
Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni: Nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarizări, în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni, el arătând că nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarizări, în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii.
16:00
15:50
UE, favorabilă unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, dacă ”face să avanseze procesul de pace”. Kremlinul evocă ”multe probleme” de rezolvat înaintea unui summit Putin-Trump care poate avea loc peste două săptămâni # News.ro
Comisia Europeană (CE) a primit favorabil, vineri, perspectiva unei întâlniri între preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia ca ea să facă ”să avanseze procesul de pace” în Războiul din Ucraina, relatează AFP.
15:50
Ilie Bolojan: Nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere. Este scris, este pregătit, include câteva măsuri foarte importante. În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi include câteva măsuri foarte importante, în primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria. El a mai arătat că roate elementele care întăresc autonomia locală, de la posibilitatea de încasare a impozitelor, de la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism, de a da facilităţi pentru dezvoltare, sunt cuprinse în acest pachet.
15:50
J. D. Vance: Ruşii şi ucrainenii, într-o ”dezaliniere fundamentală a aşteptărilor”, ”nu sunt sunt pregătiţi” să încheie un acord de pace. Rusia crede că face progrese militare mai mari decât în realitate, complicând negocierile, însă o soluţie rămâne posi # News.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Violodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.
15:50
A fost semnat contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi, valoarea lucrărilor fiind de 1,7 miliarde de lei # News.ro
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţe (SRU) Iaşi a fost semnat vineri, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia în asociere cu alte companii.
15:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5 # News.ro
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.
