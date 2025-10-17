FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
Fanatik, 17 octombrie 2025 20:50
Gigi Becali schimbă foaia! Mihai Stoica a anunțat în direct planul patronului de la FCSB. Managerul clubului cere transferuri din Portugalia. Cum se schimbă sistemul.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
21:00
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ Neamț a fugit în Italia de frica pușcăriei # Fanatik
Ionel Arsene, fost șef al CJ Neamț, ar putea fi următorul fugar din ”lotul Italia” care scapă de pedeapsa cu închisoarea prin bunăvoința justiției din România, după modelul Alina Bica.
Acum o oră
20:50
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm” # Fanatik
Gigi Becali schimbă foaia! Mihai Stoica a anunțat în direct planul patronului de la FCSB. Managerul clubului cere transferuri din Portugalia. Cum se schimbă sistemul.
20:30
Mihai Rotaru, atac frontal la Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului” # Fanatik
Război total între Universitatea Craiova și Mircea Lucescu. A venit rândul lui Mihai Rotaru să îl atace pe selecționerul naționalei României. De la ce a pornit totul.
Acum 2 ore
20:20
“Este o ruşine pentru fotbalul românesc ca FC Botoşani să fie pe primul loc!” Declaraţia care dă foc Superligii # Fanatik
FC Botoşani este lider în SuperLiga după primele 12 etape. Giovanni Becali a dezvăluit că este o ruşine ca echipa lui Valeriu Iftime să fie peste granzii FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova.
20:10
Ce riscă și unde va fi închisă fata acuzată de complicitate la uciderea femeii găsite în Pădurea Cernica. ”Minora de 14 ani nu răspunde penal, asta nu înseamnă că scapă” # Fanatik
Ce pedeapsă riscă minora și unde ar putea fi închisă, potrivit avocatului, dacă va fi găsită vinovată și condamnată pentru decesul femeii din Pădurea Cernica?
19:30
De ce refuză Valentina Pelinel să mai poarte pantofi cu toc cui. Ce a pățit soția lui Cristi Borcea # Fanatik
Valentina Pelinel a confirmat faptul că nu mai are de gând să poarte vreodată pantofi cu toc cui. Soția lui Cristi Borcea a trăit un moment nu tocmai plăcut.
Acum 4 ore
19:10
Crimă cu sânge rece! Președintele unui club cu legături în România, asasinat în fața propriei locuințe # Fanatik
Lumea fotbalului de pretutindeni este zdruncinată după o crimă teribilă. Un președinte de club a fost asasinat chiar în fața casei de niște necunoscuți.
18:50
Florin Talpan, reacție furibundă după decizia UEFA în disputa FCSB – Steaua: ”Nu voi lăsa lucrurile așa”. Exclusiv # Fanatik
Steaua a primit câștig de cauză în duelul pe care îl are cu FCSB la UEFA. Cum a reacționat juristul Florin Talpan la aflarea veștii și ce promisiune a făcut.
18:40
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%” # Fanatik
Noutățile cu privire la lotul celor de la FCSB vin de la o zi la alta, iar după ce Mihai Popescu a aflat că nu mai continuă la echipă, din sezonul viitor, acum un alt jucător se pare că o să plece.
18:30
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit o primă reacţie pentru FANATIK după ce sigla şi numele FCSB au fost şterse de UEFA din dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor din 1986.
18:10
Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt, în caz de scurgeri de gaze # Fanatik
Explozia din Rahova ridică din nou întrebarea: unde se termină responsabilitatea Distrigaz și unde începe cea a locatarilor? Ce spune legea despre obligațiile companiilor de distribuție a gazelor
17:50
Bodyguardul vedetă al lui Lionel Messi face furori pe internet! A marcat un eurogol și s-a bucurat nebunește. Video # Fanatik
Celebrul bodyguard al lui Lionel Messi a ieșit din nou în evidență. Yassine Chueko a marcat un eurogol și a celebrat într-un mod inedit. Ce au comentat fanii în mediul online.
17:40
SuperLiga, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
17:40
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB-Steaua! Echipa lui Gigi Becali, ştearsă din dreptul Cupei Campionilor 1986 # Fanatik
Cei de la UEFA au făcut o modificare pe site-ul oficial, în ceea ce privește echipa FCSB, iar acum în dreptul echipei patronate de Gigi Becali nu mai apare Cupa Campionilor.
Acum 6 ore
17:20
Georgina Rodríguez face furori cu ultima achiziție. Ce și-a cumpărat iubita lui Cristiano Ronaldo de 300.000 de euro # Fanatik
Georgina Rodríguez a intrat în vizorul fanilor după ce a mers la cumpărături. Ce și-a achiziționat partenera lui Cristiano Ronaldo, în valoare de 300.000 de euro.
17:10
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii # Fanatik
Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova? Legea este destul de clară. Ce investighează procurorii?
16:50
Scandal înainte de Metaloglobus – FCSB! MM Stoica: “Este o lipsă de respect!” Probleme de lot pentru campioana României # Fanatik
Mihai Stoica este îngrijorat de starea terenului înainte de Metaloglobus - FCSB. Campioana României are mari probleme de lot şi Charalambous pregăteşte o surpriză pe postul de fundaş central.
16:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre implicarea familiei Ceaușescu în sport # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre implicarea familiei Ceaușescu în Sport.
16:20
Managerul FCSB, atac nuclear la George Găman după meciul lui CFR Cluj: “Ar trebui să ne lase! Adio, arbitraj!” # Fanatik
Mihai Stoica, președintele de la FCSB, atac direct la adresa lui George Găman după deciziile incredibile de arbitraj din Csíkszereda – CFR Cluj 2-2
16:10
Mihai Stoica a reacționat după atacul lansat de Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu. Ce a spus oficialul campioanei României despre antrenorul Craiovei.
16:00
Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 13-a din SuperLiga. Cum să faci 1.000 de euro cu meciurile din weekend # Fanatik
SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a etapa a 13-a din SuperLiga. A mizat pe siguranță de această dată, iar alegerile sale îți pot aduce 1.000 de euro.
16:00
Gigi Becali, prima reacție după conflictul Mircea Lucescu – Mirel Rădoi: „Îi dau un sfat finului” # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după conflictul aprins dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi. Ce spune patronul FCSB despre schimbul de replici la distanță.
15:50
O organizație care a ajutat refugiații din Ucraina sare în sprijinul victimelor exploziei din Rahova. Ce se întâmplă cu oamenii rămași fără locuințe # Fanatik
O organizație umanitară care ajută de aproape 50 de ani oameni care sunt în situații disperate, precum palestinienii din Gaza și refugiații din Ucraina, sare în sprijinul victimelor exploziei din Rahova.
15:40
Momente de groază pentru Laurențiu Reghecampf în Africa. Trei morți pe stadionul unde va juca în Liga Campionilor. Decizie de ultimă oră a CAF # Fanatik
Laurențiu Reghecampf și-a asumat un risc mare atunci când a decis să meargă la cârma echipei sudaneze Al-Hilal Omdurman. Înaintea unui meci din Liga Campionilor Africii s-au înregistrat trei morți.
Acum 8 ore
15:20
Alexandru Musi a suferit o accidentare în meciul România U21-Cipru U21, scor 2-0. Ce şanse are atacantul lui Dinamo să joace în derby-ul cu Rapid.
15:10
Florin Prunea, distrus în presa internațională după ce l-a numit pe Jurgen Klopp „papagal”. „Un atac incredibil” # Fanatik
Presa internațională a scris despre derapajul lui Florin Prunea la adresa lui Jurgen Klopp, fostul mare antrenor de la Liverpool. Ce au scris britanicii despre delegatul UEFA.
14:50
Risc major de colaps: cum se desfășoară căutările victimelor în blocul care a explodat în Sectorul 5. Informații din teren # Fanatik
Blocul care a explodat în Calea Rahovei din București ar putea să se prăbușească. Cum acționează pompierii-salvatori la fața locului. ISU recunoaște că ”există risc” dar că operațiunea de căutare continuă
14:40
Află totul despre etapa 10 din Liga 2. Ce meciuri sunt transmise la tv, cele mai bune cote la pariuri, clasamentul actualizat, echipe de start și programul complet al rundei.
14:40
Cum a reacţionat Elias Charalambous la furia anti-FCSB a lui Mirel Rădoi: „Aveți dovezi? Fiecare vine și spune” # Fanatik
Elias Charalambous a reacţionat după scenele incredibile în care Mirel Rădoi îl condamna pe Mircea Lucescu pentru telefonul dat lui Gigi Becali înainte de FCSB - Universitatea Craiova.
14:30
Război total! Mircea Lucescu îi răspunde dur lui Mirel Rădoi: “Am greșit când am spus că îl stimez!” # Fanatik
Mircea Lucescu i-a dat instant replica lui Mirel Rădoi! Antrenorul Universității Craiova a avut un discurs foarte dur la adresa selecționerului României
14:20
Ce a postat o locatară în seara de dinaintea exploziei: „Pe scară miroase în continuare a gaz… senzorii piuie!” Cum puteau fi salvați oamenii din blocul din Rahova # Fanatik
Tragedia din Rahova ar fi putut fi prevenită? Locatara unui bloc afectat dezvăluie haosul și întârzierea intervențiilor autorităților înainte de explozia care a ucis trei persoane și a rănit alte 13.
14:10
CFR Cluj va suferi o nouă plecare în perioada imediat următoare. Cristi Coste a făcut anunțul și a transmis cine va părăsi clubul din Gruia după demisia lui Cristi Balaj.
14:00
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!” # Fanatik
Primele reacții după atacul lui Mirea Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu. Oficialii de la Universitatea Craiova au intervenit în scandal. Unde au greșit cei doi antrenori.
13:40
Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de la Steaua! Pierde 2 luni din cauza lui!” # Fanatik
Acuzații grave la adresa doctorului de la Rapid după accidentarea lui Andrei Borza! Ce i se reproșează: „Am auzit că e un mexican”
13:40
Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de explozia blocului din Rahova. Distrigaz, reacția momentului: ”S-a constatat că sigiliul a fost rupt” # Fanatik
Distrigaz reacționează și oferă informații oficiale cu privire la explozia blocului din Rahova. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte în imobilul care a fost afectat?
Acum 12 ore
13:20
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2 “Nu a fost fault la portar! Este interzis să fluieri înainte ca mingea să intre în poartă” # Fanatik
Cristi Balaj l-a criticat dur pe George Găman după arbitrajul dezastruos din Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Ce spune fostul președintele al ardelenilor despre greșelile făcute de „central”.
13:20
Mirel Rădoi sare la gâtul lui Mircea Lucescu și Orlando Nicoară după declarația pro FCSB: „Sunt absolut șocat! Vă băteți joc! Mulți nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!“ # Fanatik
Mirel Rădoi a avut un mesaj manifest la adresa lui Mircea Lucescu și Orlando Nicoară după declarațiile pro FCSB, de la finalul meciului direct cu Universitatea Craiova. Ce acuzații a adus tehnicianul oltenilor.
13:10
Ştefan Baiaram, între Galatasaray şi Fenerbahce! Giovanni Becali: “Au venit să-l vadă! Şi-o să mai vină” # Fanatik
Ştefan Baiaram ar putea da lovitura carierei în perioada de mercato. Atacantul Universităţii Craiova este urmărit de granzii Turciei: Galatasaray şi Fenerbahce.
13:10
Blocurile vechi din București, adevărate bombe cu ceas? Un arhitect trage un semnal de alarmă după explozia din Rahova: „Probabil va fi demolat” # Fanatik
Explozia care s-a produs în Rahova, în București, a provocat mare panică printre locuitorii Capitalei. Ce s-a descoperit despre blocul care a bubuit și a produs victime?
13:00
Vestiarul lui CFR Cluj stă pe un butoi de pulbere după un nou semieșec suferit în SuperLiga. Reacții acide în urma egalului făcut de vicecampioană, scor 2-2, pe terenul nou-promovatei Csikszereda
12:40
Cum a făcut Donald Trump un miliard de dolari din crypto. Fiul său Eric: ”Probabil mai mult de atât” # Fanatik
Cum a dat lovitura Donald Trump și s-a umplut de bani. Află pe ce criptomonede a mizat, vezi pașii pe care i-a urmat președintele SUA.
12:40
Vinicius, pus sub urmărire penală! Motivul pentru care starul lui Real Madrid riscă o pedeapsă drastică # Fanatik
Vești proaste pentru Vinicius Jr. Vedeta lui Real Madrid a fost pusă sub urmărire penală dintr-un motiv uluitor. Superstarul brazilian riscă o pedeapsă destul de serioasă
12:20
Giovanni Becali și Horia Ivanovici, ceartă în direct și un nou pariu pe deciziile lui Lucescu: “Ăla de la Pafos e vreodată mai bun?!” # Fanatik
Scandalul de la națională a continuat și în direct. Giovanni Becali și Horia Ivanovici s-au contrazis și au făcut un nou pariu pentru următoarea acțiune a României.
12:10
Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!” # Fanatik
Costel Gâlcă a copilărit în blocul care a explodat vineri dimineață în cartierul Rahova! Dezvăluire de impact în direct la FANATIK
12:10
Cum s-a produs explozia devastatoare din București. Primele concluzii ale unui expert criminalist: „O bombă cu ceas” # Fanatik
Cum a fost posibilă explozia devastatoare din București și cine s-ar putea face răspunzător pentru victime? Un expert criminalist avertizează asupra acumulării de gaze și nerespectării normelor de siguranță care au dus la tragedie.
11:50
Pregătiri intense pentru meciul FCSB-ului din Cupa României Betano! Cum va fi așteptată campioana. Video # Fanatik
FCSB se va duela cu Gloria Bistrița în prima etapă din Cupa României, iar pregătirile sunt în plină desfășurare. Cum va fi așteptată campioana en-titre.
11:40
El este noul președinte al CFR Cluj! Revenire de senzație în Gruia după plecarea lui Cristi Balaj. Exclusiv # Fanatik
Revenire spectaculoasă în Gruia. La mai puțin de o săptămână după ce Cristi Balaj și-a dat demisia, CFR Cluj are un nou președinte. Neluțu Varga a ales să meargă pe mâna unui om cu experiență
11:30
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu: “Cum să dai în familie?!?”. Exclusiv # Fanatik
Răzvan Marin a intrat într-un conflict cu selecţionerul Mircea Lucescu. Horia Ivanovici a dezvăluit că fotbalistul naţionalei a fost botezat de Răzvan Lucescu şi prenumele i-a fost dat după antrenorul lui PAOK.
11:10
Cristiano Ronaldo, apariție fabuloasă în filmul despre viața lui Loți Boloni. Cum s-a născut ideea documentarului # Fanatik
Loți Boloni se pregătește să-și lanseze și în România filmul despre viața sa. Fostul internațional român a dezvăluit că în documentar va fi prezent și Cristiano Ronaldo.
11:00
Ce spune Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca pontențial candidat la Primăria Capitalei: „Cred că face o figură bună” # Fanatik
Gabriela Firea sau Daniel Băluță? Care ar fi cel mai bun candidat pentru funcția de primar al Capitalei, potrivit lui Robert Negoiță, edilul Sectorului 3.
