Microsoft lansează un asistent AI avansat pentru Windows 11
Profit.ro, 17 octombrie 2025 20:50
Windows 11 va oferi acces la un asistent de inteligență artificială care combină funcționalitățile Copilot Voice și Copilot Vision pentru a răspunde la întrebări legate de conținutul de pe ecran.
Acum 10 minute
21:20
Compania de baterii susținută de Volkswagen a finalizat dezvoltarea propriei baterii solid-state # Profit.ro
Gotion, companie chineză cu afaceri solide în Europa, în care VW a investit în ultimii cinci ani, a anunțat startul producției de test pentru o nouă baterie cu chimie specifică electrolitului solid.
Acum 30 minute
21:10
Explozie puternică în București - Peste 100 de jandarmi rămân în zonă. Mesaj către trecători FOTO # Profit.ro
Peste 100 de jandarmi rămân în zona exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, pe timpul nopții
21:00
Un juriu federal l-a pus sub acuzare pe fostul consilier pentru securitate națională John Bolton, a anunțat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiției.
Acum o oră
20:50
Windows 11 va oferi acces la un asistent de inteligență artificială care combină funcționalitățile Copilot Voice și Copilot Vision pentru a răspunde la întrebări legate de conținutul de pe ecran.
20:30
Deși pe o lichiditate modestă, indicele BET a înaintat pe o nouă valoare-record.
20:30
Președintele Nicușor Dan spune că explozia care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Capitală, este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.
Acum 2 ore
20:00
GRAFICE Ucraina și-a redus cu 20% importurile de benzină din România, în special de la Rompetrol. Volumele livrate de OMV Petrom au scăzut cu 5% # Profit.ro
Volumele de benzină exportate de companiile românești în Ucraina au scăzut în septembrie cu 20%, în principal ca urmare a reducerii livrărilor maritime ale Rompetrol, relevă date analizate de Profit.ro.
19:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță cronologia evenimentelor care au generat explozia la blocul din Sectorul 5 al capitalei.
19:40
Explozie puternică în București - A treia persoană decedată, de la etajul 6 sub dărâmături FOTO # Profit.ro
Pompierii au scos, de la etajul 6, cea de-a treia persoană decedată în urma exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei.
19:30
Membri de rang înalt ai Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene au declarat că seria reducerilor de dobânzi este aproape sau deja la final, în contextul unei economii europene stabile, dar cu riscuri încă echilibrate, transmite CNBC.
Acum 4 ore
19:00
LISTA - ANAF trimite atenționări doar instituțiilor publice cu datorii, companiile de stat nu primesc notificări # Profit.ro
ANAF a trimis azi un comunicat prin care informează instituțiile statului că sunt obligate să-și plătească obligațiile fiscale, fără să condiționeze acest lucru de poprirea conturilor, ci indicându-le să apeleze la variante, cum ar fi eșalonările la plata taxelor. Întrebați de Profit.ro dacă acest avertisment se aplică și companiilor de stat cu datorii, reprezentanții ANAF au răspuns scurt că nu.
18:40
Contractul de 1,7 miliarde de lei pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe Iași, semnat # Profit.ro
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe Iași a fost semnat, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia în asociere cu alte companii.
18:30
Explozie puternică în București – Noi precizări Distrigaz: Robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul rupt nu a fost afectat de explozie # Profit.ro
Operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele, din grupul Engie, revine cu precizări în ceea ce privește deflagrația din cartierul Rahova, strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București.
18:10
Donald Trump anunță o reducere a prețului uriaș al fecundării in vitro, cu scopul de a crește natalitatea americană # Profit.ro
Donald Trump a anunțat măsuri în vederea scăderii costului foarte mare al fecundării in vitro (FIV) în Statele Unite - una dintre promisiunile sale în campania prezidențială.
17:50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a raportat o creștere de 39,1% a profitului net în al treilea trimestru din 2025, depășind așteptările analiștilor și stabilind un nou record istoric, datorită cererii în creștere pentru cipurile destinate inteligenței artificiale (AI), relatează CNBC.
17:30
Explozie puternică în București - Ultimele imagini de la fața locului, inclusiv din bloc FOTO # Profit.ro
Surse guvernamentale autorizate explică pentru Profit.ro cauza exploziei puternice de astăzi dintr-un bloc în capitală: Cineva ar fi deblocat nelegal sursa de gaze a blocului - nu a vreunui apartament - după ce locatarii au semnalat miros puternic de gaze cu o zi în urmă.
17:30
Explozie puternică în București - Peste 30 de oameni afectați se îndreaptă spre hoteluri FOTO # Profit.ro
32 dintre persoanele afectate de explozia din cartierul Rahova sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Generală, care acoperă integral toate costurile, anunță primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Acum 6 ore
17:20
Explozie puternică în București - Allianz-Țiriac a activat planul de intervenție rapidă VIDEO&FOTO # Profit.ro
Allianz-Țiriac a activat planul de intervenție rapidă.
17:00
SOCAR Petroleum S.A.: Cel mai probabil vom depăși 900 de milioane de lei contribuții fiscale în 2025 # Profit.ro
SOCAR Petroleum S.A., o subsidiară a State Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR), își reconfirmă rolul său de partener strategic al statului român în domeniul energetic și estimează cea mai mare contribuție fiscală din istoria companiei (inclusiv TVA, accize, impozit pe profit, impozit pe cifra de afaceri și taxe salariale) de aproximativ 900 de milioane de lei pentru anul în curs.
17:00
Cel mai mare SUV al mărcii VW din Europa, Touareg, își încheie viața așa cum îl știm, ca automobil cu motor cu combustie, inclusiv diesel, unul dintre puținele de acest fel care au mai rămas în segmentul D-SUV.
16:50
Premierul ungar i-a garantat președintelui rus Vladimir Putin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea noului summit cu președintele american Donald Trump și pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Bolojan reconfirmă: Blocul va fi demolat, foarte probabil VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță, după explozia puternică la un bloc din capitală, că „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat”.
16:30
Bolojan, mesaj către ANAF: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor # Profit.ro
Premierul a declarat că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF.
16:30
A fost deschisă circulația pe încă 28 kilometri din A7 - Autostrada Moldovei
16:20
O vânzare masivă de acțiuni care a început pe Wall Street joi a prins viteză în Asia și Europa vineri.
16:20
Surse guvernamentale autorizate explică pentru Profit.ro cauza exploziei puternice de astăzi dintr-un bloc în capitală: Cineva ar fi deblocat nelegal sursa de gaze a blocului - nu a vreunui apartament - după ce locatarii au semnalat miros puternic de gaze cu o zi în urmă.
16:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ ANAF deschide proces împotriva soților Iohannis pentru îmbogățire fără justă cauză în detrimentul statului. Fiscul ar putea cere suma maximă, de 4,7 milioane lei, dar instanța va decide cât va plăti fostul președinte # Profit.ro
ANAF va iniția, cel mai probabil săptămâna următoare, acțiune în instanță pentru a recupera de la soții Iohannis sume considerate ca reprezentând chirii obținute de aceștia în perioada în care au deținut jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
16:20
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Bolojan anunță: Blocul va fi demolat, foarte probabil VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță, după explozia puternică la un bloc din capitală, că „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat".
16:10
Restructurări ample la Fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, una dintre cele mai mari investiții germane din România.
16:00
R.Power anunță lansarea procesului de vânzare pentru un proiect BESS de 200 MW / 400 MWh pregătit pentru construcție în România # Profit.ro
Dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară R.Power a anunțat lansarea procesului de vânzare pentru unul dintre proiectele sale de stocare a energiei aflate în faza „ready-to-build” din România — o unitate de 200 MW / 400 MWh cunoscută sub numele de „Project Tessara”.
16:00
Ce este fenomenul Dunkelflaute. Factorii care declanșează noul val de creșteri ale prețurilor energiei în Europa # Profit.ro
Prețurile la energia electrică în Europa intră pe o nouă traiectorie ascendentă, iar piața bursieră din domeniul energiei înregistrează creșteri spectaculoase în ultimele zile.
15:50
EXCLUSIV Explozie puternică în București - A fost de la vana blocului. Au desigilat-o "să-și facă o omletă", probabil - surse guvernamentale VIDEO&FOTO # Profit.ro
Surse guvernamentale autorizate explică pentru Profit.ro cauza exploziei puternice de astăzi dintr-un bloc în capitală - cineva ar fi deblocat nelegal sursa de gaze a blocului - nu a vreunui apartament - după ce locatarii au semnalat miros puternic de gaze cu o zi în urmă.
15:50
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal Hunedoara respinge ofertele de cumpărare și închide definitiv producția # Profit.ro
ArcelorMittal a confirmat decizia finală de a opri definitiv producția la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru piețele de energie, construcții și infrastructură.
15:40
La Cocoș deschide un hypermarket într-un nou oraș: De la avion de linie la navetă spațială! # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și anunță deschiderea unui nou hypermarket.
15:40
Operatorul de distribuție a gazelor naturale din București, Distrigaz Sud Rețele din grupul Engie, a emis un comunicat de presă, în urma tragediei din Sectorul 5 al Capitalei:
15:40
ULTIMA ORĂ Fildelis – Cu un „forcing” de final, oferta de titluri de stat pentru populație depășește cu puțin nivelul subscrierilor de la ediția din septembrie # Profit.ro
Oferta lunii octombrie de obligațiuni guvernamentale destinate populației arată o preferință preponderentă pentru instrumentele financiare denominate în euro.
Acum 8 ore
15:20
Tensiunile legate de prezența lui Oliver Blume în fruntea a două companii diferite ale grupului VW ar putea să se încheie destul de curând, conform celor mai noi informații.
15:10
Explozia puternică produsă într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
15:10
Curtea Constituțională a României urmează să dezbată pe 5 noiembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
15:10
Carrefour retrage de la comercializare produsul ''Fasole cu cârnați Maestro'' al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL.
15:00
Explozie puternică în București. Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale VIDEO&FOTO # Profit.ro
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranță consumatorii din zonă și a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță.
15:00
Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, este internată de aproximativ trei săptămâni la spitalul privat Saint-Jean din Toulon, în departamentul Var.
14:50
Explozie puternică în București. Centre pentru donații în Capitală. Pot fi oferite haine, mâncare neperisabilă și jucării VIDEO&FOTO # Profit.ro
Bucureștenii vor putea dona haine în stare bună, mâncare neperisabilă și jucării pentru familiile afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317, Sector 5.
14:50
Meta a decis să renunțe la aplicațiile de Windows și Mac ale serviciului de comunicare Messenger, care vor fi închise pe 15 decembrie.
14:50
Explozie puternică în București. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu va fi închis VIDEO&FOTO # Profit.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de Urgență, a informat că Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, în care învață aproximativ 1.500 de copii, va fi închis.
14:40
Explozie puternică în București. Locatarii vor fi cazați în weekend în hoteluri, după care li se vor pune la dispoziție locuințe VIDEO&FOTO # Profit.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat măsuri care vizează asigurarea de spații de locuit pentru persoanele din blocul din Sectorul 5 afectat de explozie, dar și măsuri care vizează asigurarea de către compania distribuitoare de gaz natural a sigiliilor, acolo unde acestea sunt aplicate, în condițiile în care primele date din investigația deschisă după deflagrație arată că în bloc un sigiliu aplicat de Distrigaz a fost distrus.
14:40
ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile. Restanțele au ajuns la 583 milioane lei # Profit.ro
ANAF informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în sumă totală de 582,901 milioane de lei, că trebuie să își plătească aceste obligații.
14:40
Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc într-un bloc din Cartierul Rahova, soldat cu trei morți.
14:30
Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
14:30
Revolut cumpără un startup fondat în Germania, care dezvoltă agenți cu inteligență artificială pentru rezervarea de călătorii.
