Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Președintele SUA îi prezintă rezultatul discuției cu Vladimir Putin
Gândul, 17 octombrie 2025 20:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit, vineri seară, la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în eforturile diplomatice de oprire a războiului cu Rusia. ”Este o onoare să fiu alături de un lider puternic, un om care a trecut prin multe, un om pe care am ajuns să îl cunosc foarte bine, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
21:20
O companie gigantică a anunțat eliminarea a 16.000 de locuri de muncă: Nu se pune problema de înlocuirea angajaților cu AI # Gândul
Compania elvețiană Nestle a anunțat concedieri la nivel mondial. 16.000 de locuri de muncă vor fi eliminate printr-un plan de restructurare impus de noul director general, Philipp Navratil. Potrivit CNBC, compania va elimina mai exact 12.000 de posturi administrative şi alte 4.000 de funcţii în următorii doi ani, ca parte a unui program de eficientizare […]
21:20
Ministrul Energiei: Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal # Gândul
„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”, a transmis ministrul Energiei, la Digi 24. Bogdan Ivan a menționat că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a […]
Acum o oră
20:50
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Președintele SUA îi prezintă rezultatul discuției cu Vladimir Putin # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit, vineri seară, la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în eforturile diplomatice de oprire a războiului cu Rusia. ”Este o onoare să fiu alături de un lider puternic, un om care a trecut prin multe, un om pe care am ajuns să îl cunosc foarte bine, […]
20:40
Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil # Gândul
Saveta Bogdan (79 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre relația cu unica sa fiică. De altfel, solista a spus cu ce se ocupă Cătălina, fiica ei, în America, dar și cât câștigă din meseria pe care o practică. Saveta Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiica […]
20:40
Nicușor Dan: Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. # Gândul
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat condoleanțele pentru familiile îndoliate și afirmă că explozia produsă în blocul de pe Calea Rahovei este rezultatul unei neglijențe sau a unei „decizii iresponsabile”. „Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.Gândurile mele se îndreaptă către cei […]
20:40
Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului # Gândul
Președintele Nicușor Dan a reacționat abia după 12 ore de la tragedia din București în care au murit 3 oameni. Premierul Bolojan nu a avut timp să meargă la fața locului. În schimb, explozia din Rahova a făcut înconjurul lumii încă de dimineață. Jurnaliștii din presa mondială arată dezastrul din Rahova, în timp președintele […]
Acum 2 ore
20:20
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor # Gândul
Un nou lectorat a fost înființat la Facultatea de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică la Universitatea Cambridge din Londra. Și va fi în limba română, a informat joi Ambasada României. Proiectul este finanțat de Guvernul României, inclusiv de Ministerul Educației Naționale și de Institutul Limbii Române. În cadrul acestui lectorat vor fi organizate […]
20:10
În urma tragicului incident produs în această dimineață pe Calea Rahovei din București, Asociația Serviciilor Funerare din România își exprimă profunda compasiune față de victimele exploziei și familiile îndoliate. ASF, în calitate de cea mai mare asociație de profil din România, singura recunoscută oficial de către FIAT-IFTA (Federația Internațională a Asociațiilor de Servicii Funerare) și […]
20:10
Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos # Gândul
Chef Joseph Hadad a dezvăluit secretul celui mai delicios ștrudel cu mere. Celebrul bucătar folosește pentru această rețetă o serie de ingrediente care ajută aluatul ștrudelului să fie perfect, iar desertul să fie unul ușor și spectaculos. Vezi mai jos rețeta. Te-ai gândit că ar fi momentul să pregătești un desert ușor și gustos pentru […]
20:00
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare gravă la spitalul privat Saint-Jean din Toulon # Gândul
Actrița franțuzoaică Brigitte Bardot (născută pe 28 septembrie 1934) este internată de trei săptămâni la un spital privat din Toulon, departamentul Var. Potrivit informațiilor, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală serioasă la spitalul Saint-Jean. Publicațiile Nice-Matin și La Depeche du Midi susțin că nu este cunoscută afecțiunea de care suferă actrița, […]
19:40
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. Cseke Attila a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. „Avem […]
19:40
FOTO. Celia dă detalii despre mariajul său. ”Mi-aș fi dorit să mă ÎNȚELEAGĂ mai mult decât o face” # Gândul
Cântăreața Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, a dat detalii despre mariajul cău Ardeli Ancuța, bărbatul împreună cu care are doi copii. Celia, în vârstă de 41 de ani, este căsătorită cu Ardeli Ancuța, împreună cu care are un băiețel, Angelo Ioan. În data de 16 februarie 2022, Celia a devenit mămică pentru […]
19:40
Fără îndoială, industria jocurilor de noroc are un rol semnificativ în schema veniturilor fiscale ale României, generând anual sume importante din taxe, impozite și obligaţii de licenţiere. De altfel, în primăvara acestui an, a fost o dezbatere publică foarte pronunțată pe acest subiect, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționa să le ia. […]
19:30
Explozia din București: 3 morți și 13 răniți. Distrigaz dă vina pe o firmă privată. Ipoteze după tragedia din „blocul groazei” # Gândul
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu. Oamenii trăiesc o adevărată dramă și se gândesc cu groază unde vor locui […]
Acum 4 ore
19:20
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Gândul
Consiliul Local al Sectorului 5, convocat de către primarul, Vlad Popescu Piedone, a decis cu majoritate de voturi să aloce din fondul de rezervă, suma de 6 milioane lei, ce va fi folosită pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagrație. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, va rămâne, în următoarele ore, la Centrul de Comandă […]
19:10
Cine a pornit gazul în Rahova, de fapt? Mărturia cutremurătoare a unui locatar contrazice varianta Distrigaz # Gândul
Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia catastrofală de vineri dimineață, susține că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte pe robinetul de gaze. Această firmă este cea care ar fi redeschis alimentarea, fără să verifice instalațiile din apartamente. Din păcate, la […]
19:10
Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online # Gândul
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, anunță că la Liceul Bolintineanu s-a constituit încă din această dimineață un centru de comandă pentru se asigura cazarea pentru aproximativ 500 de persoane afectate de explozii. Primarul sectorului 5 a declarat că aproximativ 500 persoane sunt deja direcționate în hoteluri, unde vor sta până luni, ca ulterior să […]
19:10
Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 5 persoane au ajuns la spital # Gândul
Un accident rutier a avut loc, vineri după-amiaza, 17 octombrie 2025, în Pasajul Victoriei din București. Au fost implicate două vehicule din cadrul STB. În urma accidentului, mai multe persoane au ajuns la spital. „La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la […]
19:00
Cea mai lungă peșteră din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita # Gândul
Peștera Vântului poate fi destinația ideală pentru turiștii care plănuiesc o aventură în natură în această toamnă. Situată la doi pași de comuna Suncuius, în poiana Frânturii, se află intrarea în cea mai lungă peșteră din țară. Pădurea Craiului o descrie ca pe un „adevărat labirint natural”. Numele peșterii provine de la curentul de aer puternic […]
18:50
Șefu DSU, Raed Arafat, a declarat vineri seara la Antena3CNN, că o persoană rănită în explozia din cartierul Rahova va fi transferată la un spital din Austria, chiar în această noapte, cel tâziu mâine dimineață. Un rănit urmează să fie transferat în afară. Atașatul nostru de interne din Autria a găsit loc și se fac […]
18:50
O adolescentă de 17 ani rănită în explozia din Rahova se află în stare GRAVĂ la Spitalul Grigore Alexandrescu # Gândul
Printre cei 13 răniți în explozia din Rahova se află și doi copii, internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Este vorba de un băiat cu fractură de claviculă și traumatism, dar și o fată în vârstă de 17 ani intubată și ventilată mecanic. Trei persoane și-au pierdut viața în deflagrația de vineri dimineață din […]
18:50
DGASMB face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații # Gândul
DGASMB – Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații. Cetățenii pot dona haine de sezon în stare bună, atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și prosoape, pături, lenjerii și produse de igienă. Pot fi […]
18:40
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a spus ce fel de relație are cu mama sa. ”Nu îmi spune mereu ce vreau să aud” , a explicat adolescenta. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase […]
18:40
(P) Închiriezi pentru prima dată? Iată cum să eviți greșelile care te pot costa timp și bani # Gândul
Piața chiriilor din România s-a schimbat radical în ultimii ani. Prețurile au crescut, concurența este mai mare, iar timpul pentru a lua o decizie a devenit tot mai scurt. Pentru mulți tineri, fie că se mută pentru facultate, fie pentru un nou loc de muncă, prima experiență de închiriere poate fi una plină de capcane. […]
18:30
Tehnologia a schimbat radical modul în care folosim și monitorizămenergia electrică, iar contoarele inteligente sunt una dintre cele mai vizibile inovații din domeniu. Aceste dispozitive moderne au fost implementate treptat în România și în alte state europene, cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea consumului, de a sprijini eficiența energetică și de a reduce pierderile din […]
18:20
Deși ar putea fi greu de crezut, unele dintre orașele românești ar putea să ajungă sate. Totul pornește, de fapt, de la câteva criterii demografice care stabilesc rangul orașelor și municipiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut că peste 200 de localități din țară nu mai îndeplinesc un criteriu important – numărul minim de locuitori […]
18:20
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” # Gândul
Rusia și Ucraina nu sunt încă pregătite să ajungă la un acord de pace, dar Administrația de la Washington continuă eforturile pentru apropierea pozițiilor, afirmă vicepreședintele SUA, James David Vance. ”Indiferent de eforturile diplomatice energice ale președintelui Statelor Unite, în final, cele două părți trebuie să ajungă la un acord. Iar, în acest moment, chiar […]
18:20
Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj pe Facebook către locuitorii blocului afectat explozia care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova. „Dragii mei, Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați. Îi îmbrățișez, cu sufletul, […]
18:10
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze # Gândul
După zece ani de la tragedia de la Colectiv, Capitala rămâne în continuare un oraș în care se moare cu zile. Explozia blocului din Rahova ne reamintește cât de fină și subțire este granița dintre viață și moarte în acest oraș sufocat de corupție, de nepăsare, de incompetență a autorităților. Iar după zece ani de […]
18:10
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). „Ne vom întâlni peste aproximativ două săptămâni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump. Președintele american urmează să călătorească în Coreea […]
17:50
Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață # Gândul
Zeci de locuințe au fost afectate în urma exploziei, care a avut loc vineri dimineață, în cartierul Rahova din Capitală, și sute de oameni au rămas pe drumuri. Victimele exploziei urmează a fi mutate în hoteluri pentru două zile, apoi vor fi plasate în locuințe închiriate. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că nouă hoteluri […]
17:40
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
17:40
Oana Lis, în vârstă de 46 de ani, a spus ce anume face pentru a reuși să economisească bani. ”Învăț tot felul de trucuri” , a explicat aceasta. Oana Lis formează o familie cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, de foarte mulți ani. Blonda a fost mereu alături de cel care îi este […]
17:40
ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare # Gândul
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui lot de fasole cu cârnați, menționând că acesta a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Potrivit datelor, un client a reclamat că a găsit „un corp străin” în mâncare și s-a dispus retragerea lotului de la rafturi. ANSVSA a încărcat două documente […]
17:40
Ceaiul și cafeaua pot DISTRUGE sănătatea dacă nu sunt consumate în mod corespunzător. Ce soluții propun specialiștii # Gândul
Mulți medici nutriționiști recomandă cafeaua și ceaiul pentru beneficii aduse sănătății umane. De exemplu, renumitul medic Vlad Curea a vorbit la podcastul lui Adrian Artene despre beneficiile ceaiului verde și a cafelei asupra creierului. Mihaela Bilic susține că dacă cafeaua este consumată cu moderație (adică până la trei cești pe zi), poate ajuta la menținerea […]
17:30
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări în la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
Acum 6 ore
17:20
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea # Gândul
Chiar dacă dețin un apartament cumpărat, proprietarii nu pot face ce vor. Trebuie să plătească legile, să plătească utilitățile și să fie la zi cu ratele pentru a nu risca evacuarea. În plus, nu pot face orice modificare semnificativă în interiorul locuinței Toți proprietarii au obligația să-și anunțe vecinii și asociația de proprietari dacă vor […]
17:20
Ilie Bolojan a anunțat astăzi că săptămâna viitoare va propune ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în ultima duminică din luna noiembrie sau prima din luna decembrie. Declarația premierului vine nefiresc contextului în care în această dimineață a fost activat Planul roșu de intervenție după o explozie de amploare la un bloc din […]
17:20
Comunicat: Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru asistat de inteligență artificială # Gândul
Viitorul retailului alimentar a venit mai rapid: Veloq, compania de automatizare bazată pe inteligență artificială, născută în cadrul Rohlik Group (din care face parte supermarketul online Sezamo), și AutoStore™, liderul global în soluții inteligente de gestionare a comenzilor, au inaugurat ieri la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume și […]
17:20
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului # Gândul
Noua Zeelandă reimpune sancțiuni împotriva Iranului din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea obligațiilor sale nucleare, a declarat ministrul de Externe, Winston Peters. Declarația precizează că reimpunerea sancțiunilor ONU este rezultatul nerespectării de către Iran a condițiilor impuse de Planul Comun Cuprinzător de Acțiune, recunoscut la nivel internațional, care a fost semnat în 2015. Anunțul vine […]
17:10
SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI) UPDATE 16.36: Potrivit surselor medicale Gândul, un bărbat în vârstă […]
17:00
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii # Gândul
Verificarea instalației de gaze este o etapă esențială peste care consumatorii nu trebuie să treacă cu vederea. De altfel, legea prevede o procedură care trebuie să fie urmată atât de clienți, cât și de furnizorii de gaze naturale, pentru a diminua apariția unui eventual pericol. Vezi mai jos ce arată legea. Verificarea instalației de gaze […]
16:50
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator # Gândul
În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ. Sunt vizați și părinții copiilor înscriși la grădinițe. Pentru a beneficia de acest drept, […]
16:40
Irina Fodor a explicat ce temeri are în legătură cu fiica sa și a lui Răzvan Fodor, Diana. ”Am multe frici ca părinte” , a spus vedeta. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de […]
16:40
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva” # Gândul
Mirel Rădoi l-a criticat pe Mircea Lucescu, dar și pe Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile de televizare ale Superligii. În conferința dinaintea meciului Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a tunat din cauza a două episoade: selecționerul echipei naționale a României l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes la partida […]
16:30
SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost luat cu forța de jandarmi: „Criminalii” # Gândul
Explozia care a avut loc în Rahova, vineri dimineață, a generat un val de revoltă printre locuitorii din zonă, după ce trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată, au murit, mai multe persoane au fost rănite și zeci de oameni și-au pierdut locuințele. Locuitorii sunt cuprinși de panică și au ieșit în stradă pentru a-și exprima […]
16:20
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări” # Gândul
Kremlinul a transmis vineri că un summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump ar putea avea loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu de atât, dar că mai sunt multe de rezolvat înainte de a putea fi stabilită o dată certă. Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al […]
16:20
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP # Gândul
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Detaliul prezentat este unul înspăimântător, deoarece energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, după cum a anunţat instituţia vineri, printr-o postare pe […]
16:20
Proiect Europa Connect, powered by Gândul Proiectul “EUROPA CONNECT” vizează o promovare și cunoaștere îmbunătățită a politicilor și tendințelor europene de către decidenții de la București și o înțelegere mai profundă la Bruxelles a realităților și nevoilor României. Conceptul general include monitorizarea permanentă a inițiativelor europene, furnizarea unui flux de știri europene relevante prin platforma […]
16:20
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută” # Gândul
Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina. ”Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.