Doi ucraineni și un român, în fața justiției britanice în procesul privind incendierea casei premierului Keir Starmer
Adevarul.ro, 17 octombrie 2025 21:00
Doi ucraineni și un român au compărut vineri în fața justiției britanice în procesul privind incendierea uneia din locuințele premierului Keir Starmer de anul trecut.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
21:15
Emil Gânj, trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat cu premeditare, profanare de cadavre și alte infracțiuni # Adevarul.ro
Emil Gânj, bărbatul acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a acestui an, a fost trimis în judecată. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.
Acum 30 minute
21:00
Doi ucraineni și un român, în fața justiției britanice în procesul privind incendierea casei premierului Keir Starmer # Adevarul.ro
Doi ucraineni și un român au compărut vineri în fața justiției britanice în procesul privind incendierea uneia din locuințele premierului Keir Starmer de anul trecut.
21:00
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital: „Este ventilată artificial” # Adevarul.ro
Medicul Flavia Groșan ar fi în comă, la Spitalul Județean din Bihor. Controversatul medic pneumolog a ajuns în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor cu diagnostic extrem de grav, potrivit eBihoreanul.
Acum o oră
20:45
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump.
20:45
Nicușor Dan reacționează după tragedia din Rahova: „Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte trebuie să răspundă” # Adevarul.ro
Explozia produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple, a reacționat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus că cei care au permis ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere trebuie să plătească.
20:30
Ministrul Ionuț Moșteanu, în vizită la poligonul unde se desfășoară MOBEX B-IF-25. „Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mers să vadă cum se desfășoară exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, pentru rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov.
20:30
Cum a reușit Trump să transforme criza din Orientul Mijlociu într-o victorie strategică # Adevarul.ro
În doar câteva luni, deciziile strategice ale președintelui Donald Trump par să-i dea un avantaj considerabil în contextul tensiunilor internaționale.
20:30
Pentagonul a retras acreditările majorității jurnaliştilor ca urmare a respingerii noilor norme pe care le-a impus presei # Adevarul.ro
Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării) a revocat acreditările şi accesul majorităţii mass-media naţionale şi străine la sediul său în Pentagon.
Acum 2 ore
20:15
ANAF a făcut publică lista instituțiilor și autorităților publice datoare la bugetul de stat. Un minister trebuie să plătească 29 milioane de lei. Care este datoria totală # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția vineri, 17 octombrie, instituțiilor și autorităților publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.
20:15
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro # Adevarul.ro
Autoritățile franceze au anunțat vineri că au destructurat o rețea de trafic de cai de tracțiune, șapte persoane fiind reținute în Franța și România.
20:15
Restricții de circulație în Pasajul Piața Muncii din cauza unei avarii la rețeaua de apă # Adevarul.ro
În noaptea de 17 spre 18 octombrie, șoferii trebuie să fie atenți la restricțiile de circulație din Pasajul Piața Muncii.
20:15
Cine a rupt sigiliul de la branșamentul blocului din Rahova în care a avut loc explozia. Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” # Adevarul.ro
Sigiliul aplicat ca urmare a intervenţiei din 16 octombrie la blocul în care vineri a avut loc o explozie a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate, nu din cauza exploziei, a precizat agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele.
19:45
Trump nu a închis ușa opțiunii de a livra rachete Tomahawk Ucrainei. Președintele american l-ar fi amenințat explicit pe Putin # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA să transfere totuși rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina în timpul convorbirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, au declarat pentru CNN surse la curent cu conversația lor.
19:30
Regele Charles va deveni primul monarh britanic care se roagă public alături de Papă în ultimii 500 de ani # Adevarul.ro
Regele Charles va deveni primul monarh din ultimele cinci secole care se roagă public alături de Papă.
Acum 4 ore
19:15
Ministerul Afacerilor Interne a explicat, vineri seara, ce s-a întâmplat de la apelul de joi la Apel la numărul unic de urgență 112 care semnala un privind miros puternic de gaz până la momentul exploziei
19:00
Injecții pentru prevenirea HIV, aprobate într-o țară europeană. Cum se administrează și cine va beneficia de tratament # Adevarul.ro
Cetățenii din Anglia și Țara Galilor vor putea beneficia de injecții pentru prevenirea HIV, aliniind astfel politica medicală la cea din Scoția.
19:00
Accident în Pasajul Victoriei, între un autobuz STB și un tramvai. Cinci persoane au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Un accident a avut loc în Pasajul Victoriei vineri, 17 octombrie, între un autobuz STB și un tramvai. Potrivit autorităților, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
19:00
Regele Charles ia în considerare excluderea fratelui său, Prințul Andrew, din cel mai înalt ordin cavaleresc al Regatului Unit # Adevarul.ro
Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit.
18:30
Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de înșelăciune de peste un milion de euro # Adevarul.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru 30 de zile.
18:15
Circulația rutieră este complet întreruptă pe Drumul Național 6, în zona localității Cârcea, județul Dolj, după un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule.
18:15
Allianz-Ţiriac, după explozia din Rahova: „Dacă autoritățile vor decide demolarea blocului, vom achita integral despăgubiri tuturor clienţilor cu polițe active” # Adevarul.ro
Echipa de call center a Allianz-Ţiriac i-a contactat proactiv pe toți clienții din zona afectată de explozia din Rahova, pentru a evalua situația acestora și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună, a anunțat vineri asigurătorul.
18:15
Bărbat din Brăila, arestat după ce a lovit intenționat o persoană cu mașina. Victima a avut nevoie de 8 zile de îngrijiri medicale # Adevarul.ro
Un bărbat din Brăila a fost arestat după ce ar fi lovit intenționat cu autoturismul o persoană aflată pe o stradă din municipiu. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie, iar victima a avut nevoie de o săptămână pentru a-i fi vindecate leziunile provocate.
17:45
Pilotul Simone Tempestini aleagă după o nouă victorie
17:45
Bujduveanu promite sprijin total după explozia din Rahova: „Nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București” # Adevarul.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor afectate de incidentul produs într-un imobil din București.
17:45
Incendiul care a cuprins un restaurant în Cluj-Napoca, în iulie, a fost provocat intenționat. Explicațiile autorităților # Adevarul.ro
Polițiștii clujeni au stabilit că restaurantul care a ars în municipiu, în iulie, a fost incendiat intenționat. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească și la acoperișul a două case, nefiind înregistrate victime.
17:30
Cine pune în pericol siguranța energetică a României și face jocurile Rusiei. Economist: „Erați în echipă cu Călin Georgescu” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru intervine în scandalul blocării hidrocentralelor de către activiștii de mediu și explică pe cine avantajează situația creată și de ce. Rusia este țara cea mai interesată ca România și UE să nu producă suficientă energie și să fie obligată să importe.
17:30
Rusia a anunțat vineri, 17 octombrie, că revendică cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei.
17:30
Rușii și-au doborât propriul avion, în timp ce încercau să respingă un atac ucrainean cu drone în Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ruse au doborât din greșeală un avion de vânătoare deasupra Crimeei, în timpul unei operațiuni de apărare împotriva unui atac cu drone lansat de Ucraina.
17:30
O femeie a reușit să obțină un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura girantului # Adevarul.ro
O femeie de 53 de ani, suspectată că a obținut un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura girantului, este cercetată într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și abuz în serviciu.
Acum 6 ore
17:00
În premieră, ar exista supraviețuitori după un atac al SUA asupra unei nave în Caraibe. Comandantul armatei SUA în America Latină a demisionat # Adevarul.ro
Armata SUA a lansat joi, o nouă lovitură împotriva unei nave suspectate că transporta droguri, în Caraibe, şi pentru prima dată, ar fi existat supravieţuitori printre membrii echipajului, a declarat un oficial american pentru Reuters.
17:00
Mircea Lucescu l-a pus la respect pe Mirel Rădoi. Selecționerul, tranșant după acuzațiile antrenorului: „M-am grăbit cu laudele la adresa lui” # Adevarul.ro
Mirel Rădoi a izbucnit în cadrul unei conferințe de presă.
17:00
Influencerul Makaveli și un grup de agitatori au încercat să ajungă cu forța la locul exploziei: „Nu mai mușamalizați morții. Avem imagini cu mâini căzute” # Adevarul.ro
Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate - printre care și influencerul Makaveli, care a fost implicat în campania lui Călin Georgescu - a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități. O persoană a fost condusă la Poliție.
16:45
Vicepreședintele SUA spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite să încheie un acord. „Este nevoie de mult mai multă muncă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că „ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”.
16:45
O asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive în pandemie # Adevarul.ro
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic.
16:30
Bolojan: „Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie”. Premierul nu refuză varianta candidaților proprii la alegerile pentru Capitală # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că alegerile mai pot fi organizate în noiembrie-decembrie. Întrebat cu privire la o variantă în care toate partidele coaliției să propună candidați proprii, șeful Executivului afirmă că nu vede o problemă.
16:30
Ministrul Energiei anunță o anchetă în cazul tragediei din Rahova: „Toţi cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgență ANRE, IGSU și Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat.
16:30
Bolojan, mesaj pentru ANAF: „Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor de amploare, nu verificarea măruntă a gospodăriilor.
16:15
Republicanii cataloghează protestele „No Kings” din SUA drept mitinguri „anti-America”. „Veți vedea susținători Hamas, antifa, marxiști” # Adevarul.ro
Republicanii declară că protestele „No Kings” din SUA („Fără regi”), programate pentru sâmbătă, 18 octombrie, sunt mitinguri „anti-America”.
16:15
S-a deschis dosar penal cu privire la explozia din Rahova. Se fac cercetări pentru distrugere din culpă # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.
16:15
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat după ce a lăsat însărcinată o minoră în vârstă de 15 ani. Violurile au început când copila avea 13 ani # Adevarul.ro
O fată de 15 ani din judeţul Arad ar fi rămas însărcinată cu un bărbat de 51 de ani, recidivist, în urma unei relaţii care ar fi durat aproximativ doi ani şi care ar fi început pe când copila avea doar 13 ani. Individul a fost arestat preventiv pentru viol.
16:15
ArcelorMittal a confirmat decizia de a opri definitiv producția la combinatul siderurgic din Hunedoara. Ce spune despre ofertele celor au vrut să achiziționeze fabrica # Adevarul.ro
Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, 17 octombrie, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.
16:15
Rebelii houthi din Yemen au confirmat joi moartea șefului armatei, Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, într-un atac israelian care a vizat liderii de rang înalt ai grupării.
15:45
Moșteanu, după ce directoarea Spitalului Militar Central a fost acuzată de abuz în serviciu: „Vreau ca instituțiile MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează suspiciuni” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a afirmat, vineri, în Prahova, că vrea ca instituțiile din cadrul MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează nicio urmă de lipsă de integritate.
15:45
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale Institutului pentru Fizica Pământului # Adevarul.ro
Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova a fost atât de puternică încât a fost detectată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
15:30
Mobilizare pentru sinistrații exploziei din Rahova. Unde se pot dona haine, mâncare și jucării # Adevarul.ro
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a anunțat o campanie de donații pentru familiile afectate de explozia devastatoare care s-a produs, vineri dimineață, într-un bloc de pe Calea Rahovei.
Acum 8 ore
15:15
Explozia din Rahova l-a cutremurat pe Costel Gâlcă. Familia antrenorului, implicată. Și-a sunat tatăl imediat # Adevarul.ro
Tehnicianul celor de la Rapid a fost profund afectat de incidentul din Capitală.
15:15
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în zona exploziei din Rahova, dar și pe un bulevard din Sectorul 3. Peste 1.000 de locuințe sunt afectate # Adevarul.ro
Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de clienți casnici din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri a avut loc o explozie de proporții. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar și pe Bulevardul Carol, din Sectorul 3.
15:00
15 membri ai Batalionului Aidar, condamnați de Rusia la pedepse de până la 21 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Un tribunal militar din orașul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, a condamnat vineri, 17 octombrie, 15 luptători ucraineni la pedepse cuprinse între 15 și 21 de ani de închisoare într-o colonie penitenciară de maximă securitate, sub acuzația de participare la „o organizație teroristă”.
15:00
Donald Trump a anunţat o reducere a preţului fecundării in vitro pentru a creşte natalitatea # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat măsuri în vederea scăderii costului foarte mare al fecundării in vitro (FIV) în Statele Unite în vederea unei creşteri a natalităţii aflate în bernă în America, dar care îi dezbină pe susţinătorii săi conservatori.
14:45
Ungaria se asigură că Putin nu va fi arestat în baza mandatului CPI dacă vine la Budapesta. Diplomat UE: „Toată lumea se așteaptă la asta” # Adevarul.ro
Guvernul ungar a precizat că nu-l va aresta pe Vladimir Putin - pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis mandat - dacă va ajunge la Budapesta pentru negocieri de pace cu Donald Trump.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.