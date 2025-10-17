Incident la Casa Albă: Trump înjură când este întrebat despre președintele Venezuelei
Jurnalul.ro, 17 octombrie 2025 22:20
Recent, președintele Donald Trump a recunoscut că a emis o autorizație prezidențială pentru acțiuni clandestine ale CIA în Venezuela.
• • •
Acum 30 minute
22:40
Pisicile pot suferi de diverse boli, unele dintre ele reprezentând riscuri și pentru sănătatea stăpânilor.
22:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 17 octombrie 2025. Ziua de Primire de vineri, ghidată de Oaia de Pământ (Ji Wei), în luna Câinelui de Foc și anul Șarpelui de Lemn, înmoaie energia din jurul conexiunii și vindecării.
Acum o oră
22:20
22:10
Primarul interimar la Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că toate persoanele afectate de explozia din blocul din Rahova vor primi locuință de la Primărie. În weekend, sinistrații vor sta la hotel, iar de luni aceștia vor primi apartamente utilate.
22:10
Alertă alimentară în România: două produse retrase de urgență din supermarketuri. Pericol pentru consumatori # Jurnalul.ro
ANSVSA emite o nouă alertă alimentară. Lista produselor scoase de la vânzare
22:00
Charles va fi primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care se va ruga public alături de Papa # Jurnalul.ro
Regele Charles al III-lea va fi primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care se va ruga public alături de Papa. Va fi primul astfel de moment de la Reforma inițiată de Henric al VIII-lea.
Acum 2 ore
21:40
Nicușor Dan: Este revoltător ca siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că „este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”. El a cerut măsuri și răspunsuri rapide în cazul tragediei din Rahova.
21:30
Află care sunt cele mai periculoase zodii din horoscop și cum reacționează fiecare când este trădată, provocată sau pusă sub presiune. Top 12 zodii explicat de astrologi și sfaturi pentru a rămâne în grațiile fiecărui semn.
21:10
Medicul pneumolog Flavia Groșan se află internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a suferit un stop cardiorespirator în noaptea de joi spre vineri, potrivit unor surse medicale citate de presa locală.
21:10
Alexandru Rafila anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Sănătății și purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, „cel mai important proiect de infrastructură medicală din regiunea Moldovei”.
21:00
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, modificări și completări la Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, fiind reexaminată la cererea președintelui României.
Acum 4 ore
20:40
Blocul afectat de explozie ar putea fi reparat sau reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării # Jurnalul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. De asemenea, clădirea ar putea fi reconstruită de la zero dacă expertiza va recomanda demolarea.
20:30
Află care sunt cele șase zodii care vor trece prin schimbări majore în noiembrie 2025. Transformări interioare, redescoperiri și revelații emoționale pentru Berbec, Leu, Fecioară, Săgetător, Scorpion și Pești.
20:10
Arafat: Compania a sigilat, și-a făcut treaba. Dacă cineva a desigilat ulterior, trebuie clarificat # Jurnalul.ro
Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, în contextul exploziei de pe Calea Rahova din București, că investigațiile continuă pentru a afla cine a rupt sigiliul. Totodată, Arafat a menționat că o victimă urmează să fie transportată în străinătate.
20:00
Pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, se va desfășura în perioada 19-29 octombrie la Catedrala Patriarhală.
19:40
Explozia din Rahova: A treia persoană decedată a fost extrasă de la nivelul etajului 6 # Jurnalul.ro
UPDATE Vineri seara a fost extrasă de la nivelul etajului 6 din blocul din Rahova afectat de explozie cea de-a treia persoană decedată, anunță ISU București Ilfov.
19:40
Între 13 și 17 octombrie 2025, ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici la nivel național, aplicând amenzi de peste 6 milioane lei și aproape 900 de avertismente pentru nereguli constatate.
19:30
Papa Leon îi îndeamnă pe liderii mondiali „să nu întoarcă privirea” în lupta împotriva foametei # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a făcut apel, joi, la liderii mondiali să dea dovadă de responsabilitate, îndemnând comunitatea internațională să se concentreze asupra multor oameni din întreaga lume care se confruntă cu foametea, războaiele și mizeria.
19:10
Președintele american Doanld Trump dă semne că nu este pregătit să trimită rachete Tomahawk la Kiev. Poziția pare să se fi schimbat după discuția cu Vladimir Putin și înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski.
19:00
România introduce Codul Personal de Sănătate în 2026. Cum va funcționa noua platformă digitală # Jurnalul.ro
Românii vor primi din 2026 Codul Personal de Sănătate, un nou identificator digital care va permite accesul facil la dosarul medical electronic pe întreaga durată a vieții.
Acum 6 ore
18:50
Rahova. O compania de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de circa 2 milioane euro # Jurnalul.ro
O mare companie de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de aproximativ 2 milioane de euro. În cazul în care autoritățile vor decide demolarea blocului, asiguratorul va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienților cu polițe active.
18:30
Psihologii John și Julie Gottman nu se bazează prea mult pe metafore elevate sau platitudini romantice atunci când discută ce înseamnă să faci o relație să funcționeze.
18:30
Festivalul Național de Teatru 2025 începe vineri, 17 octombrie, la București. Tema actualei ediții este un îndemn: „FNT 2025. Te privește!”, în jurul căreia vor fi prezentate 40 de spectacole și mai multe evenimente ce țin de arta teatrală sub diversele ei forme.
18:10
Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru consolidarea apărării comune a continentului, care prevede investiții de aproximativ 6,8 trilioane de euro până în 2035, pe fondul concluziei că „Rusia militarizată reprezintă o amenințare permanentă la adresa securității europene”.
18:00
ANAF a anunțat, vineri, că va trimite notificări oficiale instituțiilor și autorităților publice care nu și-au plătit obligațiile fiscale până la 31 august 2025, datoriile totale depășind 582 milioane lei.
17:40
Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF. Fostul șef al statului nu vrea să plătească prejudiciul de un milion de euro # Jurnalul.ro
Fostul președinte, Klaus Iohannis, urmează să fie dat în judecată de ANAF întrucât nu vrea să plătească prejudiciul de un milion de euro.
17:30
Scandal în Rahova. Bărbat ridicat de jandarmi după ce a forțat intrarea în zona delimitată # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost ridicat de jandarmi și a fost dus la secția de Poliție după ce a forțat intrarea în zona delimitată de autorități în jurul blocului distrus de explozie.
17:20
Premierul Bolojan: „Blocul din Sectorul 5 nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că blocul de pe strada Vicina, din Sectorul 5, afectat de explozia soldată cu trei morți și 13 răniți, va fi demolat. Autoritățile investighează cauzele deflagrației, produsă cel mai probabil de o scurgere de gaze.
17:10
Partidul Umanist Social Liberal salută decizia Guvernului de a reduce subvențiile alocate partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.
17:10
Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu, în recital la Ambasada României de la Paris, cu Zâmbetul muzicii, pe 20 octombrie, în seria Turnee de poveste…pretutindeni - ediția a II-a # Jurnalul.ro
Proiectul Turnee de poveste… pretutindeni, dedicat comunităților de români din afara granițelor, revine la Paris cu un recital extraordinar ce va avea loc luni, 20 octombrie 2025, ora 19:00, la Ambasada României în Republica Franceză.
17:00
Bolojan, șefului ANAF: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală # Jurnalul.ro
Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari și cu neplata taxelor, spune premierul Ilie Bolojan, după ce șeful ANAF a spus că „gemul făcut de bunica se calculează la gap-ul de TVA”.
Acum 8 ore
16:40
Explozia din Rahova a fost înregistrată de stațiile seismice de pe teritoriul Bucureștiului # Jurnalul.ro
Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova din București.
16:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că diferența de 30 de miliarde de euro dintre cheltuieli și venituri trebuie redusă prin controlul cheltuielilor și creșterea veniturilor, menționând:„indiferent cine va fi în guvernare, va trebui să crească venituri, dacă nu ne ținem cheltuielile sub control”.
16:10
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă.
16:00
Explozia din Rahova: Dosarul penal, preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București # Jurnalul.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat dosarul constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută vineri dimineață la un bloc pe Calea Rahovei. Cercetări sunt efectuate in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
15:50
UPDATE Doi pacienți se află în stare gravă după explozia din București - un bărbat de 53 de ani cu arsuri severe, pentru care autoritățile au cerut transfer într-o unitate medicală din străinătate, și o fetiță intubată și ventilată mecanic, aflată în blocul operator, anunță Ministerul Sănătății.
15:40
Preoții parohiilor din Rahova sunt pregătiți să ofere asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele, transmite Patriarhia.
15:30
Ar fi o contradiție între ceea ce am hotărât până acum și creșterea salariului minim, a spus vineri premierul Ilie Bolojan.
15:20
Ramona Olaru își dezvăluie toate secretele de beauty la MediCOOL, azi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: „Târziu m-am apucat de o rutină de frumusețe!” # Jurnalul.ro
Medicina este adusă mai aproape de oameni prin emisiunea MediCOOL, iar pacienții și vedetele vin să își spună povestea, dar și să le împărtășească telespectatorilor diverse secrete pentru un stil de viață corect.
15:10
Distrigaz va modifica „urgent” sigiliile de pe robinetele de gaze, la solicitarea Primăriei Municipiului București, pentru a preveni repetarea unor tragedii similare cu explozia de vineri dimineață, spune primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
15:00
Primul studiu genetic realizat pe cei mai longevivi români. Concluziile prezentate de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României # Jurnalul.ro
În România, speranța de viață este de 76,6 ani, una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în unele sate din zona de deal și submontan, peste 10% dintre locuitori au vârsta de peste 85 de ani, procent dublu față de media națională.
15:00
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor # Jurnalul.ro
Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri, în contextul exploziei de bloc din București, că, în ciuda unor informații apărute în spațiul public, echipajele de pompieri au fost prezente joi la apelurile locatarilor și s-au asigurat că alimentarea cu gaz a fost închisă.
Acum 12 ore
14:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri, după ce o explozie distrus două etaje dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, că, "foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat".
14:00
Operatorul de distribuție Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze de joi, ca urmare a unei sesizări, și a venit a doua zi iar să verifice stadiul sigiliului, după o nouă plângere, arată sursele avizate ale Mediafax.
13:40
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a dispus un controale la Distrigaz Sud Rețele și la firmele care au asigurat verificarea echipamentelor. Vineri dimineața, echipajele operatorului de distribuție a gazului au găsit sigiliul pus joi rupt.
13:30
Ministerul Educației: 800 de elevi erau în școală în momentul exploziei. 15 săli de clasă, afectate # Jurnalul.ro
Ministerul Educației anunță că, în urma exploziei de vineri dimineața dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, 15 săli de clasă ale Liceului „Dimitrie Bolintineanu” au fost afectate.
13:10
Horoscop de weekend, 18–19 octombrie 2025: Berbecii primesc o sumă neașteptată, iar Scorpionii sunt geloși # Jurnalul.ro
Weekendul 18–19 octombrie 2025 este dominat de realism și sensibilitate — un amestec perfect pentru a vindeca, a înțelege și a planifica.
13:00
Explozia din București: Rogobete: Pacienții cu arsuri grave ar putea fi transferați în Europa # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că 17 persoane rănite în urma exploziei din Capitală sunt internate în cinci spitale din București, trei persoane au murit, iar un pacient a refuzat internarea. Pacienții cu arsuri grave ar putea fi transferați în spitale din Europa.
12:40
Săraca țară bogată! România produce cel mai bun grâu din UE dar importă făină la prețuri uriașe # Jurnalul.ro
Deși România este lider în UE la producția de grâu, fiind și cel mai bun calitativ, importă făină și pâine la prețuri mari. Astfel că pierde anual 1 miliard de euro pe produsele de panificație aduse din străinătate.
12:30
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricții în mai multe zone din București din cauza unor evenimente care sunt programate în weekend.
