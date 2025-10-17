Câinii schimbă chimia corpului uman. Un nou studiu arată că legătura emoțională cu animalele încetinește îmbătrânirea celulară la femei

G4Media, 17 octombrie 2025 22:20

O nouă cercetare realizată de o echipă de oameni de știință de la Florida Atlantic University a adus în prim-plan o abordare neobișnuită, dar eficientă în sprijinul...

Acum 30 minute
22:40
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Săptămâna trecută,...
Cinci nutrienți de care are nevoie orice femeie / Specialiștii au stabilit că somonul, legumele verzi, portocalele, nucile și cerealele nu ar trebui să lipsească din dieta unei femei G4Media
Organismul femeilor are cerințe nutriționale specifice, care se schimbă de-a lungul anilor. Consumul unei diete hrănitoare și echilibrate este fundamentul unei sănătăți bune și, din acest...
22:30
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Săptămâna trecută,...
Acum o oră
22:20
O nouă cercetare realizată de o echipă de oameni de știință de la Florida Atlantic University a adus în prim-plan o abordare neobișnuită, dar eficientă în sprijinul...
22:00
Numărul deceselor legate de droguri în Marea Britanie a atins un nou record, iar decesele produse de consumul unui opioid sintetic foarte puternic aproape că...
O companie aeriană a solicitat unei însoțitoare de zbor care murise dovezi că a cerut concediu medical când a fost internată în spital G4Media
O companie aeriană taiwaneză și-a cerut scuze pentru că a solicitat documente de la o angajată după moartea acesteia, în ultima evoluție a unui caz...
Acum 2 ore
21:50
Numărul deceselor legate de droguri în Marea Britanie a atins un nou record, iar decesele produse de consumul unui opioid sintetic foarte puternic aproape că...
21:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, şi...
Trump și Zelenski, la Casa Albă: ”Putin nu e pregătit de pace”, spune Zelenski / Trump spune că speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit" pentru pace în Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald...
21:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, şi...
21:10
BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de mașini, din cauza problemelor de proiectare și a siguranței bateriilor G4Media
Producătorul chinez de automobile BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro...
21:10
Nicușor Dan, despre explozia din Rahova: Am solicitat autorităților să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin / Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care se încheie în uitare G4Media
Nicușor Dan a transmis vineri seară, pe Facebook, un mesaj despre explozia extrem de puternică de vineri dimineață, din cartierul bucureștean Rahova. Președintele spune că...
21:00
Parlamentul Portugaliei adoptă o lege propusă de extrema dreaptă împotriva vălurilor care acoperă faţa G4Media
Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase",...
Acum 4 ore
20:50
Doi ucraineni şi un român, în faţa justiţiei britanice în legătură cu incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer G4Media
Doi ucraineni şi un român au compărut vineri în faţa justiţiei britanice sub acuzaţia de implicare în incendierea, în mai, a unor proprietăţi având legătură...
20:30
Cometa C/2025 R2 (SWAN) se va apropia de Pământ pe 21 octombrie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber, în anumite condiții G4Media
Cometa din sistemul solar C/2025 R2 (SWAN), descoperită la 10 septembrie de astronomul amator ucrainean Vladimir Bezugly, va fi vizibilă pe cerul lunii octombrie, pe...
20:00
Comisia Europeană propune ca Ucraina să cumpere arme și muniții din activele rusești blocate de UE și G7 G4Media
Comisia Europeană a sugerat ca o parte dintr-un „împrumut de reparaţii" de 140 de miliarde de euro care să fie oferit Ucrainei din fondurile Rusiei...
19:40
Patru telefoane Samsung lansate în 2021 au rămas fără actualizări software: Nu mai primesc nici patch-uri de securitate G4Media
Samsung oferă actualizări de securitate pentru smartphone-urile Galaxy pentru cea mai lungă perioadă de timp de pe piața Android. Cu toate acestea, indiferent cât timp...
19:40
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor cere autorităților din Italia o investigație ”urgentă și riguroasă” referitoare la tentativa de asasinat a jurnalistului Sigfrido Ranucci G4Media
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor a apreciat vineri drept „deosebit de îngrijorător" atacul cu bombă care l-a vizat pe jurnalistul de investigaţie italian Sigfrido Ranucci, atac...
19:30
LIVE FOTO Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală / Circulație deviată temporar / Cinci persoane transportate la spital / Restricții de circulație în zonă G4Media
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un autobuz s-a produs, vineri seara, în Pasajul Victoriei din Capitală. UPDATE 19:23 Circulaţia tramvaielor...
19:20
Lecțiile ascunse ale exploziilor de gaz în blocurile vechi: cum se rup panourile și cum se propagă unda de șoc G4Media
Explozia din cartierul Rahova, care a distrus mai multe apartamente și a avariat grav structura unui bloc vechi, readuce în atenție o problemă majoră, adesea...
19:00
Despre importanța celui mai vechi aliment din lume ca semn al identității. În Italia există peste 200 de tipuri de pâine, fiecare loc încercând să își conserve felurile ei tradiționale G4Media
Există peste 200 de tipuri de pâine în Italia, care stau mărturie despre istoria și tradițiile fiecărei regiuni. Printre acestea se numără cinci pâini cu...
Acum 6 ore
18:50
SURSE Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie. Cine sunt posibilii candidați G4Media
Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu...
18:40
Rusia și-a doborât propriul avion de vânătoare deasupra Crimeei în timpul unui atac cu drone, afirmă Ucraina G4Media
Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au doborât accidental un avion rusesc de vânătoare Su-30SM deasupra Crimeei anexate, în timp ce încercau să respingă atacurile...
18:30
Moldovenii învață cum să reacționeze la incursiunile dronelor rusești / Marea Britanie trimite experți la Chișinău G4Media
Marea Britanie va trimite un contingent de experți militari specializați în combaterea dronelor în Moldova, pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea în contextul...
18:30
BREAKING Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală G4Media
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un autobuz s-a produs, vineri seara, în Pasajul Victoriei din Capitală. Potrivit informațiilor G4Media, trei...
18:30
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă, anunță Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare G4Media
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineaţă în cartierul Rahova din Bucureşti sunt protejate de o asigurare facultativă...
18:00
Un militar rus și-a omorât prin împuşcare un camarad şi apoi s-a sinucis, într-o bază militară în regiunea Moscova G4Media
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea...
17:30
FOTO Improvizația la ea acasă: Rusia montează mitraliere sovietice pe avioane Cessna pentru a doborî drone G4Media
Rusia a prezentat o nouă unitate aeriană destinată interceptării dronelor ucrainene, formată din avioane civile modificate și echipate cu mitraliere sovietice. Proiectul, difuzat de postul...
17:30
Trump se va întâlni cu Xi Jinping şi admite că taxele vamale împotriva Chinei nu sunt sustenabile, dar consideră că Beijingul este responsabil de impasul negocierilor comerciale G4Media
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a ameninţat China nu vor fi sustenabile, dar a acuzat Beijingul...
17:30
Un istoric german premiat pentru pace susține că „a venit timpul” pentru serviciul militar obligatoriu în Germania G4Media
Istoricul german Karl Schlögel, câştigătorul unui important premiu pentru pace, consideră că „a venit momentul" ca ţara să reintroducă serviciul militar obligatoriu, relatează vineri agenția...
17:30
Șapte persoane arestate în Franța și România pentru trafic de cai de tracţiune. Animalele, folosite pentru cărat lemnele tăiate din păduri G4Media
Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în...
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare / În program – un eveniment organizat de două universităţi, întâlnire cu reprezentanţi din administraţia publică şi festivităţile de Ziua Armatei G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca...
17:20
Temerile Rusiei legate de succesiune: „Toți dictatorii noștri au guvernat până la vârsta de 80 de ani. Putin are 73 de ani” – interviu The Times cu Mihail Hodorkovski, opozantul exilat al liderului Rusiei G4Media
Hodorkovski, care trăiește în exil și este acuzat de complot pentru răsturnarea guvernului, spune că la Moscova crește paranoia cu privire la transferul puterii După...
17:20
Cum discursul lui Vladimir Putin despre istorie în Alaska l-a apropiat pe Donald Trump de Ucraina / Liderul de la Casa Albă a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va pleca (FT, surse) G4Media
Donald Trump a sosit în Alaska cu speranța de a încheia un acord cu Vladimir Putin pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina. În...
17:20
Clarificarea G4Media privind articolul „DGASMB face apel la solidaritate după explozia din Rahova” redactat cu ajutorul AI G4Media
Într-un articol publicat vineri, o frază internă de redactare generată în timpul procesului de editare asistată cu ChatGPT  a fost inclusă din eroare în textul...
17:10
Începe Enigma Festival/ Valeron și Orchestra Metropolitană București deschid weekendul de distracții în București G4Media
Distracția începe de vineri seară, iar weekendul acesta este marcat de a treia ediție a Enigma Festival, desfășurată la Romaero pa 17 și 18 octombrie....
17:00
Primarul Capitalei: Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă / 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral costurile / Nevoile tuturor vor fi acoperite până la lăsarea serii G4Media
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. Potrivit edilului, în aceste...
Acum 8 ore
16:10
Kawasaki, în negocieri pentru dezvoltarea motoarelor pentru rachetele de croazieră germane Taurus G4Media
Kawasaki Heavy Industries din Japonia se află în negocieri pentru dezvoltarea în comun a unor noi motoare pentru rachetele de croazieră Taurus din Germania, au...
16:10
Portofoliile de administrare discreționară „Campionii” au înregistrat, în primele opt luni ale anului, randamente superioare depozitelor bancare și investițiilor imobiliare, depășind totodată inflația și principalii indici bursieri G4Media
București, octombrie 2025 – Criza financiară globală din 2025 a prins mulți investitori nepregătiți. Piețele sunt în scădere, băncile oferă randamente sub inflație, iar investițiile...
16:10
Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că statul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu...
16:00
VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu pisici: Cum sunt dresate felinele actori și cine este cu adevărat Orangey Murray, pisica cu o carieră bazată pe minciună G4Media
Pisicile sunt independente și încăpățânate, dar atât de drăgălașe. Pisicile nu fac ce ne dorim noi și întotdeauna ne vor privi cu superioritate, mai ales...
16:00
Vicepreședintele american J. D. Vance: Ruşii şi ucrainenii, într-o „dezaliniere fundamentală a aşteptărilor”, „nu sunt sunt pregătiţi” să încheie un acord de pace / Rusia crede că face progrese militare mai mari decât în realitate, complicând negocierile, însă o soluţie rămâne posibilă G4Media
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax,...
15:50
Presa internațională relatează despre explozia dintr-un bloc din București, soldată cu trei morți și 13 răniți / Martor: „Am crezut că eram bombardaţi” G4Media
Presa internațională a scris despre deflagrația produsă într-un bloc din București, în urma căreia trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite. Explozia...
15:50
Ilie Bolojan: Nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere / Este scris, este pregătit, include câteva măsuri foarte importante / În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu este altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi...
15:50
Salariile uriașe din F1: Russell întră în top alături de Verstappen și Hamilton G4Media
George Russell a semnat, în cele din urmă noul contract cu Mercedes, iar presa britanică vorbește despre saltul financiar pe care pilotul l-a făcut în...
15:40
Se închide definitiv producția la combinatul siderurgic din Hunedoara, anunță ArcelorMittal G4Media
Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru...
15:30
Motivele pentru care producătorii auto chinezi aleg să construiască fabrici în Europa / Analist: „Localizarea va fi probabil strategia dominantă pe termen lung” G4Media
Producătorii de autoturisme din China au intrat în forță pe piața europeană, având și planuri să construiască mașini local. BYD, Chery și Leapmotor sunt brandurile chineze de top...
15:30
Curtea Constituțională dezbate în 5 noiembrie sesizarea Instanței Supreme în legătură cu Legea privind plata pensiilor private G4Media
Curtea Constituțională va dezbate în 5 noiembrie sesizarea Instanței Supreme în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor...
15:30
Un europarlamentar german de extremă dreaptă a fost amendat cu peste 11.000 de euro pentru salut nazist G4Media
Curtea Districtuală din Munchen l-a amendat vineri cu 11.250 de euro pe europarlamentarul Petr Bystron pentru un fotomontaj în care apare fostul cancelar Angela Merkel...
15:30
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale G4Media
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la...
