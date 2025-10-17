Explozie în cartierul Rahova. 100 de jandarmi vor rămâne în această noapte în zonă pentru a securiza perimetrul

22:20

Ghiță Găinaru, un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia de vineri, a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și mirosului care se simțea pe casa scării. Acesta a povestit, în exclusivitate, că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sililiul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor verifica astăzi.