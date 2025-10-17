„Proiect fabulos” Nadia Comăneci a vizitat arena de peste 70 de milioane de euro de la Brașov: imagini de la fața locului
Golazo.ro, 17 octombrie 2025 22:20
Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii românești, a fost recent în Brașov, unde a fost impresionată de viitoarea Sală Polivalentă. Fosta sportivă s-a întâlnit cu primarul George Scripcaru (59 de ani), cu care a discutat despre proiectul ambițios, estimat la aproximativ 70 de milioane de euro.
Acum 15 minute
22:50
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul” # Golazo.ro
Gabriel Lazany, primarul Bistriței, a anunțat că se fac ultimele teste tehnice pentru a verifica dacă totul funcționează corect pe stadionul „Jean Pădureanu”, înainte de partida Gloria Bistrița - FCSB, în Cupa României. Fanii au reacționat ironic și au atenționat că stadionul și echipa au nevoie de alte îmbunătățiri mult mai urgente.
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
21:40
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins” # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani), fost internațional român, a vorbit atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.
Acum 4 ore
21:00
Becali l-a sunat pe Rădoi Ce a vorbit patronul FCSB-ului cu finul său, după atacul la adresa selecționerului: „I-am spus asta lui Mirel azi” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, a vorbit cu Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova după atacul la adresa selecționerului României.
20:20
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a reacționat dur după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României. Rotaru a afirmat că suspectează că meciul FCSB – Craiova (1-0) ar fi fost aranjat pentru ca jucătorii campioanei să ajungă la națională cu moralul ridicat.
19:50
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!” # Golazo.ro
UEFA a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB. Trofeul Ligii Campionilor din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără legătură cu FCSB. În schimb, site-ul nu este complet actualizat, iar jucătorii care au evoluat pentru formația roș-albastră înainte de 2003 sunt în continuare atribuiți FCSB-ului.
19:30
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out # Golazo.ro
Luni, 20 octombrie 2025, Târgu Mureș trăiește o zi de excepție: László Bölöni se întoarce acasă pentru premiera filmului său, „Bölöni - Legenda care ne leagă”.
Acum 6 ore
19:00
„Sper să-l vedem pe teren cu Bologna” Charalambous a anunțat că unul dintre fundașii FCSB-ului ar putea reveni pentru meciul din Europa League # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB-ului, a anunțat că unul dintre fundașii echipei va reveni și ar putea juca în Europa League, cu Bologna. Tehnicianul a vorbit și despre accidentarea fundașului Mihai Popescu (32 de ani), care ar putea să-l țină pe acesta departe de teren pentru tot sezonul.
18:40
Au prins traficantul Episod uluitor după un meci din Spania. Cum a ajutat fotbalul la capturarea unui dealer de droguri # Golazo.ro
Ambuteiajul format după Malaga - Deportivo La Coruna și un agent de poliție care fusese pe stadion să vadă meciul, factori esențiali pentru arestarea unui traficant de marijuana
18:20
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al echipei, au reacționat după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.
17:30
Liga 1, etapa #13 LIVE de la 20:30. Farul o va înfrunta pe FC Argeș în primul meci al rundei » Programul + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Farul Constanța va juca împotriva celor de la Argeș, astăzi, de la 20:30, în etapa #13 din Superliga. Meciurile rundei vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 8 ore
17:00
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Iosif Rotariu (63 de ani), fost internațional român, a avertizat selecționata antrenată de Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea duelului cu Bosnia.
16:50
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»” # Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic nu a uitat episodul întunecat trăit împotriva Romei, pe „Stadio Olimpico”. Ziua când suedezul lui Milan a fost victima rasismului
16:30
Liga 2, etapa #10 Poli Iași - CS Dinamo, LIVE de la 17:30 » Programul complet al rundei + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Partida Poli Iași - CS Dinamo deschide etapa #10 din Liga 2. Duelul din Copou este programat să înceapă la ora 17:30.
16:20
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj # Golazo.ro
România a avansat mult în clasamentul FIFA-Coca Cola după victoriile cu Moldova (2-1) și, mai ales, cu Austria (1-0). S-a apropiat chiar în spatele Cehiei și Slovaciei
16:10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a reacționat la atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) asupra lui Mircea Lucescu (80 de ani).
15:30
Asasinat în fața propriei case Președintele clubului de unde Dinamo l-a transferat pe Devis Epassy, împușcat mortal # Golazo.ro
Stavros Demosthenous, președintele Karmiotissa FC, echipă de unde Dinamo l-a transferat Devis Epassy (32 de ani), a fost asasinat.
15:20
„Cel mai inteligent manager sportiv” Ladislau Boloni l-a elogiat pe Valentin Ceaușescu: „Un om extraordinar” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani) l-a elogiat pe Valentin Ceaușescu (77 de ani), cel considerat protectorul Stelei din anii ‘80, echipă care a cucerit Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987).
15:10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat! # Golazo.ro
Scandal în Ucraina, după ce un jucător de la Shakhtar Donetsk a apreciat în plin război videoclipuri care au legătură cu Rusia
Acum 12 ore
14:30
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova # Golazo.ro
Mircea Lucescu îi dă replica lui Mirel Rădoi, într-o reacție pentru GOLAZO.ro: „Dacă nu realizează că e nevoie și de relații personale în fotbal, atunci…”
14:10
Rădoi, atac frontal VIDEO. I-a luat la țintă pe Mircea Lucescu și pe deținătorul drepturilor TV din Liga 1: „Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc” # Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Mirel Rădoi (44 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare partidei.
14:00
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru # Golazo.ro
Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, a fost afectat personal de explozia în urma căreia două etaje dintr-un bloc din cartierul Rahova s-au prăbușit.
13:20
Reghecampf, situație uluitoare în Africa Meciul românului din Liga Campionilor Asiei, în pericol din cauza dezastrului din Kenya # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se confrunte cu probleme incredibile în Kenya, unde formația sa Al-Hilal Omdurman, are programat partida tur a „dublei” cu Police FC, în turul 2 preliminar din Liga Campionilor Africii.
13:00
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede # Golazo.ro
Metaloglobus - FCSB se va disputa sâmbătă, la Clinceni, în etapa a 13-a din Liga 1 Campioana are o listă lungă cu jucători accidentați, dar a și primit o veste bună: se poate baza pe unul dintre fotbaliștii de bază
12:40
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu nu a reușit să califice Emiratele la CM 2026 după primul play-off asiatic. Acum, trebuie să treacă de două baraje, iar la primul ar putea avea stadionul gol acasă!
12:30
FIFA a anunțat că peste 1 milion de bilete au fost vândute pentru Cupa Mondială din anul 2026.
11:50
„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, descris de principalul său aliat în ambele mandate la PAOK Salonic. Ce îl afectează și îl face să reacționeze furibund imediat după înfrângeri
11:30
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Va întâlni o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka, după 6-2, 2-6, 6-2 cu elvețianca Viktorija Golubic.
11:00
Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a primit o veste bună înaintea derby-ului cu Rapid.
10:50
Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga # Golazo.ro
CFR Cluj riscă să primească interzis în cupele europene, după ce a încălcat monitorizarea UEFA.
10:20
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final # Golazo.ro
Donald Trump a pregătit o sumă mare pentru protecția împotriva dronelor în perioada CM, organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026
Acum 24 ore
10:00
„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) au analizat două dintre fazele controversare ce au avut loc în meciul restant din etapa #5 a Ligii 1.
09:50
Jaqueline Cristian, în semifinale Românca s-a calificat fără să joace » Naomi Osaka n-a mai făcut față durerii # Golazo.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în semifinalele turneului de la Osaka. Naomi Osaka, principala favorită a competiției de categorie WTA 250, a fost nevoită să se retragă înaintea partidei.
09:00
„Creierul” licențelor UEFA false, condamnat Capul rețelei din România a fost denunțat de un ex-antrenor federal: ciudățeniile descoperite de judecători # Golazo.ro
Iulian Branzelof (49 de ani), „creierul” licențelor false UEFA din România, a fost cercetat penal și judecat la Brașov.
16 octombrie 2025
23:50
Și-a făcut praf jucătorul Robert Ilyes, deranjat de gestul eroului de la Csikszereda: „Îl puneam în primul tren și-l trimiteam la Budapesta” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, a vorbit despre remiza obținută în fața celor de la CFR, în partida restantă din etapa #5 a Ligii 1.
23:40
A surprins la interviu Jucătorul de la Csikszereda care a marcat din „scăriță” cu CFR e născut la Târgu Secuiesc, dar a vorbit în engleză cu jurnaliștii # Golazo.ro
Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Lorand Paszka (29 de ani) a oferit primele reacții după ce a marcat golul care a adus un punct pentru formația sa, în ultimele minute.
23:30
Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României.
23:10
Rapid, peluză plină la derby Giuleștenii au anunțat câte bilete au vândut pentru meciul cu Dinamo + Ce spune Pașcanu despre duelul cu roș-albii # Golazo.ro
Rapid a anunțat că au fost vândute aproape toate biletele destinate suporterilor giuleșteni pentru meciul cu Dinamo, partidă care va conta pentru etapa #13 a Ligii 1.
Ieri
23:00
Mihai Stoica, precaut Oficialul FCSB nu subestimează Metaloglobus: „Nu-ți permiți să faci improvizații” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit cum va aborda FCSB următoarele două partide, în Liga 1, respectiv Europa League.
23:00
Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi a dat penalty după intervenția VAR # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. O fază ciudată de arbitraj a avut loc la partida de la Miercurea Ciuc, chiar în ultimele minute ale meciului.
22:00
„I-a făcut bagajele și l-a luat” Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre momentul în care clubul a ratat transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
21:40
Hagi peste Ronaldinho Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege”, într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!” # Golazo.ro
Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul celor de la Inter, a fost provocat să aranjeze într-un top 5 al valorii fotbaliști legendari, între care a fost inclus și Gheorghe Hagi (60 de ani).
21:20
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit pe tema tensiunilor din jurul echipei naționale.
20:20
Man a fost a 3-a opțiune la PSV Directorul financiar al clubului din Eindhoven spune cum s-a transferat „tricolorul” în Eredivisie # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a semnat cu PSV numai după ce clubul olandez a eșuat în tratativele pentru alte două extreme, mult mai scumpe
20:20
„Asta mi-a zis” Reacția lui Florin Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit în meciul cu Austria: „Dacă ne-ar fi bătut, discutam altfel” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre declarația lui Mircea Lucescu (80 de ani) referitoare la Florin Tănase (30 de ani).
20:10
Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor” # Golazo.ro
Dinamo are nevoie de un înlocuitor pentru jucătorul U21 la partida cu Rapid, după accidentarea lui Alexandru Musi (21 de ani) în urma ultimei acțiuni a naționalei de tineret.
19:50
„Un moment istoric” Veste mare pentru fanii FC Argeș! Decizia luată azi de liderii locali în privința noului stadion # Golazo.ro
Consiliul Local Pitești a aprobat azi, 16 octombrie, cofinanțarea proiectului de construire a noului stadion „Nicolae Dobrin”.
19:40
„Nu a făcut bine naționalei” Lupescu a criticat tentativele de plecare ale lui Lucescu: „Dacă voia, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta!” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale.
19:10
Alt plan UEFA în loc de preliminarii Cum ar putea ajunge România la Euro sau Mondial după transformarea sistemului de calificare # Golazo.ro
UEFA ia în calcul nu doar modificarea preliminariilor aplicând sistemul elvețian al Ligii Campionilor. Are și un scenariu alternativ. Să extindă o competiție și să o transforme în campanie de calificare la turneele finale
19:00
S-A AFLAT IDENTITATEA VIOLATORULUI Cine este pilotul de curse acuzat că a agresat-o sexual pe asistenta lui Schumacher + Ce a făcut când a fost chemat în fața instanței # Golazo.ro
Joey Mawson (29 de ani), un pilot australian, a fost identificat drept presupusul violator al infirmierei lui Michael Schumacher (56 de ani).
