Atac devastator în Crimeea: dronele ucrainene au incendiat un depozit de petrol rusesc
Adevarul.ro, 17 octombrie 2025 23:45
Un atac cu drone al forțelor ucrainene a vizat un depozit de petrol și o instalație industrială din Crimeea ocupată, provocând un incendiu de mari proporții.
Acum 5 minute
00:30
Experții anunță când s-ar putea semna armistițiul în Ucraina: „Asta ar falimenta Rusia și ar obliga-o să negocieze serios” # Adevarul.ro
Negocierile dintre SUA și Rusia ar putea să intre într-o nouă etapă, odată cu întâlnirea dintre Trump și Putin, de la Budapesta. Cum și în ce condiții am putea avea însă pace în Ucraina pare dificil de anticipat. Pentru acest lucru, „Adevărul” apelează la expertiza unor reputați specialiști.
Acum 30 minute
00:15
18 octombrie: Ziua când alpinistul român Ticu Lăcutușu a doborât recordul mondial prin escaladarea masivului himalayan Tsartse # Adevarul.ro
Pe 18 octombrie 2006, nemțeanul Ticu Lăcătușu a doborât un record mondial. Acesta a escaladat, în premiera, masivul himalayan Tsartse. Pe 18 octombrie s-au mai născut jucătoarea de tenis Martina Navratilova și artistul Ștefan Bănică Jr.
00:15
Se cere revenirea la transparența declarațiilor de avere. Cât de realistă este rectificarea legii? # Adevarul.ro
USR a depus la Senat un proiect de lege care contrazice decizia CCR privind secretizarea declarațiilor de avere. Inițiativa așteaptă avizul Consiliului Legislativ, iar ulterior ar putea fi discutată susținerea în coaliție. Reprezentanții USR spun că vor veni și cu alte variante legislative.
Acum o oră
00:00
Tragedie în Vaslui: doi copii de 4 și 8 ani, găsiți înecați într-o baltă. Hainele lor erau pe mal # Adevarul.ro
Doi copii, un băiat de patru ani și o fetiță de opt ani, au fost găsiți morți, vineri seară, într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, județul Vaslui.
17 octombrie 2025
23:45
Acum 2 ore
23:30
Un urs, surprins în curtea unei școli din județul Alba. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert # Adevarul.ro
Un urs a fost văzut vineri seara în curtea școlii din satul Biia, comuna Șona, județul Alba. Autoritățile au trimis un mesaj RO-Alert.
23:00
Haosul mobilizării rezerviștilor, explicat de un expert în securitate: „Lipsuri logistice, decizii politice și zero cultură de apărare” # Adevarul.ro
Expertul în securitate națională Claudiu Degeratu explică pentru „Adevărul” cum s-a ajuns la haosul din jurul exercițiului MOBEX, punctând responsabilitatea politică, lipsurile logistice, planurile de extindere a efectivelor armatei și absența unei culturi de apărare civilă în România.
23:00
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie: decizii grele pentru Berbeci, noroc financiar pentru Raci # Adevarul.ro
Săptămâna 17–23 octombrie se anunță intensă, cu un amestec de emoții, provocări profesionale și decizii importante.
22:45
Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat că mișcarea intenționează să mențină controlul securității în Gaza în perioada de tranziție și nu poate promite că va depune armele.
22:45
Accident grav în Serbia: trei morți și zeci de răniți după ce un autobuz cu muncitori s-a răsturnat # Adevarul.ro
Trei persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite, după ce un autobuz care transporta angajați ai unei fabrici s-a răsturnat în nord-vestul Serbiei.
Acum 4 ore
22:30
Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a lăudat „acțiunile decisive” din războiul din Gaza # Adevarul.ro
Premierul israelian afirmă că Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, i-ar fi apreciat „în mare măsură” deciziile luate în timpul conflictului din Fâșia Gaza.
22:00
Tumoare ovariană de 11 kilograme, extirpată unei paciente în vârstă de 56 de ani. Cum se simte femeia # Adevarul.ro
O echipă medicală de la Spitalul Regional din oraşul paraguayan Pedro Juan Caballero a extirpat o tumoare ovariană de aproximativ 11 kilograme unei paciente în vârstă de 56 de ani, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii Publice şi Bunăstării Sociale (MSPBS) din Paraguay.
22:00
Daniel David propune colaborarea cu autoritățile locale, „astfel încât în jurul școlilor mediul să fie curat, să nu ai dealeri” # Adevarul.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, 17 octombrie, că este important să existe un control în afara școlii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri.
22:00
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, sub presiunea scandalului Epstein # Adevarul.ro
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la titlul său regal.
21:45
România, în marș triumfal spre titlul continental. Naționala de tenis de masă e în careul de ași al Europeanului # Adevarul.ro
Victorie scurtă a fetelor noastre.
21:15
Emil Gânj, trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat cu premeditare, profanare de cadavre și alte infracțiuni # Adevarul.ro
Emil Gânj, bărbatul acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a acestui an, a fost trimis în judecată. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.
21:00
Doi ucraineni și un român, în fața justiției britanice în procesul privind incendierea casei premierului Keir Starmer # Adevarul.ro
Doi ucraineni și un român au compărut vineri în fața justiției britanice în procesul privind incendierea uneia din locuințele premierului Keir Starmer de anul trecut.
21:00
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital: „Este ventilată artificial” # Adevarul.ro
Medicul Flavia Groșan ar fi în comă, la Spitalul Județean din Bihor. Controversatul medic pneumolog a ajuns în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor cu diagnostic extrem de grav, potrivit eBihoreanul.
20:45
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump.
20:45
Nicușor Dan reacționează după tragedia din Rahova: „Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte trebuie să răspundă” # Adevarul.ro
Explozia produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple, a reacționat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus că cei care au permis ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere trebuie să plătească.
Acum 6 ore
20:30
Ministrul Ionuț Moșteanu, în vizită la poligonul unde se desfășoară MOBEX B-IF-25. „Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mers să vadă cum se desfășoară exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, pentru rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov.
20:30
Cum a reușit Trump să transforme criza din Orientul Mijlociu într-o victorie strategică # Adevarul.ro
În doar câteva luni, deciziile strategice ale președintelui Donald Trump par să-i dea un avantaj considerabil în contextul tensiunilor internaționale.
20:30
Pentagonul a retras acreditările majorității jurnaliştilor ca urmare a respingerii noilor norme pe care le-a impus presei # Adevarul.ro
Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării) a revocat acreditările şi accesul majorităţii mass-media naţionale şi străine la sediul său în Pentagon.
20:15
ANAF a făcut publică lista instituțiilor și autorităților publice datoare la bugetul de stat. Un minister trebuie să plătească 29 milioane de lei. Care este datoria totală # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția vineri, 17 octombrie, instituțiilor și autorităților publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.
20:15
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro # Adevarul.ro
Autoritățile franceze au anunțat vineri că au destructurat o rețea de trafic de cai de tracțiune, șapte persoane fiind reținute în Franța și România.
20:15
Restricții de circulație în Pasajul Piața Muncii din cauza unei avarii la rețeaua de apă # Adevarul.ro
În noaptea de 17 spre 18 octombrie, șoferii trebuie să fie atenți la restricțiile de circulație din Pasajul Piața Muncii.
20:15
Cine a rupt sigiliul de la branșamentul blocului din Rahova în care a avut loc explozia. Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” # Adevarul.ro
Sigiliul aplicat ca urmare a intervenţiei din 16 octombrie la blocul în care vineri a avut loc o explozie a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate, nu din cauza exploziei, a precizat agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele.
19:45
Trump nu a închis ușa opțiunii de a livra rachete Tomahawk Ucrainei. Președintele american l-ar fi amenințat explicit pe Putin # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA să transfere totuși rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina în timpul convorbirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, au declarat pentru CNN surse la curent cu conversația lor.
19:30
Regele Charles va deveni primul monarh britanic care se roagă public alături de Papă în ultimii 500 de ani # Adevarul.ro
Regele Charles va deveni primul monarh din ultimele cinci secole care se roagă public alături de Papă.
19:15
Ministerul Afacerilor Interne a explicat, vineri seara, ce s-a întâmplat de la apelul de joi la Apel la numărul unic de urgență 112 care semnala un privind miros puternic de gaz până la momentul exploziei
19:00
Injecții pentru prevenirea HIV, aprobate într-o țară europeană. Cum se administrează și cine va beneficia de tratament # Adevarul.ro
Cetățenii din Anglia și Țara Galilor vor putea beneficia de injecții pentru prevenirea HIV, aliniind astfel politica medicală la cea din Scoția.
19:00
Accident în Pasajul Victoriei, între un autobuz STB și un tramvai. Cinci persoane au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Un accident a avut loc în Pasajul Victoriei vineri, 17 octombrie, între un autobuz STB și un tramvai. Potrivit autorităților, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
19:00
Regele Charles ia în considerare excluderea fratelui său, Prințul Andrew, din cel mai înalt ordin cavaleresc al Regatului Unit # Adevarul.ro
Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit.
Acum 8 ore
18:30
Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de înșelăciune de peste un milion de euro # Adevarul.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru 30 de zile.
18:15
Circulația rutieră este complet întreruptă pe Drumul Național 6, în zona localității Cârcea, județul Dolj, după un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule.
18:15
Allianz-Ţiriac, după explozia din Rahova: „Dacă autoritățile vor decide demolarea blocului, vom achita integral despăgubiri tuturor clienţilor cu polițe active” # Adevarul.ro
Echipa de call center a Allianz-Ţiriac i-a contactat proactiv pe toți clienții din zona afectată de explozia din Rahova, pentru a evalua situația acestora și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună, a anunțat vineri asigurătorul.
18:15
Bărbat din Brăila, arestat după ce a lovit intenționat o persoană cu mașina. Victima a avut nevoie de 8 zile de îngrijiri medicale # Adevarul.ro
Un bărbat din Brăila a fost arestat după ce ar fi lovit intenționat cu autoturismul o persoană aflată pe o stradă din municipiu. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie, iar victima a avut nevoie de o săptămână pentru a-i fi vindecate leziunile provocate.
17:45
Pilotul Simone Tempestini aleagă după o nouă victorie
17:45
Bujduveanu promite sprijin total după explozia din Rahova: „Nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București” # Adevarul.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor afectate de incidentul produs într-un imobil din București.
17:45
Incendiul care a cuprins un restaurant în Cluj-Napoca, în iulie, a fost provocat intenționat. Explicațiile autorităților # Adevarul.ro
Polițiștii clujeni au stabilit că restaurantul care a ars în municipiu, în iulie, a fost incendiat intenționat. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească și la acoperișul a două case, nefiind înregistrate victime.
17:30
Cine pune în pericol siguranța energetică a României și face jocurile Rusiei. Economist: „Erați în echipă cu Călin Georgescu” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru intervine în scandalul blocării hidrocentralelor de către activiștii de mediu și explică pe cine avantajează situația creată și de ce. Rusia este țara cea mai interesată ca România și UE să nu producă suficientă energie și să fie obligată să importe.
17:30
Rusia a anunțat vineri, 17 octombrie, că revendică cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei.
17:30
Rușii și-au doborât propriul avion, în timp ce încercau să respingă un atac ucrainean cu drone în Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ruse au doborât din greșeală un avion de vânătoare deasupra Crimeei, în timpul unei operațiuni de apărare împotriva unui atac cu drone lansat de Ucraina.
17:30
O femeie a reușit să obțină un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura girantului # Adevarul.ro
O femeie de 53 de ani, suspectată că a obținut un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura girantului, este cercetată într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și abuz în serviciu.
17:00
În premieră, ar exista supraviețuitori după un atac al SUA asupra unei nave în Caraibe. Comandantul armatei SUA în America Latină a demisionat # Adevarul.ro
Armata SUA a lansat joi, o nouă lovitură împotriva unei nave suspectate că transporta droguri, în Caraibe, şi pentru prima dată, ar fi existat supravieţuitori printre membrii echipajului, a declarat un oficial american pentru Reuters.
17:00
Mircea Lucescu l-a pus la respect pe Mirel Rădoi. Selecționerul, tranșant după acuzațiile antrenorului: „M-am grăbit cu laudele la adresa lui” # Adevarul.ro
Mirel Rădoi a izbucnit în cadrul unei conferințe de presă.
17:00
Influencerul Makaveli și un grup de agitatori au încercat să ajungă cu forța la locul exploziei: „Nu mai mușamalizați morții. Avem imagini cu mâini căzute” # Adevarul.ro
Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate - printre care și influencerul Makaveli, care a fost implicat în campania lui Călin Georgescu - a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități. O persoană a fost condusă la Poliție.
16:45
Vicepreședintele SUA spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite să încheie un acord. „Este nevoie de mult mai multă muncă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că „ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”.
16:45
O asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive în pandemie # Adevarul.ro
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic.
Acum 12 ore
16:30
Bolojan: „Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie”. Premierul nu refuză varianta candidaților proprii la alegerile pentru Capitală # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că alegerile mai pot fi organizate în noiembrie-decembrie. Întrebat cu privire la o variantă în care toate partidele coaliției să propună candidați proprii, șeful Executivului afirmă că nu vede o problemă.
