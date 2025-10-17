Doi copii din Vaslui au fost descoperiți înecați, la câteva ore după ce au fost dați dispăruți
Libertatea, 17 octombrie 2025 23:50
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi înecaţi, vineri seară, într-o baltă. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore, după ce au fost dați dispăruți de părinți. Tragedia a avut loc în satul Docăneasa, din comuna vasluiană Vinderei. Localnicii s-au mobilizat pentru căutarea unui băiat în vârstă de patru ani […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum o oră
23:50
Doi copii din Vaslui au fost descoperiți înecați, la câteva ore după ce au fost dați dispăruți # Libertatea
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi înecaţi, vineri seară, într-o baltă. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore, după ce au fost dați dispăruți de părinți. Tragedia a avut loc în satul Docăneasa, din comuna vasluiană Vinderei. Localnicii s-au mobilizat pentru căutarea unui băiat în vârstă de patru ani […]
23:50
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună «Băi prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici!»” # Libertatea
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova, sfâșiată de durere, a făcut declarații cutremurătoare, relatează Observator News. Femeia a fost la un pas să se prăbușească în fața blocului în care a avut loc deflagrația, primind sprijin psihologic de la un angajat ISU. Fiica moartă, fiul, rănit grav În timp ce fiica […]
Acum 6 ore
19:20
Locatară din Rahova, după explozie: Au căzut pietre, geamurile când s-au spart a intrat praful # Libertatea
O locatară din Rahova a povestit după explozie momentele de groază pe care le-a trăit vineri dimineață, în timp ce se afla într-un bloc din apropierea celui în care a avut loc deflagrația. „N-am simțit mirosul de gaz” Femeia care locuiește în zonă din anul 1981 a povestit că auzit o bubuitură foarte puternică, în […]
19:20
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei din București. Mai multe persoane au ajuns la spital # Libertatea
Un tramvai al liniei 1 și un autobuz al liniei 182 s-au tamponat vineri, 17 octombrie, în jurul orei 17:45, în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către Bulevardul Banu Manta, a anunțat Societatea de Transport București. „Potrivit informațiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. Felix a intrat în coliziune cu […]
Acum 12 ore
14:40
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 18 octombrie 2025, ne arată cum va fi vremea mâine. Meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în București și în țară. Vremea de mâine, 18 octombrie 2025, în România Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00 – […]
14:40
Adrian Năstase e în doliu. Dana Barb, sora lui, a murit: „Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață” # Libertatea
Adrian Năstase a anunțat, pe blogul său personal, moartea surorii sale, Dana-Marina Barb, o veste care a îndurerat familia și apropiații. Într-un mesaj emoționant, plin de nostalgie și regret, Adrian Năstase a descris legătura strânsă pe care o avea cu sora sa și suferințele prin care aceasta a trecut de-a lungul vieții: „Dana-Marina Barb era […]
14:40
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani # Libertatea
Fiica Iannei Novac, Erika, urmează trei școli în paralel și are un program extrem de încărcat. Cu sprijinul prinților, adolescenta reușește să facă față provocărilor. Fiica Iannei Novac, Erika, are doar 12 ani, dar duce un program educațional impresionant: urmează trei școli în paralel. Artista a explicat recent motivele pentru care fiica ei face față […]
14:40
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București # Libertatea
O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 13 persoane […]
Ieri
23:30
Ce l-a avertizat Putin pe Trump după ce a acceptat „imediat” summitul cu liderul SUA la Budapesta # Libertatea
Vladimir Putin și Donald Trump au avut a opta convorbire telefonică din acest an, care a durat aproape două ore și jumătate. Potrivit consilierului prezidențial rus, Iuri Ușakov, conversația a fost substanțială, extrem de sinceră și confidențială, relatează TASS. Totodată, liderul de la Kremlin l-a avertizat pe președintele american în legătură cu rachetele Tomahawk. Despre o […]
19:50
Turcia trimite o echipă de peste 80 de specialiști în Gaza pentru operațiunile de căutare a cadavrelor prinse sub ruine # Libertatea
Turcia va contribui la operațiunile de recuperare a trupurilor prinse sub ruine în Fâșia Gaza, conform unui anunț făcut joi de surse din Ministerul Apărării turc, citat de The Times of Israel. O echipă de specialiști din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, va fi trimisă în zonă. „O echipă a AFAD […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Pagube de aproape un milion de dolari pentru un mare furnizor de internet din Siberia, după un atac cibernetic ucrainean # Libertatea
Un atac cibernetic efectuat de serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) a cauzat pagube de peste 66 de milioane de ruble (aproximativ 800.000 de dolari) companiei Orion Telecom, unul dintre cei mai mari furnizori de internet din Siberia, relatează Kyiv Independent. Compania a raportat pierderile într-o plângere depusă la poliția rusă, în urma atacului. Totodată, furnizorul […]
17:20
5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan la Șușani? # Libertatea
5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România. Minodora trăiește o viață ca de regină. Nu spală, nu calcă și nu face curățenie în casă. Totul pentru a-și păstra mâinile fine și imaginea […]
17:20
Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei # Libertatea
La doar 16 ani, Mikaela Albu, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, cucerește prin rafinament, naturalețe și maturitate. Seamănă leit cu mama ei și dovedește că eleganța și bunul gust se moștenesc, nu se învață. Frumusețea, eleganța și discreția par a fi moșteniri de familie în casa Albu. Mikaela, fiica Iuliei și a designerului […]
15:20
Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate mai rapid și vor fi mai clare, potrivit proiectului USR adoptat în Parlament. Legea merge la promulgare # Libertatea
Parlamentul a adoptat miercuri, 15 octombrie, modificarea Codului de procedură civilă inițiată de USR, care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești. „Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat […]
15:20
Povestea pizzaiolo-ului din Craiova. Iulian Pădureanu a câștigat locul 3 Mondial la Pizza World Cup din Roma # Libertatea
La doar 36 de ani, Iulian Pădureanu, din Craiova, demonstrează că pasiunea și perseverența pot transforma un vis într-o poveste de succes internațional. Desemnat Best Pizza Chef 2024 în România și Bulgaria, el a urcat pe podiumul mondial, obținând Locul 3 la Pizza World Cup din Roma 2024, una dintre cele mai prestigioase competiții din […]
15:20
Birourile care se deschid lângă toalete au determinat CNI să cheltuie peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul din București # Libertatea
Compania Națională de Investiții (CNI), aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, a cheltuit peste 66.000 de euro din bani publici în ultimii patru ani pentru a parfuma cu uleiuri esențiale sediul său central de lângă Piața Romană din București, relatează spotmedia.ro. Instituția, care gestionează proiecte de investiții publice de la faza de documentație până la recepția […]
15:20
Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România și va fi pe scena Brand Minds 2026, la București # Libertatea
Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România. Celebra personalitate media va urca pe scena Brand Minds 2026, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Evenimentul va avea loc pe 16 septembrie 2026 la București. Invitați de top la Brand Minds 2026 Peste 5000 de participanți din peste 50 de […]
15:20
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani. TopBet.ro de la Soft2Bet oferă o combinație puternică între funcționalități inovatoare, cote competitive și o identitate puternic ancorată […]
14 octombrie 2025
14:20
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu # Libertatea
Meghan Markle și prințul Harry au strălucit la New York, primind premiul „Humanitarian of the Year”. Ducesa a impresionat cu un outfit de aproape 30.000 de euro, dar și cu gesturi pline de emoție. Meghan Markle (44 de ani) a atras toate privirile la gala Project Healthy Minds din New York, unde ea și Prințul […]
14:20
A comandat online o masă și un fier de călcat și a fost șocată de ce a primit. Surpriză mini de la Temu # Libertatea
O femeie a avut o experiență neașteptată după ce a comandat o masă de călcat de pe platforma Temu. Suzi, cunoscută pe TikTok ca Alabama Lotto Lady, a împărtășit povestea pe rețelele sociale, iar videoclipul a adunat rapid un număr uriaș de vizualizări și comentarii. Masa de călcat de pe Temu, o surpriză mini Cumpărăturile […]
11:40
Trei politicieni proruși din Letonia și Lituania au fost reținuți și expulzați din Estonia. Unul dintre ei s-a făcut cunoscut în stilul Dianei Șoșoacă # Libertatea
Estonia a reținut și expulzat un politician lituanian și doi letoni care au intenționat să intre pe teritoriul său în scopul unei reuniuni dedicate oficial situației minorității ruse din statele baltice, relatează The Insider. Antanas Kandrotas, politician și activist prorus lituanian condamnat anterior pentru infracțiuni financiare, Aleksei Roslikov, fost membru al Parlamentului leton și lider […]
11:40
Nicolas Sarkozy va fi închis pentru conspirație criminală, cinci ani, din 21 octombrie, într-o închisoare din Paris # Libertatea
Nicolas Sarkozy va fi închis timp de cinci ani pentru conspirație criminală, într-o închisoare din Paris, potrivit Le Monde. În vârstă de 70 de ani, fostul președinte al Franței va fi încarcerat, pentru început, la Penitenciarul La Santé. Unde va fi închis Nicolas Sarkozy, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare Nicolas […]
11:40
Lămâile sunt printre cele mai cunoscute și consumate fructe din lume. Gustul lor acru le face să fie dificil de consumat ca atare, însă sunt utilizate într-o mulțime de moduri, în nenumărate mâncăruri și băuturi, dar și în alte domenii decât cel culinar. Cojile de lămâie sunt și ele, la rândul lor, o resursă valoroasă, […]
11:30
Unele stări neplăcute n-au nevoie de boarding pass ca să-ți strice călătoria Te-ai urcat în avion cu gândul la mare, la oameni dragi sau, pur și simplu, la o pauză. Dar roțile părăsesc pista și începe: o durere de cap care nu ține cont că ești între cer și pământ. Ai bifat totul. Check-in? Făcut. […]
11:30
Agresorul livratorului din Bangladesh, obligat să urmeze tratament medical psihiatric și să stea în arest la domiciliu # Libertatea
Cosmin Tudoran, bărbatul care a lovit un livrator originar din Bangladesh în centrul Capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. În plus, magistrații au decis ca acesta să urmeze tratament medical psihiatric până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări. Decizia instanței: arest la domiciliu și tratament psihiatric […]
11:30
Într-o perioadă în care România a fost intens discutată și chiar controversată pe scena internațională din cauza alegerilor prezidențiale, doi tineri români reușesc să schimbe perspectiva și să aducă un val de inspirație și mândrie națională. Aceștia sunt creatorii Plative, o aplicație inovatoare dezvoltată în România, prin viziunea lor, cei doi antreprenori demonstrează că România […]
11:30
Cel mai vizitat muzeu din lume este din Europa. A fost vizitat de aproape nouă milioane de turiști în 2024 # Libertatea
Muzeul Luvru din Paris, Franța, rămâne cel mai vizitat muzeu din lume, potrivit clasamentului publicat de The Collector. În 2024, instituția a atras 8,7 milioane de vizitatori, consolidându-și statutul de destinație culturală supremă pentru iubitorii de artă din întreaga lume. Capodopere care atrag milioane de oameni În Muzeul Luvru, din Paris, care a este cel […]
11:20
Ministru taliban, înconjurat de jurnaliste la conferința de presă din India, după ce a încercat să scape de ele # Libertatea
Conferința de presă – a doua organizată de Amir Khan Muttaqi la ambasada afgană în decurs de 48 de ore – a fost convocată după controversa provocată de excluderea femeilor de la prima întâlnire, susținută vineri. De această dată, la evenimentul ministrului taliban de externe, jurnalistele au stat în primul rând, relatează BBC. Ministrul taliban […]
11:20
Ce a pățit Cosmin Seleși înainte de a ajunge pe Muntele Athos: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă”. Vizita a anulat-o # Libertatea
Cosmin Seleşi a povestit recent o experiență care l-a marcat profund, după ce o problemă de sănătate l-a împiedicat să ajungă pe Muntele Athos. Într-o confesiune sinceră, acesta a mărturisit că se pregătea pentru un drum spiritual, însă boala l-a întors din drum. „Se spune că nu poți ajunge pe Sfântul Munte Athos dacă nu […]
11:20
Țara în care Google va investi 15 miliarde de dolari pentru cel mai mare hub de Inteligență Artificială din lume # Libertatea
Google a anunțat marți o investiție masivă de 15 miliarde de dolari în India în următorii cinci ani, conform AFP. Compania va construi un centru de date și o bază de inteligență artificială (IA) în țară. Ce a spus CEO-ul Google Cloud Thomas Kurian, CEO-ul Google Cloud, a declarat la o ceremonie în New Delhi: […]
11:20
Noi reguli anunțate de MAI pe care toți șoferii români trebuie să le afle. Schimbări la amenzi, permise și digitalizarea serviciilor # Libertatea
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, noi reguli importante pe care toți șoferii români trebuie să le afle. De departe, cele mai importante modificări din Codul Rutier se vor referi la amenzi, la metodele de sancționare și la digitalizare. Șoferii vor putea fi amendați cu camerele de supraveghere […]
08:20
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghini-ul său de lux, la Kiev: „Pierderi de de milioane” # Libertatea
Konstantin Galici, un magnat cripto ucrainean, 32 de ani, a fost găsit mort în mașina sa de lux în Kiev. Moartea sa survine în urma unei prăbușiri masive a pieței criptomonedelor, transmit Daily Mail, The Sun și portalul 5.ua. Konstantin Galici a decedat în urma uneia dintre cele mai grave turbulențe care au zguduit piața […]
08:20
MI5 lansează un rar avertisment către politicieni că sunt ţinte ale spionilor ruși și chinezi # Libertatea
MI5, agenţia britanică de contraspionaj intern, a emis luni un rar avertisment public prin care îi informează pe politicieni că sunt în atenția unor spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, relatează Reuters. Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la […]
08:10
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) invită toate persoanele fizice și juridice direct sau indirect afectate de modificarea Legii RCA să se alăture protestelor naționale! Sub pretextul introducerii unor modificări ale Legii RCA nr. 132/2017, solicitate de către Comisia Europeană, după cinci ani de încercări repetate, ASF și asigurătorii, precum și un deputat […]
13 octombrie 2025
23:40
Venezuela și-a închis ambasada din Oslo la 3 zile după ce liderul opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace # Libertatea
Ministerul de Externe al Norvegiei a anunțat că Venezuela și-a închis ambasada din Oslo, fără a oferi vreun motiv, la câteva zile după ce liderul opoziției María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Este regretabil” „Am fost informați de ambasada Venezuelei că își închide porțile, fără a se oferi vreun […]
23:40
Nicușor Dan a anunțat rolul SRI în combaterea corupției din România. Cum va arăta Strategia Națională de Apărare # Libertatea
Strategia Națională de Apărare este aproape finalizată și va fi prezentată în curând în CSAT. Președintele Nicușor Dan a spus luni, 13 octombrie, la Pro TV, că documentul, care prevede două schimbări majore, va fi adoptat până pe 26 noiembrie. Nicușor Dan a explicat că este vorba despre două direcții noi în Strategia Națională de […]
23:30
Un șef Koenigsegg, concediat de fondatorul companiei după ce a lăsat un angajat de la o rivală să intre în fabrica din Suedia # Libertatea
Koenigsegg, renumitul producător de mașini sport, se confruntă cu o controversă juridică după concedierea unui director de top. Potrivit publicației auto CarUp, fostul angajat a fost concediat pentru că a permis accesul unui reprezentant Porsche în fabrică fără autorizație. Motive pentru concediere Incidentul a avut loc în 2022, când directorul, care avea experiență anterioară la […]
18:20
O mamă şi un copil în cărucior, spulberați de un autoturism pe Șoseaua Berceni. Femeia a murit în urma impactului # Libertatea
Grav accident de circulație în București în care a fost implicată o mamă și un copil mic. Cei doi au fost spulberați de un autoturism pe Șoseaua Berceni, relatează News.ro. În urma impactului violent, femeia a murit. Tragedia a avut loc, luni după-amiază, pe Șoseaua Berceni, nr. 50. La volanul mașinii se afla un tânăr […]
17:00
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban # Libertatea
Teatrul Național ”I.L.Caragiale din București (TNB) are bucuria de a prezenta în 15 octombrie 2025 spectacolul-eveniment MARY STUART, în viziunea excepțională a regizorului Andrei Șerban, la Festivalul Internațional de Teatru de la Kielce (Polonia), în cadrul programului ”Gra z Kantorem”/”Playing with Kantor”. Spectacolul TNB reprezintă contribuția românească la programul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Turneul de la […]
17:00
Romgaz a reziliat și contractul Iernut 2. Centrala de energie pe gaze trebuia să fie gata din 2020 # Libertatea
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, a reziliat și al doilea contract de construire a mult-întârziatei noi centrale de 430 MW de la Iernut, care trebuia să fie gata încă din 2020, scrie profit.ro. Notificarea de reziliere fusese trimisă […]
17:00
Discursul lui Donald Trump, întrerupt de doi parlamentari din Israel: „Recunoașteți Palestina” # Libertatea
Președintele Trump a fost întrerupt în timpul discursului său în Knesset, parlamentul israelian, de către doi parlamentari care au fost scoși din sală după ce și-au strigat nemulțumirile, potrivit The Hill. Aymen Odeh, un arab israelian membru al alianței Hadash, și Ofer Cassif, un politician de extremă stânga, au fost cei doi parlamentari care l-au […]
17:00
Universitatea București, sancționată pentru discriminare. O studentă cu dislexie a făcut plângere la CNCD. Care sunt acuzațiile # Libertatea
Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Decizia a fost luată după ce o studentă mastrandă, care suferă de dislexie, a făcut o plângere acuzând conducerea de lipsă de implicare, indiferență și chiar hărțuire. Hotărârea a fost luată în luna mai a acestui an, însă abia acum a […]
17:00
Lia, fiica Danei Rogoz, primul job la doar 5 ani. Micuța și-a impresionat mama: „Sunt tare mândră de ea” # Libertatea
Fiica Danei Rogoz, Lia, a trăit momente emoționante la primul ei job în lumea filmului, la doar 5 ani. Micuța pare să-i calce pe urme mamei sale, demonstrând un talent care promite să fie de durată. Dana Rogoz a trăit momente pline de emoție alături de fiica ei, Lia, care și-a făcut debutul în lumea […]
17:00
Medvedev îl ameninţă pe Trump în scandalul rachetelor Tomahawk: „S-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru el însuși” # Libertatea
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump în scandalul rachetelor Tomahawk pentru Ucraina, relatează Agerpres. Acest gest reflectă o preocupare majoră a Kremlinului față de potențiala livrare de rachete Tomahawk către Ucraina și subliniază strategia de descurajare și amenințare. Se depășește o „linie roșie” „Ar putea să se termine prost pentru […]
17:00
Un instructor a fost lovit în timpul unui examen auto de propria elevă: bărbatul, dus de urgență la spital # Libertatea
Un instructor a fost lovit în timpul unui examen auto de propria elevă, chiar în parcare. Bărbatul a fost dus de urgență la spital. Cum s-a petrecut accidentul în care o elevă și-a lovit cu mașina instructorul auto Un accident neobișnuit a avut loc în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești. La data […]
14:10
Siguranța electrică este un element esențial de protecție în orice locuință, având rolul de a întrerupe automat alimentarea cu energie atunci când apar probleme precum suprasarcini sau scurtcircuite. Atunci când „sare siguranța de la tabloul electric”, este un semn clar că în instalație există o defecțiune sau un consum peste limita admisă. Înțelegerea cauzelor și […]
11:10
Zeci de mii de oameni din Constanța rămân fără apă timp de 31 de ore: „Să își asigure rezerva minimă de apă” # Libertatea
Locuitorii din mai multe zone ale Constanței și localitățile învecinate vor rămâne fără apă timp de 31 de ore, în perioada 13-15 octombrie 2025. Potrivit unui anunț făcut de Primăria Constanța pe pagina sa de Facebook, întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a unei magistrale reabilitate. Lucrările fac parte din Programul Operațional […]
11:10
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express # Libertatea
Olga Barcari, concurenta de la „Asia Express”, vorbește deschis despre relația cu Cătălin Bordea: motivele despărțirii, întâlnirile de după și cum s-a desfășurat ultima lor revedere. Cum este prezentatorul de la „The Ticket” acasă. Olga Barcari, concurenta de la „Asia Express”, a vorbit deschis despre relația ei cu Cătălin Bordea. Prietena lui Karmen Simionescu, cu […]
07:50
Ce pensie are cea mai cunoscută rusoaică din lume. Ziarul favorit al lui Vladimir Putin a făcut calculul banilor pe care îi primește „fugara” # Libertatea
Alla Pugaciova, 76 de ani, „Țarina” muzicii sovietice, primește o pensie lunară „de cel puțin 67.000 de ruble”, circa 710 euro, în Rusia, a calculat ziarul de stat Komsomolsaia Pravda, care știe că banii sunt folosiți pentru plata impozitelor și rezolvarea problemelor cotidiene. Persoana „de încredere” care folosește banii „fugarei” Artista plecată în Israel primește […]
06:50
Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării” # Libertatea
Nikolai Peskov, cunoscut și ca Nikolai Choles, 35 de ani, fiul lui Dmitri Peskov (57 de ani), purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, era în stațiuni de lux în străinătate, la plajă, când mințea că luptă Ucraina, arată o investigație a portalului independent Metla. O lună în „insulele paradisului” „Beizadeaua” și-a petrecut vremea în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.