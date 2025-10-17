Doi copii din Vaslui au fost descoperiți înecați, la câteva ore după ce au fost dați dispăruți

11:10

Locuitorii din mai multe zone ale Constanței și localitățile învecinate vor rămâne fără apă timp de 31 de ore, în perioada 13-15 octombrie 2025. Potrivit unui anunț făcut de Primăria Constanța pe pagina sa de Facebook, întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a unei magistrale reabilitate. Lucrările fac parte din Programul Operațional […]